Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
В США указали на достижение Россией постепенного прогресса у Артемовска Политика, 01:56
Глава ПЦУ совершит богослужение на Рождество в Киево-Печерской лавре Политика, 01:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 01:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 01:01
Рогов сообщил о работе ПВО в Мелитополе Политика, 00:51
Арктический «маршрут силы»: как работает Северный морской путь РБК и Газпром нефть, 00:49
Вучич назвал девять стран, отозвавших признание Косово Политика, 00:27
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Байден подтвердил планы поставить Украине БМП Bradley Политика, 04 янв, 23:47
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 04 янв, 23:47
В Латвии сообщили о получении дипмиссией России подозрительной посылки Общество, 04 янв, 23:22
Как защитили Камчатку от киберугроз в условиях кадрового ИТ-голода РБК и РТК-Солар, 04 янв, 23:00
Умерла британская писательница Фэй Уэлдон Общество, 04 янв, 22:58
Пушилин сообщил о решении Путина наградить военных из Макеевки Политика, 04 янв, 22:38
Как бороться со страхами при смене профессии РБК и Школа 21, 04 янв, 22:32
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 313-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
Вчера 19:53

Украинские войска в течение дня обстреливали Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Больше всего досталось Петровскому району города, по нему ВСУ  выпустили 10 ракет из РСЗО. 

Вчера 19:02

Пять человек погибли при обстреле Васильевки в Запорожской области, еще 15 пострадали, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. 

Среди раненых — четыре сотрудника МЧС, один из них в тяжелом состоянии. Ситуацию в Васильевке Балицкий назвал напряженной. По его словам, обстрелы не прекращаются, разрушена гражданская инфраструктура.

Вчера 15:04

В Запорожской области украинские военные обстреляли военную комендатуру в Васильевке, сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, там стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личного автотранспорта.

Из-за обстрела есть погибшие, их число он не уточнил.

 

Вчера 14:00

В дальний поход с гиперзвуковыми «Цирконами» на борту отправился новейший российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота СССР Горшков».

Церемония отправки корабля, в которой президент России Владимир Путин принимал участие по видеосвязи, транслировалась телеканалом «Россия 24».

Путин попросил главу Минобороны Сергея Шойгу доложить от отправке корабля, на что министр сообщил, что фрегат готов к несению службы.

Путин приказал приступить к выполнению задач и пожелал экипажу корабля семь футов под килем.

Вчера 13:25

Около 200 российских военнослужащих были освобождены из украинского плена за декабрь 2022 года, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.




 

Вчера 13:10

Минобороны отчиталось за минувшие сутки.

Российская авиация сбила украинский истребитель МиГ-29 над Донецкой народной республикой (ДНР) и штурмовик Су-25 над Николаевской областью.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

— Во время боев за Артёмовск уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган».

— В районе Серебрянки в ДНР уничтожена вместе с расчётом гаубица Д-20, в Харьковской и Запорожских областях — три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика».

Также в ведомстве сообщили, что за сутки уничтожили 180 украинских военных.

Вчера 11:43
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Вчера 11:19
Вечером 3 января в Мясниковском районе Ростовской области был обнаружен «малоразмерный объект в форме шара», который «свободно летел по ветру, сообщил губернатор Василий Голубев. Накануне в телеграм-каналах появилось видео с летящим по небу сияющим объектом, который затем взрывается.
Вчера 10:15
ВСУ выпустили по меньшей мере 20 снарядов по Донецку, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Зафиксированы прилеты по Кировскому и Киевскому районам.
Вчера 09:17
Российские системы ПВО сбили два беспилотника над морем в районе Бельбека, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Все службы работают в штатном режиме», — заявил он.
Вчера 01:41
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремело шесть взрывов, сообщил член совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов. В городе звучала сирена воздушной тревоги. Рогов опубликовал видео, на котором, по его словам, видно поражение склада с оружием для ВСУ в районе населенного пункта Новоселовка.
Вчера 01:22
Во время удара украинских военных в Макеевке погибли 89 российских военных, сообщили в Минобороны. В ведомстве указали, что причиной произошедшего стало массовое использование мобильных телефонов и пообещало наказать виновных.
03.01 19:41
В Запорожской области с сегодняшнего дня начали выдавать пропуска на автомобили. Документы будут необходимы для проезда через блокпосты, их выдадут в военных комендатурах. 
03.01 17:47
Президент Путин поручил обеспечить к 1 февраля показ документального кино о специальной военной операции.
03.01 17:47

Путин поручил подключать гражданские больницы к лечению раненных во время специальной военной операции военных.

03.01 17:45
Министр обороны Сергей Шойгу должен до 1 февраля отчитаться об обеспечении воинских частей и подразделений, участвующих в СВО, вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами, в том числе обмундированием и экипировкой, мобильными средствами разведки, средствами индивидуальной бронезащиты и маскировки, а также о мерах, принимаемых для улучшения работы Минобороны России в этой сфере.
03.01 17:41
Льготы, которые полагаются военным, также распространили на тех, кто воевал в ДНР и ЛНР с 2014 года
03.01 17:38

Путин подписал указы с поручениями по специальной военной операции:

на военных, у которых есть специальные звания полиции, распространят льготы, которые полагаются военным — в случае ранения они получат 3 млн руб., гибели — 5 млн руб;

03.01 16:34
В Белгородской области местный житель не остановился после предупреждения часового и был ранен в ногу, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «Мужчина доставлен в ближайшую больницу, Грайворонскую ЦРБ, в тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается», — написал глава региона.
03.01 14:56

В районе Краматорска и Масляковки ВКС России нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона». Убиты более 130 иностранных наемников.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter