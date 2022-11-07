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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 257-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
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08:40

ООН пообещала, что в ближайшее время сможет добиться снятия ограничений на вывоз российского зерна, заявил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский в разговоре с «Известиями».

По его словам, у ООН есть срок до 18 ноября, чтобы выполнить взятые на себя обязательства, — эта дата установлена как «логичный дедлайн» зерновой сделки.

Он указал, что Москва будет ориентироваться на «эффективность выполнения российской части сделки» при принятии решения, продлевать договор после или нет.

Источники издания сообщили, что генсек ООН Антониу Гутерриш «активно ведет переговоры» с крупнейшими страховыми компаниями, чтобы те снизили ставки для страхования судов, везущих российские грузы или направляющихся в/из черноморских портов России. Однако пока Москва не видит какого-либо результата. 
 

08:20
Украинские силы обстреляли Ворошиловский район Донецка шестью снарядами калибром 155 мм, сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре контроля и координации (СЦКК)

Район попал под обстрел около 03:13 по местному времени (совпадает с мск). Обстрел вели со стороны села Нетайлово, которое находится примерно в 10 км к северо-западу от Донецка и в 20 км от Ворошиловского района, сообщили в представительстве.

ТАСС и «РИА Новости» пишут, что в Донецке после обстрела загорелось здание управления железными дорогами. 
07:59

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил проверить сообщения о больших потерях в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Обращение от имени морских пехотинцев к Кожемяко появилось ранее в телеграм-каналах. В письме они говорят о «больших неоправданных потерях» в боях в районе Павловки в ДНР и просят обратиться в Минобороны России для разбора ситуации.

«Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации», — ответил Кожемяко. И заметил, что не исключает вероятности того, что оно может быть «вбросом со стороны противника – украинских спецслужб».

В конце марта президент Владимир Путин присвоил 155-й отдельной бригаде морской пехоты звание гвардейской «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

07:51
В шести областях Украины в ночь на 7 ноября объявлялась воздушная тревога. Сигнал тревоги звучал в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях, а также в подконтрольной Украине части Запорожской области.
Вчера 20:56
Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе представит план финансовой помощи Украине на 2023 год на сумму €18 млрд, эти средства должны «в значительной степени покрыть финансовые потребности» страны. Об этом сообщила пресс-служба ЕК после разговора главы комиссии Урсулы фон дер Ляйен с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Программа предусматривает финансирование украинского бюджета в размере до €1,5 млрд в месяц. Помощь в форме «очень льготных долгосрочных кредитов с покрытием процентных расходов» будет способствовать реформам, необходимым для вступления Украины в ЕС, говорится в сообщении.
 
Вчера 20:22

Представители стран Запада в частном порядке обмениваются мнениями о возможных условиях мира между Россией и Украиной, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В то же время официально лидеры этих государств и чиновники стараются избегать заявлений, которые «поставили бы Украину в тупик».

Вчера 19:11
ВСУ выпустили четыре снаряда HIMARS по городу Сватово в ЛНР, сообщило представительство республики.
Вчера 17:40
В РПЦ заявили, что настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН протоиерей Михаил Васильев погиб во время спецоперации. 

Васильев называл себя пацифистом и говорил, что у него «нет никакого желания совершать подвиги»: «Я пацифист, я против всех войн. Не в смысле участник общественного движения, а просто не хочу войны — я достаточно ее повидал». Осенью после объявления в России частичной мобилизации на телеканале «Спас» вышла передача с участием Васильева, в которой он, комментируя желание матерей не отправлять сыновей в зону боевых действий, заявил, что «не так страшен черт, как его малюют».

Вчера 16:49
В подъезде одного из жилых домов Херсонской области произошел взрыв, сообщает региональный Минздрав. По данным ведомства, пострадал один человек, он получил осколочное ранение.
Вчера 16:12

Из-за диверсии на ЛЭП Берислав-Каховка в Херсонской области без света остались более 10 населенных пунктов, сообщили госагентства со ссылкой на экстренные службы. 

Вчера 15:34

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Речь о еженедельном оперативном совещании с постоянными членами СБ», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о графике президента.

Вчера 15:34

Во всех районах Херсона нет света, сообщили в компании Херсоноблэнерго.

«Света нету по всему городу. Ждем информацию, где что [произошло]», — сказал представитель пресс-службы.

Вчера 14:34
Попадание снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS в шлюз Каховской дамбы не привело к критическим разрушениям, сообщил  представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев.

«Все контролируемо. Основные удары ПВО отбила, одна ракета попала, но критических разрушений не нанесла», — сказал он. О ракетном обстреле дамбы ранее сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. По их данным, пять снарядов удалось сбить силами ПВО, одна из ракет попала в шлюз дамбы.
 
Вчера 14:24

Брифинг Минобороны России:

— Российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать позиции в Харьковской области; ВСУ попытались атаковать позиции в ЛНР, им наносится огневое поражение. Подразделения России отбили две атаки ВСУ в Херсонской области.

— В районе Красного Лимана ВКС России уничтожили до 100 боевиков нацформирований и иностранных наемников.

— ВС уничтожили до 200 украинских военных на купянском направлении.

— Военные поразили пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ в ДНР; уничтожили до 70 украинских военнослужащих и две гаубицы М777 ВСУ к югу от Донецка. Российские артиллеристы уничтожили гаубицу «Мста-Б» и два автомобиля ВСУ в ответ на обстрелы Энергодара и ЗАЭС.

— ВС России уничтожили 120 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 250 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

— ВС уничтожили с помощью дронов-камикадзе две самоходные артиллерийские установки ВСУ в Херсонской области.

Вчера 13:34

ВСУ обстреляли дамбу Каховской ГЭС, одна из ракет попала в шлюз. 

Вчера 13:27

Завод в Грайворонском городском округе попал под обстрел, возникло возгорание в резервуаре с растворителем, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вчера 13:08

ЧВК «Вагнер» создаст «центры подготовки ополченцев» в Курской и Белгородской областях, финансированием центров займется Евгений Пригожин.

Бизнесмен уточнил, что первой линией ополчения должна будет целиком сформирована из местных жителей, а материально обеспечивать ополченцев следует обязать региональный бизнес. Он предложил местным предпринимателям отправить на подготовку 25% сотрудников мужского пола, тогда как 75% должны будут продолжить работу.
 

Вчера 11:55
Властям США следует провести быстрые и фундаментальные изменения в вопросе обороны из-за риска возникновения более крупных военных конфликтов, чем нынешний на Украине. Об этом заявил глава Стратегического командования (Stratcom) США, адмирал Военно-морских сил Чарльз Ричард. 

«Этот украинский кризис, в котором мы сейчас находимся, это всего лишь разминка. Приближается [нечто] большее. И пройдет совсем немного времени, прежде чем мы столкнемся с такими испытаниями, каких давно уже не видели», — сказал Ричард.
 
Вчера 10:18
Укрепрайоны создаются на севере Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Вчера 10:08

Значительные силы Вооруженных сил Украины стягиваются к границам Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Подтягиваются все большим и большим объемом бронемашин, танков и так далее», — отметил он.

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