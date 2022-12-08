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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 288-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:57
Посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызовут в МИД Молдавии после падения ракеты в приграничном городе Бричаны, заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в эфире телеканала TVR Moldova. В конце октября на территорию Молдавии упала еще одна ракета.

«Мы не можем каждые несколько дней сталкиваться с таким количеством рисков для миллионов людей. [Боевые действия] должны быть остановлены. Я знаю, что МИД вызовет посла России для обсуждения этих тем», — сказала Гаврилица.

Она также отметила, что молдавские власти проведут расследование так же, как они делали в случае с ракетой, упавшей в районе села Наславча, расположенного на границе с Украиной, и они готовы сотрудничать с международными организациями для выяснения обстоятельств дела. 
07:33
Россия отвергает обвинения, содержащиеся в резолюции комиссии сената США, о том, что действия на Украине представляют собой «геноцид», следует из заявления российского посольства в Вашингтоне.

«Подобные инсинуации являются откровенным извращением фактов. Ради обоснования своей русофобии законодатели жонглируют формулировками из документов ООН. Ссылаются на псевдоисторические постулаты украинских националистов о «голодоморе», — заявили в диппредставительстве, назвав Капитолий «конвейером по тиражированию антироссийских инициатив». 
07:29
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему страны сейчас невозможно, в связи с чем в большинстве украинских городов сохраняются графики отключений.

«Провел совещание о стабилизации энергосистемы и защите наших электростанций. Постоянно увеличиваем генерацию и поставки электричества <...> Но важно не забывать, что восстановить 100% энергосистемы <...> сейчас невозможно, нужно время. Именно поэтому в большинстве городов и районов сохраняются графики отключений», — сказал он в видеообращении. 
07:15
Германия отправила Украине новый пакет военной помощи, куда в том числе вошли 20 бронетранспортеров Dingo и два большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh, сообщается на сайте немецкого правительства. Всего Берлин отправил Киеву 50 БТР Dingo и 12 полуприцепов Oshkosh.

Кроме того, в новый пакет помощи были включены 18 колесных гаубиц RCH 155, 80 пикапов, 90 датчиков защиты от дронов и глушителей, две ангарные палатки (применяется в качестве временных ангаров для легких самолетов) и семь грузовиков со сменной системой загрузки. 
Вчера 21:36

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила ракеты над селом Кулешовка Красногвардейского района. «По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи», — написал он в своем телеграм-канале.

Вчера 21:15
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ заявил, что сообщения о второй волне мобилизации распространяются намеренно. «Мне кажется, что это просто делается в провокационных целях, чтобы создать у населения тревожное состояние», — сказал он.
Вчера 20:51

Евросоюз предлагает ввести ограничения против 200 физических и юридических лиц в рамках нового российского санкционного пакета, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в список войдут военные, оборонные предприятия, члены Госдумы и Совфеда, министры, губернаторы и политические партии.

Еврокомиссия также предлагает ввести санкции против трех российских банков и новые экспортные ограничения — в частности, на товары двойного назначения. Фон дер Ляйен сказала, что также планирует лишить Россию доступа к «любого вида» беспилотникам и запретить вещание четырех российских телеканалов.
 

Вчера 20:42

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью Reuters предупредил о возможном наступлении «апокалипсиса» для города, если удары по инфраструктуре продолжатся.

По словам Кличко, жителям Киева нет необходимости эвакуироваться сейчас, но они должны быть готовы к такому шагу, поскольку пунктов обогрева в городе недостаточно.

«На данный момент мы подготовили около 500 точек автономного теплоснабжения, но для города с населением 3 млн человек 500 точек — это ничто», — сказал Кличко.

Вчера 20:02

Владимир Путин: военные действия в Донбассе начала не Россия, а политики, которые пришли к власти на Украине в 2014 году.

«Война была начата <...> не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине она была начата украинскими властями, пришедшими в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота, для подавления волеизъявления людей, проживающих на Донбассе», — сказал российский президент.

Вчера 19:45

Необходимо создать отдельную программу для восстановления жилья в Донбассе, заявил президент России Владимир Путин на заседании СПЧ. «Будем это делать обязательно. <...> Спокойненько, в рабочем порядке все это будем делать», — пообещал он.

Помощь от властей Украины в восстановлении пострадавших в ходе боевых действий территорий Донбасса «лишней не будет», но дожидаться от Киева такой поддержки бессмысленно — нужно помогать людям, подчеркнул президент.

