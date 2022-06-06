Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 103-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала РБК, что с начала военных действий она вывезла в Россию более 40 детей, среди которых раненые и дети-сироты. Кроме того, в Московскую область вывезли 58 сирот из ДНР, часть из них сейчас на реабилитации.
«Точных данных по погибшим и пострадавшим во время спецоперации детям у нас пока нет. Мы можем только в общем, без цифр, говорить о том, что, к сожалению, это происходит — то там, то здесь, к сожалению, есть жертвы среди детей», — рассказывает Львова-Белова.
Английский может получить на Украине статус языка делового общения. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, кабмин сейчас разрабатывает соответствующий законопроект.
Постпред России при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний Совета Безопасности во время выступления главы Евросовета Шарля Мишеля, передает корреспондент ТАСС.
В своей речи Мишель выступил с обвинениями в адрес российских военнослужащих на Украине.
МИД России объявил о персональных санкциях против еще 61 гражданина США.
«В порядке ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, а также представителей отечественного бизнеса в «стоп-лист» вносится 61 американский гражданин из числа руководителей ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также отдельных чиновников Госдепартамента США, причастных к вбросам о «злонамеренных» российских кибератаках», — заявили в МИДе.
Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации из-за дефицита мощностей для производства электроэнергии.
Как говорится в заявлении Байдена, на энергетических рынках происходят сбои, вызванные действиями России на Украине, а также «экстремальными погодными условиями», которые усугубляет изменение климата. В документе приводится пример: «в некоторых районах страны засуха в сочетании с аномальной жарой одновременно приводят к прогнозируемому дефициту электроэнергии и рекордному спросу на электроэнергию». Это стало причиной предупреждения со стороны регуляторов о краткосрочных проблемах с надежностью электроснабжения в летний период.
Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не готова экспортировать зерно через Белоруссию. Лучшими гарантиями разблокировки украинских портов для вывоза зерна он назвал противокорабельные системы, поставляемые в страну из-за рубежа.
«Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут самые лучшие гарантии», — сказал украинский президент.
Владимир Зеленский: обсуждение «оборонного союза» с Великобританией не является альтернативой вступлению Украины в ЕС.
«Альтернативы нашему членству в ЕС, нашему кандидатству в члены ЕС нет. И нам ее не предлагал никто, а если бы предложили, мы не согласились бы», — сказал Зеленский (цитата по УНИАН).
Телеканал «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов в России) возобновит работу из-за рубежа. В начале марта он приостановил работу в России после блокировки сайта, телеканал обвиняли в распространении «ложной информации относительно сущности специальной военной операции на территории Украины».
6 июня «Дождь» получил регистрацию в Латвии. Председатель Национального совета по электронным средствам массовой информации страны Ивар Аболиньш сообщил, что переговоры об этом велись около трех месяцев.
«9 июня мы начать вещание не сможем, но это произойдет вскоре, когда мы будем готовы. У нас много планов: вещать мы планируем из разных студий — в Латвии, Голландии, Франции и Грузии. Начнем с малого и постепенно будем расширяться по эфирной сетке», — рассказал главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко.
Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром.
В частности, они обсудили обеспечение вывоза украинского зерна.
Сотрудникам калининградского «Автотора», собиравшего автомобили BMW, Kia и Hyundai, после объявления простоя предложили заняться сбором ягод. Такие вакансии разослали работникам.
Пока производство приостановлено, сотрудникам предложили собирать урожай яблок, клубники и голубики в совхозе в 100 км от Калининграда. Собирать ягоды нужно с 4 часов утра до 12 часов дня. За килограмм клубники предлагалось 25 руб., голубики 45-50 руб.
Как пояснили РБК в «Автоторе», речь идет не о выводе сотрудников в поле вместо работы на конвейере — компания доводила до работников информацию о вакансиях от других местных работодателей, которые в том числе набирают людей на сезонные работы по сбору урожая. Около 30 человек предложением заинтересовались, другие нашли временную работу самостоятельно.
МВД объявило в розыск журналиста, главного редактора сайта Agentura.ru и автора книг о российских спецслужбах Андрея Солдатова, его карточка появилась в базе МВД.
Как говорит сам Солдатова, номер его дела «отличается на несколько цифр» от дела экс-журналиста «Эхо Москвы» Майкла Наки и основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева. Обоих обвиняют в распространении ложных сведения о действиях российских военных.
Минобороны заявило, что российские военные «завершают освобождение» города Святогорск и окружающей его территории.
При этом ведомство утверждает, что украинская сторона во время боев подорвала мост через реку Северский Донец, поэтому отступающие военные ВСУ «бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья».
«До 80 украинских военнослужащих преодолели реку вплавь. Огонь по ним российскими военнослужащими целенаправленно не открывался», — заверяет российское Минобороны.
Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев заявил в интервью «Российской газете», что долгосрочной целью Вашингтона является «развал СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и организация на постсоветском пространстве противоборствующих государств, превращенных подобно Украине в марионеточные и колониальные страны.
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею ввода визового режима для граждан России. «Это неплохая идея. И я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата», - заявил он.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела с украинской стороны жилого массива «Солнечный» в садоводческом кооперативе погибла жительница города, два человека были ранены.