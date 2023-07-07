Президент Болгарии Румен Радев отказался предоставлять Украине оружие и боеприпасы. Глава республики заявил об этом в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Зеленский спросил Радева: «Вы не поддерживаете [передачу] оружия Украине, чтобы ваша армия не ослабла, или вы не поддерживаете укрепление Украины?» Радев ответил, что выступает против передачи оружия и боеприпасов из резервов болгарской армии поскольку на нем, как главнокомандующем, «лежит ответственность за то, чтобы обороноспособность государства не ослабевала». Он добавил, что «у этого конфликта нет военного решения, и все больше и больше оружия вряд ли приведет к его разрешению».

Болгарский президент при этом подчеркнул, что солидарен с народом Украины.

