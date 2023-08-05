На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В Хмельницкой области Украины произошли взрывы, сообщается в телеграм-канале областной военной администрации. Другие подробности не приводятся. Позднее власти заявили о повторных взрывах.



«Политика страны» сообщала о взрывах в городе Староконстантинове Хмельницкой области, где располагается военный аэродром. По данным издания, взрывы также были в Житомире и Запорожье. О взрывах в последнем также писало «Суспiльне». «Укрiнформ» сообщал о взрывах в Киевской области.



Взрывы в Запорожье спустя некоторое время подтвердил глава областной военной администрации Юрий Малашко. По его словам, удар пришелся на окрестности города, в месте прилета произошел пожар, о пострадавших не сообщалось.

Российское Минобороны называло целями ударов на Украине военные и связанные с ними энергетические объекты и исключало возможность атак по гражданским объектам.