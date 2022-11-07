ООН пообещала, что в ближайшее время сможет добиться снятия ограничений на вывоз российского зерна, заявил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский в разговоре с «Известиями».

По его словам, у ООН есть срок до 18 ноября, чтобы выполнить взятые на себя обязательства, — эта дата установлена как «логичный дедлайн» зерновой сделки.

Он указал, что Москва будет ориентироваться на «эффективность выполнения российской части сделки» при принятии решения, продлевать договор после или нет.

Источники издания сообщили, что генсек ООН Антониу Гутерриш «активно ведет переговоры» с крупнейшими страховыми компаниями, чтобы те снизили ставки для страхования судов, везущих российские грузы или направляющихся в/из черноморских портов России. Однако пока Москва не видит какого-либо результата.

