Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
Посол Украины в Лондоне допустил «ужасные» потери ВСУ по итогам конфликта Политика, 09:53
Задорнов назвал пять причин наступающего мирового кризиса Экономика, 09:43
Губернатор сообщил об обстреле приграничного села в Белгородской области Политика, 09:17
Как школьные олимпиады работают социальными лифтами в образовании Специальный проект, 09:11
Топ отстающих: 8 худших российских акций за первый квартал 2023 года Инвестиции, 09:00
«Великий отказ»: компании в России теряют деньги из-за массового феномена Pro, 09:00
Непомнящий близок к возвращению шахматной короны в Россию. Главное Спорт, 09:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Мировое право не защищает климатических беженцев: можно ли это исправить Зеленая экономика, 09:00
Резервы Украины в золоте достигли максимума за десятилетие Экономика, 08:40
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:34
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 08:25
Daily Mail узнала о конфликте Карла III с церковью из-за коронации Общество, 08:15
Компании рассказали, как планируют проводить летние корпоративы Бизнес, 08:00
Адесанья вернул себе титул чемпиона UFC в среднем весе Спорт, 07:55
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 410-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:54

Сейчас Украна не раскрывает данные о потерях вооруженных сил, однако это может случиться после окончания боевых действий, и число потерь будет «ужасным». Об этом заявил в интервью Daily Express посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Украина не раскрывает потерь с начала конфликта с Россией, так как делать это запрещено, говорил бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

09:10

Золотовалютные резервы Украины превышают $30 млрд, это исторический максимум за более чем десять лет, заявил советник президента страны по экономической политике, экономист Олег Устенко.  «Это перекрывает почти пять месяцев нашего импорта», — уточнил Устенко.

По его словам, устойчивым считается ситуация, если резервы покрывают хотя бы три месяца импорта. Он добавил, что «с точки зрения финансовой внешней устойчивости я бы не увидел здесь проблем» в связи с колебаниями курса гривны. Советник Зеленского также предупредил, что инфляция на Украине в этом году прогнозируется на уровне 25%, это значительный показатель, который может и дополнительно вырасти в случае активизации боевых действий и ударов по инфраструктуре.

08:58

В Белгородской области обстреляно село Тишанка Волоконовского района, расположенное у границы с Украиной, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, повреждены четыре дома.

08:54

Руководство бундесвера планирует закупить дополнительное оборудование для подавления беспилотников, сообщает Tagesspiegel со ссылкой на источники в службе безопасности Германии. Такое решение связано с подозрительными полетами неизвестных дронов, которые в последние несколько месяцев фиксировали в местах, где проходят обучение украинские военнослужащие. Кто именно управлял дронами, неизвестно, однако источник издания предположил, что к этому могут иметь отношение «агенты российских спецслужб».

08:40

Российские военные уничтожили две украинских ДРГ на купянском направлении и сорвали три попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых направлениях, рассказал «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

08:32

В утекших секретных документах США есть сведения о положении в Бахмуте (Артемовске), сообщает The New York Times. Данные относятся к концу февраля — началу марта.

«Украинские силы по состоянию на 25 февраля были практически окружены российскими войсками в Бахмуте», — приводит газета выдержку из документа. Согласно отчету, руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в то время оценивал положение украинских войск как «катастрофическое»; он предложил на две недели развернуть в Бахмуте элитные подразделения под его командованием, чтобы оттеснить российские войска и не дать им перекрыть пути снабжения.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовец в свою очередь говорил, что единственный путь снабжения ВСУ к западу от Бахмута находится под артиллерийским обстрелом. Поэтому, приводятся в документе слова Машовца, «у украинских сил сложилось впечатление, что они почти попали в оперативное окружение».

Вчера 20:42

Венгрия решила ужесточить контроль за транзитными перевозками по своей территории зерна из Украины. Будапешт хочет убедиться, что оно действительно попадает в страны назначения, а не остается на рынках Европы.

