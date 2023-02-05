Правительство Израиля изучит вопрос о возможности поставок вооружения Украине, заявил премьер Биньямин Нетаньяху. «Вопрос о вооружении был проанализирован и снят с рассмотрения предыдущим правительством. Я изучу вопрос и отвечу на него наилучшим решением [...] Мы изучаем это в соответствии с нашими национальными интересами», — сказал политик.

Так же он ответил по поводу возможной передачи Украине системы противовоздушной обороны «Железный купол»: «Работа моей администрации набирает обороты, мы почти закончили формировать правительство. Затем мы определим общее политическое направление и подумаем над этим вопросом».