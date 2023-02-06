Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 348-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«То есть, [если бы] с самого начала — никаких гаубиц и прочего, никакой противовоздушной обороны. Тогда, возможно, и сегодня шли бы уличные бои в Киеве и Львове», — сказал Кюнерт. По его мнению, оказанная Киеву военная помощь была «абсолютно необходимой и правильной».
Папа римский Франциск открыт для встречи с российским президентом Владимиром Путиным и украинским Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования конфликта, заявил понтифик.
Он отметил, что на второй день после ввода российских войск на Украину пришел в посольство России я выразил желание приехать в Москву на переговоры с Путиным, пока сохраняется окно для диалога. По его словам, глава российского МИДа Сергей Лавров тогда сказал ему: «Давайте попозже».
Просьбы связаны со скорым визитом в Киев главы израильского МИДа Эли Коэна. Министр планирует во время визита возобновить работу посольства в Киеве и встретиться с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, при этом пока его встреча с президентом Владимиром Зеленским не одобрена.
Он также отметил, что «в мировой политике» сейчас никто не ведет переговоры с российским президентом. «Но я веду переговоры с президентом Путиным, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским», — подчеркнул Эрдоган.
«Очень тяжело в Донецкой области, ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжко, и каким бы ни было давление, мы должны выстоять», — сказал он.
Верховная рада Украины сменит министра обороны Украины: место Алексея Резникова займет руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, написал в Telegram депутат Ярослав Железняк.
Резников займет место министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина,
По информации Железняка, Рада также утвердила Василия Малюка как постоянного главу СБУ, а Игоря Клименко — главой МВД (до этого были и.о.).
«РБК-Украина» со ссылкой на источники пишет, что о кадровых перестановках депутатам от «Слуги народа» сообщил глава фракции Давид Арахамия, голосование же по кандидатурам пройдет на следующем пленарном заседании.
Из-за проблем с подачей электричества после аварии на подстанции школьников и студентов Одессы отправляют на двухдневные каникулы 6 и 7 февраля, сообщает администрация города в телеграм-канале.
В детских садах будут работать дежурные группы, добавили там.
Системы противовоздушной обороны сбили две ракеты в Валуйском городском округе Белгродской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет», — написал он.
Валуйский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщил близкий к последнему телеграм-канал «Пул первого». Позднее там появилась информация, что президенты обсуждали двусторонние отношения и интеграцию и договорились о встрече «в ближайшее время».
Украинские спецслужбы готовят «масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы военных преступлений». Сообщение об этом межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине разместило Министерство обороны России.
В сообщении говорится, что в Краматорске украинская сторона готовит подрыв зданий наркодиспансера и первой городской больницы, чтобы обвинить в ударе по гражданским объектам Россию.
«При этом персонал медицинских учреждений в настоящее время эвакуирован. Все сотрудники до особых указаний переведены на удаленный формат работы», — говорится в сообщении.
Американские танки M1 Abrams менее подходят для украинской армии, чем немецкие Leopard 2, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов. Проблема — в «начинке» танка и в его обслуживании. Ключевое отличие Abrams от Leopard — газотурбинный двигатель Honeywell AGT мощностью 1500 л.с. По словам Стивена Биддла, старшего научного сотрудника по оборонной политике в Совете по международным отношениям, он дает «очень высокое ускорение в обмен на очень высокий расход топлива». Его сложность требует более длительной подготовки экипажа.
Помимо тщательного обслуживания, Abrams нужно постоянно снабжать большим количеством запасных частей, а сеть поставок находится в США.
ВСУ нужно просто хорошее оружие, а не «кадиллак от обороны», в то время как в Пентагоне есть склонность к «самым совершенным [системам] защиты», считает управляющий директор консалтинговой фирмы Beacon Global Strategies Джош Киршнер.
В Одессе без электроснабжения после аварии на подстанции остаются около 40% потребителей (280 тыс.), вновь получают электричество более 200 тыс. абонентов и объекты критической инфраструктуры, в городе действуют экстренные отключения света, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.
Кроме того, в Одессу доставляют генераторы: более 25 агрегатов уже прибыло, около 50 направляются в город. Также в Одесском районе открыто 337 «пунктов несокрушимости» (защищенных мест, где есть мобильная связь, интернет, электричество и отопление), из них 295 — в Одессе, добавил Шмыгаль.
Европейский союз призывают Грузию примкнуть к санкциям против России в сфере авиации и не возобновлять авиасообщение с ней, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано грузинской netgazeti.
«Мы знаем о недавних дискуссиях о возможности восстановления прямых перелетов между Россией и Грузией <...> Европейский союз призывает Грузию примкнуть к санкциям, введенным ЕС и другими странами против России и ее авиационного сектора, и быть бдительными относительно любых попыток обойти санкции», — сказал он. Стано также напомнил о риске вторичных санкций для тех, кто помогает России обходить ограничения.
Стано также отметил, что из-за санкций России сложно модернизировать свой воздушный флот и что поэтому он представляет опасность для других стран.
Под обстрел со стороны ВСУ попало село Горналь Суджанского района Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Пострадавших нет.
Сводка Минобороны России:
- На Купянском направлении «нанесено огневое поражение» подразделениям двух механизированных бригад ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Также пресечена деятельность шести диверсионно-разведывательных групп.
- На Красно-Лиманском направлении велись бои и подразделениями ВСУ и бригадами нацгвардии. Потери Украины оцениваются в более 120 человек.
- На Донецком направлении южная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях войска убили более 130 украинских военнослужащих у Угледара, а также уничтожили военную технику ВСУ и склад артиллерийских боеприпасов.
- На Херсонском направлении уничтожены две украинские гаубицы.
- Средства ПВО сбили два беспилотника в ДНР и Херсонской области.