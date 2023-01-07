ООН видит своей целью завершение конфликта на Украине, сказал на брифинге представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу оценить решение Германии и Франции передать Киеву боевые машины пехоты.



«Нас регулярно спрашивают о поставках оружия тем или иным способом. Наша цель, то, что мы хотели бы увидеть, — это завершение этого конфликта в соответствии с Уставом ООН и международным правом», — ответил Дюжаррик на вопрос, считают ли в ООН поставки Киеву БМП положительным развитием событий.