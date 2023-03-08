Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 378-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Главное к 9:00:
- Силы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль восточную часть Артемовска (украинское название Бахмут), сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин. Его аудиосообщение размещено в телеграм-канале его пресс-службы.
- Военные США изучают возможность установки передовых ракет «воздух-воздух» западного образца на украинские истребители МиГ советского производства, пишет Politico со ссылкой на источники. Речь идет о ракетах средней дальности AIM-120, которые предназначены для ударов западных истребителей, например, американских F-16.
- Президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора обсудили поддержку Украине и «навязывание издержек» России за проведение специальной военной операции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
- Производители нефти в Казахстане прилагают большие усилия для увеличения поставок в европейские страны, для снижения их зависимости от России, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
- Государства «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в марте пересмотрят ограничение цены на российскую нефть. Об этом сообщила «РИА Новости» помощница главы американского Минфина по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг на международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к «казусу в Балтийском море» (имеются в виду подрыв «Северного потока»). «Украина не имеет отношения к казусу в Балтийском море и не имеет информации относительно «проукраинских групп подрывников», — написал он в Twitter.
Европейский союз в преддверии Международного женского дня ввел санкции против девяти человек и трех организаций, которые Брюссель считает виновными в совершении систематических и масштабных нарушений прав женщин. Меры введены в рамках механизма под названием «Глобальный режим санкций за нарушения прав человека», утвержденного в 2020 году. Брюссель применяет его впервые, отмечает Euronews.
В санкционном списке, опубликованном в журнале ЕС, фигурируют четверо россиян. Двое из них — сотрудники МВД, бывший врио начальника ОМВД по столичному району Братеево подполковник Александр Федоринов и полицейский Иван Рябов. В обосновании к санкциям говорится, что они участвовали в задержаниях участниц антивоенных акций в Москве в 2022 году, несут ответственность за «серьезные нарушения прав человека, в частности за пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания».
Двое других россиян — это военные: генерал-майор Николай Кузнецов и полковник Рамиль Ибатулин. В заявлении Брюсселя говорится, что они участвовали в боевых действиях на Украине.
Немецкие следственные органы, по-видимому, совершили прорыв в расследовании взрывов на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», пишет die Zeit и утверждает, что «следы ведут на Украину».
Следователям удалось идентифицировать судно, которое, предположительно, использовали для проведения секретной операции.
Речь идет о яхте, арендованной компанией из Польши, которая, по всей видимости, принадлежит двум украинцам. По данным следствия, секретная операция на море была проведена группой из шести человек. В ней участвовали пятеро мужчин и одна женщина. В состав группы входили капитан, два водолаза, два помощника водолаза и женщина-врач, которые, как утверждается, доставили взрывчатку на место преступления и разместили ее там.
Национальность преступников, по-видимому, неясна. Члены группы использовали поддельные паспорта, которые использовались и для аренды яхты.
Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что изначально Москва и Киев договорились об обмене по формуле «160 на 160», но в итоге украинская сторона согласилась выдать лишь 90 россиян.
Киев ранее заявлял, что смог вернуть из российского плена 130 человек.
«Тем не менее очень важно, что переговорный процесс продолжается, мы боремся за каждого нашего парня», — написала Москалькова в своем телеграм-канале.
Военные, записавшие обращение к властям Белгородской области после отправки в ДНР, являются мобилизованными, они прошли военную подготовку перед отправкой на передовую. Об этом написал в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, после появления в соцсетях видео «пошла большая волна вопросов у жен и матерей». «Сегодня вместе с военным прокурором 56-й военной прокуратуры гарнизона встретились с их родственниками. Постарались успокоить. Все необходимые запросы в Министерство обороны РФ и в военную прокуратуру сделаны», — написал Гладков.
Ранее в соцсетях появился видеоролик с обращением от лица «мобилизованных территориальной обороны Белгородской области». Один из мужчин на видео называет себя старшим лейтенантом Олегом Касымовым, а затем зачитывает обращение к властям региона. Он говорит о том, что его роту перебросили из Шебекино на передовую в качестве штурмового отряда — без должной подготовки. По его словам, письменных документов о переводе на передовую военным не показали, а когда они прибыли в ДНР, у них отобрали военные билеты люди, которых он называет, предположительно, «ополченцами из местной Донецкой Республики».
