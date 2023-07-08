Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 07 июл, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 07 июл, 16:34
Как и на что расходует свои деньги молодежь. Исследование РБК и «Мир», 09:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:05
Чего Украине ждать от вильнюсского саммита НАТО Политика, 09:00
Топ-15 худших акций первой половины и второго квартала 2023 года. Рейтинг «РБК Инвестиций» Инвестиции, 09:00
В Шебекино приостановили возвращение жителей после обстрела «Градами» Политика, 08:43
Россия запросила заседание СБ ООН по подрыву «Северных потоков» Политика, 08:42
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Последствия сильных ливней в Подмосковье. Видео Общество, 08:28
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:20
Шойгу проверил подготовку контрактников на полигонах ЮВО Политика, 08:16
Байден заявил о готовности дать Украине гарантии по примеру Израиля Политика, 07:57
Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области Общество, 07:55
Пожар после взрыва на нефтегазовой платформе в Мексике. Видео Общество, 07:37
Сотрудники МЧС спасли семь туристов из Бурятии Общество, 07:14
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 500-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:01

Ночью ВСУ обстреляли Шебекино из «Градов», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Из-за обстрела было приостановлено возвращение жителей в город из пунктов временного размещения, а строителям, которые занимаются восстановительными работами, дали два выходных.

«Будем ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться», — добавил Гладков.

09:01

Главное за ночь:

  • Украина пока не готова к вступлению в НАТО, однако США могут дать ей гарантии безопасности по типу Израиля, заявил президент США Джо Байден.
  • Украине не хватает боеприпасов, и пока США не могут обеспечить покрытие дефицита. На тот период, пока не будут обеспечены достаточные поставки 155-мм снарядов, Киеву предоставляют кассетные бомбы, сообщил Байден.
  • Украина заслуживает членства в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле.


 

Вчера 20:19

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Турцию для переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем встречи станет ситуация вокруг зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.

В Кремле сообщали, что будут «внимательно следить за результатами переговоров». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил контактов Владимира Путина и Эрдогана «в обозримой перспективе».

Вчера 20:09

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступает против использования кассетных боеприпасов, заявил на брифинге заместитель представителя генсека организации Фархан Хак.

Ранее The Washington Post сообщила, что США одобрили поставку таких боеприпасов Украине. Хака попросили прокомментировать эту информацию и разъяснить позицию ООН.

«Генсекретарь поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которая, как вы знаете, была принята 15 лет назад, и он хочет, чтобы страны соблюдали положения этой конвенции. Таким образом, естественно, он не хочет, чтобы кассетные боеприпасы применялись на поле боя», — сказал Хак.

Вчера 20:02

Украина обещала «ответственно использовать» кассетные боеприпасы, если США решат их поставить Киеву, заявила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут.

Ранее WP сообщила, что президент США Джо Байден одобрил поставку Украине кассетных боеприпасов. По словам источников AP, о решении будет объявлено 7 июля.

Российские власти неоднократно осуждали передачу западного оружия Украине и подчеркивали, что такие поставки не отменят целей, поставленных специальной военной операцией.

Вчера 18:34

Дмитрий Медведев в ходе посещения Обуховского завода в Санкт-Петербурге заявил, что на фоне появления западных ракет на украинских самолетах и сообщениях о возможных поставках Киеву американских истребителей F-16 нужно создавать надежную систему ПВО. «Нужно просчитывать все угрозы и определяться, какое вооружение будет востребовано в ближайшей перспективе», - сказал он.

Вчера 17:53

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что несколько населенных пунктов в регионе попали под обстрел ВСУ. В результате в Валуйском городском округе в хуторе Леоновка осколками снаряда выбило окна в одном частном домовладении, в селе Казначеевка выбиты окна и посечена кровля в одном домовладении, также осколками в селе повреждена водонапорная башня. В Краснояружском районе в селе Илек-Пеньковка повреждена линия электропередач.

Вчера 17:35

В новый пакет военной помощи Германии Украине войдет инженерная техника (в том числе мостоукладчик), а также средства радиоэлектронной борьбы.

