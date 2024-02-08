Либеральные страны по обе стороны Атлантики должны усилить поддержку Украины, чтобы не дать России победить, поскольку если это случится, то «мы можем вскоре проснуться в мире, еще более нестабильном, угрожающем и непредсказуемом, чем он был во времена холодной войны», заявил в статье для The Walll Street Journal канцлер Германии Олаф Шольц.

«Победа России на Украине не только станет концом Украины как свободного, демократического и независимого государства, но и радикально изменит лицо Европы. Это нанесет серьезный удар по либеральному мировому порядку», — пишет Шольц.