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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 70-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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07:29

Железнодорожные ветки, соединяющие Херсонскую область Украины и Крым, восстановлены, возобновляется пассажирское и грузовое сообщение между регионами, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Украина запретила грузовое транспортное сообщение с Крымом осенью 2015 года.

07:22
США будут делать все возможное, чтобы помочь Украине «наращивать возможности на поле боя и за столом переговоров», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

«Мы говорили, что хотим победы Украины, мы будем делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить свой суверенитет и территориальную целостность, наращивать возможности Украины на поле боя и за столом переговоров. Такова наша роль», — сказала Псаки. 
07:21

Япония не стала присоединяться к международному эмбарго на импорт российской нефти. Стране трудно сделать это из-за ограниченности в ресурсах, признал японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

По состоянию на март Япония зависела от российского экспорта нефти на 3,6%, сжиженного газа — на 8,8%, палладия — на 43%, феррохрома — на 50%.

Вчера 22:19

Власти Херсонской области Украины, которая находится под контролем российских войск, в ближайшее время закроют доступ к Instagram и Facebook (запрещены в России, поскольку принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской). Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Конечно же, мы в ближайшее время силами военно-гражданской администрации запретим на территории [области] <...> Facebook, Instagram и прочие группы, которые дискредитируют даже своими названиями наш регион и выступают как экстремистские организации, которые направлены на дестабилизацию ситуации в нашем регионе», — сказал он.

Вчера 22:07

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга прекратил дело в отношении Алексея Подгорных о публичных действиях, дискредитирующих российских военных.

По протоколу, Подгорных 24 апреля находился на Невском проспекте с плакатом формата А2. На плакате была цитата из антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла: «Война — мир, свобода — рабство, незнание — сила». Под цитатой мужчина написал слова «Хватит искажений».

В отношении него завели дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами России своих полномочий в указанных целях». По данной статье Подгорных грозил штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Однако суд не усмотрел в цитате из романа «1984» нарушения закона.

Вчера 21:42

Минобороны России сообщило, что с 08:00 до 18:00 (мск) 5, 6 и 7 мая 2022 г. будет открыт гуманитарный коридор с территории металлургического комбината «Азовсталь» для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о нахождении которых в подземных сооружениях комбината, в очередной раз, заявляют киевские власти.

«В указанный период Вооруженные Силы России и формирования Донецкой Народной Республики в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы».

Вчера 21:32

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга прекратил дело в отношении Алексея Подгорных, который стоял на Невском проспекте с плакатом, на котором была цитата из антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла: «Война — мир, свобода — рабство, незнание — сила». Под цитатой мужчина написал слова «Хватит искажений».

«Суд сказал, что плакат содержит антонимы и словосочетания. Не содержит никаких призывов, в том числе призыва к воспрепятствованию использования Вооруженных сил России за пределами страны в целях поддержания мира и баланса».

Вчера 20:47

США не выдали визы двум из трех российских делегатов, которые должны были принять участие в заседании комитета ООН по информации, заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

«Из-за действия американской стороны участие в сессии комитета российской делегации из столицы фактически было сорвано. Глава нашей делегации, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова получила визу только вчера после обеда. У остальных двух экспертов виз пока вообще нет», — сказал он.

Вчера 20:35

Власти Украины и государства мира должны признать новые «территориальные реалии», в том числе российский Крым, а также независимость ЛНР и ДНР, заявила Мария Захарова.

«Это уже сложившиеся территориальные реалии, которые Киеву и другим странам необходимо признать. <...> Нужно уважать законный и осознанный выбор народов и право наций на самоопределение, зафиксированное в Уставе ООН», — сказала она.

Вчера 20:22
Компания Coca-Cola может полностью уйти с российского рынка, заявил ее гендиректор Джеймс Квинси. По его словам, компания в России рассматривает возможность «полного исчезновения в какой-то момент».
Вчера 20:15

Вечерняя сводка Минобороны России:

  • Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня уничтожены: четыре артиллерийских батареи, три склада боеприпасов, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники.
  • Авиация поразила 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники.
  • Ракетными войсками и артиллерией поражены 83 района сосредоточения живой силы и военной техники.
  • Средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Авдеевка, Северодонецк, Веселая Гора ЛНР, а также над островом Змеиный. 
  • Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 712 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2817 танков и других боевых бронированных машин, 323 установки реактивных систем залпового огня, 1292 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2624 единицы автомобильной техники.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Вчера 19:58

Другие страны — экспортеры нефти не смогут восполнить российские поставки в случае введения эмбарго, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

«Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 млн баррелей в сутки не может быть заменен откуда-то еще. Свободных мощностей нет», — сказал он.
 

Вчера 19:36
Алишер Усманов оспорил санкции, которые ЕС ввел против него, в Европейском суде общей юрисдикции, сообщает Bloomberg.
Вчера 19:32

СК России возбудило еще одно уголовное дело против командира 54 отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко — из-за обстрела Донецка 4 мая.

Как отмечает ведомство, Майстренко уже является фигурантом ряда дел об обстрелах мирного населения Донбасса, ему заочно предъявлено обвинение.

Вчера 19:20

Греция, Мальта и Кипр усомнились в необходимости введения запрета ЕС на транспортировку российской нефти в третьи страны, сообщает Bloomberg.

По мнению этих стран, такая мера поможет конкурентам Европы. В экономике Греции и Кипра судоходные отрасли являются крупными, Мальта же является государством флага, то есть компании могут регистрировать свои суда там и ходить под ее флагом, отмечает Bloomberg.

 

Вчера 18:56

Впервые за более чем два года курс доллара опустился ниже ₽67, евро — ниже ₽70. Это произошло на фоне продаж валюты экспортерами и позитивной динамики на сырьевых площадках.

К 18:53 мск американская валюта упала на ₽4,3 или на 6% — до ₽66,6875. На минимуме стоимость американской валюты падала до ₽66,3375.

Курс евро снизился на ₽4,6 или на 6,22% — до ₽70,09. В ходе торгов курс европейской валюты опускался до ₽69,8. 
 

Вчера 18:51

Россия не собирается применять ядерное оружие во время боевых действий на Украине, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Это форум, где мы можем это донести до всех, объясняя ситуацию, что мы ни в коей мере не преследуем никакие цели ядерной войны на территории Украины», — сказал Гаврилов (цитата по ТАСС).

Вчера 18:43

Норвежская нефтегазовая компания Equinor (ранее она называлась Statoil) списала активы на более чем $1 млрд после прекращения бизнеса в России. Об этом говорится в квартальном отчете компании.

«Уход из России сильно повлияет на наших сотрудников и приведет к обесцениванию наших активов <...>. В этом [первом] квартале мы признали чистое обесценение активов в России в размере $1,08 млрд», — говорится в документе.

Вчера 18:13
Курс евро впервые с февраля 2020 года опустился ниже 71 руб.
Вчера 18:04

Мэр Конотопа (Сумская область Украины) Артем Семенихин распорядился запретить на территории города деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Семенихин назвал УПЦ МП «агентурной сетью ФСБ» и заявил, что ее деятельность «несет угрозу национальной безопасности Украины».

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