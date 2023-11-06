Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 621-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Президент Владимир Зеленский пригласил бывшего лидера США Дональда Трампа на Украину, чтобы объяснить ему невозможность решить конфликт с Россией за 24 часа.
«Если он [Трамп] сможет приехать сюда, мне понадобится 24 минуты — да, 24 минуты. Не более. Да. Не больше — 24 минуты, чтобы объяснить [бывшему] президенту Трампу, что он не может управлять этим конфликтом», — сказал Зеленский в интервью телекомпании NBC.
Трамп неоднократно заявлял, что если бы он был президентом США, то смог бы договориться о завершении военных действий на Украине всего за сутки.
Украинское контрнаступление на запорожском направлении полностью остановлено, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает «РИА Новости».
«Противник остановлен, и его контрнаступление, которое так распиарено, оно полностью остановлено», — сказал Балицкий.
Бои в районе сел Работино, Щербаки и у Времевского выступа он назвал «агонией украинского режима», так как те силы, которые были изначально, «на сегодня совершенно выдохлись». «И противник сегодня если атакует, то атакует малыми силами, потому что роты некомплектные», — уточнил глава региона.
В Одессе после ударов вечером 5 ноября получили повреждения здания в центре города, а также припортовая инфраструктура, сообщил губернатор области Олег Кипер в телеграм-канале.
По его словам, в центре повреждены несколько зданий в исторической части города. Также, по словам Кипера, ракеты попали в неиспользующееся промышленное здание. В припортовой части повреждены склады, спецтехника, автомобили с зерном.
В Одессе ночью звучали взрывы, сообщают «Страна.ua» и «Суспiльне». В Одесской области объявили воздушную тревогу.
Глава областной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале призвал жителей Одесского и Белгород-Днестровского районов оставаться в укрытиях до отбоя тревоги. «Не игнорируйте воздушную тревогу и пребывайте в безопасных местах до отбоя. Работу ПВО не снимать», — написал он.
В Брянской области сбили украинский беспилотник. Дрон уничтожили над Стародубским муниципальным округом, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Богомаз.
Украина заменит срочную службу «интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста», следует из утвержденной министром обороны концепции военной кадровой политики до 2028 года.
Министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил концепцию военной кадровой политики до 2028 года, которая в том числе предусматривает отказ от срочной службы по призыву, говорится в сообщении ведомства.
Концепция определяет стратегическое видение кадровой политики в ВСУ в течение пяти лет и касается как условий военного времени (военное положение на Украине действует с 24 февраля 2022 года), так и мирного, указывает министерство.
Украинская армия, согласно планам властей, до 2028 года должна будет перейти на службу по контракту, а срочную службу заменят «интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста».
Российские военные нанесли удары по двум украинским аэродромам — в Полтавской и Днепропетровской областях, говорится в сводке Минобороны.
Отношения России и США находятся «на нуле» или даже ниже, но, учитывая, что обе страны несут особую ответственность за мировую стабильность, со временем им придется пойти на диалог, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Cело Гуево в Курской области осталось без света и мобильной связи после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт. Никто из жителей не пострадал.
В результате российского удара на запорожском направлении погибли бойцы 128-й горно-штурмовой бригады «Закарпатье» ВСУ, это происшествие будет расследовано, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).
Как уточняется на странице ВСУ в Facebook, по месту дислокации бригады 3 ноября был нанесен ракетный удар.
В опубликованной 4 ноября сводке Минобороны России указывало, что на запорожском направлении были отражены «пять атак штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ» и нанесено «огневое поражение подразделению 82-й десантно-штурмовой бригады» у села Работино. Уничтожено до 30-ти военнослужащих, сказано в сводке.
Главное за ночь:
- ВСУ атаковали судостроительный завод им. Бутомы в Керчи 15 крылатыми ракетами, 13 из них были сбиты силами ПВО, сообщило Минобороны России. В результате попадания ракеты был поврежден один из кораблей на заводе, добавили в ведомстве.
- Президент Украины Владимир Зеленский планировал приехать в Израиль, но теперь эти планы под вопросом в связи с утечкой информации об этом в СМИ, пишет Times of Israel со ссылкой на украинского дипломата.
- Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что создавал для украинцев «иллюзию» быстрой победы над Россией и признал свою ответственность за это. Он также прогнозирует, что Украина со своей нынешней политикой через полгода-год может остаться без шанса присоединения к НАТО. «Речь будет идти только о неких «…гарантиях без вступления», — считает Арестович. По его мнению, вместе с этим последуют «очередные минские соглашения», но с другим названием.
Евросоюз скоро представит 12-й пакет санкций против России из-за военных действий на Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По словам главы ЕК, Евросоюз расширит санкционные списки, также пакет будет содержать «новые запреты на импорт и экспорт и действия по ужесточению потолка цен на нефть». Ранее она называла одним из основных пунктов запрет на импорт в Европу российских алмазов.
В Керчи ПВО сбила ракеты, часть обломков упали на территорию одного из сухих доков, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Пострадавших нет.
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен не согласился с мнением главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в вооруженном конфликте с Россией.
Зеленский не согласен с тем, что Украина находится в патовой ситуации в связи с переходом конфликта в новую стадию. По словам президента, 24 февраля 2022 года «все говорили, что Украине не долго осталось держаться и что почти вся страна будет захвачена», но это не произошло. Стране поступали сигналы, что «надо все отдать, людей поменять, Россию признать, Европу забыть, о НАТО не думать».
Президент признал, что по мере продолжения конфликта люди устают, но отметил, что это естественно: «Это не патовая ситуация. Я еще раз подчеркиваю».
Россия называет контрнаступление Украины провалившимся и осуждает западные государства за поставку Киеву вооружений. «Танки горят <...>. Так же будут гореть и F-16, сомнений нет», — говорил президент Владимир Путин.
Украина — «несчастная страна», за которую платят США, как «в такси по счетчику», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне «Знание» в рамках международной выставки-форума «Россия» в Москве.
По его словам, исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд, которая во время Евромайдана на Украине раздавала «печеньки», потом в интервью CNN призналась, что Вашингтон с 1991 года потратил $5 млрд на то, чтобы, «внимание, помочь более сильному демократическому правительству прийти к власти на Украине».
«Это несчастная страна, понимаете, за которую другая страна думает, какое у нее должно быть правительство, и платит, как в такси по счетчику, чтобы обеспечить приход такого правительства к власти», — считает Песков.
В Севастополе объявлена воздушная тревога.
Сводка Минобороны России:
- На Купянском направлении отражены пять атак ВСУ, на Краснолиманском — две. На Донецком направлении уничтожен танк Leopard. На Южно-Донецком направлении отбита атака ВСУ на Марфополь (Запорожская область), на Запорожском направлении — пять штурмовых атак у Работино. На Херсонском направлении отражена одна атака.
- В Черниговской области нанесен удар по арсеналу ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ.
- У Серебрянки в ДНР поражен командный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ.
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
Служба безопасности Украины заподозрила патриарха Московского и всея Руси Кирилла по нескольким статьями Уголовного кодекса Украины. Речь идет о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной «агрессии РФ против Украины»; планировании, подготовке, развязывании и ведении «агрессивной войны» (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 УК Украины).