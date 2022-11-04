Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 254-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия не намерена применять тактическое ядерное оружие на Украине. «Нет. У мира есть все гарантии, что Россия не собирается использовать тактическое ядерное оружие в украинском конфликте. <...> В ядерной войне нельзя победить, и ее никогда нельзя начинать. Мы твердо придерживаемся этого заявления», — сказал посол в интервью британскому телеканалу Sky News.
Евросоюз выделил на экономическую и гуманитарную помощь Украине уже €22 млрд, не считая объемов военной помощи. Такие данные привел глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая на брифинге в Мюнстере в рамках встречи глав МИД G7. По его словам, страны «семерки» должны продолжать оказывать санкционное давление на Россию, а также и далее предоставлять Украине военную и прочую помощь.
В Донецкой народной республике заявили о многочисленных обстрелах населенных пунктов республики вечером 3 ноября. Как сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями, по Донецку, преимущественно по Киевскому району, со стороны Украины было выпущено пять снарядов калибром 152 мм и восемь снарядов калибров 155 мм. По населенным пунктам Макеевка, Ясиноватая было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм и восемь снарядов калибров 122 мм.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Арестованные в Европе активы российского Центрального банка могут направить на помощь в восстановлении Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Собеседники агентства уточнили, что этот вопрос уже прорабатывается на уровне экспертов, в том числе по международному праву. «Оценка того, возможно ли получить контроль над активами, чрезвычайно сложна и потенциально чревата юридическими последствиями», — указывает Bloomberg.
По данным агентства, мероприятия проводятся по инициативе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Фильмы и мультфильмы не получится внести в перечень для параллельного импорта, так как они не являются товарами по номенклатуре ЕАЭС, пояснили в пресс-службе Минпромторга.
«Параллельный импорт не может быть распространен в отношении аудиовизуальных произведений, так как они не являются товарами в соответствии с классификатором Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности», — заявили в ведомстве.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу опроверг заявление генсека НАТО о том, что Финляндия и Швеция выполнили все требования Анкары перед вступлением в альянса: Турция так не считает.
Для вступления Финляндии и Швеции в НАТО требуется одобрение всех членов альянса, Турция пока его не дала.
Парламент Болгарии одобрил законопроект о предоставлении оружия Украине, сообщает БГНЕС. За оказание военной помощи проголосовали 175 депутатов, против — 49, еще один воздержался.
Дебаты по этому вопросу перед началом голосования продолжались пять часов.
Атомная подлодка «Генералиссимус Суворов» проекта «Борей-А», которая завершает испытания, выполнила стрельбу баллистической ракетой «Булава», сообщает Минобороны.
«Ракетная стрельба выполнялась из подводного положения из акватории Белого моря по полигону Кура на полуострове Камчатка. Полет баллистической ракеты «Булава» прошел в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракеты успешно прибыли в заданный район боевого поля Кура», — сказано в сообщении.
Движение по обеим полосам правой (разрушенной при взрыве) стороны Крымского моста планируется открыть в декабре: с 5 декабря — по одной полосе и с 20 декабря — по обеим, сказал Марат Хуснуллин. Работы на второй стороне моста, пострадавшей в меньшей степени, планируют закончить до 30 марта.
Полностью все работы строители планируют завершить к июлю 2023 года.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле села Журавлевка.
«Сегодня больше всего снарядов попало по детскому саду и библиотеке. Узнать их облик сложно, разрушения сильные. <...> Также в зоне обстрела и частные домовладения — новые разрушения зафиксированы в 14», — написал он в «Телеграме».
Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20, если там будет Владимир Путин.
«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать», — сказал президент Украины (цитата по УНИАН).
При этом он отметил, что сейчас Украина к этому саммиту готовится.
Microsoft окажет Украине технологическую помощь на сумму $100 млн, сообщил вице-президент компании Брэд Смит. Это позволит украинским государственным учреждениям, объектам критической инфраструктуры и других сфер продолжать бесплатно использовать облачные хранилища Microsoft.
С конца февраля суммарная помощь Microsoft Украине составляет более $400 млн.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе под обстрел попало село Бутырки. «Пострадавших нет. Три снаряда упали в парке и осколками повредили стоящий рядом автомобиль», — написал он в своем телеграм-канале.