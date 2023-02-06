Верховная рада Украины сменит министра обороны Украины: место Алексея Резникова займет руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, написал в Telegram депутат Ярослав Железняк.

Резников займет место министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина,

По информации Железняка, Рада также утвердила Василия Малюка как постоянного главу СБУ, а Игоря Клименко — главой МВД (до этого были и.о.).

«РБК-Украина» со ссылкой на источники пишет, что о кадровых перестановках депутатам от «Слуги народа» сообщил глава фракции Давид Арахамия, голосование же по кандидатурам пройдет на следующем пленарном заседании.