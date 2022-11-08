Вашингтон в недавнем прошлом действительно контактировал с Москвой, чтобы снизить риски применения ядерного оружия и предупредить о возможных последствиях, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. О его переговорах в последние месяцы с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым ранее сообщала The Wall Street Journal.

«У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести [Москве] последствия его возможного применения. Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить», — сказал политик.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью WSJ, заявил, что в западных газетах публикуют много «уток», и предложил обратиться за разъяснениями в газету или в Белый дом.