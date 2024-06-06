Мир движется к третьей мировой войне, поскольку в последние дни Украина говорит об ударах по России, российский лидер Владимир Путин говорит о ядерном оружии, а американский президент Джо Байден не знает, что сказать, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

«Я урегулирую украинскую ситуацию и урегулирую ее быстро», — заявил он.