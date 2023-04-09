Золотовалютные резервы Украины превышают $30 млрд, это исторический максимум за более чем десять лет, заявил советник президента страны по экономической политике, экономист Олег Устенко. «Это перекрывает почти пять месяцев нашего импорта», — уточнил Устенко.

По его словам, устойчивым считается ситуация, если резервы покрывают хотя бы три месяца импорта. Он добавил, что «с точки зрения финансовой внешней устойчивости я бы не увидел здесь проблем» в связи с колебаниями курса гривны. Советник Зеленского также предупредил, что инфляция на Украине в этом году прогнозируется на уровне 25%, это значительный показатель, который может и дополнительно вырасти в случае активизации боевых действий и ударов по инфраструктуре.