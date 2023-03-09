США готовят украинских военных не к полетам на истребителях F-16, а оценивают возможность использования ракет на других самолетах — МиГах, заявил в интервью CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил в интервью телеканалу, что его американский коллега Джо Байден обещал проработать вопрос подготовки украинских военных к полетам на истребителях F-16