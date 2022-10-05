Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 224-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
МИД Казахстана вызовет сегодня посла России в Казахстане «для разговора», сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. Поводом для этого стало прозвучавшее накануне заявление официального представителя российского МИДа Марии Захаровой относительно возвращения украинского посла в Астану. В казахстанском МИДе сочли, что тональность слов Захаровой «диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров», передает ТАСС.
По словам Смадиярова, Украина в ближайшее время представит нового посла в Казахстане взамен Петра Врублевского, заявлявшего публично о необходимости «убивать русских». «В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Казахстане. С украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу. Посол Украины имеет нежелательный статус у нас в стране и какие-либо встречи в МИД и других ведомствах не планируются. Временную кандидатуру рассматривают и в ближайшее время она будет назначена», — сказал представитель МИД Казахстана.
«Решение администрации [США] продолжить накачку киевского режима тяжелым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта», — отметил посол.
Он подчеркнул, что посольство воспринимает поставки как «непосредственную угрозу» стратегическим интересам России.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пообещала мобилизованным россиянам обеспечить возможность заключить брак в ускоренном порядке, будучи уже призванными на службу. В телеграм-канале она написала, что «военнослужащему, желающему вступить в брак, необходимо написать заявление своему командиру, получить справку о мобилизации и оформить увольнительную». «После он может с будущей супругой прибыть в отдел ЗАГС и заключить брак в тот же день в порядке исключения в связи с мобилизацией», — написала Москалькова, отметив, что «надежный тыл в лице любимого родного человека дома вселяет уверенность и придает силы».
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос на тему поддержки россиянами вхождения в состав страны новых территорий и оценки гражданами прошедших там референдумов по данному вопросу. Как выяснили аналитики, в той или иной степени о плебисцитах слышали 96% респондентов. 80% из них хорошо осведомлены о них. При этом из общего числа опрошенных 4% узнали о прошедших референдумах впервые во время опроса.
«По мнению 77% информированных россиян, референдумы прошли честно, без серьезных нарушений. Уверены в обратном 11%. Примерно столько же затруднились с ответом/не отвечали на этот вопрос (12%)», — говорится в сообщении.
Не выразили сомнений в легитимности голосований 43% опрошенных, 34% выбрали вариант, что они прошли «скорее честно».
Поставки Украине американских вооружений приближают прямой военный конфликт России и НАТО. Об этом на заседании первого комитета Генассамблеи ООН заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИДа Константин Воронцов.
«США наращивают накачку Украины вооружением, предоставляют ее военным развединформацию, обеспечивают прямое участие своих боевиков и советников в конфликте, что не только затягивает боевые действия и ведет к новым жертвам, но и приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО», — сказал дипломат (цитата по ТАСС).
Британские средства ПВО средней дальности продолжат находиться в Польше, заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес во время визита в польский город Замосць.
«Мы продлим текущую дислокацию наших ПВО средней дальности, чтобы обеспечить безопасность действиям Польши по оказанию материально-технической поддержки Украине», — цитирует министра Guardian.
Львовский национальный университет имени Ивана Франко присвоил степень почетного доктора бывшему британскому премьер-министру Борису Джонсону. Как сообщается на сайте вуза, британский политик ранее дал согласие стать частью академического сообщества университета и выразил надежду в ближайшем будущем посетить вуз. Члены ученого совета проголосовали за присвоение Джонсону степени единогласно.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что западные страны угрожали уничтожить российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», а также обвинил их в разрушении трубопроводов.
«Сначала они заявили о намерениях уничтожить данную инфраструктуру, затем не особо пытались скрыть свои действия по ее разрушению, а в конечном итоге обвиняют в диверсии Россию. Согласитесь, полная шизофрения, причем массовая», — сказал генпрокурор на встрече с с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком.
Без российских энергоносителей ВВП стран Европы и Центральной Азии может упасть на 1,2 п.п. в 2023 году, подсчитал Всемирный банк.
Экономики стран Центральной Азии при остановке поставок российского газа в Европу «пострадают от последующего шока из-за цен на природный газ и негативных побочных эффектов от значительно более слабой активности в еврозоне».
В России, согласно прогнозам банка, ВВП в 2023 году сократится на 3,6% (в текущем — на 4,5%, а в 2024-м вырастет на 1,6%).
МИД России вызвал посла Казахстана из-за возвращения посла Украины Петра Врублевского в Астану. Украинский посол покидал страну после того, как он в беседе с казахстанским блогером заявил: «Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям».
Представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что Астане заявлено о недопустимости продолжения работы Врублевского.
«К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар «никогда не вернется» в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы «просто собрать вещи и забрать семью». Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии. Ввиду вышеуказанных обстоятельств 4 октября в МИД России был вызван посол Республики Казахстан Е.Б.Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации», — отметила Захарова.
Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским сообщил, что США выделят Украине новую партию военной помощи на $625 млн. Она будет включать в том числе поставки РСЗО HIMARS.
Позже в Пентагоне уточнили, США поставят Украине четыре установки HIMARS, 32 гаубицы, 200 бронемашин, десятки тысяч снарядов и мин.
Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко объявил, что уходит в отставку, передает УНН.
Зона инцидентов на системе газопроводов «Северный поток» в Балтийском море оцеплена шведской береговой охраной, сообщили РБК в компании-операторе Nord Stream 2 AG.
К обследованию и оценке состояния газопровода можно будет приступить только тогда, когда оцепление будет снято.
Греция и Кипр сняли возражения против проекта введения потолка цен на российскую нефть, узнал портал Euroactive.
Теперь единственной страной ЕС, которая выступает против введения предельной цены на нефть из России, остается Мальта.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины на ускоренное вступление в альянс. Об этом, как передает НВ, сообщил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.
«На сегодняшний день генеральный секретарь получил заявку официально путем ноты от Украины, и следующим этапом станет обсуждение этой заявки на уровне Североатлантического совета, то есть на уровне послов государств — членов НАТО в Брюсселе», — сказал он.
Последняя в Финляндии статуя Владимира Ленина, которая более 40 лет стояла на одной из площадей города Котка, демонтирована. Монумент перевезли в хранилище областного музея Кюменлааксо.
Бюст авторства эстонского скульптора Матти Варика был установлен в 1979 году. Он стал подарком от советского Таллина, города-побратима Котки.
После начала российской военной операции на Украине в целом ряде стран решили избавиться от советских и российских памятников. Подробнее — в фотогалерее РБК.
Власти отменили режим повышенной готовности в приграничном с Казахстаном Красноярском районе Астраханской области, введенный 29 сентября в связи с большим скоплением автомобилей на пункте пропуска «Караузек».
«Сейчас ситуация стабилизирована, пробки нет. Красноярский район вернулся к нормальной жизни; режим повышенной готовности отменен, восстановлено обычное движение транспорта», — говорится в сообщении областной администрации.