«От выполнения поставленной задачи мы не отказываемся, но только в составе Вооруженных сил Российской Федерации. Нас загнали штурмовать деревни — необученный личный состав, абсолютно без рекогносцировки (изучение местности. — РБК), без связи, без разведки — то есть вообще без ничего. <...> Привязки к местности мы не имеем, карт не знаем. В общем, какая-то хрень полнейшая», — говорит военный. «Вот все, что осталось от моего взвода, из всей роты», — добавляет он, показывая на стоящих рядом с ним военных. Всего на ролике вместе с тем, кто зачитывает обращение, видны 11 человек.
Сдача Бахмута (российское название — Артемовск) откроет российским войскам дорогу к ключевым городам на востоке Украины, заявил в интервью CNN Владимир Зеленский. Так он объяснил свое решение продолжить оборону города.
«Мы понимаем, что после Бахмута они могли бы пойти дальше. Они могли бы отправиться в Краматорск, они могли бы отправиться в Славянск. Это открыло бы дорогу для русских после Бахмута на другие города Украины донецкого направления», — сказал он.
«Вот почему наши ребята стоят там», — резюмировал президент Украины.
Владимир Путин на встрече с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким обсудил социально-экономические вопросы развития региона, сообщил Дмитрий Песков, слова которого приводит «РИА Новости».
«Балицкий поставил перед президентом вопрос о статусе добровольческого батальона имени Судоплатова», — добавил пресс-секретарь президента. Батальон имени Судоплатова был создан в сентябре 2022-го по инициативе Балицкого.
Антониу Гутерриш прибыл на Украину, где в среду проведет встречу с Владимиром Зеленским, на которой будет обсуждаться продление зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя представителя генсека ООН Фархана Хака.
«Генеральный секретарь ранее сегодня прибыл в Польшу, а сейчас уже находится на Украине и направляется в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским», — сказал он.
В Белоруссии прошли испытания ракеты к зенитному ракетному комплексу «Бук-МБ2».
«Госкомвоенпром успешно проводит предварительные испытания отечественной зенитной управляемой ракеты 9М318, разработанной для белорусского ЗРК «Бук-МБ2», — сообщили в ведомстве.
Александр Лукашенко сообщил, что испытания прошли 5 марта.
«Позавчера испытали ракету БУК к нашему комплексу противовоздушному. Полетела куда надо и сделала все, что надо», — сказал президент.
Новые разведывательные данные, с которыми ознакомились источники The New York Times (NYT), свидетельствуют о причастности к подрывам «Северных потоков» проукраинской группировки, говорится в расследовании газеты.
По словам источников NYT, несмотря на заявления официального Киева о непричастности к подрывам газопроводов, новые разведданные предполагают, что диверсию совершила некая проукраинская группировка, имеющая в своем составе как граждан Украины, так и России.
Взрывчатка, как утверждают собеседники издания, была заложена с помощью опытных водолазов, которые, вероятно, до этого не работали на военные или разведывательные службы. При этом не исключено, что в прошлом члены группировки проходили специальную подготовку, указали источники.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о гибели двух летчиков — 22-летнего Игоря Соломенникова и 55-летнего Виктора Волынца. Их самолет был сбит в Донбассе во время выполнения боевого задания, сегодня в Киеве прошли похороны.
Волынец до начала боевых действий на Украине работал гражданским пилотом, а с октября 2022-го служил в составе 7 бригады тактической авиации имени Петра Франко. Соломенников закончил Харьковский национальный университет Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и проходил службу в той же бригаде.
Белорусский телеканал АТН показал кадры задержания мужчины, который, по данным властей, пытался атаковать российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 на аэродроме Мачулищи в конце февраля. Канал называет его «террористом СБУ».
Владимир Путин поручил до 30 июня рассмотреть вопрос совершенствования системы оказания психологической помощи, в том числе беженцам и военнослужащим.
В частности, сказано в документе, особое внимание нужно уделить системной работе по лечению последствий посттравматического стрессового расстройства у военных.
В Киеве подтвердили обмен пленными с Россией. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что домой вернулись 130 украинских военных.
«Среди них — 87 защитников Мариуполя, 71 из которых — из «Азовстали». Также возвращаем взятых в плен в районе Бахмута и Соледара — всего 35 человек из Донецкого направления», — написал Ермак в своем Telegram.
Минобороны России сообщило о том, что с подконтрольной Киеву территории по результатам переговоров с украинской стороной возвращены 90 российских военных, которые находились в плену.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии разногласий между Владимиром Зеленским и командующим ВСУ Валерием Залужным касательно обороны Бахмута (Артемовска). По его словам, публикации на эту тему «выгодны России».
Власти Украины разрывают очередное соглашение с Россией. На этот раз, как рассказал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, речь идет о выходе Киева из соглашения о сотрудничестве в сфере пограничного контроля.