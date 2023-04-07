Пентагон расследует утечку документов с информацией о секретных планах США и НАТО по усилению украинских вооруженных сил перед их планируемым наступлением, пишет The New York Times со ссылкой на источники в администрации США. Издание указывает, что документы на этой неделе появились в Twitter и Telegram.

Вашингтон работает над их удалением, пока это не удалось сделать.В документах нет информации о том, как, когда и где Украина планирует начать наступление. Они содержат сведения, по состоянию на 1 марта, о том, что может понадобиться Киеву для этой кампании, что косвенно может дать «подсказки» российской стороне, отмечает NYT. Среди таких данных — информация о некоторых подразделениях украинской армии, в том числе их подготовке в странах НАТО, нужная им техника, сроки поставок вооружений и т. д.

Опрошенные газетой аналитики выразили сомнения в том, что документы полностью подлинны. Они допустили, что некоторые данные, например, о количестве потерь сторон, были изменены с целью дезинформации.