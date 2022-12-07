Большинство американцев выступают за продолжение оказания Украине помощи, показал опрос Chicago Council on Global Affairs. Снабжение Украины оружием поддерживают 65% опрошенных, экономическую поддержку Киева – 66%, прием украинских беженцев — 73%. Но самым популярным методом поддержки Украины стало введение санкций против России, которое поддерживают 75%.

32% американцев считают, что США должны направить войска на Украину для прямого участия в военном конфликте. 29%, напротив, считают, что Вашингтон должен постепенно отказаться от поддержки Киева.

Доля американцев, поддерживающих оказание помощи Украины, постепенно снижается. Так, с 58% в июле до 48% в ноябре снизилась доля уверенных в необходимости поддержки Украины «столько, сколько потребуется», даже если американским семьям придется платить больше за газ и продукты.