Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 499-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Президент Болгарии Румен Радев отказался предоставлять Украине оружие и боеприпасы. Глава республики заявил об этом в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Зеленский спросил Радева: «Вы не поддерживаете [передачу] оружия Украине, чтобы ваша армия не ослабла, или вы не поддерживаете укрепление Украины?» Радев ответил, что выступает против передачи оружия и боеприпасов из резервов болгарской армии поскольку на нем, как главнокомандующем, «лежит ответственность за то, чтобы обороноспособность государства не ослабевала». Он добавил, что «у этого конфликта нет военного решения, и все больше и больше оружия вряд ли приведет к его разрешению».
Болгарский президент при этом подчеркнул, что солидарен с народом Украины.
Если США решат поставить Украине кассетные боеприпасы, то выбор будет в пользу более современных снарядов, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Он отметил, что пока ему нечего анонсировать в связи с возможными поставками кассетных боеприпасов. О таких планах США ранее сообщила The New York Times.
Отвечая на вопрос о том, какие снаряды может получить Киев в случае, если США все же решатся на поставки, он сказал, что у Пентагона «много вариантов». «Те, что мы рассматриваем, не включают старые варианты с долей неразорвавшихся элементов выше 2,35%», — добавил Райдер.
Говоря о том, как кассетные боеприпасы могут помочь Украине представитель Пентагона отметил, что они могут быть заряжены специальными бронебойными снарядами и способны поражать большое количество бойцов.
Страны Южной Америки не согласовали упоминание поддержки Украины в декларации саммита ЕС и стран Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), узнал Euractiv. ЕС прислал CELAC проект документа, в котором были пункты об Украине, но во встречном предложении со стороны Южной Америки они были удалены.
Как отметили источники издания, «текст по Украине был очень сбалансированным» и в нем не было «ничего особенного». Однако страны CELAC «удалили все, что касается Украины».
На прошлой неделе Владимир Зеленский сообщил, что некоторые страны Латинской Америки заблокировали его участие в этом саммите, куда его пригласила Испания, не уточнив, какие именно. Южноамериканские страны не впервые не согласовывают выступление украинского президента на своих мероприятиях: в прошлом году разрешение не дала МЕРКОСУР.
После необъявленного визита в Болгарию президент Украины Владимир Зеленский отправился в Чехию.
«В центре внимания — оборонная поддержка, евроинтеграция, саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС и реализация формулы мира», — написал он.
В рамках визита Зеленский встретится с президентом Чехии Петром Павелом, премьером Петром Фиалой, а также со спикерами обеих палат чешского парламента, членами правительства и представителями СМИ.
На завтра у президента Украины запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила Habertürk. На ней стороны должны обсудить возможность продления «зерновой сделки», срок действия которой истекает 17 июля.
Киев будет пытаться создать предлог для ввода на Украину войск НАТО, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Он призвал «кураторов киевского режима проявить ответственность» и «повлиять на своих подопечных», чтобы избежать «масштабной катастрофы».
«Западные правящие элиты должны понимать, что из-за провалов на поле боя Киев будет пытаться создать предлог для ввода натовского контингента на Украину, тем самым перевести региональный конфликт на уровень третьей мировой войны», — заявил дипломат.
Видео из Белгорода, на подлете к которому сбили воздушные цели.
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил о дополнительных мерах по защите Запорожской АЭС. «Усилена безопасность хвостохранилища, все залито надежным слоем бетона и постоянно контролируется уровень радиационного фона. Установлена дополнительная защитная стена, которая заверена печатями МАГАТЭ», - сообщил он в Telegram.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сработавшей над Белгородом системе ПВО. «Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение крыши в одном частном домовладении», - написал он в своем Telegram.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после завершения боевых действий в стране не будет призыва, а ставку сделают на контрактную армию. «Одновременно будет создано два компонента резерва. Все военнообязанные будут постоянно проходить обязательные обучения по определенным военным специальностям», - цитирует Шмыгаля «Страна ua».
Источник агентства «РИА Новости» в Минобороны сообщил, что ночной ракетный удар был нанесен по территории военной академии во Львове, где находились в том числе украинские военные и иностранные наемники. Там же могли находиться и британские танки. Власти Львова ранее заявили двухдневный траур в связи с гибелью людей в результате обстрела.
Дмитрий Рогозин сообщил в Telegram, что бойцам в Запорожской области удалось доставить матчасть ракеты Storm Shadow на одно из российских оборонных предприятий. По его словам, это позволит расшифровать алгоритм ее системы управления, что поможет ПВО в борьбе с этим снарядом.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком информацию телеканала NBC о секретных консультациях отставных американских чиновников с российскими экспертами для подготовки мирных переговоров по Украине с участием в том числе и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
США намерены передать Украине кассетные боеприпасы, сообщает New York Times со ссылкой на источник в администрации Джо Байдена. Правозащитные организации ранее указывали, что применение подобных боеприпасов приводило к жертвам среди мирного населения, однако в Киеве и Вашингтоне считают, что использование кассетных снарядов поможет Украине в ее контрнаступлении.
Украинский президент Владимир Зеленский намерен провести встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу, 7 июля, чтобы получить поддержку для дальнейшего продления зерновой сделки, сообщают Bloomberg и Ahaber. Ее срок истекает 17 июля.
Минобороны России сообщило о возвращении 45 российских военных из украинского плена в ходе обмена.
«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, в ближайшее время они будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации», — говорится в сообщении.
В свою очередь, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале сообщил о возвращении из плена 45 украинских военнослужащих и двух гражданских. По его словам, в их числе в том числе гражданский сотрудник «Азовстали» и член теробороны из Херсона.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мужчина, который получил ранение брюшной полости при обстреле села Новопетровка в Валуйском городском округе, скончался в машине скорой помощи. «Полученные им раны были несовместимы с жизнью».
Общие потери ВСУ на всех направлениях в Минобороны оценили более чем в 750 военнослужащих. Среди уничтоженной военной техники упомянуты в том числе один танк, БТР Stryker, две САУ Krab. РСЗО «Град», САУ Caesar, две САУ «Гвоздика», артиллерийская система М777. Средствами ПВО в районах населенных пунктов Новоандреевка и Георгиевка Донецкой народной республики сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины.
Минобороны сообщило о попытках ВСУ наступать на трех направлениях:
- на Донецком направлении отражены девять атак в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Северное (ДНР), Золотаревка (ЛНР);
- на Краснолиманском направлении отражены четыре атаки в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское (ДНР), Ковалевка (ЛНР);
- на Купянском направлении отражена атака ВСУ в районе Новоселовского (ЛНР).
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новопетровка Валуйского городского округа. «Есть один пострадавший - у мужчины проникающее осколочное ранение брюшной полости. Бригадой скорой он доставляется в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего тяжелое», - написал он в Telegram.
Великобритания сняла санкции с Льва Хасиса - бывшего первого зампреда Сбербанка.