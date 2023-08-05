Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 528-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В результате обстрела со стороны ВСУ погибли две женщины — в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Ранения получили девять человек в Горловке, Ясиноватой и Новопетриковке. Повреждены десять жилых домов в Горловке, Донецке и Ясиноватой, а также один объект гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка.
По словам Пушилина, в ДНР зафиксировано 48 обстрелов со стороны ВСУ за сутки, всего выпущено 175 боеприпасов из артиллерии.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В Хмельницкой области Украины произошли взрывы, сообщается в телеграм-канале областной военной администрации. Другие подробности не приводятся. Позднее власти заявили о повторных взрывах.
«Политика страны» сообщала о взрывах в городе Староконстантинове Хмельницкой области, где располагается военный аэродром. По данным издания, взрывы также были в Житомире и Запорожье. О взрывах в последнем также писало «Суспiльне». «Укрiнформ» сообщал о взрывах в Киевской области.
Взрывы в Запорожье спустя некоторое время подтвердил глава областной военной администрации Юрий Малашко. По его словам, удар пришелся на окрестности города, в месте прилета произошел пожар, о пострадавших не сообщалось.
Российское Минобороны называло целями ударов на Украине военные и связанные с ними энергетические объекты и исключало возможность атак по гражданским объектам.
Украинская атака на российский танкер Sig на рейде Керченского пролива с использованием безэкипажного морского дрона является террористическим актом, заявил МИД России.
«Решительно осуждаем террористическую атаку гражданского судна, которая грозила не только гибелью его экипажу, но и несла угрозу масштабной экологической катастрофы», — говорится в сообщении ведомства. Оно также предупредило, что «авторы и исполнители» атаки «неминуемо понесут наказание».
В Джидде в Саудовской Аравии начались двухдневные переговоры, посвященные украинскому конфликту.
На переговоры приехали представители примерно 40 стран, России среди них нет. Свое участие подтвердили, в частности, Польша, Великобритания, ЮАР, Китай и Индия. США представлены на уровне советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана. От Китая приехал представитель правительства по вопросам Евразии Ли Хуэй.
Власти Украины с 4 августа объявили акватории российских портов в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Сочи и на Тамани зоной «военной угрозы», передает издание «Страна».
Уведомление размещено на сайте Госгидрографии (подчиняется Государственной службе морского и речного транспорта Украины). Основанием для решения стал приказ украинских ВМС от 4 августа. Предупреждение действует до последующего уведомления, следует из документа.
Украина вряд ли сможет производить свое ядерное оружие как по политическим, так и по технологическим причинам, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
Так он прокомментировал заявление бывшего советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича, который допустил создание ядерного оружия Украиной в сжатые сроки в случае ядерного удара со стороны России. Производство ядерного вооружения он счел альтернативой принятия страны в НАТО.
«То, что касается того арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами, вряд ли это вообще возможно (его восстановить. — РБК). И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны, — это сложная вещь», — сказал Данилов.
Российская армия на купянском направлении заняла населенный пункт Новоселовское в ЛНР, сообщает Министерство обороны. Как заявило ведомство, российские силы при наступлении на широком фронте «улучшили положение» по переднему краю в Харьковской области, в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое.
В Минобороны утверждают, что на купянском направлении войска Украины потеряли за сутки до 140 военнослужащих. Также уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».
«В течение суток Вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на донецком и краснолиманском направлениях», — говорится в сводке.
Любые инциденты с российскими кораблями или Крымским мостом являются, с точки зрения Киева, «полностью законными», заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, комментируя повреждение танкера Sig в Керченском проливе в ночь на 5 августа.
Малюк назвал такие атаки «спецоперациями» и заявил, что они проводятся в «территориальных водах Украины». По его словам, для того чтобы они прекратились, российские суда должны покинуть эти воды.
Министр обороны Сергей Шойгу и вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Встреча прошла в штабе объединенной группировки российских войск. На ней участвовали также представители предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Причиной повреждения танкера Sig на подходе к Керченскому проливу стала, предположительно, атака морского дрона, сообщает Росморречфлот.
