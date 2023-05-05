Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 436-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Правительство Польши одобрило законопроект, разрешающий польским военным топить суда и летательные аппараты, которые создают угрозу газопроводам, проложенным по дну Балтийского моря.
Великобритания направила в Северное море фрегат Type 23 для слежки за российскими кораблями. Речь идет о группе российских судов, которые проводят учения у Британских островов. Она состоит из фрегата Черноморского флота «Адмирал Григорович», а также корветов Балтийского флота «Сразительный», «Стойкий», «Советск» и «Одинцово», буксира «Гребельский» и танкера Северного флота «Кама».
Украинские военные 4 мая сбили над Киевом собственный беспилотник Bayraktar TB2. Он потерял управление, сообщили в ВВС Украины и «было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп», сообщили военные.
Оружие, переданное Британией Украине, «крайне редко» не доходит до линии фронта, говорится в ответе младшего министра по делам Вооруженных сил Великобритании Джеймса Хиппи.
Хотя сообщения о передаче оружия и оборудования третьим сторонам действительно поступали, «перенаправление подаренного Украине оборудования от линии фронта происходит крайне редко», отметил Хиппи.
Украина подготовила 10 тыс. операторов беспилотников в рамках правительственной программы «Армия дронов», сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«Недавно мы закончили первую часть проекта обучения пилотов БПЛА, 10 тыс. пилотов обучили за это время», — сказал он.
Китай готов координировать усилия с Россией для урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Министр заверил, что китайская сторона будет настойчиво содействовать продвижению мирных переговоров. Пекин готов внести реальный вклад в политическое урегулирование украинского кризиса путем контактов и координации действий с Россией, сказал глава ведомства.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар после падения обломков беспилотника также произошел в Печерском районе. По его словам, площадь возгорания была небольшой, никто не пострадал, здания повреждений не получили.
Пожар в Соломенском районе Киева, который также начался после падения обломков дрона, локализовали. «В результате падения обломков БПЛА разрушены конструкции здания на площади 150 кв. м. Информация о пострадавших уточняется», — написал Кличко в телеграм-канале.
В Брянской области восстановили движение на перегоне Снежетьская — Белые Берега, сообщили в РЖД. Участок был закрыт из-за взрыва на железнодорожных путях 2 мая. Тогда с рельсов сошли 20 вагонов грузового поезда и локомотив.
Мэр Киева Виталий Кличков сообщил, что в Соломенском районе столицы взрывы и пожар. Он не исключил, что там упали обломки БПЛА.
«Все службы направляются на место. Детали впоследствии», — написал Кличко в телеграм-канале.
О том, что над Киевом был сбит беспилотник, также сообщает глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Upd: Позже Кличко сообщил, что в Соломенском районе пожар в четырехэтажном здании. «Площадь возгорания — 50 кв. м. За помощью к медикам никто пока не обращался», — отметил он.
По данным городской военной администрации, пожар — в нежилом помещении.
В Киеве работает система ПВО, жителей просят пройти в укрытия, сообщает городская военная администрация. В городе слышны звуки взрывов, передают «Униан» и «Страна.ua».
В Киеве и области объявлена воздушная тревога.
Upd: В 20:33 мск был дан отбой тревоге.
Применение Россией ядерного оружия в ходе конфликта на Украине маловероятно, заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в комитете сената по делам вооруженных сил.
«Это крайне маловероятно согласно нашей текущей оценке», — сказала она.
Директор разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенант сухопутных войск Скотт Берриер, в свою очередь, отметил, что во время любого конфликта «такая возможность есть», но также счел ее маловероятной в случае с Украиной.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе аэродрома Бельбек уничтожен беспилотник.
«Очередная атака на Севастополь… Никакие объекты не пострадали. Ситуация под контролем», — написал он в телеграм-канале.
В Запорожской области вводится полный запрет на продажу алкоголя, кроме пива, сидра и медовухи. Врио губернатора Евгений Балицкий сообщил, что подписал соответствующий указ и он начнет действовать менее чем через пять часов — с 00:00 мск 5 мая.
Срок действия запрета — до 3 августа 2023 года.
Члены Верховной рады Украины попытались сорвать выступление российской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре, передает ТАСС.
«То, что устроили украинцы, было похоже на цирк», — сказала и.о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания России в ПАЧЭС Ольга Тимофеева. Она не уточнила, что именно произошло.
Минобороны Украины объявило о планах снизить предельный призывной возраст в стране с 27 до 25 лет.
Ведомство отмечает, что призыв на срочную военную службу на Украине во время военного положения не осуществляется.
«Длительное пребывание на воинском учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву по мобилизации», — поясняет министерство.
Кроме того, среди предпосылок для снижения предельного призывного возраста называются сокращение расходов на медосмотры и увеличение очередей на прохождение военно-врачебной комиссии.
ЕС обсуждает возможность введения санкций против стран, помогающих России в обходе ограничений, выяснил Bloomberg.
Основной целью собеседники агентства назвали «удержание» стран от помощи Москве и пресечение торговых каналов, которые она может использовать. Если это не поможет, не исключено введение адресных ограничений в отношении ключевых товаров. Новый механизм позволит Евросоюзу создать два санкционных списка: один, состоящий из «помогающих России» стран, а другой — из запрещенных товаров.
Эти меры вряд ли затронут Китай, по крайней мере поначалу — они будут нацелены в основном на страны Центральной Азии и непосредственных соседей России, сообщает агентство.
В Омской области введен запрет на полеты беспилотников.
«Сегодня в целях безопасности ограничили использование беспилотников. Такое решение приняли по итогам оперативного штаба. Контроль исполнения будут обеспечивать правоохранительные органы», — сообщил врио губернатора региона Виталий Хоценко.
Брюссель намерен использовать для помощи Киеву €200 млн доходов с замороженных российских активов, заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским в Гааге. Ранее в Брюсселе заявляли, что страна заморозила российские активы на €58 млрд, а также финансовые транзакции на €191 млрд.
В городе Кропивницкий (Кировоград) переименовали 24 названия, связанных с российской и советской историей. В городе не будет в том числе Большой Пермской и Белгородской улиц, а также улицы Маяковского. Большую Пермскую переименовывают уже не в первый раз. Во времена СССР она называлась в честь эстонского коммуниста Яна Томпа.