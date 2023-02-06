Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 76,73 (-0,22) Инвестиции, 03 фев, 16:04 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 70,38 (+0,34) Инвестиции, 03 фев, 16:04
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 08:38
«Это паршивый бизнес». Почему Уоррен Баффет пожалел денег на новые станки Pro, 08:25
В Китае заявили об ущербе отношениям с США после уничтожения аэростата Политика, 08:21
Как умный дом изменил представления людей о комфорте. Тест РБК и Ростелеком, 08:11
Тренер Хабиба Нурмагомедова назвал причины поражения Федора Емельяненко Спорт, 08:10
МИД Палестины назвал последствия вмешательства НАТО в конфликт на Украине Политика, 08:06
Сайты начали требовать при оплате установку отечественных браузеров Технологии и медиа, 08:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 76 Общество, 07:58
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:50
Из чего на самом деле состоят полуфабрикаты РБК и Черкизово, 07:43
WSJ сообщила о росте миграции из России в США через Мексику Политика, 07:40
Какие отрасли стали драйверами спада и роста в промышленности в 2022 году Экономика, 07:30
В Сирии сообщили о 99 погибших в результате землетрясения Общество, 07:24
Откуда Россия в 2022 году ввозила вино. Инфографика Бизнес, 07:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 348-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:48
В ночь на 6 февраля украинские силы обстреляли населенный пункт Горловка в ДНР, выпущено шесть снарядов калибром 155 мм, сообщает СЦКК. В 6:50 по направлению Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 мм.
04:46
Поставки вооружений западными странами продлевают конфликт на Украине, однако если бы Киев не получал поддержки, Россия установила контроль над всей украинской территорией в течение нескольких месяцев, заявил генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт в эфире ZDF.

«То есть, [если бы] с самого начала — никаких гаубиц и прочего, никакой противовоздушной обороны. Тогда, возможно, и сегодня шли бы уличные бои в Киеве и Львове», — сказал Кюнерт. По его мнению, оказанная Киеву военная помощь была «абсолютно необходимой и правильной».
03:44

Папа римский Франциск открыт для встречи с российским президентом Владимиром Путиным и украинским Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования конфликта, заявил понтифик.

Он отметил, что на второй день после ввода российских войск на Украину пришел в посольство России я выразил желание приехать в Москву на переговоры с Путиным, пока сохраняется окно для диалога. По его словам, глава российского МИДа Сергей Лавров тогда сказал ему: «Давайте попозже».

02:34
Украина попросила Израиль предоставить кредит на $500 млн и потребовала четкого заявления о поддержке территориальной целостности страны и осуждении действий России, пишет портал Walla израильских и украинских чиновников.

Просьбы связаны со скорым визитом в Киев главы израильского МИДа Эли Коэна. Министр планирует во время визита возобновить работу посольства в Киеве и встретиться с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, при этом пока его встреча с президентом Владимиром Зеленским не одобрена.
 
02:25
В Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу.
01:45
Власти Украины готовят решения и переговоры, чтобы получить больше оружия и поддержки от международных партнеров, заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.
01:41
Некоторых людей беспокоит договоренность президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по отправке зерна в бедные африканские страны, заявил турецкий лидер. « Конечно, это беспокоит некоторых людей. Но несмотря ни на что, мы поступаем правильно», — сказал Эрдоган.

Он также отметил, что «в мировой политике» сейчас никто не ведет переговоры с российским президентом. «Но я веду переговоры с президентом Путиным, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским», — подчеркнул Эрдоган.
00:27
В Донбассе сохраняется непростая ситуация на линии боевого соприкосоновения, заявил президент Украины Владимир Зеленский видеообращении.

«Очень тяжело в Донецкой области, ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжко, и каким бы ни было давление, мы должны выстоять», — сказал он.
Вчера 22:13
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкции против России, они затронут «Росатом» и другие предприятия атомной отрасли. Всего в списке 200 юрлиц.
Вчера 22:06

Верховная рада Украины сменит министра обороны Украины: место Алексея Резникова займет руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, написал в Telegram депутат Ярослав Железняк.

Резников займет место министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина,

По информации Железняка, Рада также утвердила Василия Малюка как постоянного главу СБУ, а Игоря Клименко — главой МВД (до этого были и.о.).

«РБК-Украина» со ссылкой на источники пишет, что о кадровых перестановках депутатам от «Слуги народа» сообщил глава фракции Давид Арахамия, голосование же по кандидатурам пройдет на следующем пленарном заседании.

Вчера 21:22

Из-за проблем с подачей электричества после аварии на подстанции школьников и студентов Одессы отправляют на двухдневные каникулы 6 и 7 февраля, сообщает администрация города в телеграм-канале.

