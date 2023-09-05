Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 559-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Столичные аэропорты с 7:30 возобновили работу в штатном режиме, ограничения на полеты вводились во Внуково и Шереметьево, сообщила Росавиация. Пять самолетов ушли на запасные аэропорты.
Возможности для переговоров с Россией в ближайшее время нет, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью NHK. Кулеба также выразил разочарование недавней критикой со стороны западных стран о том, что наступление Украины не оправдывает ожиданий. По его словам, те, кто «сидят в кресле, комментируя темп» наступления, не должны говорить украинским солдатам, «что они слишком медленные».
Российские власти не раз заявляли о готовности к переговорам с Украиной, но, как отмечают в Кремле, Москва не видит желания Киева и «какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того чтобы выстраивать хоть какой-то диалог».
Российские военные с помощью средств ПВО сбили дроны над Тверской, Калужской областями и в Истринском районе Подмосковья, аппараты пытались осуществить атаку на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе поврежден бытовой объект. Оперативные службы работают над устранением последствий», — рассказал он.
В Брянской области сотрудники ФСБ и военные отразили атаку диверсантов, пытавшихся проникнуть на территорию региона, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«На месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства», — написал он в Telegram.
Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным для обсуждения вопроса вооружений, сообщили источники The New York Times.
По информации издания, вероятно, северокорейский лидер прибудет на бронепоезде во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 10 по 13 сентября. В то же время NYT не исключила, что Ким Чен Ын может посетить и Москву.
В июле КНДР посетил Сергей Шойгу. В Минобороны России тогда заявили, что визит нужен для «укрепления военных связей» между странами.
Олимпийские и паралимпийские комитеты, а также национальные спортивные федерации стран Северной Европы выступили против рекомендации МОК о возвращении российских и белорусских спортсменов. Совместное заявление опубликовано на сайте Олимпийского комитета Дании.
Заявление подписали представители Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, Гренландии, Фарерских и Аландских островов.
«Мы твердо стоим на своей позиции не допустить участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международном спорте.
Сейчас неподходящее время думать об их возвращении, и это наша позиция», — говорится в заявлении.
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Белая Березка в Трубчевском районе.
«Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено административное здание», — написал он в телеграм-канале.
Сергей Шойгу заявил, что ждет от смены министра обороны Украины «пришествия здравого смысла».
Владимир Зеленский 3 сентября заявил, что министерство обороны нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». На замену Алексею Резникову, возглавляющему ведомство, он предложил председателя Фонда государственного имущества Украины Рустема Умерова.
Шойгу, отвечая на вопрос о возможном назначении Умерова, заявил: «Мы его не знаем». «Какие ожидания? Ожидание только одно — пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов», — сказал он.
В ДНР начал вещание региональный телеканал ВГТРК — ГТРК «Донецк». Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.
Руководителем регионального канала стал военкор ВГТРК Андрей Руденко.
Ксения Собчак опубликовала фото Сергея Суровикина с супругой. Она отметила, что фото сделано сегодня. Глава Минобороны Сергей Шойгу сегодня не стал отвечать на вопрос о том, где находится генерал Суровикин и ведется ли в отношении него расследование.
Сергей Суровикин был командующим российской группировкой в октябре 2022 — январе 2023 года.
Минобороны сообщило еще об одном перехвате украинского беспилотного летательного аппарата над Брянской областью около 17:00 мск.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил в эфире «Первого канала», что никаких сигналов насчет возможностей переговоров с Украиной в Москву не поступало.
Минобороны сообщило, что около 16.30 мск «была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации». «Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», - говорится в заявлении.
Владимир Путин подписал указ о повышении возраста отсрочки от срочной службы в армии для сотрудников IT-отрасли с 27 до 30 лет.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке на Клинцовскую ТЭЦ. «Беспилотный летательный аппарат подавлен силами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Ворошиловского и Киевского районов города ранены два человека.
Сергей Шойгу заявил, что в районе Работино за вчерашний день ВСУ потеряли шесть танков. «На Бахмуте наши ребята очень искусно беспилотными аппаратами уничтожили еще шесть машин», — сказал глава военного ведомства.
Сергей Шойгу заявил, что украинские подразделения в последние десять дней «проводили яростные атаки большими силами с большими надеждами и страстным желанием выйти к населенным пунктам». «Но на сегодняшний день все, как сказал наш президент», — прокомментировал министр обороны заявление Владимира Путина, что контрнаступление ВСУ проваливается.
Владимир Путин прокомментировал украинское контрнаступление. «Это не пробуксовка. Это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет так», — сказал он.