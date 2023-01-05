В Запорожской области украинские военные обстреляли военную комендатуру в Васильевке, сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, там стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личного автотранспорта.

Из-за обстрела есть погибшие, их число он не уточнил.



