Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар после падения обломков беспилотника также произошел в Печерском районе. По его словам, площадь возгорания была небольшой, никто не пострадал, здания повреждений не получили.

Пожар в Соломенском районе Киева, который также начался после падения обломков дрона, локализовали. «В результате падения обломков БПЛА разрушены конструкции здания на площади 150 кв. м. Информация о пострадавших уточняется», — написал Кличко в телеграм-канале.