Европейский союз в преддверии Международного женского дня ввел санкции против девяти человек и трех организаций, которые Брюссель считает виновными в совершении систематических и масштабных нарушений прав женщин. Меры введены в рамках механизма под названием «Глобальный режим санкций за нарушения прав человека», утвержденного в 2020 году. Брюссель применяет его впервые, отмечает Euronews.

В санкционном списке, опубликованном в журнале ЕС, фигурируют четверо россиян. Двое из них — сотрудники МВД, бывший врио начальника ОМВД по столичному району Братеево подполковник Александр Федоринов и полицейский Иван Рябов. В обосновании к санкциям говорится, что они участвовали в задержаниях участниц антивоенных акций в Москве в 2022 году, несут ответственность за «серьезные нарушения прав человека, в частности за пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания».

Двое других россиян — это военные: генерал-майор Николай Кузнецов и полковник Рамиль Ибатулин. В заявлении Брюсселя говорится, что они участвовали в боевых действиях на Украине.