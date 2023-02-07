Новая Каховка в Херсонской области осталась без света и воды после артиллерийского удара ВСУ по электроподстанции, сообщила администрация городского округа в телеграм-канале.

Электричества и воды нет еще в 10 населенных пунктах, входящих в округ, также возникли перебои со связью.