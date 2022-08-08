Российское посольство в США обвинило американские СМИ в «кампании по дезинформации» с целью возложить на российских военных вину в нанесении артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС.

Реальное положение дел обстоит с точностью до наоборот, подчеркнули российские дипломаты. Они указали на то, что именно украинская сторона 5 августа выпустила снаряды по территории Запорожской АЭС, в результате чего были повреждены линии электропередачи и водопровод.