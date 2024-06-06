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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 834-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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09:08

Мирные переговоры по Украине должны начаться сейчас, если конфликт продолжится, это чревато эскалацией, заявил на полях ПМЭФ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает «РИА Новости».

08:32

ПВО минувшей ночью перехватила 13 беспилотников над Крымом и шесть — над Белгородской областью, а также уничтожила противокорабельную ракету «Нептун» над Ростовской областью, сообщили в Минобороны.

08:14

Мир движется к третьей мировой войне, поскольку в последние дни Украина говорит об ударах по России, российский лидер Владимир Путин говорит о ядерном оружии, а американский президент Джо Байден не знает, что сказать, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

«Я урегулирую украинскую ситуацию и урегулирую ее быстро», — заявил он.

08:06

Российские военные взяли в плен гражданина Колумбии, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Колумбиец сдался в плен в районе села Красногоровка в Ясиноватском районе ДНР. Он представился как Ангель Карденас Монтилла 1991 года рождения и показал паспорт.

07:48

Ночью при атаке беспилотника возгорание возникло в одном из резервуаров на нефтебазе в Белгородской области, пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Кроме того, минувшей ночью дроны ВСУ дважды атаковали территорию сельхозпредприятия в селе Грузское в Белгородской области, никто не пострадал, один автомобиль загорелся, другой — серьезно поврежден, рассказал глава региона.

07:42

К 04:00 пожар на Новошахтинском НПЗ был ликвидирован, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

02:59

На Новошахтинском НПЗ возник пожар после атаки беспилотника, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«По предварительным данным, огонь распространился на площади 50 кв. м. К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. Работы были приостановлены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние. Готовится применение пожарного поезда», — написал Голубев.

Позднее он заявил, что число сил и средств, задействованных в тушении пожара, увеличено.

Вчера 21:51

ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде фрагменты снарядов пробили кровли одного многоквартирного дома и одного частного жилого домовладения, также осколками повредило один автомобиль.

По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет.

Вчера 21:32

Безвозвратные потери России и Украины соотносятся примерно 1:5, заявил президент Владимир Путин. По его словам, ВСУ в месяц теряют 50 тыс. человек убитыми и ранеными, соотношение примерно 50 на 50.

В плену на Украине находятся 1348 российских военных, в России — 6465 украинских, добавил президент.

Вчера 21:12

Ситуация, когда страны, которые поставляют оружие воюющим сторонам, а также «управляют» его применением, опасна, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«Поставки оружия в зону конфликта — это всегда плохо. Тем более, если это связано с тем, что те, кто поставляет — они не только поставляют, а управляют этим оружием. Это очень серьезный и опасный шаг», — сказал он.

Вчера 20:01

Дрон-камикадзе атаковал село Муром Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Беспилотник врезался в дерево рядом с частным жилым домовладением. В доме выбило окна, повреждены фасад и забор, а также линия электропередачи. Пострадавших нет.

Вчера 18:42

Вчера 18:05

Минобороны сообщило об уничтоженном украинском беспилотнике над Курской областью.

Вчера 17:17

Глава подконтрольной Киеву администрации Запорожской области Иван Федоров заявил о возобновлении автомобильного движения по плотине ДнепроГЭС. Оно было прервано после очередных ударов в минувшие выходные.

Вчера 16:28

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа подверглись атакам со стороны ВСУ. Пострадавших нет. В поселке Горьковский в результате атаки FPV дрона полностью сгорела одна квартира в многоквартирном дома. В селе Безымено повреждена крыша коммерческого объекта.

Вчера 16:16

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска с двух направлений пытаются прорвать украинскую оборону под Купянском. По его словам, ситуацию в этом районе для ВСУ является «сложной».

Вчера 16:01

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень потребовал от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог российских военкоматов) говорить только на украинском. Его слова приводит «Страна.ua».

Кремень назвал общение на украинском законодательной обязаанностью и «залогом единства и укрепления обороноспособности государства».

Вчера 15:39

По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Вчера 14:18

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы согласиться с аргументацией крупнейшей в Швейцарии партии «Демократический союз центра», призвавшей пригласить Россию на конференцию по Украине и выслушать все точки зрения. По словам пресс-секретаря президента, можно согласиться с тем, что Швейцария отходит от традиционной политики и теряет свой нейтралитет.

Вчера 13:54

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1550 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, САУ М109 Paladin, две САУ «Акация», САУ «Гвоздика», САУ Panzerhaubitze 2000, две установки залпового огня БМ-21 «Град».

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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