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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 440-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:05

Рано утром в Брянской области было обстреляно приграничное село Курковичи Стародубского округа. Пострадавших нет, один из снарядов разорвался у детского сада, сообщил губернатор Александр Богомаз.

08:41

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев. «Рада вернуться в Киев. Где ежедневно защищают ценности, которые нам важны», — написала она в Twitter.

08:39

Ночью в Киеве прозвучало несколько взрывов. Киевская военная администрация объявила, что работает ПВО.

Вчера 20:58

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков: в Валуйском городском округе система ПВО сбила беспилотник «самолетного типа», по предварительным данным, пострадавших нет.

Вчера 20:47

Подразделения воздушной полиции НАТО приведены в повышенную готовность после инцидента в Черном море, где, как заявила Варшава, российский Су-35 совершил «опасные маневры» рядом с польским самолетом пограничной службы, передают телеканал France 24 и агентство Reuters cо ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе.
 

Вчера 19:31

Польша с начала российской спецоперации передала Украине десять истребителей МиГ-29, сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак. 
Как говорил в начале апреля президент Польши Анджей Дуда, Варшава собирается передать Киеву в общей сложности 14 советских МиГ-29. Остальные истребители, которые модернизированы до стандартов НАТО, Польша намеревалась оставить себе.
 

Вчера 15:52

В детском саду поселка Теткино в Курской области, который накануне попал под обстрел, нашли неразорвавшийся снаряд. Боеприпас уже вынесли из дошкольного учреждения, сообщил губернатор Роман Старовойт. Детский сад, по словам главы региона, не работает с весны прошлого года.
 

Вчера 15:52

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков: в результате обстрела города Шебекино пострадали 5 мирных жителей, двое от госпитализации отказались, троих доставили в районную ЦРБ, у всех пострадавших колотые ранения легкой степени тяжести.

Вчера 14:55

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении актеру Владимиру Машкову, поддерживающему проведение Россией военной операции.
 

Вчера 13:14

Слова главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова об «убийстве русских» подтверждают, что решение российских властей начать военную операцию было правильным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он назвал чудовищным высказывание Буданова и заявил, что российская сторона решительно осуждает его. «У нас есть специальные службы, которые будут делать все, что должно, на фоне таких заявлений», — пообещал Песков.

Вчера 11:19

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о самой массированной атаке на город. «Благодаря ПВО никто не погиб. Пять человек ранены, их жизни ничего не угрожает», — рассказал мэр столицы. По словам Кличко, есть повреждения домов, детских садов и школ.

Вчера 09:53

Военные действия на Украине — это не конфликт Москвы и Киева, а продолжение холодной войны, сказал в эфире канала Haberturk представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Это не война между Россией и Украиной, а война между Россией и Западом, своего рода новая холодная война 2.0», — считает он. По мнению Калына, в настоящий момент «международная конъюнктура больше на стороне войны, а не мира, и ведущие силы [Запада] являются сторонниками ее продолжения».

Вчера 08:56

В Соломенском районе Киева после произошедших ночью взрывов поврежден резервуар с дизельным топливом емкостью 5 т, заявили в военной администрации города. Несмотря на утечку топлива, возгорания не произошло. 

Вчера 08:56

Российский бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка (Харьковская область), сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

 

07.05 22:14

«Вокруг частной военной компании столько шума подняли», написал глава Чечни Рамзан Кадыров, имея в виду ЧВК «Вагнер», «а нужно было всего лишь закончить начатое, без лишних разговоров на весь интернет и мир».

В последние месяцы бойцы ЧВК и основатель организации Евгений Пригожин постоянно говорили о нехватке боеприпасов и критиковали Министерство обороны — как за «снарядный голод», так и за другие решения на военной операции. В итоге Пригожин заявил, что его бойцы оставят Артемовск (Бахмут), а на их позиции заступят чеченские отряды.

Кадыров пишет, что надо было «добить, дожать имеющимися силами и средствами, изменив тактику под реальность» — как делали другие подразделения, занятые в военной операции.

«Недосказанность в кое-каких моментах с командованием ЧВК осталась, но с этим мы разберемся. Не в чатах или телеграм-каналах, на виду у всех и на расстоянии друг от друга, а вживую, лицом к лицу», — пишет в заключение глава Чечни.

07.05 20:47

Поселок Теткино Глушковского района Курской области оказался под обстрелом, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

07.05 20:38

Захар Прилепин опубликовал в Telegram сообщение о произошедшем взрыве и о своем состоянии. Он пишет, что был за рулем, а его знакомый Александр Шубин — в пассажирском кресле. Под ним и произошел взрыв.

«Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то», — написал Прилепин.

«Лента. Ру» пишет, что я не отдавал себе отчета в происходящем. Я их там не видел. На самом деле я попросил принести мне телефон из машины, и тут же отдал все распоряжения, потому что всё было понятно, едва я очнулся. Потом соседка сделала мне обезболивающий», — продолжил он.

07.05 20:18

Присоединение Китая к обсуждению урегулирования конфликта на Украине позволят рассчитывать на реальные переговоры между Москвой и Киевом к концу 2023 года, заявил в интервью CBS бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

«Теперь, когда Китай подключился… Я думаю, к концу мы сможем говорить о переговорных процессах, даже о реальных переговорах», — считает он.

07.05 19:48

Отказ от российского топлива обходится польской государственной нефтяной компании Orlen в $27 млн ежедневно, сообщил в интервью Financial Times исполнительный директор Дэниел Обайтек.

Расчет основан на разнице в средних ценах на более дешевую российскую нефть и другие сорта, которая составляет около $30 за баррель. «Это рыночная цена, которой приходится платить каждой компании, которая не импортирует нефть из России», — сказал Обайтек. «Я бы не расценивал это как убытки, это вопрос о поддержке России», — добавил он.

07.05 18:04

Запланированное Украиной наступление может открыть дорогу к переговорам Киева с Москвой к концу года, усадить Россию за стол переговоров может Китай, рассказали Wall Street Journal чиновники в США и ЕС на условиях анонимности.

«Готовность способствовать переговорам и подыскать Китаю роль в них показывает сдвиг в мышлении Запада, особенно в США, которые скептически относились к вовлечению Пекина, учитывая поддержку Москвы Китаем. <...> Этот подход основан на представлении, что ни одна из сторон [конфликта] не способна продолжать сражаться бесконечно и что необходимо испытать, насколько Пекин готов сыграть роль в мирных переговорах», — говорится в статье.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ноябре 2022 года говорил, что Россия открыта к переговорам с Украиной, но пока не видит возможности для них из-за украинской позиции: президент Владимир Зеленский отказался от диалога с Москвой, пока президентом является Владимир Путин.

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Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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