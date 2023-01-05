Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 313-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Украинские войска в течение дня обстреливали Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
Больше всего досталось Петровскому району города, по нему ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО.
Пять человек погибли при обстреле Васильевки в Запорожской области, еще 15 пострадали, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Среди раненых — четыре сотрудника МЧС, один из них в тяжелом состоянии. Ситуацию в Васильевке Балицкий назвал напряженной. По его словам, обстрелы не прекращаются, разрушена гражданская инфраструктура.
В Запорожской области украинские военные обстреляли военную комендатуру в Васильевке, сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, там стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личного автотранспорта.
Из-за обстрела есть погибшие, их число он не уточнил.
В дальний поход с гиперзвуковыми «Цирконами» на борту отправился новейший российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота СССР Горшков».
Церемония отправки корабля, в которой президент России Владимир Путин принимал участие по видеосвязи, транслировалась телеканалом «Россия 24».
Путин попросил главу Минобороны Сергея Шойгу доложить от отправке корабля, на что министр сообщил, что фрегат готов к несению службы.
Путин приказал приступить к выполнению задач и пожелал экипажу корабля семь футов под килем.
Около 200 российских военнослужащих были освобождены из украинского плена за декабрь 2022 года, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Минобороны отчиталось за минувшие сутки.
Российская авиация сбила украинский истребитель МиГ-29 над Донецкой народной республикой (ДНР) и штурмовик Су-25 над Николаевской областью.
Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.
— Во время боев за Артёмовск уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган».
— В районе Серебрянки в ДНР уничтожена вместе с расчётом гаубица Д-20, в Харьковской и Запорожских областях — три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика».
Также в ведомстве сообщили, что за сутки уничтожили 180 украинских военных.
Путин поручил подключать гражданские больницы к лечению раненных во время специальной военной операции военных.
Путин подписал указы с поручениями по специальной военной операции:
на военных, у которых есть специальные звания полиции, распространят льготы, которые полагаются военным — в случае ранения они получат 3 млн руб., гибели — 5 млн руб;
В районе Краматорска и Масляковки ВКС России нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона». Убиты более 130 иностранных наемников.