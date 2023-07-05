Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 497-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Президент США Джо Байден пытался убедить нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен стать генеральным секретарем НАТО, узнала The Daily Telegraph.
Байден предлагал фон дер Ляйен занять этот пост после Столтенберга из-за опасений, что другого подходящего кандидата не появится. Один из собеседников газеты рассказал, что американский президент и глава ЕК за последнее время установили «крепкие связи» в рамках трансатлантического сотрудничества. Telegraph отмечает, что фон дер Ляйен чаще стала полагаться на данные разведки США, а не Европы, поскольку последняя предоставила неверные сведения относительно спецоперации России на Украине.
Как отмечает издание, «в частных беседах» глава ЕК говорила, что не сможет занять пост генсека НАТО по крайней мере до следующего года.
В итоге в очередной раз были продлены полномочия Йенса Столтенгберга.
Российские военные сообщили, что уничтожили украинский штурмовик СУ-25 и два беспилотника «Валькирия» на южнодонецком направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита альянса в Вильнюсе.
«Благодарю за постоянные личные усилия по поддержке евроатлантических стремлений Украины. Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Сейчас — самое время для мощных решений и конкретных шагов в этом направлении», — сказал Зеленский.
В результате украинских ударов по Макеевке один человек погиб, 36 получили ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В Макеевке в ДНР произошло несколько взрывов, видны клубы черного дыма, сообщает Донецкое агентство новостей.
Совместный центр контроля и координации ДНР сегодня несколько раз фиксировал обстрелы Макеевки снарядами из артиллерии калибра 155-мм, а также из реактивных систем залпового огня.
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов Петровского района Донецка погибли два человека. Еще восемь человек в Донецке, Макеевке и Александровке были ранены. Повреждены три жилых дома и три объекта гражданской инфраструктуры, написал он.
На восстановление приграничных районов Белгородской области, пострадавших от обстрелов со стороны Украины, понадобится около 20 млрд руб., сообщил на заседании генерального совета «Единой России» губернатор Вячеслав Гладков.
«У нас 5 многоквартирных домой полностью разрушены, 81 дом частный. Более 1200 квартир и домов требуют ремонта. Общий объем, предварительно, 5 млрд на восстановление жилья, 10 млрд на восстановление предприятий, более 5 млрд на восстановление социальных учреждений, социальной сферы», — сказал он.
Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа утверждает, что ВСУ в ночь на 5 июля собираются атаковать Запорожскую АЭС.
«Сегодня поступила информация, которую уполномочен озвучить... 5 июля буквально ночью, в темное время суток ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную энергостанцию с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов — камикадзе», — сказал Карчаа (цитата по «РИА Новости»).
Властям Белгородской области потребуется 20 млрд руб. на восстановление домов и других объектов в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Пять многоквартирных домов у нас полностью разрушены, 81 дом частный [разрушен], более 1,2 тыс. квартир и домов требуют ремонта. Общий объем [расходов, которые потребуются], мы посчитали сейчас предварительно, 5 млрд [рублей] — на восстановления жилья, 10 млрд — на восстановление предприятий, более 5 млрд — на восстановление учреждений социальной сферы», — сказал Гладков (цитата по ТАСС).
США и их союзники по НАТО, продолжая накачивать Киев оружием, в том числе беспилотниками, становятся «соучастниками» атак на Москву, заявили в МИДе.
«Подобные атаки были бы невозможны без помощи киевскому режиму со стороны США и их натовских союзников, которые продолжают накачивать его оружием, включая БПЛА, обучают операторов дронов и предоставляют необходимую для совершения такого рода преступлений разведывательную информацию, в том числе полученные с помощью гражданских и военных спутников снимки земной поверхности», — говорится в заявлении.
По данным Минобороны, с 1 января по 4 июля в ряды Вооруженных сил принято более 185 тыс. человек, из них 109 тыс. — пребывающие в запасе, сообщил Дмитрий Медведев. «Темпы увеличились до 1400 человек в день», — добавил он.
Сергей Шойгу в конце июня называл цифру в 114 тыс. контрактников и 52 тыс. добровольцев.
Дмитрий Медведев предложил рассмотреть вопрос о передаче в зону специальной военной операции техники, которая конфискуется у браконьеров. «Это и быстроходные катера, и автомобили, и гусеничная, и иная техника. В таких средствах, безусловно, нуждаются сейчас наши вооруженные силы, несмотря на то, что мы существенно нарастили темпы поставок», - заявил он.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Петровского района города со стороны ВСУ два человека погибли, двое (в том числе и девочка 2018 года рождения) получили ранения.
Командующий силами ВСУ Сергей Наев заявил о решении усилить северную границу Украину людьми и военной техникой. Он объяснил это «последними событиями вокруг Запорожской атомной станции».
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины села Горналь Суджанского района. «В один из домов попал артиллерийский снаряд. По счастливой случайности никто не пострадал», - сообщил он в Telegram.
Жизнь российского бизнесмена Михаила Фридмана, попавшего под европейские санкции, «была разрушена», заявил его адвокат в Европейском суде общей юрисдикции. Защита Фридмана отвергла обвинения против него со стороны ЕС в том, что он является «пособником» российских властей, поддерживал военные действия на родной Украине (бизнесмен родился во Львове) и извлекал из этого выгоду. Адвокат бизнесмена указал, что «эти обвинения очень негативно сказываются на его жизни и ни на чем не основываются».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о минометном обстреле села Новостроевка-Вторая Грайворонского округа. «Пострадавших нет. Есть прямое попадание в частный жилой дом - сильно повреждены крыша, фасад, забор и хозпостройка, также повреждены линии электро- и газоснабжения», - написал он в Telegram.
МИД Грузии объявил об отзыве посла из Киева для консультаций. Причиной стало вчерашнее требование Владимира Зеленского передать Украине бывшего президента Михаила Саакашвили, который находится в тюрьме.
Владимир Путин поручил оценить идею направить часть потока туристов в Крым через новые территории.
Оснований для продления зерновой сделки после 17 июля при текущей позиции Запада и молчании ООН нет, заявили в российском МИДе.