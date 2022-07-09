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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 136-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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08:40

Главное за ночь:

  • Канада и Германия близки к заключению соглашения, которое позволит вернуть в Россию газовую турбину для «Северного потока», пишет The Globe and Mail. Турбину ремонтируют в Монреале, ее возврат осложняется наложенными Канадой санкциями. По данным Reuters, Германия получила «положительный сигнал» из Канады.
  • Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским настойчиво потребовал объяснений из-за отмены его визита в Киев, сообщают источники издания Der Spiegel.
  • Пентагон поставит Киеву военную помощь на $400 млн, включая четыре РСЗО HIMARS. В Вашингтоне заявили, что за три месяца США передали Украине вооружений на $2,2 млрд.
Вчера 23:27

Канада и Германия приблизились к достижению соглашения, которое позволит вернуть газовую турбину для «Северного потока» в Россию, пишет газета The Globe and Mail со ссылкой на высокопоставленного канадского чиновника.

Турбина немецкой компании Siemens Energy ремонтируется на заводе в Монреале. Ее возврат в Россию сделали невозможным санкции, введенные Канадой.

По словам чиновника, Оттава и Берлин ведут переговоры с Украиной, которая выступает против обхода санкций ради возврата турбины. Он отметил, что все стороны работают над «положительным решением» вопроса.

Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии сообщило, что решение о возврате турбины уже принято. Турбина будет отправлена в Германию, которая затем доставит ее «Газпрому», чтобы Канада не нарушила никаких санкций.

Вчера 22:37

Вашингтон уже планирует, какие вооружения понадобятся Украине не только в ближайшие недели, но и в ближайшие месяцы и года, заявил чиновник Пентагона изданию Financial Times.

Вчера 21:32

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва планирует освобождение всего Донбасса и вряд ли выведет войска с юга Украины. «У нас уже есть опыт, что после вывода начинаются провокации, всех расстреливают и все такое», — сказал он в интервью Reuters.

Также, отметил дипломат, рано или поздно Украина должна решить: заключить мирное соглашение с Россией или «продолжать скатываться с холма» к руинам.

Вчера 20:59

На авиабазу Эмари под Таллином переброшены американские истребители F-35 для усиления восточного крыла альянса в Балтийском регионе, сообщили в штабе Сил обороны Эстонии. 

В Эмари сейчас также дислоцируются французские Mirage-2000 и бельгийские F-16.

Вчера 20:30

Президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине на $400 млн, включая четыре дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США на условиях анонимности сообщил, что дополнительные HIMARS доведут общее количество этих систем на Украине до 12.

Вчера 19:53

Украинский беспилотник обстрелял пограничный пост в поселке Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Жертв и пострадавших нет, на заправке была повреждена кровля.

«В районе 15 часов в Карачевском районе средствами ПВО Вооруженных сил РФ, по предварительной информации, был сбит беспилотный летательный аппарат», — добавил он.

Вчера 19:38

Авиакомпании России в первом полугодии сократили перевозки на 9%. Об этом сообщил глава Минтранса Виталий Савельев.

«Ограничения по полетам по 11 аэропортам юга России у нас есть. Привело это к снижению пассажиропотока. По нашим оперативным данным, за шесть месяцев текущего года авиаперевозки упали на 9% к аналогичному периоду прошлого года. И вместе с тем Минтранс и авиаперевозчики прилагают все усилия для выравнивания ситуации», — сказал он.

Вчера 19:18

В июне по сравнению с маем потребительские цены в России снизились на 0,35%, отчитался Росстат.

До этого дефляция в июне не была зафиксирована ни разу в истории современной России, то есть с 1991 года. Обычно сезонное снижение цен происходит в июле–сентябре, когда аграрии собирают урожай и предложение на продовольственном рынке растет. В годовом выражении (июнь к июню прошлого года) инфляция составила 15,9%. В мае годовой показатель равнялся 17,1%.

 

Вчера 18:52

Отель The Ritz-Carlton in Moscow на Тверской улице переименовали в The Carlton Moscow 5*, сообщили «РБК Life» в гостинице. Он будет работать независимо от международной сети гостиниц класса люкс Ritz-Carlton Hotel Company, дочерней компании гостиничного холдинга Marriott International.

В марте, вскоре после начала российской военной операции на Украине, американская сеть Marriott International заявила, что закрывает офис в Москве и замораживает инвестиции в России. 3 июля она объявила о приостановке работы и франчайзинга отелей на российском рынке. Компания пояснила, что не может продолжать бизнес из-за санкций ЕС, США и Великобритании.
 

Вчера 18:17

На занятых российской армией территориях Харьковской области вводится военное положение. Как сообщили ТАСС во временной гражданской администрации в Купянске, сделано это с целью обеспечения общественного порядка и государственной безопасности.

Вчера 18:13

В МИД России сообщили о заверениях со стороны Евросоюза, что проблема калининградского транзита будет разрешена в ближайшее время. Во внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что «будет принято единственно правильное решение», но предупредили: до бесконечности ждать Москва не будет.

Вчера 17:53
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Петровского района города со стороны Украины без электроэнергии остались 2000 абонентов посёлков Жилплощадка, Трудовские, шахты № 12, шахты № 7, шахты № 11.
Вчера 17:44

Суд на Украине арестовал находящиеся в стране активы «Газпрома», «Роснефти» и «Росатома» стоимостью 2,1 млрд гривен (свыше $71 млн), сообщает Служба безопасности Украины.

Вчера 17:39

У здания посольства Великобритании в Москве установили табличку «Площадь Луганской народной республики».

Video

Вчера 17:26

Число призванных в Вооруженные силы Украины близко к 700 тыс. человек, сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«Мобилизованные в ВСУ — до 700 тыс. человек, пограничники — до 60 тыс., Нацгвардия — до 90 тыс., Нацполиция — до 100 тыс. Сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны», — сказал Резников (цитата по УНИАН).

Вчера 17:11
Евросоюз передал шлемы и бронежилеты для Госпогранслужбы Украины на сумму почти 1 млн евро, сообщает УНИАН.
Вчера 16:59

Роспотребнадзор сообщил, что присоединился к судебному разбирательству с IKEA. Ведомство намерено «использовать правовой инструментарий» для защиты прав россиян.

Вчера 16:57

Уже допущенные Западом ошибки, в том числе на энергорынке, нельзя исправить «за два дня», заявил Владимир Путин.

Он добавил, что новые санкции против Россию могут ухудшить ситуацию на мировом энергорынке.

Вчера 16:47
Владимир Путин: российские компании должны быть готовы к введению эмбарго Евросоюза на импорт нефти из России.
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