Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 531-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Российские войска отразили атаки украинских сил в направлении Урожайного в ДНР. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Также Чехов рассказал об уничтожении склада боеприпасов севернее Владимировки и пункта временной дислокации украинских войск в районе Угледара.
Соединенные Штаты сделали все возможное для того, чтобы вопросы России к зерновой сделке были разрешены, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
«Что касается конкретных указаний на возможные проблемы, например, с банками, транспортировкой и так далее, мы сделали все, чтобы эти вопросы были решены», — сказал Блинкен. По его словам, он направлял письма в банки США, где объяснял, что Вашингтон поддерживает экспорт российского зерна, и им не надо бояться санкций — перевозка, страхование и другие операции с зерном выведены из-под действия ограничительных мер, подчеркнул он. Блинкен сообщил, что предложения о решении претензий России есть и у ООН, но Москва на них до сих пор не ответила.
В Москве считают, что российская часть соглашений не была выполнена. При этом власти заявляют, что готовы вернуться к сделке, как только российские требования будут соблюдены. В их числе — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты и другие условия.
Никакого дипломатического успеха во время переговоров по Украине в Саудовской Аравии не было, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Вашингтон попытался показать красивую картинку поддержки США со стороны государств «Глобального Юга» в стремлении изолировать Россию», — сказал он. По его мнению, отсюда «вполне ожидаемый результат встречи — отсутствие единой позиции, как двигаться вперед по урегулированию кризиса на Украине». «Никакой поддержки пресловутой киевской «мирной формулы» не было и в помине», — отметил Антонов.
Российские войска сменили тактику в ходе военных действий на Украине, также поменялись и условия ведения боя, заявил Глава Чечни Рамзан Кадыров после совещания с командирами республиканских силовых ведомств. По словам Кадырова, если в самом начале вооруженного конфликта «стояла необходимость тяжелой военной техники, то сейчас ситуация противоположная», это связано со сменой тактики, сказал он, не приведя подробностей. «Нам удается быстро отвечать на запросы наших подразделений», — добавил он.
Мария Захарова прокомментировала заявление представителя Госдепа США Мэттью Миллера о том, что Москва не желает вступать в содержательный диалог о мире. «Вот же вруны! Прекрасно знают, что сами сказали Зеленского сворачивать переговоры в апреле 2022, сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с России в сентябре 2022, сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а всё равно обвиняют Россию… Если Мэтью Миллер ознакомиться с интервью своего шефа Блинкена от апреля 2023, то он поймёт, что дал или в штангу или дрозда», - написала она в своем Telegram.
Глава отдела снабжения Пентагона Даг Буш сообщил, что первая партия танков Abrams в ближайшую неделю будет готова для отправки в Европу, а к началу осени машины попадут на Украину. По его словам, вместе с танками будут доставлены запчасти, а также оборудование для ремонтных мастерских, сообщает CNN.
В Государственном департаменте назвали конструктивной встречу по Украине, которая прошла в минувшие выходные в Саудовской Аравии. При этом в Вашингтоне заявили, что мирных переговоров с участием России не ведется, поскольку «Москва не демонстрирует к ним интерес», сообщают «РИА Новости».
Патриарх Кирилл назвал приговор в отношении митрополита Ионафана на Украине примером гонений на веру.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что Поселок шахты имени Ленина частично обесточен в результате обстрела со стороны ВСУ. Информации о пострадавших нет.
Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил об ударах по пунктам временной дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Дылеевка и по району сосредоточения живой силы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Новгородском. Барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожены две самоходные артиллерийские установки 155-го калибра «Краб» в Свято-Покровском и Кирово. Также «Ланцетами» выведены из строя 122-мм гаубица «Гвоздика» и БМП в районах населённых пунктов Кузьминовка и Андреевка.
Суд на Украине приговорил к пяти годам заключения с конфискацией имущества митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана. Поводом стала статья, в которой митрополит говорил о главенствующей роли Московского патриархата. Ионафану (в миру Анатолий Елецких) 74 года. В советские времена он подвергался гонениям со стороны КГБ. В различных епархиях на территории Украины служил с 1989 года.
Митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла освободили из-под стражи под залог в 33,3 млн гривен (86,5 млн руб.), сообщил в телеграм-канале его адвокат Никита Чекман.
Юрист утверждает, что эта сумма была собрана прихожанами УПЦ, а внесли залог в общей сложности около 1 тыс. человек.
Владимир Зеленский исключил, что украинские силы могут прийти на российскую территорию.
«Украина не собирается продолжать войну на территории Российской Федерации, это никогда не было нашей целью», — сказал он в интервью аргентинской газете La Nación.
Зеленский заявил, что цель Киева — взять под контроль свои территории.
Украина не признает референдумы в Крыму в 2014-м, а также в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в 2022-м. Все вышеперечисленные регионы вошли в состав России. Часть четырех последних из них остается под контролем украинских сил, включая города Херсон и Запорожье. Представитель Кремля Дмитрий Песков в начале августа говорил, что российская сторона хочет контролировать все территории регионов, которые записаны в конституцию России.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что в Знаменском районе в ночь на 6 августа был сбит беспилотник самолетного типа. «В результате падения его обломков жертв, пострадавших и разрушений нет. Во взаимодействии с силовыми структурами мы продолжаем обеспечивать безопасность и правопорядок на территории области», — написал он в своем Telegram.
Бывший футболист сборной России Андрей Соломатин отправился добровольцем в зону специальной операции. Он служит в подразделении «Эспаньола», которое составлено из футбольных фанатов. Сам Соломатин рассказал, что ранее занимался доставкой в зону конфликта гуманитарной помощи, а теперь подписал контракт.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 600 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе пять танков, две артиллерийские системы М777, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На других направлениях, по словам Игоря Конашенкова, происходило следующее:
- на запорожском направлении отражены три атаки ВСУ противника в районах населенных пунктов Успеновка и Работино, в районе Новоселовки пресечена деятельность украинской ДРГ;
- на донецком направлении отражена атака в районе Белогоровки, нанесены удары по украинским подразделениям в районах населенных пунктов Богдановка, Веселое, Клещеевка, Марьинка и Красногоровка;
- на южно-донецком направлении отражена атака штурмовых групп ВСУ в районе Урожайного;
- на краснолиманском направлении отражена атака ВСУ в районе Серебрянского лесничества, нанесены удары по украинским подразделениям в районах населенных пунктов Райгородка, Петровское, Площанка и Червоная Диброва.
Минобороны сообщило, что на купянском направлении российские подразделения в ходе наступления улучшили положение в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области. За последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении составило 11 километров по фронту и более трех километров в глубину обороны противника.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об ударах по нескольким районам. В Грайворонском округе в районе села Козинка комбайн при уборке поля наехал на взрывоопасный предмет. Пострадали находившиеся в кабине комбайна водитель и пассажир. В Краснояружском районе возле села Репяховка осколками снарядов выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы в двух частных домовладениях.