Вчера 17:28

Французская радиостанция RTL опубликовала результаты расследования, исходя из которого на стороне Украины сейчас воюют 100 граждан Франции. По данным автором материала, с начала конфликта на Украину уехали около 400 человек, но многие сразу вернулись назад, сняв ролики для TikTok. Оставшиеся подписали контракт с украинской армией и получают от 500 до 3000 (в случае нахождения на передовой) евро в месяц. При этом указывается, что наемники из Франции сами вынуждены покупать экипировку, а иногда и оружие.

Вчера 17:07

Словакия готова будет передать Украине 16 гаубиц Zuzana 2 и договориться о совместном их с Киевом производстве, сообщает «Страна ua». Об этом на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Зеленским сообщила президент Словакии Зузана Хапутова.

Вчера 16:22

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил изданию Foreign Policy, что на саммите в Вильнюсе страны НАТО должны назвать дату приглашения Украины в альянс.

Вчера 16:14

Мэрия Киева предложила гражданам пройти подготовку к «национальной обороне». Речь идет об однодневных курсах, в ходе которых граждан обещают научить правилам обращения с взрывоопасными предметами, огнестрельным оружием и защите от оружия массового поражения.

Вчера 15:41

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность норвежской организации Human Rights House Foundation («Фонд Дом Прав Человека»), а также входящие в нее подразделения.

Как заявили в Генпрокуратуре, работа HRHF направлена на «нарушение территориальной целостности России, дестабилизацию обстановки, формирование общественного мнения о необходимости смены власти неконституционным путем».

С начала специальной военной операции эти организации «занимаются дискредитацией внешней политики» России и ее армии, а цель «провокационной информационной повестки НПО — политическая и экономическая изоляция» страны на международной арене, считают в Генпрокуратуре.

Вчера 15:28

Поставка кассетных боеприпасов Украине может стать «временной мерой», пока не будет увеличено производство обычных артиллерийских снарядов, что ожидается к весне 2024 года, пишет NYT со ссылкой на американских чиновников.

По информации издания, разрешить поставку президенту США Джо Байдену рекомендовали некоторые члены его администрации, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, несмотря на свои «глубокие сомнения по этому поводу». Последним ведомством, которое не поддерживало такой шаг из-за гуманитарных соображений, оставался Госдепартамент. В нем также считают, что поставка отделит США от союзников, многие из которых подписали договор о запрете применения кассетных боеприпасов. Но советники американского президента сочли, что у них нет выбора, пишет издание.

Как сообщала WP, Байден должен объявить о поставках этих боеприпасов сегодня, 7 июля.

Вчера 14:32

Минобороны сообщило о безуспешных попытках ВСУ атаковать на трех направлениях. Общие потери ВСУ в Минобороны оценили более чем в 800 человек убитыми и ранеными. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе четыре танка, САУ Krab, три САУ «Гвоздика», САУ AF-90, три САУ «Акация» артиллерийские установки «Гиацинт-С», М777. Средствами ПВО в районе населенного пункта Одаровка Запорожской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Вчера 14:32

На других направлениях нанесены удары по позициям украинских подразделений в районах населенных пунктов Красное Первое, Синьковка, Масютовка, Тимковка (Харьковская область), Луговское (Запорожская область).

Вчера 14:31

Минобороны сообщило о безуспешных попытках ВСУ атаковать на трех направлениях:

  • на Донецком направлении отражено 10 атак в районах населенных пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Водяное;
  • на Краснолиманском направлении отражены четыре атаки в районах населенных пунктов Новоегоровка, Нововодяное (ЛНР), Ямполовка (ДНР);
  • на Южно-Донецком направлении отражены две атаки в районе Урожайного.
Вчера 14:18

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил агентству Reuters, что украинское контрнаступление продолжается, но «успех будет позже». При этом он заявил, что российские подразделения воевали за Бахмут (Артемовск) 10 месяцев, а у ВСУ столько времени нет.

Вчера 14:10

Владимир Рогов заявил о том, что наступление ВСУ на Ореховском участке остановлено. По его словам, украинские военные пошли накануне вечером новыми резервами, однако понесли потери и отступили на исходные позиции.

Вчера 13:59

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна не будет поставлять Украине кассетные боеприпасы. Он объяснил это тем, что Германии подписывала конвенцию о запрете этого вида оружия.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter