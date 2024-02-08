Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 715-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Днепропетровская областная прокуратура сообщила, что заместитель мэра Никополя Виталий Журавлев, машина которого утром была обстреляна из автоматов, погиб.
СК установил, что обстрел кафе в Лисичанске, в результате которого погибли 28 человек, произвел третий дивизион 107-й реактивной бригады ВСУ. Агентству ТАСС в ведомстве сообщили, что в ближайшее время заочные обвинения будут предъявлены командующему бригадой и командиру дивизиона.
В Никополе (Днепропетровская область) утром был обстрелян автомобиль заместителя мэра города Виталия Журавлева, сообщает «Страна ua». Машина в результате загорелась. Данных о судьбе самого Журавлева нет.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Сушаны Климовского района. В результате обстрела частично поврежден жилой дом, нарушено энергоснабжение.
Минобороны предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации. Документ появился на портале проектов нормативно-правовых актов.
Предполагается установить следующий предельный возраст пребывания на военной службе для контрактников и призванных по мобилизации:
- для имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно, – 70 лет;
- для имеющих иное воинское звание, – 65 лет.
Либеральные страны по обе стороны Атлантики должны усилить поддержку Украины, чтобы не дать России победить, поскольку если это случится, то «мы можем вскоре проснуться в мире, еще более нестабильном, угрожающем и непредсказуемом, чем он был во времена холодной войны», заявил в статье для The Walll Street Journal канцлер Германии Олаф Шольц.
«Победа России на Украине не только станет концом Украины как свободного, демократического и независимого государства, но и радикально изменит лицо Европы. Это нанесет серьезный удар по либеральному мировому порядку», — пишет Шольц.
Миллиардер Василий Анисимов, бывший партнер Алишера Усманова, стал седьмым фигурантом списка Forbes, вышедшим из российского гражданства после начала военной операции на Украине.
Согласно документам, из российского гражданства миллиардер вышел еще в сентябре 2022 года. Сейчас он является гражданином Доминики и Хорватии. Первое, как отмечает Forbes, он получил еще в середине 1990-х за $60 тыс.
Его состояние Forbes оценивает в $1,6 млрд. Сам бизнесмен сообщил журналу, что никакими активами в России больше не владеет — свою бывшую компанию Coalco, а с ней и «Большое Домодедово» он передал менеджменту.
Из-за сложностей с согласованием финансирования помощи Украине в Вашингтоне обсуждают иные схемы поддержки Киева, пишет NYT.
В США рассматривают возможность «заставить» европейские страны платить за американское оружие и отправку его на Украину. Еще один вариант — продолжение практики оружейных свопов, когда третьи страны, не желающие напрямую поставлять оружие в зону конфликта, передают его Вашингтону для компенсации поставок вооружений из американских арсеналов на Украину. Такая схема уже работает с Японией и Южной Кореей.
Спустя два года после введения против России жестких западных санкций можно констатировать, что они не сработали так, как задумывали их инициаторы, указано в исследовании «Почему не сработали санкции?», проведенном Центром финансовой аналитики Сбербанка.
Авторы доклада объясняют низкую эффективность санкций прежде всего такими обстоятельствами, как низкая зависимость российской экономики от внешнего капитала, высокая значимость для мира российских сырьевых товаров (покупать их, хотя и в меньших объемах, продолжают и сами западные страны), налаживание внутреннего производства с целью импортозамещения.
Что еще говорят аналитики — в материале РБК.
Россия преодолела кризис с упаковкой для продуктов, который возник из-за санкций. К такому выводу пришли аналитическое агентство Milknews и Союзмолоко в своем исследовании.
Перебои с упаковкой возникли в 2022 году из-за санкций ЕС, закрывших поставки в Россию типографической краски, бумаги и картона. Тогда производители жаловались на нехватку пакетов для кефира и ряженки, а у торговых сетей задерживались поставки соков и молока из-за нехватки тары. Чтобы растянуть запасы, многим пришлось временно перейти на белую упаковку с минималистичным дизайном. Но бизнес смог избежать «коллапса на рынке продуктов питания»: отечественные производители оперативно нашли альтернативных поставщиков в дружественных странах, заменили ключевые сырьевые компоненты, а также и локализовали все массовые виды и форматы упаковки для молочных продуктов и детского питания.
Сейчас остаются точечные проблемы с упаковкой для отдельных продуктов — например, для сыра с плесенью. Но российские компании обеспокоены потоком импорта из Китая и просят поддержки государства.
В сенате США заблокировали рассмотрение двухпартийного законопроекта, предполагающего финансирование защиты границ и выделение помощи Украине и Израилю.
Против проекта выступают республиканцы, из-за возражений которых возникли проблемы с финансированием Киева. Изначально партия выступала за то, чтобы увязать помощь Украине и Израилю с финансированием защиты границ, однако предложенный вариант устроил не всех республиканцев. В частности, одно из положений билля обязывает президента США закрыть границу с Мексикой, в случае если на протяжении недели ее пересекут больше 5 тыс. раз в день или если в один из дней этот показатель превысит 8,5 тыс.
Экс-президент США Дональд Трамп назвал проект «изощренной ловушкой для республиканцев».
Гладков сообщил, что в ходе второго налета на Белгород были сбиты пять воздушных целей на подлете к городу. Пострадавших нет. Повреждено остекление в нескольких квартирах, выбиты окна и посечены фасады в двух частных домовладениях, повреждена хозпостройка в третьем частном домовладении. В Белгородском районе пробита кровля в двух частных домовладениях и посечено три автомобиля.
«Страна ua» со ссылкой на Киевскую городскую администрацию сообщила о том, что в результате повреждения теплосетей в столице Украины без отопления остаются 355 жилых домов.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в ходе визита в Киев украинские власти попросили его предоставить как можно быстрей боеприпасы, беспилотники и системы ПВО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг снова заявил, что не видит «непосредственной угрозы» нападения России на страны Альянса.
Вячеслав Гладков сообщил о новой сирене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.
В Белгороде и Белгородском районе из-за ракетной атаки ВСУ пострадали два человека, сообщил губернатор Гладков. ПВО сбила семь воздушных целей.
Одного раненого госпитализируют, у него контузия и осколочная травма головы. Второй пострадавший отказался от госпитализации.
«В городе Белгороде в двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, порядка 15 автомобилей повреждены осколками. Также есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий», — добавил губернатор.
Минобороны позднее сообщило, что над Белгородской областью помимо реактивных снарядов сбили два дрона.
Минобороны России сообщило, что около 16:30 дежурными средствами ПВО над Белгородской областью были сбиты семь снарядов, выпущенных с украинской РСЗО RM-70 «Вампир».
Представитель министерства обороны Германии на брифинге в Берлине заявил что страна достигла пределов возможного в производстве и поставке боеприпасов Украине, сообщает ТАСС. При этом он отметил, что приоритетом для Берлина является отправка Киеву средств ПВО.