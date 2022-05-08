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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 74-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
Сначала новые
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08:27

Финляндия и Швеция могли бы присоединиться к НАТО «именно сейчас», пока «Путин занят другим», считает бывший генсек организации Андерс фог Расмуссен. На рассмотрение заявок двух стран может уйти несколько месяцев, но в течение этого периода блок должен обеспечить безопасность двух стран, «как если бы они уже были членами НАТО», полагает он.

Вчера 20:42
С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди, написала в своем Telegram-канале вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Вчера 19:59

Вечерний брифинг Минобороны России. Главное:

— российская авиация в районе острова Змеиный сбила украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два БЛА «Байрактар-СБ2». Уничтожен украинский десантно-штурмовой катер «Станислав»

— высокоточным оружием на военных аэродромах в районах Арциза, Одессы и Вознесенска уничтожены авиационная техника Украины

— ракетами «Искандер» в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области уничтожены крупные скопления оружия и техники из США и стран Запада, а также личный состав подразделений 58 мотопехотной бригады.

Вчера 17:44
США планируют закупить для Украины ракеты с лазерным наведением, ручные беспилотники Puma, а также дополнительные «дроны-камикадзе» Switchblade, пишет The Washington Post. 
Вчера 15:12
Президент США Джо Байден «признался, что Вашингтон рассекретился», когда потребовал пресечь утечки об обмене разведданными с Украиной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. США принимают участие в конфликте на Украине и, «по сути, координируют и разрабатывают» направленные против России украинские военные операции, написал он в своем Telegram.
 
Вчера 14:07
В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы. По Красной площади в составе механизированной колонны прошел парадный расчет участников военной операции на Украине.
Вчера 11:39

Из «Азовстали» эвакуированы 50 человек, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Вчера 10:54

Главное из утреннего брифинга Минобороны России:

- высокоточными ракетами воздушного базирования поражено пять районов сосредоточения живой силы и техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Бахмут (ДНР)

- авиацией в течении ночи поражены 18 военных объектов Украины

- в районе железнодорожной станции Богодухов в Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран военной техники и вооружения. Также в Харьковской области перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и девять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч»

- сбиты 13 украинских беспилотника

Вчера 09:43
Власти США в настоящее время не видят возможности исключить Россию из числа постоянных членов Совета безопасности ООН, заявила постоянный представитель Вашингтона при организации Линда Томас-Гринфилд.
Она сообщила, что США знают о просьбе Киева пересмотреть статус Москвы в СБ ООН, и понимают точку зрения украинского президента Владимира Зеленского о том, что Совбез «медленно реагирует» на ситуацию на Украине. 
 
Вчера 08:39
Ночью глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военнослужащие Украины перешли в контрнаступление близ села Воеводовка близ Луганска для возвращения утраченных позиций, они отступили после огня российских военных, «понеся существенные потери как живой силы, так и спецтехники». Кадыров продолжил, что российские силы взяли в плен одного из украинских военных, который сообщил о нахождении пункта управления ВСУ близ Воеводовки.
 
Вчера 08:34

«Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму», — заявил Кирилл Стремоусов, заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области. Регион находится под контролем российских военных.

«Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», — добавил он.

Вчера 00:39
Флисовую кофту президента Украины Владимира Зеленского продали на благотворительном аукционе Christie’s за £90 тыс. ($111 тыс.). Стартовая цена составляла £50 тыс.
06.05 23:58
Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $150 млн. Речь идет об артиллерийских боеприпасах, радарах и другом оборудовании.
06.05 23:29

Громкие звуки в небе над Белгородом связаны с работой сил противовоздушной обороны, жителям ничего не угрожает, сообщил оперштаб Белгородской области.

«На земле все спокойно. Безопасности жителей области ничего не угрожает. Работа ПВО — гарант нашей безопасности», — ответили в оперштабе.

06.05 23:03

Жители Херсонской области будут иметь право на получение российского гражданства, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Область находится под контролем российской армии.

«Мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. Все граждане на территории Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, российских паспортов», — сказал Стремоусов.

06.05 22:48

Совет Безопасности ООН впервые с 24 февраля единогласно принял заявление председателя СБ по Украине.

«Совет Безопасности выражает глубокую озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности на Украине», — говорится в документе. В тем также есть напоминание, что все государства-члены взяли на себя в соответствии с Уставом ООН обязательство разрешать свои международные споры мирными средствами.

06.05 21:31
Минобороны России сообщило, что в общей сложности с «Азовстали» были эвакуированы 50 гражданских лиц, в том числе 11 детей. Все они переданы представителям ООН и Международного Красного креста «для доставки в избранные места временного размещения».
06.05 21:23
Минюст включил в список СМИ-иноагентов рэпера Моргенштерна. Поводом для этого названо «осуществление политической деятельности» при получении средств из Израиля и с Украины.
06.05 21:23
Агентство ТАСС сообщило со ссылкой на своего корреспондента, что в общей сложности с «Азовстали» в пятницу удалось эвакуировать 51 человека.
06.05 21:03

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились о долгосрочном сотрудничестве в вопросах помощи Украине и «дальнейшей изоляции России». При этом Джонсон заявил, что выступает против любых переговоров с Россией, которые могли бы оправдать ее решение начать военную спецоперацию, сообщает агентство Reuters.

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Украина Россия Донбасс спецоперация
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