Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 410-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сейчас Украна не раскрывает данные о потерях вооруженных сил, однако это может случиться после окончания боевых действий, и число потерь будет «ужасным». Об этом заявил в интервью Daily Express посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Украина не раскрывает потерь с начала конфликта с Россией, так как делать это запрещено, говорил бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.
Золотовалютные резервы Украины превышают $30 млрд, это исторический максимум за более чем десять лет, заявил советник президента страны по экономической политике, экономист Олег Устенко. «Это перекрывает почти пять месяцев нашего импорта», — уточнил Устенко.
По его словам, устойчивым считается ситуация, если резервы покрывают хотя бы три месяца импорта. Он добавил, что «с точки зрения финансовой внешней устойчивости я бы не увидел здесь проблем» в связи с колебаниями курса гривны. Советник Зеленского также предупредил, что инфляция на Украине в этом году прогнозируется на уровне 25%, это значительный показатель, который может и дополнительно вырасти в случае активизации боевых действий и ударов по инфраструктуре.
В Белгородской области обстреляно село Тишанка Волоконовского района, расположенное у границы с Украиной, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, повреждены четыре дома.
Руководство бундесвера планирует закупить дополнительное оборудование для подавления беспилотников, сообщает Tagesspiegel со ссылкой на источники в службе безопасности Германии. Такое решение связано с подозрительными полетами неизвестных дронов, которые в последние несколько месяцев фиксировали в местах, где проходят обучение украинские военнослужащие. Кто именно управлял дронами, неизвестно, однако источник издания предположил, что к этому могут иметь отношение «агенты российских спецслужб».
Российские военные уничтожили две украинских ДРГ на купянском направлении и сорвали три попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых направлениях, рассказал «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
В утекших секретных документах США есть сведения о положении в Бахмуте (Артемовске), сообщает The New York Times. Данные относятся к концу февраля — началу марта.
«Украинские силы по состоянию на 25 февраля были практически окружены российскими войсками в Бахмуте», — приводит газета выдержку из документа. Согласно отчету, руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в то время оценивал положение украинских войск как «катастрофическое»; он предложил на две недели развернуть в Бахмуте элитные подразделения под его командованием, чтобы оттеснить российские войска и не дать им перекрыть пути снабжения.
Заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовец в свою очередь говорил, что единственный путь снабжения ВСУ к западу от Бахмута находится под артиллерийским обстрелом. Поэтому, приводятся в документе слова Машовца, «у украинских сил сложилось впечатление, что они почти попали в оперативное окружение».
Венгрия решила ужесточить контроль за транзитными перевозками по своей территории зерна из Украины. Будапешт хочет убедиться, что оно действительно попадает в страны назначения, а не остается на рынках Европы.
За прошедшие сутки российские военные уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка в ДНР, Берислав в Херсонской области и Орехов в Запорожской области, сообщило Минобороны России.
Также за сутки средствами ПВО было перехвачено семь ракетных снарядов системы залпового огня HIMARS. В районе населенных пунктов, в частности, Стельмаховка и Лисичанск в ЛНР, были уничтожены семь беспилотников, принадлежащих Украине.
Минобороны России «достаточно быстро и положительно» согласилось на предложение Украины обменять пленных, исповедующих ислам, соответствующие обвинения украинской стороны недостоверны, заявил РБК депутат Госдумы, представитель Парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.
«Мне лично так же поступало подобное предложение от украинской стороны и на него был дан положительный ответ», — отметил Саралиев. По его данным, Минобороны России выразило готовность передать Украине семерых военнопленных-мусульман. Об отказе российской стороны обменять пленных мусульман по случая священного месяца Рамадан заявила накануне советница руководителя офиса президента Украины Дарья Заривная.
Глава Крыма Сергей Аксенов: над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины.
В районе Феодосии сработала система противовоздушной защиты, сообщил в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.
«Предварительно. В феодосийском регионе сработали системы ПВО», — написал Крючков. Он добавил, что информация об этом проверяется.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Украина «не нужна» России, Европе, США, Азии, Африке и Латинской Америке, а также собственным гражданам, а потому она «исчезнет». Он выразил мнение, что в существовании соседнего государства не заинтересованы на всех континентах, а отношение населения Украины проявляется в том, что «из 45 миллионов там осталось чуть больше 20». Медведев полагает, что Украиной в 1991 году «назвали кусочки России», на которых живут «миллионы наших соотечественников».
«Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет.», — резюмировал Медведев.