Замминистра спорта Алексей Морозов заявил, что российские спортсмены уже потеряли шансы на участие в большинстве дисциплин на Олимпийских играх в Париже.

«Сейчас у нас работает план "Б" по подготовке к Олимпийским играм‑2024 в Париже. Понимаем, что в большинстве видов спорта, особенно в командных и игровых, уже не можем принять там участие. Тем не менее там, где мы допущены и где есть возможность выступать, мы это делаем», — сказал Морозов.

Условный допуск к турнирам россиянам дали международные федерации 26 из 39 видов спорта, но в самых «медалеёмких» видах, такие как легкая атлетика и плавание, россиян или не будет, или будет очень мало.