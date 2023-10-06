Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 589-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
СБУ сообщила, что на Украине арестованы активы Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова более чем на 17 млрд гривен (свыше $460).
Среди 20 заблокированных активов — финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ИТ, заводы минеральных вод, отмечает спецслужба.
Российской стороне передали тела 60 погибших в зоне военной операции на Украине, сообщил РБК депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев.
Украинская сторона до этого заявила, что получила тела 64 погибших солдат.
ФСБ сообщила о том, что Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам колонии строгого режима гражданина Украины Сергея Цыгипу. Он признан виновным в том, что передавал СБУ и украинским военным сведения о передвижении российских военных.
Верховная рада Украины проголосовала за увеличение расходов бюджета на 322 млрд гривен. 290 млрд из них уйдут на нужды Минобороны и МВД.
Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о гибели мирных жителей в населенном пункте Гроза (Харьковская область), заявил, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям. «Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих, представителей военного руководства», - сказал он.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, что в 2030 году к ЕС могут присоединиться Украина и другие кандидаты. По его словам, эта дата является лишь ориентиром и не означает точные сроки.
Министерство энергетики Украины сообщило, что из-за выхода из строя электроподстанции без света оказались около 50 тыс. абонентов в Киевской области.
МВД России объявило в розыск украинского юриста Олега Махницкого, который с 24 февраля по 18 июня 2014 года был исполняющим обязанности генпрокурора Украины.
Минобороны сообщило, что около 10:45 в северо-западной части акватории Черного моря вертолет Ка-29 обнаружил и уничтожил безэкипажный катер ВСУ, который двигался в направлении Крымского полуострова.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате утренних взрывов в Харькове погиб 10-летний ребенок, более 20 человек получили ранения.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram, что за минувшие сутки были обстреляны шесть районов. В Шебекино повреждены три торговых объекта, инфраструктурное и административное здания и один автомобиль. В поселке Шебекинский повреждены 24 частных домовладения, один легковой автомобиль и один автобус.
Представитель полтавского областного военкомата Роман Истомин заявил, что каждому военнообязанному мужчине на Украине придется защищать страну. «Если говорить о «всех» как обо всем населении Украины, то вряд ли. Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно. Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках», — цитирует Истомина «Страна.ua».
Швеция назвала свое членство в НАТО условием для поставки военных самолетов Украине, сообщает Reuters.
Минобороны сообщило о попытке Украины атаковать беспилотником объекты на территории России. Средства ПВО уничтожили дрон над Курской областью.
В Курском районе работает ПВО, сообщил губернатор области Роман Старовойт.
«Просьба сохранять спокойствие. Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним! Сообщить о находке можно по телефону 112», — написал он в телеграм-канале.
Владимир Путин сообщил, что глава СК докложил ему об отсутствии внешнего воздействия на упавший самолет Евгения Пригожина.
В телах погибших были обнаружены фрагменты ручных гранат, отметил российский президент.
«К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила на только 10 млрд наличными, но и 5 кг кокаина. На мой взгляд, надо было бы провесит такую экспертизу, но она не была проведена», — добавил Путин.
Число осужденных, отбывающих срок наказания в исправительных колониях, снизилось до 266 тыс. человек, сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов.
«Если десять лет назад у нас количество контингента, который находился в местах лишения свободы, достигал почти 700 тыс. человек, то сейчас у нас порядка 266 тыс. человек находятся в исправительных колониях», — сказал Вуколов.
Он также сообщил, что за три года «практически создана система исправительных центров». В них работает около 30 тыс. человек, почти 50 тыс. уже прошли через них. К концу года ожидается увеличение количества мест.
Как следовало из данных ФСИН, обнародованных в январе, количество заключенных в колониях и следственных изоляторах за 2022 год сократилось почти на 33 тыс. человек: с 466 тыс. до 433 тыс. человек.
Год назад стало известно о вербовке заключенных для участия в боевых действиях на Украине. Этим занималась ЧВК «Вагнер». В обмен на службу заключенным обещали помилование. Как рассказывал в июне основатель ЧВК Евгений Пригожин, всего были завербованы 50 тыс. заключенных, 20% (10 тыс.) из них погибли.
В июне Владимир Путин подписал закон, который разрешает во время действия военного положения или мобилизации призывать на службу по контракту граждан с судимостью. Исключение составляют те, кто совершил тяжкие или особо тяжкие преступления — например, был осужден за терроризм, госизмену или шпионаж.
Число жертв удара в селе Гроза в Купянском районе Харьковской области выросло до 51, сообщает региональная администрация.
В Харьковской области объявлен трехдневный траур.
Владимир Путин выразил уверенность, что если страны Запада остановят поставки вооружений и боеприпасов Украине, она продержится только одну неделю.