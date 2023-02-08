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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 350-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:26

Джо Байден назвал конфликт на Украине «испытанием на века» для мира и Соединенных Штатов. Как заявил американский лидер в послании к конгрессу, США смогли «выстоять» и создали глобальную коалицию, объединили НАТО против «агрессии».

07:23
«Без колебаний и без компромиссов — мир без Путина был бы лучше», — заявил в интервью газете Bild глава Минобороны Германии Борис Писториус, находящийся с визитом в Киеве.
07:22
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил поправки, которые введут дополнительные основания для ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в перечень войдут добровольцы. Об этом РБК рассказал председатель комиссии, депутат от партии «Единая Россия» Василий Пискарев

«Вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе — добровольческих организаций (формирований), оказывающих содействие Вооруженным Силам России в выполнении поставленных перед ними задач, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о ни», — рассказал Пискарев.
07:22
Конфликт на Украине завершится, когда западные страны прекратят прокси-войну против России. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя на совместной пресс-конференции с сирийским коллегой Бассамом Саббагом.

«Когда те, кто продвигает этот [конфликт], прекратят вести прокси-войну против нас при помощи бедных украинцев, которые умирают за них, когда они займут реалистичную позицию относительно наших озабоченностей, которые мы четко обозначили с первого дня, тогда, я думаю, перспектива мира приблизится», — сказал Небензя.
 
Вчера 21:53

Министр обороны Германии Борис Писториус приехал в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Министр обороны Украины Алексей Резников в свою очередь продемонстрировал подаренную немецким политиком масштабную модель танка Leopard.

Вчера 21:31

Глава Макеевки Вячеслав Ключаров заявил агентству ТАСС, что причиной пожара на газопроводе в одном из городских районов могла быть диверсия. «Типичных прилетов в этот момент местные жители не слышали, взрывов не было. Просто увидели сильный пожар. В чем причина, пока не понятно», - сказал он.

Вчера 20:58

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус приехал в Киев и во время встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым подарил ему модель танка Leopard 2.

Вчера 20:47

В Тверской районный суд Москвы поступило административное дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП против журналистки и организатора волонтерской помощи беженцам из Донбасса Юлии Старостиной, следует из данных на сайте столичных судов.

«Я узнала о возбуждении дела против меня, увидев карточку на сайте Мосгорсуда. Советую всем мониторить там свою фамилию. Пока нет ясности, что именно привлекло внимание государства и стало поводом для давления», — сказала Старостина РБК. Она сообщила, что приостановит волонтерскую деятельность — помощь беженцам с Украины, — но продолжит журналистскую работу.

Нарушения по ч. 1 ст. 20.3.3 наказываются штрафом в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для физлиц.

Юлия Старостина работала заместителем руководителя отдела экономики в РБК, также писала в The Bell (признан иноагентом), «Проекте» (признан нежелательной организацией), «Медузе» (признана иноагентом и нежелательной организацией).

Вчера 20:26

Нидерланды в сотрудничестве с Германией и Данией намерены поставить Украине около 100 танков Leopard 1A5. Об этом сообщает RTL со ссылкой на главу Минобороны Кайсу Оллонгрен и руководителя МИД Вопке Хукстру.

Предполагается, что это будут отремонтированные танки, которые сейчас находятся на хранении на оборонных предприятиях в Германии. 


 
Вчера 20:03

«Росинтер Ресторантс» переименует кофейни Costa Coffee в России.  Теперь они называются просто Coffee.

«Росинтер Ресторантс» управлял кофейнями Costa Coffee в России по договору франчайзинга. Владелец бренда принял решение приостановить работу на российском рынке вслед за материнской компанией (Coca-Cola)», — пояснила PR-директор Татьяна Зотова.

Costa Coffee — одна из крупнейших сетей кофеен в мире с 3400 точками в различных странах и годовой выручкой в $1,17 млрд. Уход из России владелец сети, Coca-Cola, анонсировала в июне.

«Макдоналдс», Paulig, Starbucks: как теперь называются знакомые бренды
Фотогалерея 

Вчера 19:25

В Латвии загорелся один из корпусов предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy.

Edge Autonomy является одним из ведущих производителей дронов в Латвии, компания поставляет продукцию в том числе на Украину для использования в армии.

Вчера 19:12

Правительство Германии одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине, сообщает Spiegel.

Речь идет о поставке танков из резерва, которым еще предстоит пройти восстановление до боевого состояния. 90 танков будут взяты из резерва компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, еще 88 немецкая компания Rheinmetall закупит у Италии.

Часть танков получится передать Украине к лету, но большинство будут восстановлены лишь к 2024 году, говорят собеседники издания.

Вчера 18:44

В Киеве снесут памятники генералу Николаю Ватутину и летчику Валерию Чкалову. Как сообщает ТСН, согласие на демонтаж дал Минкульт.

Памятник Валерию Чкалову в Киеве
Памятник Валерию Чкалову в Киеве (Фото: РИА Новости)

Вчера 18:35

Пять национальных олимпийских комитетов из Скандинавии и Северной Европы призвали МОК не допустить возвращения российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом говорится в совместном заявлении НОК Швеции, Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии.

«Ситуация на Украине не изменилась. Поэтому мы твердо стоим на своей позиции — не разрешать для российских и белорусских спортсменов и официальных лиц участие в международных видах спорта. Сейчас не время думать об их возвращении. Это наша позиция», — говорится в заявлении.

Вчера 18:22
Вчера 17:54

Служба безопасности Украины вызвала на допрос жену политика Виктора Медведчука Оксану Марченко. Соответствующая повестка опубликована на сайте Генпрокуратуры.

Согласно документу, Марченко должна явиться 14, 15 или 16 февраля в следственный отдел управления СБУ в Ивано-Франковской области. Марченко вызывается на допрос в качестве подозреваемой.

Ранее сегодня СБУ обвинила жену Медведчука в финансировании Росгвардии и МВД России.

В конце 2022 года издание «РБК Украина» сообщало, что Медведчука и его жену видели в Ялте.

Вчера 17:42

Кабинет министров Украины утвердил назначение новых председателей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областных государственных администраций. Об этом сообщает УНН.

Днепропетровской областью будет руководить Сергей Лысак, а подконтрольными Киеву частями Запорожской и Херсонской областей — соответственно, Юрий Малашко и Александр Прокудин.

«Страна.ua» отмечает, что Лысак и Малашко являются сотрудниками СБУ. Последний до последнего времени занимал должность замглавы антитеррористического центра при этой спецслужбе. А Прокудин — выходец из полиции. Он занимал пост начальника управления Нацполиции в Херсонской области, с которой был снят в феврале 2022-го, незадолго до начала боевых действий.

Вчера 17:23

Сообщения источников газеты The Wall Street Journal о том, что Россия и Иран планируют построить совместное производство беспилотников для операции на Украине, — фейк. Об этом заявил официальный представитель иранского МИДа Насер Канани.

«К сожалению, страны, которые являются крупнейшими экспортерами оружия и военной техники одной из сторон [конфликта], хотят ввести в заблуждение мировое общественное мнение, распространяя фальшивые новости», — сказал Канани.

По его словам, Иран, наоборот, старается побудить стороны пойти на политическое решение.
 

Вчера 17:08
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка ранения получили два человека — женщина и ребенок.
Вчера 16:51

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал заявление Алексея Арестовича, который ранее заявил о возможной заморозке конфликта. «Украина — не Корея. Не будет никаких тридцать восьмых параллелей и навязанных извне сценариев», — заявил он.

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