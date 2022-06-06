Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала РБК, что с начала военных действий она вывезла в Россию более 40 детей, среди которых раненые и дети-сироты. Кроме того, в Московскую область вывезли 58 сирот из ДНР, часть из них сейчас на реабилитации.

«Точных данных по погибшим и пострадавшим во время спецоперации детям у нас пока нет. Мы можем только в общем, без цифр, говорить о том, что, к сожалению, это происходит — то там, то здесь, к сожалению, есть жертвы среди детей», — рассказывает Львова-Белова.