В детских садах будут работать дежурные группы, добавили там.

Вчера 20:32

Системы противовоздушной обороны сбили две ракеты в Валуйском городском округе Белгродской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет», — написал он.

Валуйский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.

Вчера 19:32

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщил близкий к последнему телеграм-канал «Пул первого». Позднее там появилась информация, что президенты обсуждали двусторонние отношения и интеграцию и договорились о встрече «в ближайшее время».

Вчера 17:55

Украинские спецслужбы готовят «масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы военных преступлений». Сообщение об этом межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине разместило Министерство обороны России.

В сообщении говорится, что в Краматорске украинская сторона готовит подрыв зданий наркодиспансера и первой городской больницы, чтобы обвинить в ударе по гражданским объектам Россию.

«При этом персонал медицинских учреждений в настоящее время эвакуирован. Все сотрудники до особых указаний переведены на удаленный формат работы», — говорится в сообщении.

Вчера 17:52

Американские танки M1 Abrams менее подходят для украинской армии, чем немецкие Leopard 2, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов. Проблема — в «начинке» танка и в его обслуживании. Ключевое отличие Abrams от Leopard — газотурбинный двигатель Honeywell AGT мощностью 1500 л.с. По словам Стивена Биддла, старшего научного сотрудника по оборонной политике в Совете по международным отношениям, он дает «очень высокое ускорение в обмен на очень высокий расход топлива». Его сложность требует более длительной подготовки экипажа.

Помимо тщательного обслуживания, Abrams нужно постоянно снабжать большим количеством запасных частей, а сеть поставок находится в США.

ВСУ нужно просто хорошее оружие, а не «кадиллак от обороны», в то время как в Пентагоне есть склонность к «самым совершенным [системам] защиты», считает управляющий директор консалтинговой фирмы Beacon Global Strategies Джош Киршнер.

Вчера 17:25

В Одессе без электроснабжения после аварии на подстанции остаются около 40% потребителей (280 тыс.), вновь получают электричество более 200 тыс. абонентов и объекты критической инфраструктуры, в городе действуют экстренные отключения света, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Кроме того, в Одессу доставляют генераторы: более 25 агрегатов уже прибыло, около 50 направляются в город. Также в Одесском районе открыто 337 «пунктов несокрушимости» (защищенных мест, где есть мобильная связь, интернет, электричество и отопление), из них 295 — в Одессе, добавил Шмыгаль.

Вчера 16:51

Европейский союз призывают Грузию примкнуть к санкциям против России в сфере авиации и не возобновлять авиасообщение с ней, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано грузинской netgazeti.

«Мы знаем о недавних дискуссиях о возможности восстановления прямых перелетов между Россией и Грузией <...> Европейский союз призывает Грузию примкнуть к санкциям, введенным ЕС и другими странами против России и ее авиационного сектора, и быть бдительными относительно любых попыток обойти санкции», — сказал он. Стано также напомнил о риске вторичных санкций для тех, кто помогает России обходить ограничения.

Стано также отметил, что из-за санкций России сложно модернизировать свой воздушный флот и что поэтому он представляет опасность для других стран.

Вчера 16:34

Под обстрел со стороны ВСУ попало село Горналь Суджанского района Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Пострадавших нет.

Вчера 15:17
Мирные переговоры по военному конфликту на Украине были заблокированы западными странами, заявил экс-премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в интервью. «На мой взгляд, Запад принял решение <...> что необходимо и дальше громить [Владимира] Путина, а не договариваться. <...> Тогда я не был уверен, что они поступили правильно», — сказал Беннет. Он уточнил, что переговоры были заблокированы Германией, Францией и США. Беннет добавил, что сейчас ему кажется преждевременным делать выводы о том, правильной или нет была такая позиция.
Вчера 15:04

Сводка Минобороны России:

  • На Купянском направлении «нанесено огневое поражение» подразделениям двух механизированных бригад ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Также пресечена деятельность шести диверсионно-разведывательных групп.
  • На Красно-Лиманском направлении велись бои и подразделениями ВСУ и бригадами нацгвардии. Потери Украины оцениваются в более 120 человек.
  • На Донецком направлении южная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции.
  • На Южно-Донецком и Запорожском направлениях войска убили более 130 украинских военнослужащих у Угледара, а также уничтожили военную технику ВСУ и склад артиллерийских боеприпасов.
  • На Херсонском направлении уничтожены две украинские гаубицы.
  • Средства ПВО сбили два беспилотника в ДНР и Херсонской области.
Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter