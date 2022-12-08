Евросоюз предлагает ввести ограничения против 200 физических и юридических лиц в рамках нового российского санкционного пакета, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в список войдут военные, оборонные предприятия, члены Госдумы и Совфеда, министры, губернаторы и политические партии.

Еврокомиссия также предлагает ввести санкции против трех российских банков и новые экспортные ограничения — в частности, на товары двойного назначения. Фон дер Ляйен сказала, что также планирует лишить Россию доступа к «любого вида» беспилотникам и запретить вещание четырех российских телеканалов.

