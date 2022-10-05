МИД Казахстана вызовет сегодня посла России в Казахстане «для разговора», сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. Поводом для этого стало прозвучавшее накануне заявление официального представителя российского МИДа Марии Захаровой относительно возвращения украинского посла в Астану. В казахстанском МИДе сочли, что тональность слов Захаровой «диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров», передает ТАСС.

По словам Смадиярова, Украина в ближайшее время представит нового посла в Казахстане взамен Петра Врублевского, заявлявшего публично о необходимости «убивать русских». «В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Казахстане. С украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу. Посол Украины имеет нежелательный статус у нас в стране и какие-либо встречи в МИД и других ведомствах не планируются. Временную кандидатуру рассматривают и в ближайшее время она будет назначена», — сказал представитель МИД Казахстана.