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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 499-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:25

Президент Болгарии Румен Радев отказался предоставлять Украине оружие и боеприпасы. Глава республики заявил об этом в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Зеленский спросил Радева: «Вы не поддерживаете [передачу] оружия Украине, чтобы ваша армия не ослабла, или вы не поддерживаете укрепление Украины?» Радев ответил, что выступает против передачи оружия и боеприпасов из резервов болгарской армии поскольку на нем, как главнокомандующем, «лежит ответственность за то, чтобы обороноспособность государства не ослабевала». Он добавил, что «у этого конфликта нет военного решения, и все больше и больше оружия вряд ли приведет к его разрешению».

Болгарский президент при этом подчеркнул, что солидарен с народом Украины.
 

07:22

Если США решат поставить Украине кассетные боеприпасы, то выбор будет в пользу более современных снарядов, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Он отметил, что пока ему нечего анонсировать в связи с возможными поставками кассетных боеприпасов. О таких планах США ранее сообщила The New York Times.

Отвечая на вопрос о том, какие снаряды может получить Киев в случае, если США все же решатся на поставки, он сказал, что у Пентагона «много вариантов». «Те, что мы рассматриваем, не включают старые варианты с долей неразорвавшихся элементов выше 2,35%», — добавил Райдер.

Говоря о том, как кассетные боеприпасы могут помочь Украине представитель Пентагона отметил, что они могут быть заряжены специальными бронебойными снарядами и способны поражать большое количество бойцов.

07:01

Страны Южной Америки не согласовали упоминание поддержки Украины в декларации саммита ЕС и стран Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), узнал Euractiv. ЕС прислал CELAC проект документа, в котором были пункты об Украине, но во встречном предложении со стороны Южной Америки они были удалены.

Как отметили источники издания, «текст по Украине был очень сбалансированным» и в нем не было «ничего особенного». Однако страны CELAC «удалили все, что касается Украины».

На прошлой неделе Владимир Зеленский сообщил, что некоторые страны Латинской Америки заблокировали его участие в этом саммите, куда его пригласила Испания, не уточнив, какие именно. Южноамериканские страны не впервые не согласовывают выступление украинского президента на своих мероприятиях: в прошлом году разрешение не дала МЕРКОСУР.

Вчера 21:02

После необъявленного визита в Болгарию президент Украины Владимир Зеленский отправился в Чехию.

«В центре внимания — оборонная поддержка, евроинтеграция, саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС и реализация формулы мира», — написал он.

В рамках визита Зеленский встретится с президентом Чехии Петром Павелом, премьером Петром Фиалой, а также со спикерами обеих палат чешского парламента, членами правительства и представителями СМИ.

На завтра у президента Украины запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила Habertürk. На ней стороны должны обсудить возможность продления «зерновой сделки», срок действия которой истекает 17 июля.

Вчера 20:57

Киев будет пытаться создать предлог для ввода на Украину войск НАТО, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Он призвал «кураторов киевского режима проявить ответственность» и «повлиять на своих подопечных», чтобы избежать «масштабной катастрофы».

«Западные правящие элиты должны понимать, что из-за провалов на поле боя Киев будет пытаться создать предлог для ввода натовского контингента на Украину, тем самым перевести региональный конфликт на уровень третьей мировой войны», — заявил дипломат.

Вчера 19:13

Видео из Белгорода, на подлете к которому сбили воздушные цели.

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Вчера 18:54

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил о дополнительных мерах по защите Запорожской АЭС. «Усилена безопасность хвостохранилища, все залито надежным слоем бетона и постоянно контролируется уровень радиационного фона. Установлена дополнительная защитная стена, которая заверена печатями МАГАТЭ», - сообщил он в Telegram.

Вчера 18:40

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сработавшей над Белгородом системе ПВО. «Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение крыши в одном частном домовладении», - написал он в своем Telegram.

Вчера 17:40

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после завершения боевых действий в стране не будет призыва, а ставку сделают на контрактную армию. «Одновременно будет создано два компонента резерва. Все военнообязанные будут постоянно проходить обязательные обучения по определенным военным специальностям», - цитирует Шмыгаля «Страна ua».

Вчера 17:15

Источник агентства «РИА Новости» в Минобороны сообщил, что ночной ракетный удар был нанесен по территории военной академии во Львове, где находились в том числе украинские военные и иностранные наемники. Там же могли находиться и британские танки. Власти Львова ранее заявили двухдневный траур в связи с гибелью людей в результате обстрела.

Вчера 16:42

Дмитрий Рогозин сообщил в Telegram, что бойцам в Запорожской области удалось доставить матчасть ракеты Storm Shadow на одно из российских оборонных предприятий. По его словам, это позволит расшифровать алгоритм ее системы управления, что поможет ПВО в борьбе с этим снарядом.

Вчера 16:26

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком информацию телеканала NBC о секретных консультациях отставных американских чиновников с российскими экспертами для подготовки мирных переговоров по Украине с участием в том числе и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Вчера 16:18

США намерены передать Украине кассетные боеприпасы, сообщает New York Times со ссылкой на источник в администрации Джо Байдена. Правозащитные организации ранее указывали, что применение подобных боеприпасов приводило к жертвам среди мирного населения, однако в Киеве и Вашингтоне считают, что использование кассетных снарядов поможет Украине в ее контрнаступлении.

Вчера 16:04

Украинский президент Владимир Зеленский намерен провести встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу, 7 июля, чтобы получить поддержку для дальнейшего продления зерновой сделки, сообщают Bloomberg и Ahaber. Ее срок истекает 17 июля.

Вчера 15:46

Минобороны России сообщило о возвращении 45 российских военных из украинского плена в ходе обмена.

«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, в ближайшее время они будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации», — говорится в сообщении.

В свою очередь, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале сообщил о возвращении из плена 45 украинских военнослужащих и двух гражданских. По его словам, в их числе в том числе гражданский сотрудник «Азовстали» и член теробороны из Херсона.

Вчера 15:08

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мужчина, который получил ранение брюшной полости при обстреле села Новопетровка в Валуйском городском округе, скончался в машине скорой помощи. «Полученные им раны были несовместимы с жизнью».

Вчера 14:52

Общие потери ВСУ на всех направлениях в Минобороны оценили более чем в 750 военнослужащих. Среди уничтоженной военной техники упомянуты в том числе один танк, БТР Stryker, две САУ Krab. РСЗО «Град», САУ Caesar, две САУ «Гвоздика», артиллерийская система М777. Средствами ПВО в районах населенных пунктов Новоандреевка и Георгиевка Донецкой народной республики сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины.

Вчера 14:38

Минобороны сообщило о попытках ВСУ наступать на трех направлениях:

  • на Донецком направлении отражены девять атак в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Северное (ДНР), Золотаревка (ЛНР);
  • на Краснолиманском направлении отражены четыре атаки в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское (ДНР), Ковалевка (ЛНР);
  • на Купянском направлении отражена атака ВСУ в районе Новоселовского (ЛНР).
Вчера 14:26

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новопетровка Валуйского городского округа. «Есть один пострадавший - у мужчины проникающее осколочное ранение брюшной полости. Бригадой скорой он доставляется в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего тяжелое», - написал он в Telegram.

Вчера 14:17

Великобритания сняла санкции с Льва Хасиса - бывшего первого зампреда Сбербанка.
 

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