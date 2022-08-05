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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 163-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
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08:01

Киевские власти все больше проявляют явные автократические тенденции, стремясь отстранить местные власти и возможных политических противников от финансовых потоков с Запада, пишет The Washington Post.

После начала спецоперации украинские политики заключили неофициальное соглашение: отбросить старые разногласия и сформировать единый фронт. «Это был замечательный сдвиг в стране, страдающей от политических распрей, коррупции и российского влияния», — пишет газета.

Но сейчас, когда в страну поступают миллиарды долларов международной помощи, в отношениях между центральным правительством и местными лидерами снова возникла напряженность.

Мэры и аналитики сообщили WP, что правительство Зеленского пытается отодвинуть мэров на второй план, чтобы сохранить контроль над финансовой помощью и ослабить любых будущих политических соперников. Несколько мэров сообщили WP, что администрация Зеленского отказывается от планов по децентрализации власти и предоставления большего объема полномочий региональным и местным органам власти.

«Автократические тенденции начинают развиваться в Украине», — сказал изданию мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, мэры были на переднем крае защиты городов, и они хотят большего контроля над восстановлением их общин.

07:31
Мир на Украине невозможен без переговоров России и США, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прибыл с визитом в Соединенные Штаты.

Он убежден, что стратегия «глобалистских» лидеров ведет к затягиванию военных действий на Украине и снижению шансов на мирное разрешение конфликта, а «без американо-российских переговоров никогда не будет мира на Украине».

«Только сильные лидеры способны восстановить мир <...> нам очень нужны сильные лидеры, способные заключить мирное соглашение, поэтому нам нужна сильная Америка с сильным лидером», — заявил премьер на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе.
07:30

Транзит газа в Европу через Украину не может быть альтернативой «Северному потоку», заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон. Выступая перед парламентом, он отстаивал решение вернуть российскую турбину для «Северного потока».

По словам министра, Канада не стала полагаться на транзит через Украину как замену «Северному потоку» из-за недостаточной пропускной способности. Он рассказал, что рассмотрел предложение Украины с техническими экспертами Международного энергетического агентства и обсудил его с официальными лицами ЕС и Германии. Они пришли к выводу, что поставки через Украину будут «значительно меньше», чем те, которые могут идти по «Северному потоку» при полной мощности, отметил Уилкинсон.

Он также указал на риски, связанные с военными действиями и с тем, что Россия может сократить прокачку и через украинскую территорию.

07:26

Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении обвинил ЕС в «искусственной задержке» с оказанием финансовой помощи стране на €8 млрд.

«Восемь миллиардов евро для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — или преступление, или ошибка. И сложно сказать, что из этого хуже», — сказал Зеленский.

Вчера 23:23

Глава Военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о своей госпитализации.

«После очередного совещания с Правительством Херсонской области ко мне подошел министр здравоохранения и, глядя на мой внешний вид, стал настаивать на немедленном медобследовании. Я, конечно, отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации. Обсудив с Председателем Правительства, коллегами, решил согласиться с предложениями врачей», — написал он в своем Telegram-канале.

Диагноз и причину госпитализации Сальдо не назвал.

Вчера 22:26

Украинские власти хотят оставить в школьной программе по зарубежной литературе труды русскоязычных писателей, творчество или жизнь которых были тесно связаны со страной, заявил руководитель управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко, которого цитирует УНН.

«Концептуально принято решение, что писатели, которые писали на русском языке, но творчество которых было тесно связано с Украиной, то есть либо они родились на Украине, либо долгое время жили, либо отражали в своих произведениях украинскую тематику, — их творчество будет оставаться в обучающих программах» — сказал он.

Речь идет в том числе о трудах Николая Гоголя и Михаила Булгакова («Собачье сердце»), Анатолия Кузнецова («Бабий Яр», «12 стульев») Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Вчера 22:14

Евросоюз ввел новые санкции против Виктора Януковича и его сына, предпринимателя Александра Януковича.

В санкционном документе, опубликованном в официальном журнале ЕС, утверждается, что сын экс-президента Украины продолжает вести бизнес в Донбассе.

Вчера 21:35

Литва исчерпала возможности по размещению украинских беженцев, заявили в минтруде республики.

«Неправительственные организации, помогающие в приеме беженцев и координирующие их расселение у жителей, не раз в последнее время отмечали, что все возможности практически исчерпаны», — приводит ELTA сообщение ведомства.

По данным ООН на 3 августа, в Литве находятся более 60 тыс. беженцев с Украины.

Вчера 21:08
В Минобороны Турции заявили, что в пятницу украинские порты должны покинуть три судна с зерном. Первый корабль с кукурузой покинул Одессу в понедельник и прошел проверку в территориальных водах Турции утром в среду.
Вчера 20:20

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сегодняшнего обстрела Донецка и гибели людей. Дело возбуждено по ч.1 ст.356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). Как указывают в СК, украинские военные «действовали умышленно в нарушение положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны, Дополнительного протокола II к ней с целью убийства двух и более лиц, причинения тяжкого вреда здоровью общеопасным способом неограниченному числу гражданских лиц, проживающих в Донецкой Народной Республике и не участвующих в вооруженном конфликте, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды».

Вчера 19:42

Народная милиция ДНР сообщила, что за текущие сутки по территории республики с украинской стороны были выпущены более 300 снарядов, в том числе и оснащенных противопехотными минами «Лепесток». В результате обстрела 12 населенных пунктов 9 мирных жителей погибли, 12 получили ранения.

Вчера 19:21

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что по поселку Климово была выпущена ракета из комплекса «Точка-У». «Благодаря своевременной работе ПВО Вооружённых сил Российской Федерации, боеприпас был сбит, в результате чего его осколки попали на объекты гражданской инфраструктуры. Внешние повреждения получили несколько домовладений, зерновой приёмник хлебопредприятия, остекление школы, автомобиль», - написал он. По словам Богомаза, среди гражданского населения есть двое пострадавших, которые получили лёгкие осколочные ранения.

Вчера 18:43

В четверг вечером со стороны Украины был обстрелян поселок Климово в Брянской области, информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Фото:avbogomaz / Telegram
Фото: avbogomaz / Telegram

Вчера 18:35

Суд удовлетворил иск бывшей студентки РЭУ им Г.В. Плеханова Полины Лысенко, отчисленной из университета за пацифистские призывы в Instagram, и постановил восстановить ее в университете.

Как рассказал РБК адвокат Роман Киселев, 24 февраля Лысенко и ее подруга Антонина Бегачева выложили «ряд довольно эмоциональных постов в соцсетях». «Оказалось, что их соцсети мониторил начальник управления безопасности Плехановского университета. Он сделал скриншоты, написал служебную записку на имя проректора с утверждением о том, что в данных постах есть признаки административного правонарушения и что это не соотносится с уставом вуза. Среди прочего, он рекомендовал девушек к отчислению», — сказал адвокат.

В итоге студенток отчислили, о чем они узнали лишь постфактум. Защита настаивала, что девушки не привлекались к административной ответственности, «то есть университет взял на себя функции полицейского и судьи, назначив наказание», пояснил адвокат.

Несмотря на решение суда, возвращаться в РЭУ девушки уже не намерены, говорит защитник. Полина Лысенко уже поступила в другой вуз. По иску Бегачевой суд еще решения не вынес.

Вчера 18:16

Четыре украинские ракеты попали в сельскохозйственный объект в селе Гусарка Запорожской области. Об этом заявил глава пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, были разрушены ангары, повреждены сельхозтехника, оборудование для обмолота зерна. Среди людей пострадавших нет.
 

Вчера 17:48

Владимир Зеленский назначил Ярослава Янушевича на должность главы Херсонской областной госадминистрации.

Сейчас практический вся территория Херсонской области находится под контролем российских военных.

Вчера 17:40
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций Евросоюза против России полный запрет на выдачу россиянам въездных виз в ЕС, передает Bloomberg.
Вчера 16:48

«Газпром» заявил, что ему нужны официальные разъяснения ЕС и Британии о том, что ремонт и перевозка турбин для «Северного потока» не подпадет под санкции.

В компании полагают, что турбину Siemens на компрессорную станцию Портовая нельзя вернуть из-за введенных против России санкций Канады, Евросоюза и Великобритании, а также действующих контрактных обязательств со стороны Siemens.

Контракт на ремонт двигателей в Канаде заключен с британской Industrial Turbine Company Limited (входит в группу компаний Siemens Energy). По окончании ремонта турбину должны были передать «Газпрому», однако из-за санкций Канады ее направили в Германию, что не соответствует условиям контракта. Оттава выдала документы на вывоз двигателя компании Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной контракта, заявил «Газпром.

По мнению российской компании, есть риск, что Оттава может посчитать перевозку турбины в Россию нарушением. Это в свою очередь может привести к отзыву разрешения и невозможности ремонта в Канаде других двигателей «Северного потока», полагает «Газпром».

Siemens Energy и власти ФРГ настаивают, что ограничений для перевозки турбины нет.

Вчера 16:20

Минпромторг запретил параллельный импорт Renault. В ведомстве это объяснили тем, что «АвтоВАЗ» обязался обеспечивать гарантийное обслуживание бренда.

Наоборот, включены в параллельный импорт запчасти для Datsun и расходные материалы Castrol и Liqui Moly.

Вчера 16:05

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что минувшей ночью российские системы ПВО перехватили 16 из 18 ракет, выпущенных по Херсону из американских РСЗО HIMARS. «Из 18 ракет 16 были сбиты, а две просто не достигли города», - цитирует его агентство ТАСС.

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