Вчера 19:16

Владимир Путин не стал давать оценку россиянам, покинувшим страну во время частичной мобилизации. По его словам, это «отдельная тема», на которую надо много говорить.

«Не знаю, может, кто-то считает, что это даже не их страна», — сказал Путин.
 

Вчера 18:50

Ведущие страны Евросоюза — среди них Германия, Франция и Нидерланды — призывают Брюссель изменить режим санкций, введенных в отношении России, чтобы четче обозначить исключения для поставок российских зерна и удобрений, пишет Financial Times (FT). По данным газеты, эти страны настаивают, что действующий порядок осложняет поставки беднейшим странам мира.

FT пишет, что хотя ЕС направил странам-членам инструкции по пропуску зерна и удобрений, правительства отдельных стран и транспортные операторы отмечают, что они недостаточно внятны, чтобы быть надежной юридической защитой. Поставки порой задерживаются в европейских портах дольше, чем положено, потому что компании опасаются участия в транзакциях с российскими организациями или людьми, находящимися под санкциями. «Текущая правовая ситуация способствует критике, что санкции препятствуют торговле продовольствием и удобрениями», — цитирует газета документ, подготовленный европейскими странами.

Вчера 18:33

Владимир Путин заверил, что его позиция по возвращению смертной казни не изменилась. Он сослался на слова главы Конституционного суда Валерия Зорькина, который сказал, что для этого нужно переписать Конституцию.

Вчера 18:19

Угроза ядерной войны нарастает, заявил Владимир Путин.

«Такая угроза нарастает, что греха таить. По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой — но если не применит первой, ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены», — ответил президент на просьбу дать личные гарантии неприменения ядерного оружия первыми.

Ядерная стратегия России настроена по принципу «ответно-встречного удара», добавил Путин.

Вчера 18:12

«Националистические элементы» в Польше мечтают забрать западные территории Украины, считает Владимир Путин. При этом президент уверен, что «единственным настоящим гарантом» территориальной целостности Украины могла бы быть именно Россия.

«Националистические элементы спят и видят: вернуть так называемые свои исторические территории. То есть забрать западные территории, которые Украина получила в результате решения Иосифа Виссарионовича Сталина после Второй мировой войны <...> И к этому будут стремиться, чего бы кто бы там ни говорил», — сказал Путин на встрече с членами СПЧ.

«Я уже говорил и хочу повторить: единственным настоящим гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть Россия», — добавил российский президент.

Вчера 18:00

Некоторые участники военной операции на Украине несколько месяцев не получали положенных выплат, заявил на встрече с Владимиром Путиным председатель СПЧ Валерий Фадеев.

«Как сообщают коллеги и, в частности, наш новый член совета Александр Коц, в зоне проведения СВО есть люди, которым за четыре месяца вообще ничего не перечислили, кому-то не пришли региональные доплаты. Это не массовое явление, но с каждым таким случаем необходимо разбираться», — заявил Фадеев.

Путин ответил, что эта проблема должна «находиться в поле зрения всего общества, государства».

Вчера 17:47

Владимир Путин заявил, что в зоне военной операции не существует проблемы массового дезертирства.

«Есть люди, которые покидают боевые позиции? Да, такое случалось. Сейчас все меньше и меньше», — сказал Путин, добавив, что «массового характера» эта проблема не носит.

Вчера 17:29

Владимир Путин назвал «появление новых территорий» в составе страны «значимым результатом для России».

Video

Вчера 17:23

Владимир Путин заявил, что потребности в новой волне мобилизации сейчас нет.

По его словам, из 300 тыс. мобилизованных 150 тыс. находятся в зоне проведения операции. Из этих 150 тыс. только 77 тыс. военных находятся непосредственно в боевых соединениях, добавил он. А еще 150 тыс. человек остаются в резерве — находятся на полигонах и в учебных центрах Минобороны.

«В этих условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла», — сказал Путин.

Вчера 17:16

Владимир Путин: Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы, сначала мирными средствами, но если это не поможет — всеми имеющимися.

«С нашей стороны может быть только один ответ — последовательная борьба за свои национальные интересы. Пусть никто ни на что другое не рассчитывает. Да, мы будем делать разными способами и средствами, прежде всего будем, конечно, ориентироваться на мирные средства. Но если ничего другого не остается — будем защищать себя всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами. Имеющимися средствами», — сказал Владимир Путин на встрече с членами СПЧ.

По его словам, для большинства западных организаций Россия не просто «страна второго сорта», а она вообще не имеет права на существование.

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Украина Россия Донбасс спецоперация
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