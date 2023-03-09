Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 379-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Украина после объявления по всей стране воздушной тревоги подверглась ракетному обстрелу. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Голосеевском районе.
Глава Одесской области Максим Марченко заявил о массированном ракетном обстреле и попадании в объект энергетической инфраструктуры, в результате которого началось отключение электроснабжения. Руководитель Харьковской области Олег Синегубов заявил, что по области и Харькову нанесли удары, целями были объекты критической инфраструктуры. УНИАН пишет о взрывах в Днепре, Луцке и Ровно и работе ПВО в Сумской области.
США готовят украинских военных не к полетам на истребителях F-16, а оценивают возможность использования ракет на других самолетах — МиГах, заявил в интервью CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил в интервью телеканалу, что его американский коллега Джо Байден обещал проработать вопрос подготовки украинских военных к полетам на истребителях F-16
По их словам, документе содержалась информация о трех украинских гражданах, которые пытались арендовать суда в странах, граничащих с Балтийским морем, включая Швецию. Выводы об ответственности проукраинской группировки не являются окончательными, однако возможность причастности к взрывам Украины не исключалась с самого начала расследования, указала газета.
«[Если] «Северный поток-2» прекратит свое существование, это будет выгодно Европе, так как сведет на нет стремление России доминировать и сделать зависимой от себя Западную Европу», — заявил он.
Минфин США исключил из санкционных списков несколько бывших дочерних структур «Сбера». Из реестра убрали казахстанкий Тексакабанк, который российская организация продала в сентябре 2022-го.
Между Россией и Западом «вскрылся абсцесс», заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью Les Echos. Отвечая на вопрос, были ли у него сомнения в необходимости военной операции на Украине, он отметил, что всегда был «прозападным человеком».
«С одной стороны, конечно, никто не радуется военным действия в Европе. Но с другой, мы ощущаем опасность для нашей страны и для нас самих», — сказал он, отметив, что угрозу создавали западные страны, не учитывавшие интересов России.
По его словам, удар был нанесен при помощи беспилотников. Огонь распространяется вдоль линии электропередач, которая питает город и насосную станцию, указал Сеновоз. В ликвидации возгорания кроме пожарных участвуют также сотрудники Росгвардии и военные, добавил он.
«Мы не можем исключать, что Бахмут падет в ближайшие дни», — заявил он в ходе консультаций с министрами обороны ЕС.
В ходе совместных учений Польши и Украины были выявлены дефекты автомата Grot, которые Варшава поставляет Киеву, передает портал Onet. В частности, оружие неоднократно заклинивало, а стрельба была неточной.
Учения проходили на полигоне в Польше в середине января. По их итогам польские военнослужащие подготовили доклад о многочисленных неисправностях Grot, которые проявились во время учений.
«Разнообразие дефектов настолько велико, что оружие должно подвергнуться серьезной модернизации», — говорилось в докладе.
«Члены Евросоюза, к счастью для них, не находятся в состоянии войны, поэтому они могут подождать [поступления новых боеприпасов]. <…> Я не вижу тут опасность. Почему это опасно?» — ответил он на вопрос о том, не угрожает ли опустошение военных складов безопасности ЕС.
Правительство Южной Кореи одобрило экспортные лицензии для Польши на поставку Украине гаубиц Krab, которые созданы из южнокорейских комплектующих. Об этом сообщил Reuters директор европейско-азиатского подразделения Бюро международного сотрудничества Ким Хён Чхоль.
Главное к 9:00:
- Силы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль восточную часть Артемовска (украинское название Бахмут), сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин. Его аудиосообщение размещено в телеграм-канале его пресс-службы.
- Военные США изучают возможность установки передовых ракет «воздух-воздух» западного образца на украинские истребители МиГ советского производства, пишет Politico со ссылкой на источники. Речь идет о ракетах средней дальности AIM-120, которые предназначены для ударов западных истребителей, например, американских F-16.
- Президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора обсудили поддержку Украине и «навязывание издержек» России за проведение специальной военной операции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
- Производители нефти в Казахстане прилагают большие усилия для увеличения поставок в европейские страны, для снижения их зависимости от России, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
- Государства «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в марте пересмотрят ограничение цены на российскую нефть. Об этом сообщила «РИА Новости» помощница главы американского Минфина по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг на международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к «казусу в Балтийском море» (имеются в виду подрыв «Северного потока»). «Украина не имеет отношения к казусу в Балтийском море и не имеет информации относительно «проукраинских групп подрывников», — написал он в Twitter.