Олег Тиньков назвал ошибкой санкции Великобритании, которые ввели против него, но счел заслуженными похожие меры против большинства российских бизнесменов.

Тиньков написал, что «некоторые российские предприниматели никогда бы не достигли такого успеха, если бы не коррупция», а другие поддерживают военные действия на Украине.

«Я — ни то ни другое», — заявил бизнесмен. По словам предпринимателя, он основал «Тинькофф» без помощи российских властей, «с нуля» и создал более 100 тыс. рабочих мест. Бизнесмен заявил, что после начала российской военной операции он «бросил все, что строил и ради чего работал, потому что не мог быть связан со страной, которую раньше любил».

«Меня никогда не должны были включать в санкционный список, но я понимаю, что в трудных ситуациях могут быть допущены ошибки. Надеюсь, что теперь мы сможем исправить эту ошибку», — добавил Тиньков.