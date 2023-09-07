Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 561-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что минувшей ночью несколько украинских дронов совершили атаку на многоквартирный дом в Энергодаре. «Попадания пришлись по верхним этажам 14-этажного дома, пострадало остекление дома, частичные очаги возгораний локализованы». – написал он в Telegram.
Корреспондент РБК — о ситуации в центре Ростова-на-Дону, где упал сбитый ПВО дрон. Неподалеку от места падения расположен штаб Южного военного округа.
За ночь три российских региона подверглись атаке беспилотников
- Два БПЛА были сбиты в Ростове-на-Дону: один за городом, другой — в центре, неподалеку от штаба Южного военного округа. В результате пострадал один человек.
- Летевший в сторону Москвы беспилотник был сбит в Раменском городском округе силами ПВО.
- К утру стало известно о нескольких сбитых сбитом БПЛА в Брянской области, обломки одного из них повредили здание вокзала.
США выделяют Украине новую помощь на $1 млрд, в том числе $665 млн на военные цели, заявил госсекретарь Энтони Блинкен по итогам визита в Киев.
В ООН выступили против применения снарядов с обедненным ураном. Они войдут в новый пакет помощи Украине, о чем ранее объявил Пентагон.
«Мы выступаем против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире», — заявил зампредставителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
Россия запросила 12 сентября заседание Совета Безопасности ООН из-за поставок западного оружия на Украину, сообщил первый заместитель постпреда при организации Дмитрий Полянский.
По его словам, на заседании планируется обсудить поставки западного оружия и «другие факторы, негативно влияющие на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее».
Пентагон объявил, что США выделяют новый пакет военной помощи Украине на $175 млн.
В него будут включены снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams.
Замминистра спорта Алексей Морозов заявил, что российские спортсмены уже потеряли шансы на участие в большинстве дисциплин на Олимпийских играх в Париже.
«Сейчас у нас работает план "Б" по подготовке к Олимпийским играм‑2024 в Париже. Понимаем, что в большинстве видов спорта, особенно в командных и игровых, уже не можем принять там участие. Тем не менее там, где мы допущены и где есть возможность выступать, мы это делаем», — сказал Морозов.
Условный допуск к турнирам россиянам дали международные федерации 26 из 39 видов спорта, но в самых «медалеёмких» видах, такие как легкая атлетика и плавание, россиян или не будет, или будет очень мало.
Россия и Турция достигли принципиальной договоренности о поставке 1 млн т зерна, в ближайшее время начнется проработка технических деталей, сообщил российский МИД.
В Белгородской области под обстрел попал поселок Уразово Валуйского городского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Пострадавших нет, повреждено одно частное домовладение.
Это второй обстрел региона за сутки. Утром украинские военные обстреляли окраину села Вязовое. О пострадавших не сообщалось, однако была повреждена линия электропередачи.
Минобороны предложило внести в положение о воинском учете изменения, в соответствии с которыми отбывающие наказания в местах лишения свободы должны будут вставать на воинский учет. Документ размещен на портале правовой информации.
В проекте изменений, в частности, предлагается исключить из «Положения о воинском учете» пункт 15, в соответствии с которым отбывающие наказание в виде лишения свободы граждане не подлежат воинскому учету. Также предлагается дополнить раздел о порядке воинского учета следующими пунктами:
- воинский учет призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, именуется особым воинским учетом;
- особый воинский учет осуществляется исправительными учреждениями, исправительными центрами уголовно-исполнительной системы;
- особый воинский учет осуществляется: по спискам призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, в электронном виде и на бумажном носителе — учреждениями уголовно-исполнительной системы; по учетным карточкам — военными комиссариатами;
- постановка на особый воинский учет и снятие с особого воинского учета граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы, производится без явки граждан в военные комиссариаты.
Следственный комитет России заявил, что выявил «факты бесчеловечного отношения украинского командования Украины к своим военнослужащим». В ведомстве отмечают, что задержанные военные в ходе допросов рассказывали о неоказании помощи раненым, угрозах со стороны командиров немедленным расстрелом в случае оставления боевой позиции.
МВД Украины сообщило, что в результате взрыва на рынке в Константиновке погибли 17 человек, 32 получили ранения. Поисковая операция завершена.
Замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский сообщил о продолжающихся боях за поселок Новодонецкое. «Противник сумел добраться до подвала в окраинном доме поселка, но прямое попадание нашего снаряда превратило дом в братскую могилу, похоронив под обломками около десятка человек... Линия фронта утратила четкость контуров, артиллерия с обеих сторон работает постоянно, нанося взаимный урон», — написал он в Telegram.
Министр обороны Румынии Анджел Тилвар заявил, что на территории страны, предположительно, нашли фрагменты беспилотника, который использовался для атак на украинские порты на Дунае. Их обнаружили возле населенного пункта Плауру (напротив Измаила).
Заместитель министра спорта Алексей Морозов заявил, что с 2022 года спортивное гражданство сменили 55 российских спортсменов, выступающих в олимпийских видах. «Если брать и неолимпийские виды, эта цифра перевалила за сто. Некоторые страны ведут себя некорректно, когда приглашают наших спортсменов», — сказал Морозов на заседании коллегии Минспорта.
Администрация Волновахского района сообщила, что в результате обстрела дома культуры в Волновахе пострадали шесть человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о гибели 16 человек в результате попадания снаряда на рынок в Константиновке (находится на подконтрольной Киеву части Донбасса).
Суд ЕС впервые решил снять санкции с российского бизнесмена. Европейский суд общей юрисдикции, базирующийся в Люксембурге, постановил отменить санкции Евросоюза против бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина. Решение вступит в силу после истечения срока на апелляцию со стороны Совета ЕС.
8 апреля 2022 года Совет ЕС ввел персональные санкции против Шульгина, обосновав их тем, что тот является «ведущим (влиятельным) бизнесменом» (leading businessperson) и 24 февраля 2022 года участвовал во встрече крупных бизнесменов с Владимиром Путиным в Кремле.