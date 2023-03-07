Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 377-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Представители Госдепартамента США и Еврокомиссии обсудили с алмазным бизнесом, как прервать получение Россией доходов от драгоценных камней.
«Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами, и беседа сосредоточилась на наиболее эффективных способах прервать этот поток доходов», — говорится в сообщении Госдепа.
Крупнейший в мире производитель необработанных алмазов — российская компания АЛРОСА, на нее приходится около 30% мирового производства. Она уже попала под санкции Запада в конце февраля прошлого года.
Из исследования следует, что в США финансирование помощи Украине стали меньше поддерживать как республиканцы, так и демократы. Поддержку Киева в апреле 2022-го одобряли 67% республиканцев, теперь — только 39%. У демократов — снижение с 82% до 75%. Больше всего опрошенные выступают за отправку гуманитарной помощи, менее всего — за отправку своих войск в зону конфликта.
В европейских странах — те же тенденции, указывает журнал. Кроме того, там падает поддержка усиления антироссийских санкций: в Великобритании в феврале 2022-го она была на уровне около 45%, сейчас — 35%; в Германии упала с около 40% до менее 30%; во Франции — с чуть более чем 25% до 20%.
Как заявил директор Inflatech Войтех Фрессер, в 2022-м бизнес компании вырос более чем на 30%. Глава Inflatech указал, что ожидает дальнейшего роста в следующие три-пять лет в двузначных значениях.
Фрессер не стал говорить, поставляется ли продукция его компании Украине. «Я могу представить, что если бы мы хотели поддержать страну-партнера, которая находится в беде, мы бы отправили им надувные приманки. Или они у нее уже есть, а если нет, то наверняка будут», — сказал он.
Компания «Россети» с 1 апреля начнет работу в Херсонской области, следует из сообщения в Telegram областной администрации. «Главная задача сегодня - повышение надежности энергосистемы, даже с учетом постоянных обстрелов 15-километровой зоны вдоль Днепра. Следующий шаг - модернизация сетевого комплекса, развитие в регионе собственной генерации. Собственных ресурсов и возможностей региона для решения таких масштабных задач критически мало. Поэтому область заинтересована в скорейшей интеграции в российскую энергосистему и начале полноценной работы в регионе российских компаний энергетики и ТЭК».
Объем морских поставок нефти из России резко упал по сравнению с рекордными показателями прошлых недель, посчитал Bloomberg.
За семь дней по пятницу, 3 марта, общий объем морских поставок сократился до 3,11 млн барр. в день, что на 14% меньше, чем в предыдущую неделю.
В среднем за четыре недели общий объем суточного морского экспорта упал на 80 тыс. барр. — до 3,3 млн барр. в сутки.
Агентство пишет, что все падение пришлось на порты Тихоокеанского региона. Отгрузки из балтийских и черноморских терминалов не изменились по сравнению с предыдущей неделей.
Владимир Зеленский уволил нескольких высокопоставленных руководителей СБУ. Постов лишились:
- заместитель руководителя службы Александр Якушев;
- начальник департамента хозяйственного обеспечения СБУ Александр Провоторов;
- глава департамента охраны государственной тайны и лицензирования Игорь Носок;
- руководители управлений СБУ в Сумской и Запорожской областях.
США отказали в визах нескольким россиянам, которые должны были участвовать в сессии рабочей группы ООН по вопросам безопасности в сфере информационных технологий. Об этом на заседании группы заявила представитель делегации России Ирина Тяжлова.
«Это является грубым нарушением Вашингтоном обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН», — сказала она.
Олег Тиньков назвал ошибкой санкции Великобритании, которые ввели против него, но счел заслуженными похожие меры против большинства российских бизнесменов.
Тиньков написал, что «некоторые российские предприниматели никогда бы не достигли такого успеха, если бы не коррупция», а другие поддерживают военные действия на Украине.
«Я — ни то ни другое», — заявил бизнесмен. По словам предпринимателя, он основал «Тинькофф» без помощи российских властей, «с нуля» и создал более 100 тыс. рабочих мест. Бизнесмен заявил, что после начала российской военной операции он «бросил все, что строил и ради чего работал, потому что не мог быть связан со страной, которую раньше любил».
«Меня никогда не должны были включать в санкционный список, но я понимаю, что в трудных ситуациях могут быть допущены ошибки. Надеюсь, что теперь мы сможем исправить эту ошибку», — добавил Тиньков.
Украина начала готовиться к конфликту с Россией после встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина в декабре 2019 года. Об этом глава СНБО Украины Алексей Данилов рассказал «24 каналу».
