Число осужденных, отбывающих срок наказания в исправительных колониях, снизилось до 266 тыс. человек, сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов.

«Если десять лет назад у нас количество контингента, который находился в местах лишения свободы, достигал почти 700 тыс. человек, то сейчас у нас порядка 266 тыс. человек находятся в исправительных колониях», — сказал Вуколов.

Он также сообщил, что за три года «практически создана система исправительных центров». В них работает около 30 тыс. человек, почти 50 тыс. уже прошли через них. К концу года ожидается увеличение количества мест.

Как следовало из данных ФСИН, обнародованных в январе, количество заключенных в колониях и следственных изоляторах за 2022 год сократилось почти на 33 тыс. человек: с 466 тыс. до 433 тыс. человек.

Год назад стало известно о вербовке заключенных для участия в боевых действиях на Украине. Этим занималась ЧВК «Вагнер». В обмен на службу заключенным обещали помилование. Как рассказывал в июне основатель ЧВК Евгений Пригожин, всего были завербованы 50 тыс. заключенных, 20% (10 тыс.) из них погибли.

В июне Владимир Путин подписал закон, который разрешает во время действия военного положения или мобилизации призывать на службу по контракту граждан с судимостью. Исключение составляют те, кто совершил тяжкие или особо тяжкие преступления — например, был осужден за терроризм, госизмену или шпионаж.