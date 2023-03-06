Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 376-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В Кремле исключительно как теракт расценивают нападение украинских диверсантов в Брянской области, которое произошло накануне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.«Разные боеприпасы используют украинское вооружение силы и националистические подразделения, самые разные боеприпасы — это то, о чем мы говорим, неоднократно упоминали о растущей вовлеченности стран НАТО в конфликт. Здесь не столько это важно — важно, из чьих рук выпущена эта пуля. Тут уже все необходимые квалификации этому происшествию были даны. Это не что иное, как террористический акт», — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать, что врачи извлекли их тела раненого в Брянске при нападении ребенка пулю стандартного калибра НАТО.
Российские власти примут меры по недопущению повторения нападений, аналогичных тому, что произошло на прошлой неделе в Брянске, такие меры обсуждались на состоявшемся в минувшую пятницу заседании Совета Безопасности России. «Речь шла [на заседании СБ] об обеспечении безопасности стратегических объектов, которые охраняются нашими спецслужбами. Разумеется, обсуждалась детально и ситуация, связанная с терактом в Брянске. Будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий», — сказал журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
В Кремле изучают разные варианты административной организации новых территорий страны, окончательное решение не принято, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Пока никаких решений на этот счет не принималось. Различные варианты изучаются», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли для включенных в состав России Донецкой, Луганской народный республик, а также Запорожья и Херсонщины создан новый отдельный административный округ.
Польская нефтеперерабатывающая компания Polski Koncern Naftowy (PKN) Orlen потребует от российской стороны компенсаций за прекращение поставок по трубопроводу «Дружба», заявил глава концерна Даниэль Обайтек в эфире Radio Zet. «Русские перестали качать нефть в Польшу <...>, так что теперь мы подаем в суд и предъявляем претензии», — сказал он и не пояснил сумму возможной компенсации, указав, что не может разглашать детали контрактов (цитата по Reuters).
Украина потеряла под Артемовском (украинское название — Бахмут) несколько подразделений, состоящих из наиболее опытных военнослужащих, пишет The Wall Street Journal, поговорившая с украинскими офицерами. Один из них отметил, что находящиеся в Бахмуте бригады имеют разный уровень подготовки и морального духа, а также не всегда располагают надежной связью между собой. По словам одного командира роты, бойцы ЧВК «Вагнер» захватили его позиции к югу от города потому, что соседний батальон, состоявший из добровольцев с плохой подготовкой, покинул свою зону ответственности без предупреждения. Украинские командиры отметили в беседе с WSJ, что тактика ЧВК «Вагнер» заключается в поиске и ударам по таким слабым подразделениям.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны района рядом с селом Искра, которое находится на границе с Сумской областью Украины. «ВСУ прямо сейчас ведут обстрел приграничной территории в Хомутовском районе. Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра. Как только позволит ситуация энергетики приступят к экстренному ремонту», — написал в телеграм-канале Старовойт.
Председатель совета директоров «Царьграда» Константин Малофеев не пострадал в результате готовящегося на него покушения. «В ответ на многочисленные обеспокоенные звонки друзей и знакомых сообщаю: слава Богу, со мной все в порядке. Никто не пострадал», — написал Малофеев в телеграм-канале.
Европейское издание Euractive сообщило о непрямых продажах Болгарией вооружения Украине. В расследовании, в котором портал ссылается на источники и бывшего заместителя премьер-министра, министра экономики Болгарии Корнелию Нинову, говорится, что объем «косвенных продаж» болгарских вооружений Киеву за 2022 года составил не менее чем $1 млрд в денежном выражении. Сотрудники государственных оружейных заводов сообщили изданию о 100%-ном росте объема заказов. Рекордный рост подтвердил и бывший исполнительный директор занимающейся оружейным экспортом государственной компании «Кинтекс» Александр Михайлов. По его данным, в прошлом году разрешений на экспорт оружия было выдано в Болгарии на сумму в €1,1 млрд — €1,3 млрд.
Украинские спецслужбы готовили покушение на бизнесмена Константина Малофеева, председателя совета директоров «Царьграда», сообщили в ФСБ. Спецслужбы называют организатором покушения основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина (эта организация на прошлой неделе взяла на себя ответственность за нападение на Брянскую область). Спецслужба сообщила, что украинские силовики намеревались ликвидировать Малофеева, подложив под его автомобиль бомбу.
По его словам, в честь Жоги назовут улицу в районе виадука, а в честь Смирнова — новую улицу в районе улицы Молодежной.
Госдума в марте примет законопроект об особом порядке сдачи школьных экзаменов ЕГЭ и ОГЭ в некоторых приграничных районах Белгородской, Ростовской, Курской и Брянской областей, заявили «Известиям» в партии «Единая Россия». Соавторами инициативы стали спикер Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии Андрей Турчак и другие депутаты Госдумы и члены Совфеда.
Инициатива предполагает создание специального реестра школ, в которых из-за обстрелов продолжается дистанционное обучение. Учащиеся школ из этого реестра получат аттестаты «по текущей успеваемости». Такой механизм уже применяется для Запорожской и Херсонской областей, а также республик Донбасса.
Минобороны показало кадры визита Сергея Шойгу в Мариуполь. Как сообщила пресс-служба ведомства, там он «проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса».
«В городе Мариуполе Донецкой народной республики глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений. В том числе, Сергею Шойгу представили возведенные силами военных строителей многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12-ти пятиэтажных жилых домов», — говорится в сообщении.
По словам нескольких источников Bild в украинском руководстве, Залужный по соображениям тактики несколько недель назад посоветовал Зеленскому подумать об отступлении из Бахмута. Однако политическое руководство сочло решение удерживать город верным.
Французский дом моды Louis Vuitton в ответ на критику советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка опубликовал фотографию французского флага с подписью «вивчайте географию» (в переводе с украинского — «учите географию»). Однако затем пост был удален.
Ранее Подоляк раскритиковал промо-ролик, который компания разместила у себя на странице. В нем фигурировали цвета французского флага и один из символов компании — буква «V». Подоляк счел, что реклама демонстрирует «поддержку Москвы», и обвинил модный дом в использовании «пророссийской» символики.
Французский флаг, как и российский триколор, состоит из трех основных цветов — синего, белого и красного. Однако у французского полосы расположены вдругом порядке и вертикально, тогда как у российского — горизонтально.
В Новом Осколе Белгородской области сработала система ПВО, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Сбито 3 ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи уже выехала на место. Также есть повреждения от осколков нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа», — написал он в своем телеграм-канале.
«Мы попросили их не поставлять оружие в Россию <...>, и я относительно оптимистичен, что в этом случае наша просьба будет выполнена», — сказал он.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад готов предоставить «определенные гарантии безопасности» Украине после завершения конфликта.