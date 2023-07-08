Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 500-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Ночью ВСУ обстреляли Шебекино из «Градов», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Из-за обстрела было приостановлено возвращение жителей в город из пунктов временного размещения, а строителям, которые занимаются восстановительными работами, дали два выходных.
«Будем ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться», — добавил Гладков.
Главное за ночь:
- Украина пока не готова к вступлению в НАТО, однако США могут дать ей гарантии безопасности по типу Израиля, заявил президент США Джо Байден.
- Украине не хватает боеприпасов, и пока США не могут обеспечить покрытие дефицита. На тот период, пока не будут обеспечены достаточные поставки 155-мм снарядов, Киеву предоставляют кассетные бомбы, сообщил Байден.
- Украина заслуживает членства в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Турцию для переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем встречи станет ситуация вокруг зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.
В Кремле сообщали, что будут «внимательно следить за результатами переговоров». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил контактов Владимира Путина и Эрдогана «в обозримой перспективе».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступает против использования кассетных боеприпасов, заявил на брифинге заместитель представителя генсека организации Фархан Хак.
Ранее The Washington Post сообщила, что США одобрили поставку таких боеприпасов Украине. Хака попросили прокомментировать эту информацию и разъяснить позицию ООН.
«Генсекретарь поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которая, как вы знаете, была принята 15 лет назад, и он хочет, чтобы страны соблюдали положения этой конвенции. Таким образом, естественно, он не хочет, чтобы кассетные боеприпасы применялись на поле боя», — сказал Хак.
Украина обещала «ответственно использовать» кассетные боеприпасы, если США решат их поставить Киеву, заявила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут.
Ранее WP сообщила, что президент США Джо Байден одобрил поставку Украине кассетных боеприпасов. По словам источников AP, о решении будет объявлено 7 июля.
Российские власти неоднократно осуждали передачу западного оружия Украине и подчеркивали, что такие поставки не отменят целей, поставленных специальной военной операцией.
Дмитрий Медведев в ходе посещения Обуховского завода в Санкт-Петербурге заявил, что на фоне появления западных ракет на украинских самолетах и сообщениях о возможных поставках Киеву американских истребителей F-16 нужно создавать надежную систему ПВО. «Нужно просчитывать все угрозы и определяться, какое вооружение будет востребовано в ближайшей перспективе», - сказал он.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что несколько населенных пунктов в регионе попали под обстрел ВСУ. В результате в Валуйском городском округе в хуторе Леоновка осколками снаряда выбило окна в одном частном домовладении, в селе Казначеевка выбиты окна и посечена кровля в одном домовладении, также осколками в селе повреждена водонапорная башня. В Краснояружском районе в селе Илек-Пеньковка повреждена линия электропередач.
В новый пакет военной помощи Германии Украине войдет инженерная техника (в том числе мостоукладчик), а также средства радиоэлектронной борьбы.
Французская радиостанция RTL опубликовала результаты расследования, исходя из которого на стороне Украины сейчас воюют 100 граждан Франции. По данным автором материала, с начала конфликта на Украину уехали около 400 человек, но многие сразу вернулись назад, сняв ролики для TikTok. Оставшиеся подписали контракт с украинской армией и получают от 500 до 3000 (в случае нахождения на передовой) евро в месяц. При этом указывается, что наемники из Франции сами вынуждены покупать экипировку, а иногда и оружие.
Словакия готова будет передать Украине 16 гаубиц Zuzana 2 и договориться о совместном их с Киевом производстве, сообщает «Страна ua». Об этом на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Зеленским сообщила президент Словакии Зузана Хапутова.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил изданию Foreign Policy, что на саммите в Вильнюсе страны НАТО должны назвать дату приглашения Украины в альянс.
Мэрия Киева предложила гражданам пройти подготовку к «национальной обороне». Речь идет об однодневных курсах, в ходе которых граждан обещают научить правилам обращения с взрывоопасными предметами, огнестрельным оружием и защите от оружия массового поражения.
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность норвежской организации Human Rights House Foundation («Фонд Дом Прав Человека»), а также входящие в нее подразделения.
Как заявили в Генпрокуратуре, работа HRHF направлена на «нарушение территориальной целостности России, дестабилизацию обстановки, формирование общественного мнения о необходимости смены власти неконституционным путем».
С начала специальной военной операции эти организации «занимаются дискредитацией внешней политики» России и ее армии, а цель «провокационной информационной повестки НПО — политическая и экономическая изоляция» страны на международной арене, считают в Генпрокуратуре.
Поставка кассетных боеприпасов Украине может стать «временной мерой», пока не будет увеличено производство обычных артиллерийских снарядов, что ожидается к весне 2024 года, пишет NYT со ссылкой на американских чиновников.
По информации издания, разрешить поставку президенту США Джо Байдену рекомендовали некоторые члены его администрации, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, несмотря на свои «глубокие сомнения по этому поводу». Последним ведомством, которое не поддерживало такой шаг из-за гуманитарных соображений, оставался Госдепартамент. В нем также считают, что поставка отделит США от союзников, многие из которых подписали договор о запрете применения кассетных боеприпасов. Но советники американского президента сочли, что у них нет выбора, пишет издание.
Как сообщала WP, Байден должен объявить о поставках этих боеприпасов сегодня, 7 июля.
Минобороны сообщило о безуспешных попытках ВСУ атаковать на трех направлениях. Общие потери ВСУ в Минобороны оценили более чем в 800 человек убитыми и ранеными. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе четыре танка, САУ Krab, три САУ «Гвоздика», САУ AF-90, три САУ «Акация» артиллерийские установки «Гиацинт-С», М777. Средствами ПВО в районе населенного пункта Одаровка Запорожской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
На других направлениях нанесены удары по позициям украинских подразделений в районах населенных пунктов Красное Первое, Синьковка, Масютовка, Тимковка (Харьковская область), Луговское (Запорожская область).
Минобороны сообщило о безуспешных попытках ВСУ атаковать на трех направлениях:
- на Донецком направлении отражено 10 атак в районах населенных пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Водяное;
- на Краснолиманском направлении отражены четыре атаки в районах населенных пунктов Новоегоровка, Нововодяное (ЛНР), Ямполовка (ДНР);
- на Южно-Донецком направлении отражены две атаки в районе Урожайного.
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил агентству Reuters, что украинское контрнаступление продолжается, но «успех будет позже». При этом он заявил, что российские подразделения воевали за Бахмут (Артемовск) 10 месяцев, а у ВСУ столько времени нет.
Владимир Рогов заявил о том, что наступление ВСУ на Ореховском участке остановлено. По его словам, украинские военные пошли накануне вечером новыми резервами, однако понесли потери и отступили на исходные позиции.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна не будет поставлять Украине кассетные боеприпасы. Он объяснил это тем, что Германии подписывала конвенцию о запрете этого вида оружия.