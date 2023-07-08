Ночью ВСУ обстреляли Шебекино из «Градов», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Из-за обстрела было приостановлено возвращение жителей в город из пунктов временного размещения, а строителям, которые занимаются восстановительными работами, дали два выходных.

«Будем ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться», — добавил Гладков.