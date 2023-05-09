«Вокруг частной военной компании столько шума подняли», написал глава Чечни Рамзан Кадыров, имея в виду ЧВК «Вагнер», «а нужно было всего лишь закончить начатое, без лишних разговоров на весь интернет и мир».

В последние месяцы бойцы ЧВК и основатель организации Евгений Пригожин постоянно говорили о нехватке боеприпасов и критиковали Министерство обороны — как за «снарядный голод», так и за другие решения на военной операции. В итоге Пригожин заявил, что его бойцы оставят Артемовск (Бахмут), а на их позиции заступят чеченские отряды.

Кадыров пишет, что надо было «добить, дожать имеющимися силами и средствами, изменив тактику под реальность» — как делали другие подразделения, занятые в военной операции.

«Недосказанность в кое-каких моментах с командованием ЧВК осталась, но с этим мы разберемся. Не в чатах или телеграм-каналах, на виду у всех и на расстоянии друг от друга, а вживую, лицом к лицу», — пишет в заключение глава Чечни.