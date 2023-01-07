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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 318-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
10:04
ООН видит своей целью завершение конфликта на Украине, сказал на брифинге представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу оценить решение Германии и Франции передать Киеву боевые машины пехоты.

«Нас регулярно спрашивают о поставках оружия тем или иным способом. Наша цель, то, что мы хотели бы увидеть, — это завершение этого конфликта в соответствии с Уставом ООН и международным правом», — ответил Дюжаррик на вопрос, считают ли в ООН поставки Киеву БМП положительным развитием событий.
10:03
Республиканец Кевин Маккарти обсуждал возможность сокращения бюджета США на оборону на 2023 год на $75 млрд как часть сделки, по итогам которой он займет пост спикера палаты представителей, сообщил Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждением.

По данным источников, часть соглашения заключается в сокращении расходов до уровня 2022 года — около $782 млрд. В 2023 году расходы выросли на $75 млрд до $857 млрд.
10:02
Российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над Северным молом в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Даже святой праздник Рождество для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш Город-Герой», — написал он.
10:01
Германия в 2022 году предоставила Украине помощь в размере более €12 млрд, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Канцлер подтвердил непоколебимую солидарность с Украиной <…>. В 2022 году федеральное правительство на двусторонней основе поддержало Украину более чем €12 млрд и продолжит этот курс в 2023 году», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Германии.
09:59
США передадут Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением, сообщил Пентагон.

При этом американское Минобороны не уточнило точное число ракет, которое Вашингтон планирует отправить Киеву в рамках крупнейшего пакета военной помощи.

«Пакет включает <...> ракеты RIM-7 для противовоздушной обороны», — следует из заявления.
09:55

США не видят перспектив прекращения боевых действий на Украине в ближайшие месяцы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации президента Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон не ожидает, что в течение зимы российская армия прекратит огонь. «Я не стану рассуждать об их тактических планах, однако они продолжают наступать, и мы считаем, что это продолжится в ближайшие месяцы», — заявил Кирби, объясняя важность очередного пакета поддержки Киева.

Вчера 20:17

Объединенные Арабские Эмираты передали Украине 1,3 тыс. генераторов в рамках программы гуманитарной поддержки в размере 100 млн долларов, сообщил Фонд государственного имущества Украины.

Вчера 20:11

Группа из 45 российских военных, получившие ранения в Макеевке, прибыли на лечение и реабилитацию в Самарскую область, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

Вчера 17:34

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о похоронах погибших во время военных действий на Украине морпехов. Командир стрелкового взвода Алексей Куликов, замкомандира десантно-штурмовой роты по военно-политической работе Дмитрий Клёпов и старшина Дмитрий Мельниченко погибли при артиллерийском обстреле в Херсонской области.

Вчера 16:37

Армия Украины обогнала Израиль и Иран и впервые вошла в 15 сильнейших в мире по версии рейтинга Global Firepower.

Армия России в рейтинге GFP осталась на втором месте, однако эксперты предупредили, что разрыв между ней и занимающей третье место Народно-освободительной армией Китая сократился. Китай, по оценке GFP, усиливает свои позиции, благодаря продвижению в ключевых категориях, в то время как начатая Россией военная операция продемонстрировала ограниченность ее потенциала.

Вчера 14:39

Из сводки Минобороны: 

  • поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ;
  • уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов;
  • уничтожены пусковая установка, а также радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300;
  • уничтожены гаубица Д-20, артиллерийская система М-777 и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы;
  • сбиты самолет Су-25 воздушных сил Украины и пять беспилотников.
Вчера 14:21
Минобороны сообщило, что рождественское перемирие соблюдается российскими войсками, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны украинских позиций.
Вчера 14:15

Вице-премьер Денис Мантуров и врио главы ДНР Денис Пушилин посмотрели на состояние крупнейших промышленных предприятий региона.

Как сообщает пресс-служба Минпромторга, Мантуров заявил, что предприятию «Ингаз» требуется немного времени на восстановление. «Оно производит особо дефицитные газы, которые востребованы в микроэлектронной промышленности — ксенон, криптон и неон. У предприятия хороший потенциал», — подчеркнул Денис Мантуров.

Вчера 13:59

Наступающие на подконтрольный Киеву Соледар (ДНР) подразделения ЧВК Вагнера близки к тому, чтобы занять город, хотя говорить о взятии пока рано. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

Вчера 13:57
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Ранее сегодня тревога объявлялась на востоке страны
Вчера 13:52
Politico со ссылкой на источники пишет, что в рамках очередного пакета вооружений Украина получит от США не только бронемашины Bradley и зенитные комплексы Patriot, но и управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow («Морской воробей»). Для запуска Sea Sparrow удалось приспособить пусковые установки комплексов «Бук».
Вчера 12:46

Александр Лукашенко приехал на общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, где размещена одна из российских воинских частей. «Общее дело делаем», — заявил Лукашенко, выслушав доклад российского офицера о завершении боевого слаживания частей российско-белорусской группировки войск.
Накануне в Пентагоне заявили, что сейчас нет никаких признаков подготовки на территории Белоруссии наступления на Украину.

Фото:Министерство обороны Республики Беларусь Александр Лукашенко Фото:Министерство обороны Республики Беларусь Фото:Министерство обороны Республики Беларусь Александр Лукашенко Фото:Министерство обороны Республики Беларусь Фото:Министерство обороны Республики Беларусь Фото:Министерство обороны Республики Беларусь Фото:Министерство обороны Республики Беларусь Фото:Министерство обороны Республики Беларусь

Вчера 12:40
Дмитрий Медведев ответил на отказ Украины от рождественского перемирия. 
«Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства»
Вчера 12:37
Конфликт России и Украины может обостриться в ближайшие месяцы, в связи с этим Турция намерена продолжить свои усилия по переговорам и обмену пленными, заявил представитель турецкого президента Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын.
05.01 21:53

Миссия ООН по расследованию обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке (ДНР) будет распущена, такое поручение дал генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, рассказал его представитель Стефан Дюжаррик во время пресс-конференции. 

«[Решение принято] на фоне отсутствия условий, необходимых для отправки миссии на место происшествия <...> Нам нужные четкие гарантии безопасности и доступа, и мы не ощутили, что можем их получить», — сказал Дюжаррик.

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