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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 347-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:22

Канада отправила Украине первый танк Leopard 2, сообщила глава Минобороны страны Анита Ананд. Самолет канадских ВВС с первой боевой машиной для Киева вылетел из Галифакса. В конце января Ананд пообещала, что Канада отправит Украине четыре Leopard 2.

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09:04

Правительство Израиля изучит вопрос о возможности поставок вооружения Украине, заявил премьер Биньямин Нетаньяху. «Вопрос о вооружении был проанализирован и снят с рассмотрения предыдущим правительством. Я изучу вопрос и отвечу на него наилучшим решением [...] Мы изучаем это в соответствии с нашими национальными интересами», — сказал политик.

Так же он ответил по поводу возможной передачи Украине системы противовоздушной обороны «Железный купол»: «Работа моей администрации набирает обороты, мы почти закончили формировать правительство. Затем мы определим общее политическое направление и подумаем над этим вопросом».

08:43
Германия и Украина достигли консенсуса об отказе от ударов по территории России из западного оружия, сообщил в интервью канцлер Германии Олаф Шольц. Зеленский неоднократно отмечал, что Киев не намерен наносить удары по российской территории. Украина и страны Запада не признают присоединение к России Крыма в 2014 году, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в 2022-м.
08:37

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попал под обстрел в Запорожской области, передал ТАСС. Вместе с Меняйло был редактор агентства и съемочная группа Первого канала. Пострадавших нет.

Меняйло посещал позиции добровольцев и мобилизованных из Северной Осетии.

Вчера 20:20

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта.

«Крым — это Россия, нападение на Крым — нападение на Россию и эскалация конфликта», — указал он, отметив, что за такие атаки «неизбежно возмездие с любыми видами вооружений».

Вчера 19:32
По мнению представителя венгерского кабмина Чабы Деметера, призывы Брюсселя к ускорению поставок оружия Украине и введению новых санкций против России представляют собой шаг к эскалации конфликта. 
Вчера 17:58

На Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу по всей территории страны. 

Вчера 17:08
Париж, поставляя Киеву оружие, не является стороной-участницей конфликта с Россией, заявила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клэр Лежандр. 

«Мы не воюем с Россией. НАТО не воюет с Россией. Ни один из наших европейских и американских партнеров не воюют с Россией. Поставки снаряжения государству, которое ведет самооборону, — это предусмотрено статьей 51 Устава ООН — не являются совместным участием в военных действиях», — сказала представитель министерства. 
Вчера 17:06
В Одессу после аварии на высоковольтной подстанции привезут все мощные генераторы, которые есть в наличии у минэнерго, а также миниэлектростанцию, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.
Вчера 15:00

Брифинг Минобороны России:

- на купянском направлении силы ВСУ выбиты с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области

- на краснолиманском направлении российские военные продолжили наступательные действия и уничтожили свыше 100 украинских военнослужащих; на донецком направлении уничтожили около 60 военных ВСУ, гаубицу «Мста-Б», гаубицу «Акация» и БМ-21 «Град»

- средствами ПВО за сутки уничтожено 13 БЛА, четыре снаряда РСЗО «Ольха" и HIMARS, а также одна тактическая ракета «Точка-У»; ВС России уничтожили в районах Краматорска и Угледара два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Вчера 13:55
После обмена военнопленными с Россией на Украину вернулись 116 солдат ВСУ, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. 
Вчера 13:55
Президент Франции Эмманюэль Макрон звонит президенту России Владимиру Путину в основном по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского, сказала пресс-секретарь французского МИДа Анн-Клер Лежандр.

В частности, по просьбе украинской стороны Макрон обсудил с Путиным ситуацию на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Лежандр отметила, что страны Запада обеспокоены из-за обстановки на АЭС, и именно благодаря этим звонкам на станцию удалось направить наблюдателей из МАГАТЭ.
Вчера 13:54
Село Красное Шебекинского городского округа попало под обстрел, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате обстрела поврежден частный дом. Еще в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы. Пострадаших нет. 
Вчера 12:13

Если Украина атакует российские объекты в Крыму, ни о каких переговорах не может быть и речи; в этом случае со стороны России возможны «только удары возмездия», заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он предупредил, что «запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина».

Вчера 10:48

Минобороны: в результате переговоров из украинского плена с подконтрольной Киеву территории вернулись 63 российских военных. В состав группы освобожденных включены лица «чувствительной категории», их обмен стал возможен благодаря посредничеству ОАЭ, уточнило Минобороны России.

Вчера 10:13

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. 

Вчера 08:56
В Белгородской области с 4 февраля вводится бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности, сообщил губернатор города Вячеслав Гладков. Об этом решении он объявил после того, как в ночь на субботу украинские военные обстреляли Борисовский район (граничит с Харьковской областью Украины). По словам главы региона, снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода. Губернатор сообщил, что возникший пожар локализовали, сотрудников предприятия вовремя эвакуировали, никто не пострадал. 
Вчера 08:55
NYT сообщила о «гонке со временем» при поставках оружия и обучении ВСУ.
Чтобы научиться управлять обещанным Западом вооружением, понадобится от нескольких месяцев до года, указывают опрошенные газетой эксперты. Большинство из ракет GLSDB, которые Украине намерены поставить США, еще не произведены.
 
Вчера 08:54
США, передавая Киеву все больше мощных вооружений, занимаются целенаправленной эскалацией украинского конфликта. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. 

«Передача киевскому режиму все более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США. Администрация поставила на «украинскую карту» практически все: собственный международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизни украинских солдат», — сказал Антонов, отвечая на вопрос о решении Белого дома поставить Украине дальнобойные бомбы GLSDB.

 
03.02 22:01
CША ввели санкции против руководства иранской компании-производителя беспилотников Paravar Pars, сообщает CNN. Телеканал отмечает, что ранее санкции против этой компании ввели в Евросоюзе за работы по заказам Копруса стражей исламской революции.
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