Возможности для переговоров с Россией в ближайшее время нет, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью NHK. Кулеба также выразил разочарование недавней критикой со стороны западных стран о том, что наступление Украины не оправдывает ожиданий. По его словам, те, кто «сидят в кресле, комментируя темп» наступления, не должны говорить украинским солдатам, «что они слишком медленные».

Российские власти не раз заявляли о готовности к переговорам с Украиной, но, как отмечают в Кремле, Москва не видит желания Киева и «какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того чтобы выстраивать хоть какой-то диалог».