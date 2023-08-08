Соединенные Штаты сделали все возможное для того, чтобы вопросы России к зерновой сделке были разрешены, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Что касается конкретных указаний на возможные проблемы, например, с банками, транспортировкой и так далее, мы сделали все, чтобы эти вопросы были решены», — сказал Блинкен. По его словам, он направлял письма в банки США, где объяснял, что Вашингтон поддерживает экспорт российского зерна, и им не надо бояться санкций — перевозка, страхование и другие операции с зерном выведены из-под действия ограничительных мер, подчеркнул он. Блинкен сообщил, что предложения о решении претензий России есть и у ООН, но Москва на них до сих пор не ответила.

В Москве считают, что российская часть соглашений не была выполнена. При этом власти заявляют, что готовы вернуться к сделке, как только российские требования будут соблюдены. В их числе — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты и другие условия.