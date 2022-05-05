Япония не стала присоединяться к международному эмбарго на импорт российской нефти. Стране трудно сделать это из-за ограниченности в ресурсах, признал японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

По состоянию на март Япония зависела от российского экспорта нефти на 3,6%, сжиженного газа — на 8,8%, палладия — на 43%, феррохрома — на 50%.