«Если бы мы не готовились, то того результата, который есть, мы бы точно с вами не имели. Я могу сказать, аппарат Совета национальной безопасности и обороны начал готовиться к этим процессам после декабря 2019 года, после посещения президентом нашей страны Парижа, где произошла первая и последняя встреча с президентом Путиным», — отметил Данилов.
Зеленский и Путин встретились в Елисейском дворце 9 декабря 2019 года.
Российский Центробанк продлил еще на полгода, до 9 сентября 2023-го, ограничения на снятие наличной иностранной валюты.
В Верховную раду внесли законопроект, согласно которому автомобили, принадлежащие пойманным за пьяную езду, предлагается изымать в пользу ВСУ.
Как отмечает УНИАН, законопроект направлен на рассмотрение профильного комитета.
В новых регионах России в 2023 году отремонтируют или восстановят почти 3 тыс. многоквартирных домов, еще 47 многоэтажек будут построены с нуля, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Речь идет о домах в Мариуполе, Волновахе и Алчевске. Хуснуллин добавил, что к работам привлечены федеральные заказчики, военные строители, а также 56 регионов, взявших шефство над различными населенными пунктами на новых территориях.
В прошлом году в новых регионах были отремонтированы и восстановлены примерно 1,3 тыс. многоквартирных жилых домов.
Сообщения об угрозе ракетного удара получили жители нескольких городов Краснодарского края. Власти предупредили, что это фейк. «Ранее подобную недостоверную информацию распространяли в эфирах радиостанций, подвергшихся хакерской атаке, — напомнили в оперативном штабе. — Аналогичные фейки рассылают и в приграничных регионах страны».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Муром. «Слава богу, никто не пострадал! Осколками снарядов изрешечен единственный в селе продуктовый магазин. Также повреждены три частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Зафиксированы повреждения и на линии газоснабжения», — написал он в своем Telegram.
Дефицит бюджета России за первые два месяца 2023 года составил 2,581 трлн руб., сообщил Минфин.
- По предварительной оценке, доходы в начале года упали на 25% по сравнению с январем—февралем 2022 года и составили 3,163 трлн руб.
- Нефтегазовые доходы упали на 46% и составили 947 млрд руб.
- Расходы в январе—феврале выросли по сравнению с прошлым годом на 52% и составили 5,744 трлн руб.
- В ведомстве пояснили, что рост расходов связан с заключением контрактов с авансовым финансированием «по отдельным контрактуемым расходам».
Россия отказалась предоставлять информацию о своих вооруженных силах в рамках Венского документа ОБСЕ. Такой шаг Москва назвала ответом на действия западных стран.
Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности предусматривает обмен информацией между странами ОБСЕ об их вооруженных силах, оборонном планировании и военных бюджетах, в нем также зафиксирована система взаимных уведомлений и инспекций.
Москва объяснила свое решение тем, что Чехия приостановила «свои обязательства в отношении России», а также отказом Украины «участвовать в ежегодном обмене военной информацией (ЕОВИ) в 2023 году».
«Исходим из того, что, если Российская Федерация будет предоставлять информацию в рамках ЕОВИ, она окажется в руках государств, упомянутых выше», — говорилось в письме главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константина Гаврилова.
Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что срочная военная служба должна уйти в прошлое, на смену ей должен прийти новый подход с регулярными курсами подготовки для совершеннолетних мужчин и развитием культуры владения оружием. Об этом он сказал в интервью украинскому изданию Liga.net.
«Культура военной профессии должна стать трендом. Как в Израиле, например. Возможно, срочная служба нам больше не нужна. Но каждый молодой человек в 18 лет начинает проходить специальные курсы подготовки: медицина, стрельба, окопы, слаживание. Дальше учится на кого хочет, но раз в год проходит месячные курсы по специализации», — считает министр обороны.
Руководство ЕС призвало членов объединения немедленно направить Украине боеприпасы из своих арсеналов, к инициативе планируется подключить также те «государства-единомышленники», которые не входят в Евросоюз, пишет El País со ссылкой на источники. Среди таких стран упоминается Норвегия. Речь идет в первую очередь о боеприпасах для дальнобойной 155-миллиметровой артиллерии, следующим шагом станет поставка на Украину снарядов для 120-миллиметровых минометов, применяемых для отражения атак штурмовых отрядов. В Брюсселе рассчитывают, что расширение списка экспортеров придаст проекту «больший потенциал», поскольку пока оборонная промышленность сталкивается с проблемой оптимизации производства в связи с возросшим спросом.
Чтобы мотивировать европейские страны поставлять Украине боеприпасы, представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель предложил компенсировать им до 90% уже поставленных ВСУ снарядов. Всего в руководстве ЕС планируют выделить до €1 млрд на совместные закупки снарядов.