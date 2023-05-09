Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 440-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Рано утром в Брянской области было обстреляно приграничное село Курковичи Стародубского округа. Пострадавших нет, один из снарядов разорвался у детского сада, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев. «Рада вернуться в Киев. Где ежедневно защищают ценности, которые нам важны», — написала она в Twitter.
Ночью в Киеве прозвучало несколько взрывов. Киевская военная администрация объявила, что работает ПВО.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков: в Валуйском городском округе система ПВО сбила беспилотник «самолетного типа», по предварительным данным, пострадавших нет.
Подразделения воздушной полиции НАТО приведены в повышенную готовность после инцидента в Черном море, где, как заявила Варшава, российский Су-35 совершил «опасные маневры» рядом с польским самолетом пограничной службы, передают телеканал France 24 и агентство Reuters cо ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе.
Польша с начала российской спецоперации передала Украине десять истребителей МиГ-29, сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.
Как говорил в начале апреля президент Польши Анджей Дуда, Варшава собирается передать Киеву в общей сложности 14 советских МиГ-29. Остальные истребители, которые модернизированы до стандартов НАТО, Польша намеревалась оставить себе.
В детском саду поселка Теткино в Курской области, который накануне попал под обстрел, нашли неразорвавшийся снаряд. Боеприпас уже вынесли из дошкольного учреждения, сообщил губернатор Роман Старовойт. Детский сад, по словам главы региона, не работает с весны прошлого года.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков: в результате обстрела города Шебекино пострадали 5 мирных жителей, двое от госпитализации отказались, троих доставили в районную ЦРБ, у всех пострадавших колотые ранения легкой степени тяжести.
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении актеру Владимиру Машкову, поддерживающему проведение Россией военной операции.
Слова главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова об «убийстве русских» подтверждают, что решение российских властей начать военную операцию было правильным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он назвал чудовищным высказывание Буданова и заявил, что российская сторона решительно осуждает его. «У нас есть специальные службы, которые будут делать все, что должно, на фоне таких заявлений», — пообещал Песков.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о самой массированной атаке на город. «Благодаря ПВО никто не погиб. Пять человек ранены, их жизни ничего не угрожает», — рассказал мэр столицы. По словам Кличко, есть повреждения домов, детских садов и школ.
Военные действия на Украине — это не конфликт Москвы и Киева, а продолжение холодной войны, сказал в эфире канала Haberturk представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Это не война между Россией и Украиной, а война между Россией и Западом, своего рода новая холодная война 2.0», — считает он. По мнению Калына, в настоящий момент «международная конъюнктура больше на стороне войны, а не мира, и ведущие силы [Запада] являются сторонниками ее продолжения».
В Соломенском районе Киева после произошедших ночью взрывов поврежден резервуар с дизельным топливом емкостью 5 т, заявили в военной администрации города. Несмотря на утечку топлива, возгорания не произошло.
Российский бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка (Харьковская область), сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
«Вокруг частной военной компании столько шума подняли», написал глава Чечни Рамзан Кадыров, имея в виду ЧВК «Вагнер», «а нужно было всего лишь закончить начатое, без лишних разговоров на весь интернет и мир».
В последние месяцы бойцы ЧВК и основатель организации Евгений Пригожин постоянно говорили о нехватке боеприпасов и критиковали Министерство обороны — как за «снарядный голод», так и за другие решения на военной операции. В итоге Пригожин заявил, что его бойцы оставят Артемовск (Бахмут), а на их позиции заступят чеченские отряды.
Кадыров пишет, что надо было «добить, дожать имеющимися силами и средствами, изменив тактику под реальность» — как делали другие подразделения, занятые в военной операции.
«Недосказанность в кое-каких моментах с командованием ЧВК осталась, но с этим мы разберемся. Не в чатах или телеграм-каналах, на виду у всех и на расстоянии друг от друга, а вживую, лицом к лицу», — пишет в заключение глава Чечни.
Поселок Теткино Глушковского района Курской области оказался под обстрелом, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Захар Прилепин опубликовал в Telegram сообщение о произошедшем взрыве и о своем состоянии. Он пишет, что был за рулем, а его знакомый Александр Шубин — в пассажирском кресле. Под ним и произошел взрыв.
«Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то», — написал Прилепин.
«Лента. Ру» пишет, что я не отдавал себе отчета в происходящем. Я их там не видел. На самом деле я попросил принести мне телефон из машины, и тут же отдал все распоряжения, потому что всё было понятно, едва я очнулся. Потом соседка сделала мне обезболивающий», — продолжил он.
Присоединение Китая к обсуждению урегулирования конфликта на Украине позволят рассчитывать на реальные переговоры между Москвой и Киевом к концу 2023 года, заявил в интервью CBS бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
«Теперь, когда Китай подключился… Я думаю, к концу мы сможем говорить о переговорных процессах, даже о реальных переговорах», — считает он.
Отказ от российского топлива обходится польской государственной нефтяной компании Orlen в $27 млн ежедневно, сообщил в интервью Financial Times исполнительный директор Дэниел Обайтек.
Расчет основан на разнице в средних ценах на более дешевую российскую нефть и другие сорта, которая составляет около $30 за баррель. «Это рыночная цена, которой приходится платить каждой компании, которая не импортирует нефть из России», — сказал Обайтек. «Я бы не расценивал это как убытки, это вопрос о поддержке России», — добавил он.
Запланированное Украиной наступление может открыть дорогу к переговорам Киева с Москвой к концу года, усадить Россию за стол переговоров может Китай, рассказали Wall Street Journal чиновники в США и ЕС на условиях анонимности.
«Готовность способствовать переговорам и подыскать Китаю роль в них показывает сдвиг в мышлении Запада, особенно в США, которые скептически относились к вовлечению Пекина, учитывая поддержку Москвы Китаем. <...> Этот подход основан на представлении, что ни одна из сторон [конфликта] не способна продолжать сражаться бесконечно и что необходимо испытать, насколько Пекин готов сыграть роль в мирных переговорах», — говорится в статье.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ноябре 2022 года говорил, что Россия открыта к переговорам с Украиной, но пока не видит возможности для них из-за украинской позиции: президент Владимир Зеленский отказался от диалога с Москвой, пока президентом является Владимир Путин.