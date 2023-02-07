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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 349-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
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08:58

Новая Каховка в Херсонской области осталась без света и воды после артиллерийского удара ВСУ по электроподстанции, сообщила администрация городского округа в телеграм-канале.

Электричества и воды нет еще в 10 населенных пунктах, входящих в округ, также возникли перебои со связью.

07:58

Президент США Джо Байден в конце февраля может посетить Польшу, сообщает NBC со ссылкой на три источника, знакомые с планами президента. Однако, по их словам, не исключено, что планы главы государства могут измениться.

Ранее о том, что Байден может в конце февраля посетить Польшу и встретиться там с украинским президентом Владимиром Зеленским, также сообщала польская Dziennik Gazeta Prawna.
 

07:07

Швейцария близка к тому, чтобы отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия на Украину из-за оказываемого на нее давления, сообщает Reuters.

«Мы хотим быть нейтральными, но мы — часть западного мира», — сказал лидер правоцентристской Свободной демократической партии страны Тьерри Буркарта. По его мнению, отказ поставить оружие Киеву будет означать поддержку Москвы, что «не является нейтральной позицией».

06:41
Большинство людей не замечают опасности эскалации конфликта на Украине до «третьей мировой войны», заявил американский бизнесмен Илон Маск.

На фоне заявления Генсека ООН Антониу Гутерреша о риске расширения конфликта на Украине американский журналист Люк Рудковски в Twitter призвал «не устраивать третью мировую войну». «Большинство не замечают опасности», — ответил на эту публикацию Маск.
 
05:49
В России для нужд военной операции на Украине в прошлом году в несколько раз нарастили производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь» калибром 152 мм, которые можно использовать для уничтожения танков Abrams и Leopard, поставляемых Киеву западными странами, сообщил источник «РИА Новости».
03:38
На Украине чиновникам запретили летать на вертолетах до того, как будет завершено расследование авиакатастрофы в Броварах Киевской области, в которой погибло руководство МВД. Об этом заявил ио главы ведомства Игорь Клименко.
02:55
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович не исключил «сценария двух Корей» после завершения боевых действий в стране, пишет  «Страна.ua».

По его словам, военные действия могут закончиться не так, как этого ждет Киев, и свои территории он может и не вернуть. «Что произойдет с обществом, которое замахивалось на завышенные ожидания, а получит условный Минск-3? Эта возвратная пружина нереализованных ожиданий так влупит по нам — по морали и всему остальному, — что мы просто обалдеем», — считает Арестович. Выход из конфликта может не оправдать ожиданий украинцев потому, что «для успеха нужны тысяч 400 идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием, чтобы все это перемолоть и освободить территории», чего у Киева нет и в ближайший год не будет, пояснил экс-советник.
Вчера 23:11
Президент Украины Владимир Зеленский собирается посетить Брюссель в рамках саммита Евросоюза 9 февраля. Об этом сообщает The Brussels Times со ссылкой на свои источники. Высокопоставленный чиновник Евросоюза подтвердил информацию телеканалу Euronews.

Ожидается, что внеочередное пленарное заседание Европарламента начнется с выступления Зеленского, после чего он присоединится к лидерам стран ЕС.
Вчера 22:28
Посол России в Индии Денис Алипов заявил, что Москва готова рассмотреть предложения индийской стороны по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил на форуме по российской-индийскому сотрудничеству в Нью-Дели, передает The New Indian.

«Пока ни одна страна не выступила с серьезным предложением и не представила реалистичного решения, отвечающего интересам России. Если Нью-Дели сделает какое-либо дипломатическое предложение о прекращении войны на Украине, Кремль серьезно рассмотрит предложение», — сказал посол. 
Вчера 21:58

Источник бельгийского агентства Belga сообщил, что в предстоящий четверг Владимир Зеленский будет в Брюсселе участвовать в саммите глав государств и правительств стран ЕС. Подробности поездки держатся в тайне из соображений безопасности. За последний год Зеленский лишь раз покидал Украину – в декабре он побывал в США.

Вчера 21:24

Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram о смерти своего друга, бывшего старшего офицера Сил специальных операций Александра Шемякина. Он получил тяжелое ранение при обстреле ресторана в Донецке.

Вчера 20:44

Правительство Украины внесло в Верховную раду кандидатуру Игоря Клименко на пост министра внутренних дел. Предыдущий глава МВД Денис Монастырский погиб при крушении вертолета в Броварах (Киевская область).

Вчера 20:02

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что если коллективный Запад поставками оружия будет отодвигать перспективы мира на Украине, то Россия достигнет целей специальной военной операции военным путем. «Украина в его руках – не более, чем слепое орудие. Соответственно мы просто обязаны остановить киевский режим ради нашего будущего и будущего наших детей, а также и ради будущего детей украинских, отцов которых преступный режим Зеленского сегодня посылает на братоубийственную войну и верную смерть как пушечное мясо», цитирует Полянского агентство «РИА Новости».

Вчера 19:32

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram, что в результате обстрела села Казинка Валуйского городского округа снаряд попал в хозяйственную постройку частного жилого дома. Погибла 70-летняя женщина.

Вчера 19:09

В восточных областях Украины (в том числе в Днепропетровской и Харьковской) спустя полчаса после объявления отменили воздушную тревогу. Сообщений о взрывах не поступало.

Вчера 18:37
США готовятся на этой неделе ввести пошлину в размере 200% на российский алюминий, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением этого вопроса. Собеседники агентства сообщили, что такой шаг обсуждается уже несколько месяцев. Россию обвиняют в том, что она якобы демпингует на американском рынке алюминия и наносит ущерб местным компаниям.
Вчера 18:00

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную раду назначить Василия Малюка главой Службы безопасности Украины. Малюк фактически возглавляет эту спецслужбу с июля прошлого года, однако все эти месяцы был исполняющим обязанности.

Вчера 17:44

Требование об обязательной продаже валютной выручки отменили для российских экспортеров и поставщиков товаров, исполняющих договоры в рамках межправительственных соглашений. Это следует из указа президента Владимира Путина. В документе говорится, что российским экспортерам предоставляется право переводить денежные средства в валюте, полученные от нерезидентов в рамках таких сделок, на банковские счета российских поставщиков без предварительной продажи валюты.

В прошлом году экспортеров обязали продавать сначала 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, а потом 50%. Летом размер выручки, которую экспортеры должны продавать, указом президента начала определять правительственная комиссия.

Вчера 17:22

Президент России Владимир Путин разрешил автомобильному холдингу «Автодом» купить дочерний банк Mercedes-Benz. Распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации. «Автодом» получил разрешение на сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале компании «Мерседес-Бенц Банк Рус», который принадлежит Mercedes-Benz Group AG.

Вчера 17:07

Следственный комитет России расследует «факты применения химического оружия вооруженными формированиями Украины», говорится в телеграм-канале ведомства. «По информации органов исполнительной власти ДНР, украинские войска с использованием беспилотных летательных аппаратов применили химическое оружие в направлении Соледара и Артемовска. В результате этого у военнослужащих Вооруженных сил России наблюдается ухудшение состояния здоровья и характерные симптомы отравления. Отмечается, что подобные факты не единичны», — говорится в сообщении.

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