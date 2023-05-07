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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 438-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:44

Ожидания в мире от украинского контрнаступления завышены, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, большинство «ждут чего-то грандиозного», это может привести к «эмоциональному разочарованию».

Подготовка к наступлению заставила украинских чиновников задуматься над тем, «какого результата будет достаточно, чтобы произвести впечатление на Запад, особенно на Вашингтон», пишет газета. Некоторые опасаются, что если Киев потерпит неудачу, он может лишиться международной военной помощи или столкнуться с принуждением к переговорам с Москвой.

08:26

Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы ночью отбили очередную атаку беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Всего на Крым были направлены более 10 беспилотников, утверждает он. Губернатор заявил, никакие объекты в городе в результате атаки не пострадали.

Вчера 19:49

Подразделения чеченского спецназа «Ахмат» готовы отправиться в Артемовск (украинское название — Бахмут), заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Бизнесмен Евгений Пригожин ранее объявил о выводе из города подразделений ЧВК «Вагнер», попросил министра обороны Сергея Шойгу отдать соответствующий приказ и заявил о готовности передать позиции «Ахмату». В середине апреля власти ДНР заявляли, что российские силы контролируют 90% Артемовска.
 

Вчера 17:16

Частичная эвакуация населенных пунктов у линии боевого соприкосновения в Запорожской области может быть распространена на дополнительные населенные пункты, заявил член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

Вчера 17:00

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над республикой силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК «Гром-2». Разрушений и пострадавших нет.

Вчера 16:07

Украина возвращает 45 военнослужащих в рамках нового обмена пленными, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Речь, по его словам, идет о 35 рядовых и 10 офицерах подразделения Национальной гвардии. В числе украинцев, которые включены в этот обмен, Ермак назвал военнослужащего, попавшего в плен во второй раз.

Вчера 15:20

Россия вернула из украинского плена трех летчиков, сообщило Минобороны.
 

Вчера 15:16

Подразделения частной военной компании «Вагнер» готовы передать свои позиции в Артёмовске (украинское название — Бахмут) бойцам чеченского спецназа «Ахмат» по предложению Рамзана Кадырова, завил основатель ЧВК Евгений Пригожин. Он рассказал, что уже связывается с представителями Кадырова, чтобы передать позиции в 00:00 10 мая, когда, «по нашим расчетам, мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал».

Вчера 13:48

Под Нижним Новгородом взорвался автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия» Захар Прилепин.  Собеседник РБК рассказал, что незадолго до прибытия в Нижегородскую область Прилепин был в Донбассе, затем он неделю проживал в Нижнем Новгороде. Прилепин, по предварительной информации, тяжело пострадал, у него ранения ног. Писатель после взрыва находился в сознании, его госпитализировали в ближайшую больницу.
 

Вчера 11:58

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте. По предварительно информации, есть один пострадавший», — сообщил он. 
 

Вчера 09:23

На севере Крыма сработала система противовоздушной обороны, сообщил советник главы региона Олег Крючков. Жертв и разрушений нет.

Вчера 09:10

Следственный комитет заочно предъявил обвинения двум украинским генералам, которые командовали операциями в Донбассе. Это Михаил Забродский, который руководил «антитеррористической операцией» (АТО, шла до 2018 года), и Сергей Наев, который командовал «операцией объединенных сил» (ООС, шла с 2018 года), заявил председатель СК Александр Бастрыкин. 

Вчера 09:10

Российские военнослужащие в Запорожской области находятся в полной боевой готовности, заявил член совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, в области сформированы несколько линий глубоко эшелонированной обороны.

05.05 21:16

Польша в связи с акцией протеста местных перевозчиков приостановила оформление грузовиков на въезд и выезд перед пунктом пропуска Дорогуск — Ягодин в Волынской области, сообщила в Telegram Госпогранслужба Украины.

На Украину пропускают только транспорт с гуманитарной помощью, опасными грузами и животными. Автобусы пересекают границу в обычном порядке.

Как пишет Wprost, польские перевозчики перекрыли дорогу к погранпереходу. Накануне они обещали пропускать только один грузовик в час, пишет «Страна.ua».

По информации портала «Обозреватель», протестующие требуют, чтобы украинские перевозчики вновь получали разрешение на международные грузовые перевозки на въезде в Польшу, а также чтобы к ним применялась экологическая норма «Евро-4» (экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах).

05.05 20:51

Власти Крыма и Ростовской области готовы помочь с размещением людей, вывезенных из прифронтовых районов Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.

«Мы не обращались пока что за практической помощью размещения наших граждан, но откликнувшиеся уже и Крым, и Ростов готовы предоставить такие места, еще раз подчеркиваю, пока пытаемся обходиться силами своей области», — сказал он.

Ранее Балицкий объявил о временном переселении жителей 18 населенных пунктов.

05.05 20:33

Рамзан Кадыров заявил, что в случае ухода подразделений ЧВК «Вагнер» из Артемовска (Бахмута) их место готовы занять подразделения чеченского «Ахмата».

«Если уйдет старший брат Пригожин и «Вагнер», то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артемовске придет младший брат Кадыров и «Ахмат». Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. Это вопрос нескольких часов», — написал он в телеграм-канале.

Кадыров подчеркнул, что считает Пригожина заслуживающим уважения за «неоценимый вклад» в военные действия на Украине, однако подчеркнул, что чеченские подразделения, в отличие от «Вагнера», никогда не выступали публично с критикой командования и жалобами на снабжение — «не давали приятного инфоповода противнику».

Днем 5 мая Пригожин опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что «Вагнер» покинет Бахмут через пять дней, если Минобороны не обеспечит ЧВК боеприпасами.

05.05 20:01

Контрнаступление ВСУ в Запорожской области может начаться в ближайшие дни или часы, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

05.05 19:44

По воинским подразделениям группировки войск «Днепр» в Херсонской области начали провозить подаренную Владимиром Путиным икону с образом «Спаса Нерукотворного». Об этом сообщил ТАСС представитель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами протоиерей Вячеслав.

«Командование группировки приняло решение пустить ее крестным ходом по частям и соединениями «Днепра»… Мы доставим ее во все части, и на передовой, и в тыловые подразделения, большая, маленькая часть — неважно. Естественно, увидеть данный образ, полученный из рук президента, у себя в блиндаже — это почетно и радостно», — сказал отец Вячеслав.

Две иконы Путин привез военным 18 апреля во время поездки в новые регионы — еще один такой же образ Путин подарил штабу нацгвардии «Восток».

05.05 19:27

Московская полиция предупредила об уголовной и административной ответственности за использование беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

Власти Москвы ввели запрет на полеты дронов в городе 3 мая.

«ГУ МВД России по Москве призывает граждан не нарушать законодательство и не использовать беспилотные летательные аппараты. В случае выявления указанных противоправных деяний все правонарушители будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

05.05 19:21

Купол Сенатского дворца Кремля, пострадавший при атаке дронов 3 мая, восстановлен, заявили «РИА Новости» в управделами президента.

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