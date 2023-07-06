Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 498-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Контрнаступление ВСУ идет медленно из-за сложностей на поле боя и укрепленных линий обороны российских военных, заявил в интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский.
По словам украинского лидера, он хотел бы, чтобы наступление началось «намного раньше», для этого Киеву нужно было западное оружие, о чем Зеленский говорил руководству США и стран Европы. «Все понимали, что если контрнаступление развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована», - отметил он.
Зеленский добавил, что на некоторых направлениях украинские войска не могут «даже подумать о начале» наступательных действий, потому что у них нет необходимого оружия.
Джо Байден заблокировал кандидатуру главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО. Белый Дом недоволен тем, что Лондон выступал за обучение украинских летчиков управлять истребителями F-16 без одобрения Вашингтона, узнала The Telegraph.
Уоллес считался фаворитом на пост нового главы альянса после ухода Йенса Столтенберга; его кандидатуру «сильно лоббировал» премьер Британии Риши Сунак во время встречи с Байденом. Позднее американский президент заявил на пресс-конференции, что в Великобритании есть «очень квалифицированный человек» на эту должность.
В Вашингтоне встревожились, когда Великобритания объявила о планах по обучению украинских пилотов и формированию международных усилий по передаче Киеву американских истребителей F-16 без поддержки США, пишет газета. Источник издания в Североатлантическом альянсе сказал, что этот шаг «положил конец всем надеждам» министра возглавить блок.
Батальоны территориальной обороны в Белгородской области, которые находятся в приграничных районах, получат оружие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, всего в состав территориальной обороны вошли около 3 тыс. человек (сейчас в регионе формируют второй полк), они тренировались полгода, для добровольцев закупили обмундирование и снаряжение.
Глава региона заявил, что о выдаче оружия всем участникам самообороны речи пока не идет. «Здесь ошибок быть не должно, потому что оружие — это то, что, мягко скажем, несет большую опасность, и неправильные решения могут повлечь трагические последствия», — добавил он.
США на этой неделе примут решение о поставках Украине кассетных боеприпасов, сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников.
Украина не впервые просит западные страны передать ей подобное вооружение. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали более 100 стран. Москва, Киев и Вашингтон не входят в это число.
Макеевка в ДНР вновь попала под обстрел, там загорелась нефтебаза, сообщил мэр Владислав Ключаров.
В поселке Крупской, который расположен в Червоногвардейском районе города, частично нет света.
В правительстве Белгородской области появится новая должность — заместитель губернатора по взаимодействию с силовиками, сообщил во время прямой линии глава региона Гладков.
«Буду брать на работу генерала с боевым опытом, потому что нам это крайне необходимо. Кандидатура уже подобрана и согласована с силовыми структурами», — сказал он.
На пост назначат Дмитрия Прокопова, который с 17 июня занимает должность советника губернатора по вопросам взаимодействия с силовыми структурами на общественных началах. В новую должность он заступит примерно через 3,5 месяца, когда завершит службу.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 18 компаний из России, Кипра, Люксембурга и Британских Виргинских островов.
В список попали люксембургская ABH Holdings SA, кипрская ABH Financial Limited, «Альфастрахование» и зарегистрированная на Британских Виргинских островах Alfa Capital Holdings Limited.
Ограничения включают блокировку активов и невозможность вывода средств с Украины.
Командующий группировкой «Север» ВСУ Сергей Наев заявил об укреплении границы с Белоруссией, переводе на усиленный режим несения службы полиции и контразведки. По его словам, Киев согласует свои действия с Польшей, которая также усиливает численность сотрудников правоохранительных органов на границе с Белоруссией.
Минобороны назвало «вселенским масштаб вранья» в статье в Financial Times, где говорится об утрате российскими вооруженными силами «половины своей боеспособности». В военном ведомстве заявили о тотальном опустошении британских запасов оружия, ракетах Storm Shadow, которые «попадают по объектам гражданской инфраструктуры либо падают плашмя, не разрываясь, и пугают своими «ударами» лишь степных тушканов». «Британский штаб обороны давно уже переквалифицировался из органа стратегического анализа и планирования в нештатный филиал «Би-Би-Си»».
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в селе Троицкое Кореневского района после обстрела со стороны Украины разрушен дом. «После попадания в жилище взорвался газовый баллон, в результате чего возник пожар. Огонь был оперативно потушен. Всего в селе произошло 3 взрыва, сейчас специалисты оценивают нанесённый ущерб», - написал он в Telegram.
В Бердянске Запорожской области произошла серия взрывов, сообщила администрация города. По ее данным, ВСУ попытались нанести удар по городу, сработала ПВО.
Newsweek опубликовало материал, из которого следует, что значительная часть тайной помощи США Украине проходит через ЦРУ. Спецслужба также оказывала помощь Киеву с новым вооружением, однако при этом ЦРУ старалось лишним образом не провоцировать Россию, утверждает издание.
Замначальника главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов в интервью изданию «Укринформ» признал, что 22 июня по Чонгарскому мосту был нанесен удар ракетами Storm Shadow.
Днепровский районный суд Киева дал один год условно певице Инне Вороновой, сообщает «Страна ua». Она была признана виновной в том, что в середине мая выложила в социальную сеть фотографию работы украинской ПВО. Воронова пошла на сделку со следствием. Остальным задержанным одновременно с певицей за то же нарушение грозит до восьми лет лишения свободы.
Более 30 домов и 11 автомобилей повреждены в результате обстрела города Валуйки из РСЗО «Град» со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее он писал об одной пострадавшей.
Под обстрел также попало село Карабаново Валуйского городского округа. Там повреждены четыре дома, фельдшерско-акушерский пункт и дом культуры. Пострадавших нет.
Военная операция могла бы закончиться за несколько месяцев, если бы США и НАТО не поставляли оружие Украине, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Вообще всякая война, даже мировая война, может быть завершена очень быстро. Либо если подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города — Хиросиму и Нагасаки. Они действительно тогда свернули военную кампанию, цена — это жизнь почти 300 тыс. мирных граждан», — сказал Медведев.
Среди уничтоженной техники ВСУ в сводке упомянуты в том числе четыре танка, САУ «Гвоздика», две САУ Krab, три САУ «Акация», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, три артиллерийские системы М777, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель».
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на нескольких направлениях:
- на Донецком направлении отражены девять атак в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Северное, Невельское и Красногоровка Донецкой Народной Республики.
- на Краснолиманском направлении отражены две атаки в районах населенных пунктов Макеевка и Червоная Диброва
- на Южно-Донецком направлении отражены пять атак в направлении Старомайорского и Урожайного
- на Запорожском направлении отражена атака 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ районе населенного пункта Жеребянки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что ЮНЕСКО помогает скрывать культурные ценности, вывезенные с Украины, на территории других стран и «пристраивать» их в государства Евросоюза.
Роман Старовойт уточнил, что в результате обстрела поселка Краснооктябрьский Глушковского района со стороны ВСУ загорелся многоквартирный дом. «Пострадавших нет. Из-за повреждения электроподстанции в посёлке нет электричества», - написал он в Telegram. Также, по словам Старовойта, обстрелян животноводческий комплекс ООО «Победа» в Елизаветовке. «Повреждены кровля и фасад. Пострадавших нет», - сообщил Старовойт.