Отель The Ritz-Carlton in Moscow на Тверской улице переименовали в The Carlton Moscow 5*, сообщили «РБК Life» в гостинице. Он будет работать независимо от международной сети гостиниц класса люкс Ritz-Carlton Hotel Company, дочерней компании гостиничного холдинга Marriott International.

В марте, вскоре после начала российской военной операции на Украине, американская сеть Marriott International заявила, что закрывает офис в Москве и замораживает инвестиции в России. 3 июля она объявила о приостановке работы и франчайзинга отелей на российском рынке. Компания пояснила, что не может продолжать бизнес из-за санкций ЕС, США и Великобритании.