Вчера 19:18
Громкие звуки в центре Севастополя связаны с профилактической работой в рамках противоподводно-диверсионной обороны, написал в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Вчера 18:27
Под обстрел ВСУ попало село Архангельское Шебекинского городского округа, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Среди мирных жителей пострадавших нет. «Есть разрушения. В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибло 10 голов крупнорогатого скота, разрушены стены и кровля в коровнике, зернохранилище и хозпостройка», — сообщил губернатор.
Вчера 17:31
Лучший способ решить конфликт на Украине — это позволить регионам выбрать различную политическую судьбу, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.«Наиболее реалистичный и оптимальный вариант — по которому различные регионы бывшей Украины ждет различная политическая судьба. Есть среди них слишком глубоко вписанные в проект несостоявшегося, обанкротившегося украинского государства. А имеются и традиционно русские земли», — сказал Константинов. Политик отметил, что юго-восток Украины «всегда тяготел к России» и всегда был важной «частью русского мира», а также «русским буфером безопасности». По мнению Константинова, Днепропетровская, Николаевская, Харьковская и Одесская области должны находиться под контролем России. Он допустил разные формы контроля — от союзного государства до субъекта Федерации.
Вчера 15:29
НАТО пытается сохранить репутацию за счет поиска предателей и врагов, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. «Единственным способом для НАТО избежать репутационных рисков, а именно сохранить хорошую мину при плохой игре, является поиск внутренних врагов и предателей как на Украине, так и в США», — заявила Ковитиди. Сенатор добавила, что у США «все меньше времени и желания» на «токсичную и беспокойную Украину».
Вчера 14:20

За прошедшие сутки российские военные уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка в ДНР, Берислав в Херсонской области и Орехов в Запорожской области, сообщило Минобороны России.

Также за сутки средствами ПВО было перехвачено семь ракетных снарядов системы залпового огня HIMARS. В районе населенных пунктов, в частности, Стельмаховка и Лисичанск в ЛНР, были уничтожены семь беспилотников, принадлежащих Украине.

Вчера 13:52
Власти Севастополя предупредили горожан об учебных стрельбах Черноморского флота, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. Ранее 8 апреля над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины. «На Северном молу идет учебная стрельба нашего флота. В городе все спокойно», — написал Развожаев.
Вчера 13:06

Минобороны России «достаточно быстро и положительно» согласилось на предложение Украины обменять пленных, исповедующих ислам, соответствующие обвинения украинской стороны недостоверны, заявил РБК депутат Госдумы, представитель Парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

«Мне лично так же поступало подобное предложение от украинской стороны и на него был дан положительный ответ», — отметил Саралиев. По его данным, Минобороны России выразило готовность передать Украине семерых военнопленных-мусульман. Об отказе российской стороны обменять пленных мусульман по случая священного месяца Рамадан заявила накануне советница руководителя офиса президента Украины Дарья Заривная.

Вчера 11:39

Глава Крыма Сергей Аксенов: над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины. 

Вчера 11:27

В районе Феодосии сработала система противовоздушной защиты, сообщил в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

«Предварительно. В феодосийском регионе сработали системы ПВО», — написал Крючков. Он добавил, что информация об этом проверяется.

Вчера 11:25
Служба безопасности Украины заявила о ликвидации трех каналов выезда уклонистов за границу страны: двух в Киевской области и одного в Закарпатье.
Вчера 09:55

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Украина «не нужна» России, Европе, США, Азии, Африке и Латинской Америке, а также собственным гражданам, а потому она «исчезнет». Он  выразил мнение, что в существовании соседнего государства не заинтересованы на всех континентах, а отношение населения Украины проявляется в том, что «из 45 миллионов там осталось чуть больше 20». Медведев полагает, что Украиной в 1991 году «назвали кусочки России», на которых живут «миллионы наших соотечественников».

«Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет.», — резюмировал Медведев.

Вчера 08:54
Если Россия и Украина договорятся о прекращении огня в текущих условиях, это не приведет к «справедливому и прочному миру», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью немецкому Funke.
Вчера 08:54
Власти Франции не ожидали, что визит президента Эмманюэля Макрона в Китай изменит позицию Пекина по отношению к вооруженному конфликту Москвы и Киева и действиям России, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного французского чиновника.Однако, по словам собеседника, те пять часов, которые Макрон провел в обсуждениях с председателем Китая Си Цзиньпином, «подготовили почву» для дальнейшей совместной работы по достижению мира. Как сообщил чиновник, в конце последней встречи Макрона и Си в пятницу, 7 апреля, последний поблагодарил французского лидера за «разъяснение некоторых вопросов».
Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter