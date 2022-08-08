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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 165-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
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08:58

По Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне вновь нанесла удар украинская армия, он поврежден, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает «РИА Новости».

«Минувшей ночью была совершена ракетная атака на Антоновской мост. Был один прилет, что привело к пожару строительной будки и бетономешалки. Есть повреждения полотна, значит, будем дальше восстанавливать. Критических разрушений нет, несущие элементы транспортного перехода не пострадали», — сказал он.

Удары наносились РСЗО HIMARS.

08:15
За сутки от обстрелов и мин на территории ДНР погибли 4 человека, еще 17 ранены, сообщил штаб территориальной обороны республики. Из них 2 подорвались на мине ПФМ-1 («Лепесток»).
08:05
В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности еще на две недели, до 22 августа.
08:01

Российское посольство в США обвинило американские СМИ в «кампании по дезинформации» с целью возложить на российских военных вину в нанесении артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС.

Реальное положение дел обстоит с точностью до наоборот, подчеркнули российские дипломаты. Они указали на то, что именно украинская сторона 5 августа выпустила снаряды по территории Запорожской АЭС, в результате чего были повреждены линии электропередачи и водопровод.

07:48
В случае затишья в конфликте с Украиной Россия может попытаться убедить некоторые страны Евросоюза надавить на Киев, чтобы тот пошел на уступки, написала директор Института международных отношений в Риме, бывший советник верховного представителя Европейского союза по иностранным делам Жозепа Борреля Натали Точчи в статье для журнала Foreign Affairs.

Дипломат считает такую угрозу для европейского единства более вероятной, если энергетический кризис в Европе продолжит усугубляться. 
Вчера 20:36

Судно Razoni, отправившееся из порта Одессы с грузом кукурузы, изменил маршрут и, по всей видимости, ждет указаний о новом пункте назначения, сообщил министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия.

Razoni покинул украинский порт 1 августа в рамках «зерновой сделки». Как указывали в турецком Минобороны, судно ушло под флагом Сьерра-Леоне в Ливан, телеканал A Haber уточнял, что на него загрузили 26 тыс. т кукурузы. Вечером 2 августа корабль прибыл в Стамбул, где затем прошел досмотр: его проверяли на наличие оружия и боеприпасов.

Вчера 19:05

Военные проводят «дозачистку» поселка Пески, расположенного к северо-западу от Донецка, от украинских сил, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Глава ДНР отметил, что поселок «брать было сложно — противник там буквально вгрызся в землю».

5 августа замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка ДНР Илья Емельянов сообщил, что поселок Пески находится под контролем сил Донецкой народной республики.

Вчера 18:13

В Севастополе продлен высокий (желтый) уровень террористической опасности до вечера 14 августа. Его ввели 31 июля — после удара беспилотника по штабу Черноморского флота.

Вчера 16:35

Международная правозащитная организация Amnesty International, ранее опубликовавшая доклад о нарушении Украиной гуманитарного права и правил ведения войны, извинилась за «страдания и гнев», которые могли быть вызваны докладом. В организации подчеркнули, что главным приоритетом при составлении подобных докладов является обеспечение защиты гражданских лиц.

Вчера 15:51
Украина нуждается в дальнобойной артиллерии, системах залпового огня, а также современных системах ПВО. Об этом в интервью немецкой газете Tagesspiegel заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он призвал немецкие власти передать Украине «больше оружия», в частности напомнив про анонсированные Германией поставки систем ПВО IRIS-T. «Нам их нужно больше, чтобы защитить по крайней мере Киев, Харьков, Днепр, Николаев и Одессу», — подчеркнул Подоляк.
Вчера 14:52

Возгорания в районе Запорожской АЭС, возникшие из-за обстрелов со стороны Украины, потушены, сообщил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, передал ТАСС. Рогов также сказал, что поврежден водозабор, проблемы с водой пока сохраняются.

