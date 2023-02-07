Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 349-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Новая Каховка в Херсонской области осталась без света и воды после артиллерийского удара ВСУ по электроподстанции, сообщила администрация городского округа в телеграм-канале.
Электричества и воды нет еще в 10 населенных пунктах, входящих в округ, также возникли перебои со связью.
Президент США Джо Байден в конце февраля может посетить Польшу, сообщает NBC со ссылкой на три источника, знакомые с планами президента. Однако, по их словам, не исключено, что планы главы государства могут измениться.
Ранее о том, что Байден может в конце февраля посетить Польшу и встретиться там с украинским президентом Владимиром Зеленским, также сообщала польская Dziennik Gazeta Prawna.
Швейцария близка к тому, чтобы отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия на Украину из-за оказываемого на нее давления, сообщает Reuters.
«Мы хотим быть нейтральными, но мы — часть западного мира», — сказал лидер правоцентристской Свободной демократической партии страны Тьерри Буркарта. По его мнению, отказ поставить оружие Киеву будет означать поддержку Москвы, что «не является нейтральной позицией».
На фоне заявления Генсека ООН Антониу Гутерреша о риске расширения конфликта на Украине американский журналист Люк Рудковски в Twitter призвал «не устраивать третью мировую войну». «Большинство не замечают опасности», — ответил на эту публикацию Маск.
По его словам, военные действия могут закончиться не так, как этого ждет Киев, и свои территории он может и не вернуть. «Что произойдет с обществом, которое замахивалось на завышенные ожидания, а получит условный Минск-3? Эта возвратная пружина нереализованных ожиданий так влупит по нам — по морали и всему остальному, — что мы просто обалдеем», — считает Арестович. Выход из конфликта может не оправдать ожиданий украинцев потому, что «для успеха нужны тысяч 400 идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием, чтобы все это перемолоть и освободить территории», чего у Киева нет и в ближайший год не будет, пояснил экс-советник.
Ожидается, что внеочередное пленарное заседание Европарламента начнется с выступления Зеленского, после чего он присоединится к лидерам стран ЕС.
«Пока ни одна страна не выступила с серьезным предложением и не представила реалистичного решения, отвечающего интересам России. Если Нью-Дели сделает какое-либо дипломатическое предложение о прекращении войны на Украине, Кремль серьезно рассмотрит предложение», — сказал посол.
Источник бельгийского агентства Belga сообщил, что в предстоящий четверг Владимир Зеленский будет в Брюсселе участвовать в саммите глав государств и правительств стран ЕС. Подробности поездки держатся в тайне из соображений безопасности. За последний год Зеленский лишь раз покидал Украину – в декабре он побывал в США.
Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram о смерти своего друга, бывшего старшего офицера Сил специальных операций Александра Шемякина. Он получил тяжелое ранение при обстреле ресторана в Донецке.
Правительство Украины внесло в Верховную раду кандидатуру Игоря Клименко на пост министра внутренних дел. Предыдущий глава МВД Денис Монастырский погиб при крушении вертолета в Броварах (Киевская область).
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что если коллективный Запад поставками оружия будет отодвигать перспективы мира на Украине, то Россия достигнет целей специальной военной операции военным путем. «Украина в его руках – не более, чем слепое орудие. Соответственно мы просто обязаны остановить киевский режим ради нашего будущего и будущего наших детей, а также и ради будущего детей украинских, отцов которых преступный режим Зеленского сегодня посылает на братоубийственную войну и верную смерть как пушечное мясо», цитирует Полянского агентство «РИА Новости».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram, что в результате обстрела села Казинка Валуйского городского округа снаряд попал в хозяйственную постройку частного жилого дома. Погибла 70-летняя женщина.
В восточных областях Украины (в том числе в Днепропетровской и Харьковской) спустя полчаса после объявления отменили воздушную тревогу. Сообщений о взрывах не поступало.
Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную раду назначить Василия Малюка главой Службы безопасности Украины. Малюк фактически возглавляет эту спецслужбу с июля прошлого года, однако все эти месяцы был исполняющим обязанности.
Требование об обязательной продаже валютной выручки отменили для российских экспортеров и поставщиков товаров, исполняющих договоры в рамках межправительственных соглашений. Это следует из указа президента Владимира Путина. В документе говорится, что российским экспортерам предоставляется право переводить денежные средства в валюте, полученные от нерезидентов в рамках таких сделок, на банковские счета российских поставщиков без предварительной продажи валюты.
В прошлом году экспортеров обязали продавать сначала 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, а потом 50%. Летом размер выручки, которую экспортеры должны продавать, указом президента начала определять правительственная комиссия.
Президент России Владимир Путин разрешил автомобильному холдингу «Автодом» купить дочерний банк Mercedes-Benz. Распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации. «Автодом» получил разрешение на сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале компании «Мерседес-Бенц Банк Рус», который принадлежит Mercedes-Benz Group AG.
Следственный комитет России расследует «факты применения химического оружия вооруженными формированиями Украины», говорится в телеграм-канале ведомства. «По информации органов исполнительной власти ДНР, украинские войска с использованием беспилотных летательных аппаратов применили химическое оружие в направлении Соледара и Артемовска. В результате этого у военнослужащих Вооруженных сил России наблюдается ухудшение состояния здоровья и характерные симптомы отравления. Отмечается, что подобные факты не единичны», — говорится в сообщении.