Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 347-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Канада отправила Украине первый танк Leopard 2, сообщила глава Минобороны страны Анита Ананд. Самолет канадских ВВС с первой боевой машиной для Киева вылетел из Галифакса. В конце января Ананд пообещала, что Канада отправит Украине четыре Leopard 2.
Правительство Израиля изучит вопрос о возможности поставок вооружения Украине, заявил премьер Биньямин Нетаньяху. «Вопрос о вооружении был проанализирован и снят с рассмотрения предыдущим правительством. Я изучу вопрос и отвечу на него наилучшим решением [...] Мы изучаем это в соответствии с нашими национальными интересами», — сказал политик.
Так же он ответил по поводу возможной передачи Украине системы противовоздушной обороны «Железный купол»: «Работа моей администрации набирает обороты, мы почти закончили формировать правительство. Затем мы определим общее политическое направление и подумаем над этим вопросом».
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попал под обстрел в Запорожской области, передал ТАСС. Вместе с Меняйло был редактор агентства и съемочная группа Первого канала. Пострадавших нет.
Меняйло посещал позиции добровольцев и мобилизованных из Северной Осетии.
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта.
«Крым — это Россия, нападение на Крым — нападение на Россию и эскалация конфликта», — указал он, отметив, что за такие атаки «неизбежно возмездие с любыми видами вооружений».
На Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу по всей территории страны.
«Мы не воюем с Россией. НАТО не воюет с Россией. Ни один из наших европейских и американских партнеров не воюют с Россией. Поставки снаряжения государству, которое ведет самооборону, — это предусмотрено статьей 51 Устава ООН — не являются совместным участием в военных действиях», — сказала представитель министерства.
Брифинг Минобороны России:
- на купянском направлении силы ВСУ выбиты с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области
- на краснолиманском направлении российские военные продолжили наступательные действия и уничтожили свыше 100 украинских военнослужащих; на донецком направлении уничтожили около 60 военных ВСУ, гаубицу «Мста-Б», гаубицу «Акация» и БМ-21 «Град»
- средствами ПВО за сутки уничтожено 13 БЛА, четыре снаряда РСЗО «Ольха" и HIMARS, а также одна тактическая ракета «Точка-У»; ВС России уничтожили в районах Краматорска и Угледара два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
В частности, по просьбе украинской стороны Макрон обсудил с Путиным ситуацию на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Лежандр отметила, что страны Запада обеспокоены из-за обстановки на АЭС, и именно благодаря этим звонкам на станцию удалось направить наблюдателей из МАГАТЭ.
Если Украина атакует российские объекты в Крыму, ни о каких переговорах не может быть и речи; в этом случае со стороны России возможны «только удары возмездия», заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он предупредил, что «запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина».
Минобороны: в результате переговоров из украинского плена с подконтрольной Киеву территории вернулись 63 российских военных. В состав группы освобожденных включены лица «чувствительной категории», их обмен стал возможен благодаря посредничеству ОАЭ, уточнило Минобороны России.
Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.
Чтобы научиться управлять обещанным Западом вооружением, понадобится от нескольких месяцев до года, указывают опрошенные газетой эксперты. Большинство из ракет GLSDB, которые Украине намерены поставить США, еще не произведены.
«Передача киевскому режиму все более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США. Администрация поставила на «украинскую карту» практически все: собственный международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизни украинских солдат», — сказал Антонов, отвечая на вопрос о решении Белого дома поставить Украине дальнобойные бомбы GLSDB.