Польша в связи с акцией протеста местных перевозчиков приостановила оформление грузовиков на въезд и выезд перед пунктом пропуска Дорогуск — Ягодин в Волынской области, сообщила в Telegram Госпогранслужба Украины.

На Украину пропускают только транспорт с гуманитарной помощью, опасными грузами и животными. Автобусы пересекают границу в обычном порядке.

Как пишет Wprost, польские перевозчики перекрыли дорогу к погранпереходу. Накануне они обещали пропускать только один грузовик в час, пишет «Страна.ua».

По информации портала «Обозреватель», протестующие требуют, чтобы украинские перевозчики вновь получали разрешение на международные грузовые перевозки на въезде в Польшу, а также чтобы к ним применялась экологическая норма «Евро-4» (экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах).