Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 439-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В Соломенском районе Киева после произошедших ночью взрывов поврежден резервуар с дизельным топливом емкостью 5 т, заявили в военной администрации города. Несмотря на утечку топлива, возгорания не произошло.
Российский бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка (Харьковская область), сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
«Вокруг частной военной компании столько шума подняли», написал глава Чечни Рамзан Кадыров, имея в виду ЧВК «Вагнер», «а нужно было всего лишь закончить начатое, без лишних разговоров на весь интернет и мир».
В последние месяцы бойцы ЧВК и основатель организации Евгений Пригожин постоянно говорили о нехватке боеприпасов и критиковали Министерство обороны — как за «снарядный голод», так и за другие решения на военной операции. В итоге Пригожин заявил, что его бойцы оставят Артемовск (Бахмут), а на их позиции заступят чеченские отряды.
Кадыров пишет, что надо было «добить, дожать имеющимися силами и средствами, изменив тактику под реальность» — как делали другие подразделения, занятые в военной операции.
«Недосказанность в кое-каких моментах с командованием ЧВК осталась, но с этим мы разберемся. Не в чатах или телеграм-каналах, на виду у всех и на расстоянии друг от друга, а вживую, лицом к лицу», — пишет в заключение глава Чечни.
Поселок Теткино Глушковского района Курской области оказался под обстрелом, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Захар Прилепин опубликовал в Telegram сообщение о произошедшем взрыве и о своем состоянии. Он пишет, что был за рулем, а его знакомый Александр Шубин — в пассажирском кресле. Под ним и произошел взрыв.
«Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то», — написал Прилепин.
«Лента. Ру» пишет, что я не отдавал себе отчета в происходящем. Я их там не видел. На самом деле я попросил принести мне телефон из машины, и тут же отдал все распоряжения, потому что всё было понятно, едва я очнулся. Потом соседка сделала мне обезболивающий», — продолжил он.
Присоединение Китая к обсуждению урегулирования конфликта на Украине позволят рассчитывать на реальные переговоры между Москвой и Киевом к концу 2023 года, заявил в интервью CBS бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
«Теперь, когда Китай подключился… Я думаю, к концу мы сможем говорить о переговорных процессах, даже о реальных переговорах», — считает он.
Отказ от российского топлива обходится польской государственной нефтяной компании Orlen в $27 млн ежедневно, сообщил в интервью Financial Times исполнительный директор Дэниел Обайтек.
Расчет основан на разнице в средних ценах на более дешевую российскую нефть и другие сорта, которая составляет около $30 за баррель. «Это рыночная цена, которой приходится платить каждой компании, которая не импортирует нефть из России», — сказал Обайтек. «Я бы не расценивал это как убытки, это вопрос о поддержке России», — добавил он.
Запланированное Украиной наступление может открыть дорогу к переговорам Киева с Москвой к концу года, усадить Россию за стол переговоров может Китай, рассказали Wall Street Journal чиновники в США и ЕС на условиях анонимности.
«Готовность способствовать переговорам и подыскать Китаю роль в них показывает сдвиг в мышлении Запада, особенно в США, которые скептически относились к вовлечению Пекина, учитывая поддержку Москвы Китаем. <...> Этот подход основан на представлении, что ни одна из сторон [конфликта] не способна продолжать сражаться бесконечно и что необходимо испытать, насколько Пекин готов сыграть роль в мирных переговорах», — говорится в статье.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ноябре 2022 года говорил, что Россия открыта к переговорам с Украиной, но пока не видит возможности для них из-за украинской позиции: президент Владимир Зеленский отказался от диалога с Москвой, пока президентом является Владимир Путин.
Советник главы Крыма Олег Крючков показал беспилотник, который, по его словам, атаковал ночью Крым.
С прифронтовых территорий в Запорожской области вглубь региона вывезли уже 1552 человека, временное перемещение идет по графику, сообщил врио главы области Евгений Балицкий в телеграм-канале.
Также в брифинге Минобороны сообщило следующее:
- В ЛНР и Харьковской области пресечена деятельность четырех ДРГ, и еще одной — в Запорожской области.
- В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов «Правого сектора» (организация признана в России экстремистской и запрещена).
- В ДНР у Новгородского и Артемово уничтожены две РЛС американского производства.
- У Херсона был нанесен удар по пункту управления 124-й бригады теробороны ВСУ. В ДНР уничтожен узел связи 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Также удары пришлись по командным пунктам ВСУ у Авдеевки (ДНР) и Центра сил специальных операций на острове Великий в Херсонской области.
- Уничтожены 10 беспилотников в Харьковской и Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.
В Минобороны России заявили, что за ночь над Черным морем были обнаружены и уничтожены 22 ударных беспилотника.
Соединенные Штаты делали Турции несколько предложений, касающихся приобретенных у России зенитно-ракетных комплексов С-400, в том числе насчет отправки их на Украину, но Анкара отказала. Об этом каналу Haberturk сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.
По словам министра, Вашингтон также просил турецкую сторону «предоставить ему контроль» над комплексами. «[Эти] предложения напрямую затрагивают наш суверенитет. <...> Где тогда наша независимость?», — задался он вопросом.
Еще один обстрел Белгородской области: в селе Муром женщина получила «серьезное ранение» нижних конечностей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Удары пришлись по центру села. Других деталей он не привел.
В Новороссийске мужчина пытался попасть на охраняемый объект, его задержал часовой, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). Нарушителя передали полиции. Представители ЮВО заявили, что «часовой действовал в соответствии с требованиями устава гарнизонной и караульной службы».
Телеграм-каналы Baza и Astra сообщали, что мужчин было двое, это уроженцы Чечни, один из них погиб.
ФСБ заявила, что предотвратила теракт на военном аэродроме в Ивановской области, который планировала украинская разведка. По данным спецслужбы, дроны со взрывчаткой планировалось взорвать на военном аэродроме «Северный», чтобы повредить самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Дмитрий Медведев написал:
«Сотрудники МВД, задержавшие совершивших теракт против Захара Прилепина укронацистов, — молодцы. Что называется, по горячим следам. Преступники признались, что были завербованы спецслужбами бандеровского государства. По уголовному закону их, как и других преступников, будут судить за теракт и приговорят к длительным срокам заключения».
«Но важно, чтобы они и им подобные осознавали простую вещь — даже с приговоренными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи. И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключенного. И это тоже имеет большое воспитательное значение для новых ублюдков, которых наняли для убийств».
На Каховской ГЭС начали контролируемый сброс для снижения уровня воды.
Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что ночью формирование получило боевое распоряжение о том, что бойцы получат боеприпасы и вооружения. «Столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий», — добавил Пригожин. От кого поступило распоряжение, он не уточняет, но до этого Пригожин критиковал Министерство обороны и Генштаб, заявляя о снарядном голоде.
«Нам клянутся, что на фланге будет выставлено всё то, что необходимо, чтобы нас не подрезал противник. Нам говорят о том, что мы можем действовать в Артёмовске так, как мы считаем нужным. И нам дают Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК «Вагнер» во взаимодействии с Министерством обороны», — сказал основатель ЧВК.
Вероятность начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области в ближайшие дни сохраняется, заявил «РИА Новости» член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. По словам Рогова, контрнаступление ВСУ будет сопровождаться обстрелом близлежащих населенных пунктов, поэтому решение о добровольном вывозе населения из прифронтовых районов — оправданная мера.