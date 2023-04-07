Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 408-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Пентагон расследует утечку документов с информацией о секретных планах США и НАТО по усилению украинских вооруженных сил перед их планируемым наступлением, пишет The New York Times со ссылкой на источники в администрации США. Издание указывает, что документы на этой неделе появились в Twitter и Telegram.
Вашингтон работает над их удалением, пока это не удалось сделать.В документах нет информации о том, как, когда и где Украина планирует начать наступление. Они содержат сведения, по состоянию на 1 марта, о том, что может понадобиться Киеву для этой кампании, что косвенно может дать «подсказки» российской стороне, отмечает NYT. Среди таких данных — информация о некоторых подразделениях украинской армии, в том числе их подготовке в странах НАТО, нужная им техника, сроки поставок вооружений и т. д.
Опрошенные газетой аналитики выразили сомнения в том, что документы полностью подлинны. Они допустили, что некоторые данные, например, о количестве потерь сторон, были изменены с целью дезинформации.
Депутаты Киевской городской рады инициировали расторжение договора аренды земли, на которой находится посольство России на Украине.
Из-за возросшего спроса на танки Leopard 2 может задержаться разработка франко-германской боевой машины MGCS (Main Ground Combat System, «основная наземная боевая система»), сообщила глава ведущего военно-промышленного концерна Германии Renk Зузанне Виганд в интервью изданию WirtschaftsWoche.
«Суммарно мы фиксируем запрос минимум на 300 танков Leopard. [После изготовления] они могут стоять на вооружении около 40 лет. Необходимо оценить с политической точки зрения, что это означает для дальнейшей реализации программы MGCS», — сказала Виганд.
Создаваемый ажиотаж Соединенных Штатов относительно дела журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого арестовали в России по обвинению в шпионаже, не принесет результатов, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
«Раздуваемая в США шумиха вокруг этого дела, имеющая целью оказать давление на российские власти и суд, который должен решить судьбу Э. Гершковича, бесперспективна и бессмысленна», — приводит пресс-служба российского МИДа его слова на встрече с послом США в России Линн Трейси.
Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП России в 2023 году. Если раньше банк прогнозировал, что падение ВВП составит 3,3%, то теперь — только на 0,2%.
Несмотря на это, ВБ по-прежнему считает, что на экономику страны серьезное негативное воздействие оказывают санкции. «Среднесрочные перспективы роста российской экономики являются сдержанными, поскольку доступ страны к ресурсам и технологиям, повышающим производительность, ограничен», — говорится в докладе.
Прогноз роста ВВП России на 2024 год Всемирный банк ухудшил до 1,2% с 1,6%. В 2025 году российская экономика вырастет на 0,8%, прогнозирует ВБ.
Прогноз роста по Украины в 2023 году Всемирный банк ухудшил — вместо роста в 3,3% банк ожидает роста в 0,5% по сравнению с прошлым годом. В 2022 году ВВП Украины упал на 35%.
Любая инициатива по мирным переговорам Киева и Москвы на Украине сейчас будет политическим самоубийством, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью «Укринформу».
«Как вы себе представляете при такой интенсивности ведения боев использование дипломатии?.. Если кто-то хочет политического убийства нашего президента, он может это предложить», — заявил Данилов.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ввел должность главного военного священника, ответственного за духовное попечение о российских военнослужащих в зоне военной операции, им назначен протоиерей Димитрий Василенков, сообщает сайт РПЦ.
До последнего времени он «нес послушание председателя Отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии».
Кроме того, Василенков назначен исполняющим обязанности заместителя председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами.
Как отмечает ТАСС, Василенков награжден двумя орденами Мужества.
Великобритания обучила уже более 10 тыс. украинских военнослужащих, сообщает британское Министерство обороны.
«Программа Interflex продолжает подготовку личного состава вооруженных сил Украины, и на данный момент обучены более 10 тыс. новобранцев», — говорится в сообщении.
Британское Минобороны добавило, что страна продолжит поддерживать Украину и стремится в этом году обучить 20 тыс. новобранцев.
Также Минобороны раскрыло подробности обстрела сдавшихся украинских военных, о котором ранее сообщил Владимир Путин.
Как отмечает ведомство, сдача в плен произошла 5 апреля в районе Авдеевки. «В ходе боя командир находившегося на опорном пункте подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился по открытому каналу радиосвязи к российскому командованию, заявив о добровольном сложении его подразделением численностью 14 человек оружия и желании сдаться», — сказано в сообщении.
Так как к этому моменту уже стемнело, украинских военнослужащих разместили в блиндаже, чтобы утром вывезти в тыл. «Ночью украинская артиллерия целенаправленно открыла шквальный огонь по блиндажу, где находились сдавшиеся украинские военнослужащие. Было выпущено около трёхсот крупнокалиберных снарядов. В результате намеренного удара артиллерии ВСУ все четырнадцать сложивших оружие украинских военнослужащих были убиты», — сообщают в Минобороны.
О потерях среди российских военных ведомство ничего не сообщает. Путин ранее говорил, что «и наши ребята пострадали».
Минобороны сообщило детали инцидента с проникновение группы украинских диверсантов на территорию России в Брянской области.
«Пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы численностью более 15 боевиков. В ходе боестолкновения огнем артиллерии Западного военного округа противнику нанесено поражение. Диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет», — сказано в сообщении.
Губернатор Александр Богомаз ранее сообщал, что инцидент произошел у села Случовск Погарского района, которое расположено примерно в 1,5 км от границы с Черниговской областью Украины.
Во Львове снесли деревянную церковь Святого равноапостольного князя Владимира, принадлежавшую Украинской православной церкви Московского патриархата. Власти города сочли ее самостроем. На этом месте планируется построить храм Православной церкви Украины, которую РПЦ считает раскольнической.
Мэр города Андрей Садовый заявил, что во Львове больше не осталось объектов УПЦ. «Очень достойно, без провокаций, за эти два дня завершили историю московского патриархата в нашем городе», – написал он в своем телеграм-канале.
Гособвинение запросило для политика Владимира Кара-Мурзы (внесен в реестр иноагентов) 25 лет лишения свободы, сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.
Кара-Мурза находится под арестом с апреля 2022 года. Его обвиняют по ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет). В июле прошлого года на Кара-Мурзу завели дело о деятельности «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК, максимальное наказание по ней — шесть лет лишения свободы), а в октябре — о государственной измене (ст. 275 УК, до 20 лет лишения свободы).
Слушания проходят в Мосгорсуде в закрытом режиме из-за грифа «секретно».
Концерт Дианы Арбениной в Казани отменили. В пресс-службе Министерства культуры республики заявили «РБК Татарстан», что выступление отменено по «техническим причинам».
Накануне концерт Арбениной отменили также в Чебоксарах. Перед этим на него пожаловались в телеграм-канале мэра Чебоксар – автор жалобы счел недопустимым проведение концерта артиста, который, по его словам, «выступает против СВО».
Отменен и концерт Арбениной в Пятигорске, продажа билетов на ее выступление в Ульяновске приостановлена.