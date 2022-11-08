Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 258-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Вашингтон в недавнем прошлом действительно контактировал с Москвой, чтобы снизить риски применения ядерного оружия и предупредить о возможных последствиях, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. О его переговорах в последние месяцы с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым ранее сообщала The Wall Street Journal.
«У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести [Москве] последствия его возможного применения. Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить», — сказал политик.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью WSJ, заявил, что в западных газетах публикуют много «уток», и предложил обратиться за разъяснениями в газету или в Белый дом.
По их данным, новый механизм определит «устойчивую основу «для покрытия финансовых расходов Украины в 2023 году и подготовит почву для проведения восстановительных работ на территории страны.
Евросоюз, как утверждает агентство, намерен сделать поддержку Киева более «предсказуемой» после критики со стороны США и Украины из-за задержек в предоставлении помощи.
США поддерживают диалог с Россией, но избегают обсуждения проектов урегулирования на Украине, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
По его словам, Вашингтон считает, что нужно поддерживать каналы диалога с Россией, несмотря на напряженность.
Будапешт не поддержит план Брюсселя по оказанию помощи Киеву из совместного фонда ЕС, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.
Выступая на конференции в Софии министр отметил, что его страна поддерживала Украину и продолжит это делать, однако Будапешт против совместного с другими государствами-членами ЕС финансирования Киева.
Bloomberg поясняет, что речь идет о предложении ЕС по созданию фонда на $18 млрд для помощи Украины на 2023 год. Планируется, что сумма будет выделена из совместного бюджета Евросоюза.
В Киеве начали подготовку к установке новогодней елки.
«Сейчас изучаются все возможности по установке главной елки. Обсуждаются разные варианты. Мэр подтвердил, что елка будет установлена. Несколько эскизов елки уже разработаны. Могу сказать, что в этот раз елка будет не о новогоднем чуде. В этом году совсем другая история», — рассказал изданию «Страна» организатор прошлогоднего новогоднего праздника на Софийской площади Игорь Добруцкий.
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строители приступили к транспортировке металлоконструкции весом более 300 тонн для реконструкции Крымского моста. «На готовом пролете устроили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов», - написал он в своем Telegram.
Александр Лукашенко считает, что жители Евросоюза не хотят войны, но власти этих стран неспособны «потушить пожар в собственном доме».
«Германия, вся Европа — там нет руководителей сейчас. Если бы они были… Они даже не могут потушить пожар в собственном доме. Европейцы не хотят этой войны. Они ж понимают, что сегодня в Украине, тут Беларусь пытаются поджечь — вспыхнет завтра вся Европа», — сказал белорусский президент (цитата по «Белте»).
«Украина уже полыхает. Богатейшая. Нет такой страны, как была Украина. В советские времена вложили столько… А земли какие, природа какая! Во что превратили? Катастрофа», — добавил Лукашенко.
Владимир Зеленский сообщил, что встретился с американским бизнесменом и филантропом Говардом Баффетом (сыном миллиардера Уоррена Баффета).
«От имени всех украинцев имел честь вручить Говарду Баффету орден Ярослава Мудрого V степени за поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и весомый вклад в популяризацию украинского государства в мире», — написал Зеленский в «Телеграме».
Автомобиль охраны депутата Госдумы Александра Бородая подорвался на мине в Херсонской области. Автомобиль, в котором ехал депутат, также был в зоне риска — он остановился рядом с миной.
На кадрах видно, что автомобиль, который ехал перед машиной, в которой находился Бородай, был поврежден. «Кому-то там не очень повезло, а вот нам повезло», — говорит депутат, показывая на поврежденную машину.
Владимир Путин сказал, что хочет лично обсудить с россиянами ситуацию с поддержкой мобилизованных, в том числе с выплатами. По его мнению, на эту тему нужно напрямую общаться с людьми.
«Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — пообещал он.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) получила от США оборудование более чем на $800 тыс., сообщает украинское МВД.
В частности, ГСЧС получила 117 металлоискателей, 200 бетонорезов и 85 дронов.
По всем случаям жалоб мобилизованных на плохие условия содержания после отправки на обучение и позже в зону боевых действий будут проведены разбирательства, сообщил РБК глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.
Он не исключил, что по итогам проверок могут быть приняты кадровые решения.