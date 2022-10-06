Илон Маск в «Твиттере» ответил сенатору- республиканцу Линдси Грэму, который посоветовал ему разобраться в фактах конфликта на Украине и назвал глупым предположение, что он закончится «просто тем, что России отдадут части Украины после всех страданий».

Маск заявил, что «большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины», но некоторые восточные части, где в основном проживают русские, «предпочитают Россию». Он также опубликовал карту с результатами выборов в Верховную раду 2012 года, на которой показано, что жители восточной части голосовали за «Партию регионов», победившую на выборах.

«Очевидно, что не все, кто голосовал за пророссийскую партию, хотели присоединиться к России, но и сказать, что никто этого не хотел, тоже неверно», — отметил предприниматель.