По данным ведомства, 4 августа в 23:20 мск судно получило пробоину в районе машинного отделения «у ватерлинии с правого борта». В этот момент оно находилось на южном подходе к проливу.
«Пострадавших нет. Судно на плаву. Экипаж приступил к борьбе с поступлением забортной воды в МО. <...> По состоянию на 04.00 ведется подготовка к откачке кормовых балластных танков АС и установке пластыря», — говорится в сообщении ведомства.
Морской спасательно-координационный центр в Новороссийске ранее сообщал, что танкер был поврежден во время атаки Вооруженных сил Украины, не приведя других деталей. По данным центра, пострадало машинное отделение судна, разлива топлива не было. На борту находятся 11 человек, они не пострадали. К месту направили два буксира.
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщается в телеграм-канале «Крымский мост: оперативная информация».
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.
Советник главы Крыма Олег Крючков написал в телеграм-канале, что «информацию в сети о взрывах» он подтвердить не может. «Просим не нагнетать. Работают все службы. В случае чрезвычайных ситуаций информация будет дана незамедлительно», — добавил он.
В Рыльске Курской области украинский дрон сбросил взрывные устройства, повреждены окна в Покровском храме и в двух административных зданиях, сообщил губернатор Роман Старовойт. Пострадавших нет.
Депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции на Украине Шамсаил Саралиев подтвердил РБК, что Киев и Москва обменялись телами погибших в зоне военных действий.
«Да, действительно, передача тел сегодня была по линии Минобороны. 44 тела мы передали Украинской стороне и 160 тел вернули», — сказал он.
Утром 4 августа о возвращении погибших сообщила украинская сторона.
Попытки урегулировать конфликт на Украине без участия России — это «нонсенс», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью телеканалу РБК, отвечая на вопрос по поводу переговоров по Украине в Саудовской Аравии.
«Здесь нужно разделять две вещи. Урегулировать ситуацию на земле и закреплять ее на политическом уровне без участия России абсурдно, это нонсенс. Я думаю, что это все понимают. Другое дела, что обсуждать ситуацию, которая была спровоцирована не Россией, а Западом, здесь, конечно, полное поле для творчества», — сказала Захарова.
По ее словам, Москва продолжает «крайне интенсивные контакты» по ситуации вокруг Украины и ценит любые усилия других стран по мирному урегулированию конфликта. «И мы всем благодарны, в том числе за понимание нашей позиции о том, что мир — это основное, на чем должно строиться существование стран», — заявила дипломат.
Госдума в осеннюю сессию может принять во всех трех чтениях законопроект о введении уголовного наказания за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, заявил ТАСС глава комитета по обороне Андрей Картаполов.
Уклонением от службы по мобилизации будет считаться «самовольное оставление части мобилизованным и попытка неявки в военный комиссариат с [момента] получения повестки в установленное время». По словам Картаполова, за это будет грозить уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до 5 лет.
ВСУ обстреляли село Случевск в Погарском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, никто не пострадал. В результате обстрела загорелась хозяйственная постройка, на месте работают пожарные.
Германия в мае анонсировала поставку Украине вооружений на сумму €2,4 млрд в кратчайшие сроки, однако на сегодняшний день Киев почти ничего из этого не получил, пишет Die Welt. В списке было около 110 танков Leopard 1, 20 БМП Marder, 18 ЗСУ Gepard, четыре зенитные установки Iris-T и 26 350 боеприпасов для артиллерии. Но в результате Украина получила десять танков Leopard 1, радар для наблюдения за воздушным пространством, 12 Gepard, 850 единиц артиллерийских боеприпасов и восемь машин скорой помощи.
Одних истребителей F-16 будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию на поле боя, считают американские чиновники, сообщает NBC News. Телеканал указывает, что хотя команда президента Джо Байдена согласна предоставить Украине истребители, а европейские страны готовы обучить украинских пилотов, скорее всего, пройдут месяцы, прежде чем самолеты будут применяться в бою.
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил агентству, что ВСУ пытаются продавить участки, на которых находится его подразделение. «Но пока похвастаться, что добился каких-то результатов, противник не может, потому что несет страшные потери», - сказал он.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела ВСУ Петровского района города ранен мужчина 1969 года рождения.