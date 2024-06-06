Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 834-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Мирные переговоры по Украине должны начаться сейчас, если конфликт продолжится, это чревато эскалацией, заявил на полях ПМЭФ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает «РИА Новости».
ПВО минувшей ночью перехватила 13 беспилотников над Крымом и шесть — над Белгородской областью, а также уничтожила противокорабельную ракету «Нептун» над Ростовской областью, сообщили в Минобороны.
Мир движется к третьей мировой войне, поскольку в последние дни Украина говорит об ударах по России, российский лидер Владимир Путин говорит о ядерном оружии, а американский президент Джо Байден не знает, что сказать, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
«Я урегулирую украинскую ситуацию и урегулирую ее быстро», — заявил он.
Российские военные взяли в плен гражданина Колумбии, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Колумбиец сдался в плен в районе села Красногоровка в Ясиноватском районе ДНР. Он представился как Ангель Карденас Монтилла 1991 года рождения и показал паспорт.
Ночью при атаке беспилотника возгорание возникло в одном из резервуаров на нефтебазе в Белгородской области, пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Кроме того, минувшей ночью дроны ВСУ дважды атаковали территорию сельхозпредприятия в селе Грузское в Белгородской области, никто не пострадал, один автомобиль загорелся, другой — серьезно поврежден, рассказал глава региона.
К 04:00 пожар на Новошахтинском НПЗ был ликвидирован, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
На Новошахтинском НПЗ возник пожар после атаки беспилотника, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«По предварительным данным, огонь распространился на площади 50 кв. м. К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. Работы были приостановлены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние. Готовится применение пожарного поезда», — написал Голубев.
Позднее он заявил, что число сил и средств, задействованных в тушении пожара, увеличено.
ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Белгороде фрагменты снарядов пробили кровли одного многоквартирного дома и одного частного жилого домовладения, также осколками повредило один автомобиль.
По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет.
Безвозвратные потери России и Украины соотносятся примерно 1:5, заявил президент Владимир Путин. По его словам, ВСУ в месяц теряют 50 тыс. человек убитыми и ранеными, соотношение примерно 50 на 50.
В плену на Украине находятся 1348 российских военных, в России — 6465 украинских, добавил президент.
Ситуация, когда страны, которые поставляют оружие воюющим сторонам, а также «управляют» его применением, опасна, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.
«Поставки оружия в зону конфликта — это всегда плохо. Тем более, если это связано с тем, что те, кто поставляет — они не только поставляют, а управляют этим оружием. Это очень серьезный и опасный шаг», — сказал он.
Дрон-камикадзе атаковал село Муром Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Беспилотник врезался в дерево рядом с частным жилым домовладением. В доме выбило окна, повреждены фасад и забор, а также линия электропередачи. Пострадавших нет.
Минобороны сообщило об уничтоженном украинском беспилотнике над Курской областью.
Глава подконтрольной Киеву администрации Запорожской области Иван Федоров заявил о возобновлении автомобильного движения по плотине ДнепроГЭС. Оно было прервано после очередных ударов в минувшие выходные.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа подверглись атакам со стороны ВСУ. Пострадавших нет. В поселке Горьковский в результате атаки FPV дрона полностью сгорела одна квартира в многоквартирном дома. В селе Безымено повреждена крыша коммерческого объекта.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска с двух направлений пытаются прорвать украинскую оборону под Купянском. По его словам, ситуацию в этом районе для ВСУ является «сложной».
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень потребовал от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог российских военкоматов) говорить только на украинском. Его слова приводит «Страна.ua».
Кремень назвал общение на украинском законодательной обязаанностью и «залогом единства и укрепления обороноспособности государства».
По всей Украине объявлена воздушная тревога.
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы согласиться с аргументацией крупнейшей в Швейцарии партии «Демократический союз центра», призвавшей пригласить Россию на конференцию по Украине и выслушать все точки зрения. По словам пресс-секретаря президента, можно согласиться с тем, что Швейцария отходит от традиционной политики и теряет свой нейтралитет.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1550 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, САУ М109 Paladin, две САУ «Акация», САУ «Гвоздика», САУ Panzerhaubitze 2000, две установки залпового огня БМ-21 «Град».