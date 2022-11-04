В Донецкой народной республике заявили о многочисленных обстрелах населенных пунктов республики вечером 3 ноября. Как сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями, по Донецку, преимущественно по Киевскому району, со стороны Украины было выпущено пять снарядов калибром 152 мм и восемь снарядов калибров 155 мм. По населенным пунктам Макеевка, Ясиноватая было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм и восемь снарядов калибров 122 мм.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.