Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 620-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В результате российского удара на запорожском направлении погибли бойцы 128-й горно-штурмовой бригады «Закарпатье» ВСУ, это происшествие будет расследовано, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).
Как уточняется на странице ВСУ в Facebook, по месту дислокации бригады 3 ноября был нанесен ракетный удар.
В опубликованной 4 ноября сводке Минобороны России указывало, что на запорожском направлении были отражены «пять атак штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ» и нанесено «огневое поражение подразделению 82-й десантно-штурмовой бригады» у села Работино. Уничтожено до 30-ти военнослужащих, сказано в сводке.
Главное за ночь:
- ВСУ атаковали судостроительный завод им. Бутомы в Керчи 15 крылатыми ракетами, 13 из них были сбиты силами ПВО, сообщило Минобороны России. В результате попадания ракеты был поврежден один из кораблей на заводе, добавили в ведомстве.
- Президент Украины Владимир Зеленский планировал приехать в Израиль, но теперь эти планы под вопросом в связи с утечкой информации об этом в СМИ, пишет Times of Israel со ссылкой на украинского дипломата.
- Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что создавал для украинцев «иллюзию» быстрой победы над Россией и признал свою ответственность за это. Он также прогнозирует, что Украина со своей нынешней политикой через полгода-год может остаться без шанса присоединения к НАТО. «Речь будет идти только о неких «…гарантиях без вступления», — считает Арестович. По его мнению, вместе с этим последуют «очередные минские соглашения», но с другим названием.
Евросоюз скоро представит 12-й пакет санкций против России из-за военных действий на Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По словам главы ЕК, Евросоюз расширит санкционные списки, также пакет будет содержать «новые запреты на импорт и экспорт и действия по ужесточению потолка цен на нефть». Ранее она называла одним из основных пунктов запрет на импорт в Европу российских алмазов.
В Керчи ПВО сбила ракеты, часть обломков упали на территорию одного из сухих доков, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Пострадавших нет.
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен не согласился с мнением главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в вооруженном конфликте с Россией.
Зеленский не согласен с тем, что Украина находится в патовой ситуации в связи с переходом конфликта в новую стадию. По словам президента, 24 февраля 2022 года «все говорили, что Украине не долго осталось держаться и что почти вся страна будет захвачена», но это не произошло. Стране поступали сигналы, что «надо все отдать, людей поменять, Россию признать, Европу забыть, о НАТО не думать».
Президент признал, что по мере продолжения конфликта люди устают, но отметил, что это естественно: «Это не патовая ситуация. Я еще раз подчеркиваю».
Россия называет контрнаступление Украины провалившимся и осуждает западные государства за поставку Киеву вооружений. «Танки горят <...>. Так же будут гореть и F-16, сомнений нет», — говорил президент Владимир Путин.
Украина — «несчастная страна», за которую платят США, как «в такси по счетчику», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне «Знание» в рамках международной выставки-форума «Россия» в Москве.
По его словам, исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд, которая во время Евромайдана на Украине раздавала «печеньки», потом в интервью CNN призналась, что Вашингтон с 1991 года потратил $5 млрд на то, чтобы, «внимание, помочь более сильному демократическому правительству прийти к власти на Украине».
«Это несчастная страна, понимаете, за которую другая страна думает, какое у нее должно быть правительство, и платит, как в такси по счетчику, чтобы обеспечить приход такого правительства к власти», — считает Песков.
В Севастополе объявлена воздушная тревога.
Сводка Минобороны России:
- На Купянском направлении отражены пять атак ВСУ, на Краснолиманском — две. На Донецком направлении уничтожен танк Leopard. На Южно-Донецком направлении отбита атака ВСУ на Марфополь (Запорожская область), на Запорожском направлении — пять штурмовых атак у Работино. На Херсонском направлении отражена одна атака.
- В Черниговской области нанесен удар по арсеналу ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ.
- У Серебрянки в ДНР поражен командный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ.
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
Служба безопасности Украины заподозрила патриарха Московского и всея Руси Кирилла по нескольким статьями Уголовного кодекса Украины. Речь идет о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной «агрессии РФ против Украины»; планировании, подготовке, развязывании и ведении «агрессивной войны» (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 УК Украины).
Около 11:00 силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь приехала в Киев. Она сообщила, что планирует обсудить с руководством страны вступление в ЕС и финансовую помощь Украине.
Комментировать для публики и прессы происходящее на поле боя — последнее, что следует делать военным, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква относительно статьи главкома ВСУ Валерия Залужного.
«Если мы таким образом достигнем успеха, то это какая-то глубокая стратегическая задумка. Но мне, честно говоря, очень удивительно», — сказал он.
«Стратегию точно не стоило раскрывать в статье. Существуют соответствующие каналы коммуникации. Такие вещи любят тишину», — продолжил Жовква.
Залужный написал статью о тупике в конфликте России и Украины и риске перехода к затяжным позиционным боям.
Пакеты военной помощи США Украине стали меньше, чтобы Вашингтон мог оказывать поддержку Киеву на протяжении более длительного времени, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге. По ее словам, это связано с истощением выделенных на это средств, пока конгресс не принял решения о финансировании поддержки Украины.
В районе Курска работает ПВО, сообщил губернатор области Роман Старовойт.
Средства ПВО в ночь на 4 ноября уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территориями российских регионов, сообщило Минобороны России.
Представители США и Европы «начали спокойно» обсуждать с украинскими властями возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, вероятно, придется отказаться для урегулирования конфликта, рассказали NBC нынешний и бывший высокопоставленные американские чиновники, знакомые с ходом дискуссий.
По их словам, некоторые обсуждения состоялись в прошлом месяце во время встречи представителей стран, поддерживающих Украину. Собеседники телеканала отмечают, что переговоры начались на фоне опасений среди властей США и Европы по поводу того, что конфликт «зашел в тупик», и способности продолжать оказывать помощь Украине.
Минюст вновь расширил реестр иноагентов, в него включены журналисты Андрей Солдатов, Дмитрий Губин и Дмитрий Еловский.
Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет помощи на $125 млн, сообщила пресс-служба Министерства обороны США. Пентагон подчеркивает, что выделение военной поддержки Киеву Вашингтон считает «разумной инвестицией».
«Помощь в обеспечении безопасности Украины — это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить более крупный конфликт в регионе и сдерживает потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа», — говорится в заявлении.
В состав нового пакета помощи Киеву вошли ракеты для зенитных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для противотанковых комплексов, а также боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, снаряды калибра 105 и 155 мм, более 3 млн патронов, противопехотные мины Claymore и 12 грузовиков для перевозки тяжелой техники.