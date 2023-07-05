Президент США Джо Байден пытался убедить нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен стать генеральным секретарем НАТО, узнала The Daily Telegraph.

Байден предлагал фон дер Ляйен занять этот пост после Столтенберга из-за опасений, что другого подходящего кандидата не появится. Один из собеседников газеты рассказал, что американский президент и глава ЕК за последнее время установили «крепкие связи» в рамках трансатлантического сотрудничества. Telegraph отмечает, что фон дер Ляйен чаще стала полагаться на данные разведки США, а не Европы, поскольку последняя предоставила неверные сведения относительно спецоперации России на Украине.

Как отмечает издание, «в частных беседах» глава ЕК говорила, что не сможет занять пост генсека НАТО по крайней мере до следующего года.

В итоге в очередной раз были продлены полномочия Йенса Столтенгберга.