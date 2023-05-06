Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 437-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
На севере Крыма сработала система противовоздушной обороны, сообщил советник главы региона Олег Крючков. Жертв и разрушений нет.
Следственный комитет заочно предъявил обвинения двум украинским генералам, которые командовали операциями в Донбассе. Это Михаил Забродский, который руководил «антитеррористической операцией» (АТО, шла до 2018 года), и Сергей Наев, который командовал «операцией объединенных сил» (ООС, шла с 2018 года), заявил председатель СК Александр Бастрыкин.
Российские военнослужащие в Запорожской области находятся в полной боевой готовности, заявил член совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, в области сформированы несколько линий глубоко эшелонированной обороны.
Польша в связи с акцией протеста местных перевозчиков приостановила оформление грузовиков на въезд и выезд перед пунктом пропуска Дорогуск — Ягодин в Волынской области, сообщила в Telegram Госпогранслужба Украины.
На Украину пропускают только транспорт с гуманитарной помощью, опасными грузами и животными. Автобусы пересекают границу в обычном порядке.
Как пишет Wprost, польские перевозчики перекрыли дорогу к погранпереходу. Накануне они обещали пропускать только один грузовик в час, пишет «Страна.ua».
По информации портала «Обозреватель», протестующие требуют, чтобы украинские перевозчики вновь получали разрешение на международные грузовые перевозки на въезде в Польшу, а также чтобы к ним применялась экологическая норма «Евро-4» (экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах).
Власти Крыма и Ростовской области готовы помочь с размещением людей, вывезенных из прифронтовых районов Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.
«Мы не обращались пока что за практической помощью размещения наших граждан, но откликнувшиеся уже и Крым, и Ростов готовы предоставить такие места, еще раз подчеркиваю, пока пытаемся обходиться силами своей области», — сказал он.
Ранее Балицкий объявил о временном переселении жителей 18 населенных пунктов.
Рамзан Кадыров заявил, что в случае ухода подразделений ЧВК «Вагнер» из Артемовска (Бахмута) их место готовы занять подразделения чеченского «Ахмата».
«Если уйдет старший брат Пригожин и «Вагнер», то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артемовске придет младший брат Кадыров и «Ахмат». Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. Это вопрос нескольких часов», — написал он в телеграм-канале.
Кадыров подчеркнул, что считает Пригожина заслуживающим уважения за «неоценимый вклад» в военные действия на Украине, однако подчеркнул, что чеченские подразделения, в отличие от «Вагнера», никогда не выступали публично с критикой командования и жалобами на снабжение — «не давали приятного инфоповода противнику».
Днем 5 мая Пригожин опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что «Вагнер» покинет Бахмут через пять дней, если Минобороны не обеспечит ЧВК боеприпасами.
Контрнаступление ВСУ в Запорожской области может начаться в ближайшие дни или часы, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По воинским подразделениям группировки войск «Днепр» в Херсонской области начали провозить подаренную Владимиром Путиным икону с образом «Спаса Нерукотворного». Об этом сообщил ТАСС представитель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами протоиерей Вячеслав.
«Командование группировки приняло решение пустить ее крестным ходом по частям и соединениями «Днепра»… Мы доставим ее во все части, и на передовой, и в тыловые подразделения, большая, маленькая часть — неважно. Естественно, увидеть данный образ, полученный из рук президента, у себя в блиндаже — это почетно и радостно», — сказал отец Вячеслав.
Две иконы Путин привез военным 18 апреля во время поездки в новые регионы — еще один такой же образ Путин подарил штабу нацгвардии «Восток».
Московская полиция предупредила об уголовной и административной ответственности за использование беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.
Власти Москвы ввели запрет на полеты дронов в городе 3 мая.
«ГУ МВД России по Москве призывает граждан не нарушать законодательство и не использовать беспилотные летательные аппараты. В случае выявления указанных противоправных деяний все правонарушители будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.
Купол Сенатского дворца Кремля, пострадавший при атаке дронов 3 мая, восстановлен, заявили «РИА Новости» в управделами президента.
Мэр Одессы Геннадий Труханов вышел из-под ареста. За него внесли залог в размере 13 млн гривен (более 27 млн руб.).
Деньги передал депутат одесского горсовета Дмитрий Танцюра.
Глава комитета по обороне Андрей Картаполов заявил РБК, что компании, которые владеют важными объектами, например, нефтехранилищами, должны самостоятельно предусматривать на них защиту от атак дронов.
Для этого им нужно на этапе проектирования и строительства таких объектов предусмотреть установку систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками, внеся соответствующие коррективы в проект.
Воздушная тревога, которая объявлялась в большинстве регионов Украины, спустя час была отменена. Сообщений о взрывах не поступало.
На границе России и Белоруссии установили контрольно-пропускные пункты. На горячей линии белорусского Госпогранкомитета заявили РБК, что погранконтроль на дорогах между Россией и Белоруссией появился «в рамках подготовки к выполнению ратифицированного соглашения между Республикой Беларусь и Россией о взаимном признании виз».
Глава военно-гражданской администрации подконтрольной России части Харьковской области Виталий Ганчев заявил ТАСС, что ВСУ накапливают в Харьковской области войска и технику. «До нас доходят истории от местных жителей о том, что там преобладают именно наемники из других стран. Размещаются в жилых домах, перекапывают города и поселки», — сказал он, отметив, что это происходит «параллельно с принудительной эвакуацией мирного населения». «Очевидно, что интерес в этом совсем не миротворческий», — заявил чиновник.
Массовый падеж птиц в 2021 году в Херсонской области мог быть связан с экспериментами в украинских биолабораториях, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллов на брифинге.
«Не исключаем, что одномоментная гибель [птиц] была спровоцирована проводимыми экспериментами и пренебрежительным отношением к требованиям биобезопасности», — сказал Кириллов.
Воздушную тревогу распространили на большую часть территории Украины, не затрагивает она пока только западные области.
Россия и Украина провели обмен телами погибших, сообщил РБК депутат Шамсаил Саралиев.
«Состоялась передача тел 80 на 80», — сказал он.
Ранее об обмене сообщило Минреинтеграции Украины. В ведомстве заявили, что Киеву вернули тела 83 погибших военнослужащих.
РБК направил запрос в Минобороны России, обратился за комментариями в пресс-службу омбудсмена Татьяны Москальковой.
Из населенных пунктов в Запорожской области планируется вывезти около 70 тыс. человек, сообщил ТАСС вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко. По его словам, переселение будет добровольным.