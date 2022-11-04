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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 254-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
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08:59
Рано утром в некоторых областях Украины вновь объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги прозвучал в Тернопольской и Ровенской областях. Ночью тревога объявлялась в Черкасской, Киевской, Николаевской и Кировоградской областях. В последней — дважды за ночь.
Вчера 21:59

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия не намерена применять тактическое ядерное оружие на Украине. «Нет. У мира есть все гарантии, что Россия не собирается использовать тактическое ядерное оружие в украинском конфликте. <...> В ядерной войне нельзя победить, и ее никогда нельзя начинать. Мы твердо придерживаемся этого заявления», — сказал посол в интервью британскому телеканалу Sky News.

Вчера 21:46

Евросоюз выделил на экономическую и гуманитарную помощь Украине уже €22 млрд, не считая объемов военной помощи. Такие данные привел глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая на брифинге в Мюнстере в рамках встречи глав МИД G7. По его словам, страны «семерки» должны продолжать оказывать санкционное давление на Россию, а также и далее предоставлять Украине военную и прочую помощь.

Вчера 21:27

В Донецкой народной республике заявили о многочисленных обстрелах населенных пунктов республики вечером 3 ноября. Как сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями, по Донецку, преимущественно по Киевскому району, со стороны Украины было выпущено пять снарядов калибром 152 мм и восемь снарядов калибров 155 мм. По населенным пунктам Макеевка, Ясиноватая было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм и восемь снарядов калибров 122 мм.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Вчера 20:56

Арестованные в Европе активы российского Центрального банка могут направить на помощь в восстановлении Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники агентства уточнили, что этот вопрос уже прорабатывается на уровне экспертов, в том числе по международному праву. «Оценка того, возможно ли получить контроль над активами, чрезвычайно сложна и потенциально чревата юридическими последствиями», — указывает Bloomberg.

По данным агентства, мероприятия проводятся по инициативе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Вчера 20:47

Фильмы и мультфильмы не получится внести в перечень для параллельного импорта, так как они не являются товарами по номенклатуре ЕАЭС, пояснили в пресс-службе Минпромторга.

«Параллельный импорт не может быть распространен в отношении аудиовизуальных произведений, так как они не являются товарами в соответствии с классификатором Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности», — заявили в ведомстве.

Вчера 20:29

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу опроверг заявление генсека НАТО о том, что Финляндия и Швеция выполнили все требования Анкары перед вступлением в альянса: Турция так не считает.

Для вступления Финляндии и Швеции в НАТО требуется одобрение всех членов альянса, Турция пока его не дала.

Вчера 20:17
Йенс Столтенберг: Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО, поэтому пришло время принять их в альянс.
Вчера 20:05

Парламент Болгарии одобрил законопроект о предоставлении оружия Украине, сообщает БГНЕС. За оказание военной помощи проголосовали 175 депутатов, против — 49, еще один воздержался.

Дебаты по этому вопросу перед началом голосования продолжались пять часов.

Вчера 19:45

Атомная подлодка «Генералиссимус Суворов» проекта «Борей-А», которая завершает испытания, выполнила стрельбу баллистической ракетой «Булава», сообщает Минобороны.

«Ракетная стрельба выполнялась из подводного положения из акватории Белого моря по полигону Кура на полуострове Камчатка. Полет баллистической ракеты «Булава» прошел в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракеты успешно прибыли в заданный район боевого поля Кура», — сказано в сообщении.

Вчера 19:11
Второй железнодорожный путь на Крымском мосту может быть запущен в сентябре следующего года, сообщил Хуснуллин.
Вчера 19:02

Движение по обеим полосам правой (разрушенной при взрыве) стороны Крымского моста планируется открыть в декабре: с 5 декабря — по одной полосе и с 20 декабря — по обеим, сказал Марат Хуснуллин. Работы на второй стороне моста, пострадавшей в меньшей степени, планируют закончить до 30 марта.

Полностью все работы строители планируют завершить к июлю 2023 года.

Вчера 18:55
Работы по усилению опор Крымского моста завершены. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании Владимира Путина с членами правительства.
Вчера 18:51

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле села Журавлевка.

«Сегодня больше всего снарядов попало по детскому саду и библиотеке. Узнать их облик сложно, разрушения сильные. <...> Также в зоне обстрела и частные домовладения — новые разрушения зафиксированы в 14», — написал он в «Телеграме».

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Вчера 18:34

Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20, если там будет Владимир Путин.

«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать», — сказал президент Украины (цитата по УНИАН).

При этом он отметил, что сейчас Украина к этому саммиту готовится.

Вчера 18:25
Рамзан Кадыров счел тюремное заключение для «уклонистов» слишком легким наказанием. Глава Чечни предложил два варианта: во-первых, предоставить право на выбор наказания не суду, а военным, а во-вторых — назначать штрафы в размере 50% от затрат государства на обучение, соцвыплаты и зарплату гражданина.
Вчера 17:54
За три месяца действия зерновой сделки по черноморскому коридору перевезли 10 млн т продовольствия, сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Вчера 17:42

Microsoft окажет Украине технологическую помощь на сумму $100 млн, сообщил вице-президент компании Брэд Смит. Это позволит украинским государственным учреждениям, объектам критической инфраструктуры и других сфер продолжать бесплатно использовать облачные хранилища Microsoft.

С конца февраля суммарная помощь Microsoft Украине составляет более $400 млн.

Вчера 17:22

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе под обстрел попало село Бутырки. «Пострадавших нет. Три снаряда упали в парке и осколками повредили стоящий рядом автомобиль», — написал он в своем телеграм-канале.

Вчера 17:12
Власти Швейцарии отказали Германии в праве поставлять Украине боеприпасы для зенитного комплекса Gepard, сообщает Die Zeit. В Берне это объяснили тем, что Швейцария является нейтральной страной, а потому выпущенные там боеприпасы не могут быть направлены в зону вооруженного конфликта.
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