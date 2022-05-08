Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 74-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Финляндия и Швеция могли бы присоединиться к НАТО «именно сейчас», пока «Путин занят другим», считает бывший генсек организации Андерс фог Расмуссен. На рассмотрение заявок двух стран может уйти несколько месяцев, но в течение этого периода блок должен обеспечить безопасность двух стран, «как если бы они уже были членами НАТО», полагает он.
Вечерний брифинг Минобороны России. Главное:
— российская авиация в районе острова Змеиный сбила украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два БЛА «Байрактар-СБ2». Уничтожен украинский десантно-штурмовой катер «Станислав»
— высокоточным оружием на военных аэродромах в районах Арциза, Одессы и Вознесенска уничтожены авиационная техника Украины
— ракетами «Искандер» в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области уничтожены крупные скопления оружия и техники из США и стран Запада, а также личный состав подразделений 58 мотопехотной бригады.
Из «Азовстали» эвакуированы 50 человек, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Главное из утреннего брифинга Минобороны России:
- высокоточными ракетами воздушного базирования поражено пять районов сосредоточения живой силы и техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Бахмут (ДНР)
- авиацией в течении ночи поражены 18 военных объектов Украины
- в районе железнодорожной станции Богодухов в Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран военной техники и вооружения. Также в Харьковской области перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и девять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч»
- сбиты 13 украинских беспилотника
Она сообщила, что США знают о просьбе Киева пересмотреть статус Москвы в СБ ООН, и понимают точку зрения украинского президента Владимира Зеленского о том, что Совбез «медленно реагирует» на ситуацию на Украине.
«Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму», — заявил Кирилл Стремоусов, заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области. Регион находится под контролем российских военных.
«Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», — добавил он.
Громкие звуки в небе над Белгородом связаны с работой сил противовоздушной обороны, жителям ничего не угрожает, сообщил оперштаб Белгородской области.
«На земле все спокойно. Безопасности жителей области ничего не угрожает. Работа ПВО — гарант нашей безопасности», — ответили в оперштабе.
Жители Херсонской области будут иметь право на получение российского гражданства, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Область находится под контролем российской армии.
«Мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. Все граждане на территории Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, российских паспортов», — сказал Стремоусов.
Совет Безопасности ООН впервые с 24 февраля единогласно принял заявление председателя СБ по Украине.
«Совет Безопасности выражает глубокую озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности на Украине», — говорится в документе. В тем также есть напоминание, что все государства-члены взяли на себя в соответствии с Уставом ООН обязательство разрешать свои международные споры мирными средствами.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились о долгосрочном сотрудничестве в вопросах помощи Украине и «дальнейшей изоляции России». При этом Джонсон заявил, что выступает против любых переговоров с Россией, которые могли бы оправдать ее решение начать военную спецоперацию, сообщает агентство Reuters.