Министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил концепцию военной кадровой политики до 2028 года, которая в том числе предусматривает отказ от срочной службы по призыву, говорится в сообщении ведомства.

Концепция определяет стратегическое видение кадровой политики в ВСУ в течение пяти лет и касается как условий военного времени (военное положение на Украине действует с 24 февраля 2022 года), так и мирного, указывает министерство.

Украинская армия, согласно планам властей, до 2028 года должна будет перейти на службу по контракту, а срочную службу заменят «интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста».