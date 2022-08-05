Киевские власти все больше проявляют явные автократические тенденции, стремясь отстранить местные власти и возможных политических противников от финансовых потоков с Запада, пишет The Washington Post.

После начала спецоперации украинские политики заключили неофициальное соглашение: отбросить старые разногласия и сформировать единый фронт. «Это был замечательный сдвиг в стране, страдающей от политических распрей, коррупции и российского влияния», — пишет газета.

Но сейчас, когда в страну поступают миллиарды долларов международной помощи, в отношениях между центральным правительством и местными лидерами снова возникла напряженность.

Мэры и аналитики сообщили WP, что правительство Зеленского пытается отодвинуть мэров на второй план, чтобы сохранить контроль над финансовой помощью и ослабить любых будущих политических соперников. Несколько мэров сообщили WP, что администрация Зеленского отказывается от планов по децентрализации власти и предоставления большего объема полномочий региональным и местным органам власти.

«Автократические тенденции начинают развиваться в Украине», — сказал изданию мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, мэры были на переднем крае защиты городов, и они хотят большего контроля над восстановлением их общин.