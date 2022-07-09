Канада и Германия приблизились к достижению соглашения, которое позволит вернуть газовую турбину для «Северного потока» в Россию, пишет газета The Globe and Mail со ссылкой на высокопоставленного канадского чиновника.

Турбина немецкой компании Siemens Energy ремонтируется на заводе в Монреале. Ее возврат в Россию сделали невозможным санкции, введенные Канадой.

По словам чиновника, Оттава и Берлин ведут переговоры с Украиной, которая выступает против обхода санкций ради возврата турбины. Он отметил, что все стороны работают над «положительным решением» вопроса.

Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии сообщило, что решение о возврате турбины уже принято. Турбина будет отправлена в Германию, которая затем доставит ее «Газпрому», чтобы Канада не нарушила никаких санкций.