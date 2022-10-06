Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 225-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Илон Маск в «Твиттере» ответил сенатору- республиканцу Линдси Грэму, который посоветовал ему разобраться в фактах конфликта на Украине и назвал глупым предположение, что он закончится «просто тем, что России отдадут части Украины после всех страданий».
Маск заявил, что «большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины», но некоторые восточные части, где в основном проживают русские, «предпочитают Россию». Он также опубликовал карту с результатами выборов в Верховную раду 2012 года, на которой показано, что жители восточной части голосовали за «Партию регионов», победившую на выборах.
«Очевидно, что не все, кто голосовал за пророссийскую партию, хотели присоединиться к России, но и сказать, что никто этого не хотел, тоже неверно», — отметил предприниматель.
«Восстановить инфраструктуру, восстановить промышленность — и дальше Донбасс и наша республика, я вас уверяю, сама начнет помогать всем регионам и бюджету России», — сказал он. Однако, по словам Хоценко, о сроках превращения ДНР в регион-донор говорить «пока рано». В республике создают условия «для привлечения инвесторов как на действующие активы, так и для создания новых», но многое зависит от завершения спецоперации.
Евросоюз не хочет инвестировать в мир на Украине и держит курс на затягивание боевых действий, считает руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Он также обратил внимание, что некоторые страны НАТО при передаче Украине вооружений нарушают положение о необходимости для страны-получателя передавать сертификат, в котором говорится о недопустимости переадресации поступивших вооружений без письменного согласия страны-экспортера.
В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны украинской армии. Как говорится в сообщении в телеграм-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня, три снаряда калибром 155 мм были выпущены по Кировскому району города. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
В Луганской народной республике (ЛНР) назвали первоочередной задачей полное вытеснение украинских войск с территории региона. «Стартовал переходный период. И теперь, первым и важнейшим будет полное освобождение (всех, включенных в состав России территорий. — РБК) и обеспечение безопасности. Реальное слияние наших военных подразделений в один хорошо воюющий боевой механизм. Без перекосов и разницы в подходах», — сказал «РИА Новости» представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Народная милиция сообщила о переходе границы ЛНР украинскими войсками 3 октября.
Американские спецслужбы считают, что подрыв машины дочери Александра Дугина Дарьи санкционировали некоторые члены украинского правительства, пишет NYT со ссылкой на неназванных чиновников.
Вашингтон в подготовке взрыва не участвовал, в том числе не предоставлял разведывательные данные, отмечает издание. По данным источников газеты, властей США заранее не предупредили о планах по подрыве автомобиля, но, как утверждают собеседники, те выступили бы против, если бы с ними проконсультировались. В Вашингтоне украинских чиновников за убийство осудили, отметила газета.
По ее данным, отчет о причастности украинских властей к взрыву распространили в правительстве США на прошлой неделе. Кто именно из украинского правительства причастен к организации убийства, источники газеты не раскрыли.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в возрасте 29 лет. По версии ФСБ, преступление подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк.
Михаил Мишустин назначил Вадима Васильева заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин говорил, что у него добавится еще один заместитель по развитию регионов, которые вошли в состав страны.
ЕС рассчитывает 17 октября формально запустить тренировочную миссию для украинских военных, при этом объединение не отказывается от возможности дипломатического решения конфликта, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства позволят сделать это конструктивно», — отметил Боррель.
Федеральное ведомство уголовной полиции Германии считает, что ЧП на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» стали результатом «целенаправленного саботажа». Об этом говорится в письме полиции, поступившем в распоряжение Spiegel.
Ведомству пока неизвестно, кто именно стоит за диверсиями, но «деятельность государственных субъектов выглядит вероятной, в особенности на фоне высокой сложности преступления и необходимой подготовки».
Полиция также предупредила о риске новых диверсий на объектах критической инфраструктуры такого же и, возможно, даже большего масштаба. Они могут быть направлены против газопроводов, терминалов СПГ, линий электропередач и проложенных по дну моря интернет-кабелей.
Россия не будет поставлять нефть в страны, которые прибегнут к нерыночным ограничениям, таким как введение потолка цен, заявил вице-премьер Александр Новак.
«Мы будем продолжать поставлять только тем, кто обеспечивает рыночные механизмы ценообразования», — отметил Новак.
Россия готова поставлять газ по неповрежденной нитке «Северного потока-2», заявил вице-премьер Александр Новак.
В конце сентября на газовпроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли взрывы. Разрушения были зафиксированы на обеих нитках первого газопровода и на одной — второго.
В Московской области призванным в рамках частичной мобилизации единоразово выплатят 200 тыс. руб. для поддержки семей тех, кто «отправились выполнять свой долг перед страной», заявил в телеграм-канале губернатор региона Андрей Воробьев.
Дети добровольцев и мобилизованных будут иметь приоритет при зачислении в детские сады, посещать их они продолжат бесплатно, пообещал губернатор. При обучении в школе детей мобилизованных обеспечат бесплатными завтраками и обедами, возможность бесплатно посещать кружки и продленку.
Владимир Путин подписал указ об опубликовании текста Конституции с изменениями, связанными с принятием в состав страны ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Они должны упоминаться в ст. 65 Основного закона в числе субъектов Российской Федерации.
Судья Верховного суда Украины Богдан Львов уволен с должности. Соответствующее решение, как передает УНН, принял председатель ВС Всеволод Князев.
Причиной стало то, что у Львова нашли российское гражданство, а судьям ВС разрешается иметь только украинское.