Вчера 13:29

Брифинг Минобороны России:

  • ВКС нанесли удары по территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в Харькове, там располагались пункты временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии. Потери Украины Минобороны оценило в более 100 человек.
  • В ДНР Воздушно-космические силы атаковали пункт дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в Артемовске. Потери Украины оценены в 130 человек и восемь единиц техники.
  • Российские войска подавили в ДНР четыре взвода РСЗО «Град», два взвода гаубиц «Мста-Б», взвод «Гиацинт-Б».
  • Украинская сторона несет «высокие потери», Киев решил досрочно отправить на передовую «мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области». Как утверждают в Минобороны России, «вместе с ними направляются и находившиеся в госпиталях раненые, не дожидаясь завершения ими полного курса реабилитации после ранений».
  • Российские ПВО сбили восемь украинских беспилотников в Харьковской области и в ДНР.
  • В Николаевской области уничтожен арсенал с 45 тоннами боеприпасов, недавно поставленных украинской армии странами НАТО.
Вчера 13:03

В военно-гражданской администрации Энергодара заявили «РИА Новости», что украинские войска ночью нанесли удары из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС. Осколки упали близ действующего энергоблока, утверждают там.

«В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Поражающими элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. Важно отметить, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 м», — заявили в администрации.

Вчера 11:14

Еще четыре судна вышли из украинских портов Одесса и Черноморск по зерновому коридору, сообщает Минобороны Турции. Сухогрузы Mustafa Necatı, Star Helena и Glory отшвартовались от порта Черноморска, а Riva Mind — Одессы.

Судно Mustafa Necatı, груженое 6 тыс. т подсолнечного масла, отправится в Италию, Star Helena с 45 тыс. т сеянцев подсолнечника — в Китай. Glory, перевозящее 66 тыс. т кукурузы, должно прийти в Стамбул, а Riva Mind с 44 тыс. т кукурузы — в Искендерун.

Суда встанут на якорь к северу от Стамбула для досмотра.

Вчера 09:09

Video

Минобороны России показало кадры с вооружением, захваченным российскими военнослужащими на позициях украинских сил на Изюмском направлении. Это ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Польши, Швеции, в том числе ракетные комплексы Javelin. Захвачены и станковые пулеметы и стрелковое вооружение советского производства.

Вчера 08:41
В субботу, 6 августа, в украинский порт Черноморск прибыло первое судно под флагом другого государства впервые с начала российской военной спецоперации: Fulmar S под флагом Барбадоса, уточнил он. По данным портала VesselFinder, этот корабль может перевозить до 13,4 тыс. т полезного груза.
Вчера 08:29

Минобороны России сообщило, что расценивает обстрел территории Запорожской АЭС 5 августа как акт ядерного терроризма. В обстреле ведомоство обвинило украинские силы. Минобороны предупредило, что авария на Запорожской АЭС вызовет глобальную техногенную катастрофу, «которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме».

Территорию атомной электростанции обстреляли вечером 5 августа. Первым об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он говорил, что после удара на территории станции случился пожар, снаряды повредили две линии электропередачи. Позднее слова Рогова подтвердили в Минобороны. Ведомство уточнило, что по станции и городу Энергодар, где она расположена, со стороны Украины выпустили двадцать 152-мм снарядов.

Вчера 08:24
Следующий пакет поддержки со стороны США в адрес Украины оценивается в $1 млрд, пишет Reuters. Планируется, что Украина получит боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, зенитный ракетного комплекса «земля-воздух» NASAMS и 50 гусеничных бронетранспортеров M113.
06.08 20:40

Украина отнимает у России на бумаге, а Россия — на земле. Так заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского конфисковать российское имущество.

«Вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса успешно занимаются наши Вооруженные силы», — добавил он. Ранее 6 августа Зеленский заявил, что российские активы на общую сумму около $765 млн уже конфискованы на Украине. По его словам, эта работа продолжается, и еще более 900 объектов, принадлежащих именно российскому государству, предложено конфисковать.

06.08 20:39
Десять человек, среди которых четверо детей, по предварительным данным, пострадали в результате попадания украинского снаряда в девятиэтажный дом в Алчевске в ЛНР, сообщил мэр города Альберт Апшев.
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Украина Россия Донбасс спецоперация
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