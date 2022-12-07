Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 287-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов в южной и центральной частях России продлен до 15 декабря, сообщил РБК представитель Росавиации.
По-прежнему временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Большинство американцев выступают за продолжение оказания Украине помощи, показал опрос Chicago Council on Global Affairs. Снабжение Украины оружием поддерживают 65% опрошенных, экономическую поддержку Киева – 66%, прием украинских беженцев — 73%. Но самым популярным методом поддержки Украины стало введение санкций против России, которое поддерживают 75%.
32% американцев считают, что США должны направить войска на Украину для прямого участия в военном конфликте. 29%, напротив, считают, что Вашингтон должен постепенно отказаться от поддержки Киева.
Доля американцев, поддерживающих оказание помощи Украины, постепенно снижается. Так, с 58% в июле до 48% в ноябре снизилась доля уверенных в необходимости поддержки Украины «столько, сколько потребуется», даже если американским семьям придется платить больше за газ и продукты.
Конгресс США согласовал проект рекордного оборонного бюджета – в него заложено $858 млрд. Проект, в частности, предусматривает выделение $6 млрд на «сдерживание» России в Европе и дополнительные $800 млн на помощь Украине.
Размер оборонного бюджета серьезно вырос по сравнению с прошлыми годами. В 2021 году оборонный бюджет США составил $740,5 млрд (около 3,5% от ВВП страны), в 2020-м — $740 млрд, в 2019-м — $738 млрд.
Минобороны показало кадры с российским бронепоездом, действующим в зоне военных действий. Он оснащен спаренной 23 мм пушкой, бойницами для стрелков, зенитным вооружением.
«В список главных задач специального поезда входит техническая разведка, разминирование, а при необходимости и восстановление разрушенных дорожных направлений», – сообщили в Минобороны.
Россия принципиально согласна с идеей создания зоны безопасности у Запорожской АЭС, заявила представитель России на 77-ой сессии Генассамблеи ООН Наталья Кармазинская.
«Но необходимо договориться о параметрах этой зоны, чтобы это не привело к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов», — добавила она.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что речи о выводе из-под контроля Москвы Запорожской АЭС быть не может, поскольку «станция находится на российской территории и полностью управляется Россией».
Ранее поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов на брифинге сказал, что Киев несколько раз обращался к Тбилиси с просьбой предоставить вооружение, однако ответа от грузинских властей получено не было.
Соединенные Штаты не принуждают и не поощряют Украину наносить удары за пределами своих границ, заявили в Госдепе.
«Мы предоставляем Украине возможности наносить удары за пределами ее границ. Мы не поощряем Украину наносить удары за пределами ее границ», — заявил представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге и добавил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине средства для самообороны на своей суверенной территории.
Прайс сказал, что нет никакого официального подтверждения того, что удары по территории России были нанесены Украиной.
Постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что «все цели СВО так или иначе будут выполнены».
«Если эти цели не удастся достичь мирным путем, превратив Украину в нормальное, добрососедское государство, из которого не будет исходить угроза России, значит, эта цель будет достигнута путем военным», — заявил Небензя.
Предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) приходится «раскочегаривать», чтобы они эффективно работали в условиях военной операции, заявил Дмитрий Медведев на встрече с активистами и волонтерами.
«Наша задача сейчас, в период, когда идет специальная военная операция, добиться того, чтобы механизм военно-промышленного комплекса работал как часы. Я вот этим занимаюсь внутри Совета безопасности. <…> Нам сейчас приходится очень многое раскочегаривать, переводить на военные рельсы», — сказал он.
Замглавы Совбеза заявил, что всех видов вооружений у России «будет достаточно».
В море на большом удалении от Севастополя были уничтожены два беспилотных летательных аппарата, сообщила пресс-служба губернатора города Михаила Развожаева.
«Губернатор данную информацию не публиковал у себя, так как военные сработали штатно, никто из севастопольцев даже не услышал никаких звуков, сопутствующих данной работе», — говорится в сообщении.
По оценке Bloomberg, в «пробке» из танкеров, которые Турция не пропускает через проливы Босфор и Дарданеллы, застряли по крайней мере 18 млн барр. нефти.
Турция потребовала от перевозчиков новых писем о страховании грузов после вступления в действие лимита цен на российскую нефть в $60 за баррель.
Все танкеры, кроме одного, перевозят нефть из Казахстана, однако вышли из российских портов, однако Турция, считает Bloomberg, решила проявить дополнительную осторожность, чтобы не нарушить санкции.
Дмитрий Медведев заявил, что сам пишет посты в своем телеграм-канале.
«У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: «ты что, сбрендил, что ли?» Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают», — сказал он на встрече с активистами «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтерской роты «Боевого братства».
Россия запросила на 9 декабря заседание Совета Безопасности ООН по проблеме поставок западного оружия Украине, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«В своем выступлении на заседании Совбеза сегодня мы запросили еще одно заседание СБ по Украине в пятницу, 9 декабря. Тема — поставки западного оружия на Украину. Здесь есть о чем поговорить», — сообщил Полянский.
Замглавы МИДа Сергей Рябков: Россия готова вернуться к обсуждению гарантий безопасности в случае готовности Запада.
Система ПВО сбила ракету над селом Казначеевка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. Без света остаются 4 населенных пункта: частично села Казначеевка и Казинка и хутора Леоновка и Михайловка. Аварийные бригады приступили к переподключению на резервный источник питания. Работы будут завершены до 24:00», — написал Гладков.
Россия рассматривает возможность установления минимальной цены на нефть в ответ на потолок цен на сырье, который начал действовать с 5 декабря, сообщает Bloomberg.
По словам собеседников агентства, Москва рассматривает возможность либо введения фиксированной цены на российскую нефть, либо установления максимальных скидок к международным эталонным ценам, по которым они могут быть проданы.
Село Бутырки (Валуйский городской округ Белгородской области) попало под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет. Есть повреждения в 4 частных домовладениях: выбиты окна и посечены заборы», — написал он в телеграм-канале.
Венгрия наложила вето на пакет финансовой помощи Украине в 2023 году в размере €18 млрд.
«Венгрия выступает против изменения финансового законодательства», — заявил министр финансов Венгрии Михай Варга в Брюсселе на заседании Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС.
Из-за вето Венгрии остальным 26 странам — членам ЕС потребуется разработать новый, более сложный план, чтобы гарантировать Киеву, что помощь продолжит поступать в 2023 году.