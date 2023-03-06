Госдума в марте примет законопроект об особом порядке сдачи школьных экзаменов ЕГЭ и ОГЭ в некоторых приграничных районах Белгородской, Ростовской, Курской и Брянской областей, заявили «Известиям» в партии «Единая Россия». Соавторами инициативы стали спикер Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии Андрей Турчак и другие депутаты Госдумы и члены Совфеда.

Инициатива предполагает создание специального реестра школ, в которых из-за обстрелов продолжается дистанционное обучение. Учащиеся школ из этого реестра получат аттестаты «по текущей успеваемости». Такой механизм уже применяется для Запорожской и Херсонской областей, а также республик Донбасса.