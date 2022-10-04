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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 223-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:26

Минобороны показало видео огневого удара подразделений ВДВ по силам Киева в зоне проведения спецоперации. По данным ведомства, в результате уничтожено пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.

Video

06:44
Министерство иностранных дел Хорватии вызвало российского посла Андрея Нестеренко после проведения референдумов и присоединения к России новых регионов. Ведомство выразило Москве «решительное осуждение» и назвало референдумы незаконными,
06:30
Франция намерена сделать «цену войны» для России невыносимой, заявила премьер-министр Элизабет Борн во время своего выступления в Национальном собрании, посвященного боевым действиям на Украине.

«Наша цель с самого начала была одна: сделать войну невыносимой для России, сильно ударить по ее экономике, не дать ей финансировать свое наступление, — сказала Борн. Она подчеркнула, что введение санкций против России будет продолжаться.
04:22
На границах в Псковской области, где образовались очереди на выезд, развернули мобильные призывные пункты, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в телеграм-канале. Псковская область на западе граничит с Эстонией и Латвией.
03:26
Северная Корея поддерживает включение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России, заявил глава департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су.
03:21
Украинские военные стали использовать новый тип ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с поражающими элементами в виде шрапнели (шариков небольшого диаметра из вольфрама), заявил «РИА Новости» офицер представительства Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК). Таким типом ракет уже были обстреляны Брянка и Старобельск. 
02:19

На портале «Госуслуги» появилась форма, через которую можно обжаловать повестку на мобилизацию.

Одновременно с этим на «Госуслугах» появилась возможность записаться в добровольцы для участия в военных действиях на Украине. «Не получившие повестку граждане могут в добровольном порядке быть призваны по мобилизации или поступить на службу в добровольческий отряд», — сказано в новом разделе.

01:17

Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, об освобождении которого недавно заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), признался, что передавал информацию со станции представителям украинских спецслужб. Видео с признанием показали в эфире «Россия-24».

Мурашов рассказал, что общался с сотрудником СБУ через мессенджеры.  В сюжете «Россия-24» показаны кадры выдворения Мурашова на подконтрольную Киеву территорию «за дискредитацию органов власти России».
 

01:14
Президент Болгарии Румен Радев не стал присоединяться к совместному заявлению президентов девяти стран Центральной и Восточной Европы из-за несогласия с их позицией по поводу членства Украины в НАТО. По мнению главы государства, вступление Украины в ряды блока не должно вести к риску прямого вовлечения стран НАТО в конфликт из-за военных действий на территории республики.
00:13
Глава ДНР Денис Пушилин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова звездой Героя ДНР.
Вчера 21:54

Победительницу конкурса красоты «Миссис Крым-2022» Ольгу Валееву оштрафовали за исполнение песни «Червона калина», сообщили РБК в пресс-службе МВД по Крыму. Подругу женщины, вместе с которой она пела песню, арестовали на десять суток.

Видео, на котором Валеева с подругой поет песню в неформальной обстановке, опубликовали несколько телеграм-каналов, в том числе SHOT и «На видео видно». 2 октября МВД республики начало проверку для «установления всех обстоятельств произошедшего». Сама Валева в инстаграме (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написала, что исполняла песню без злого умысла и не хотела что-либо пропагандировать.

Вчера 21:41

Верховный суд США отклонил апелляцию российского миллиардера Олега Дерипаски, который добивался снятия с него американских санкций. Предприниматель попал под санкции Соединенных Штатов в апреле 2018 года при президенте Дональде Трампе. Ограничения были введены на основании указов, подписанных в 2014 году 44-м президентом Бараком Обамой после присоединения Крыма к России.

Вчера 21:26

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск описал в Twitter наиболее вероятный исход конфликта на Украине. По мнению Маска, он закончится тем, что Крым останется частью России, а в занятых российскими войсками регионах повторно пройдут референдумы под наблюдением ООН.

Мирное соглашение, по словам Маска, может включать, в числе прочего, обязательство Украины оставаться нейтральной страной, а также договоренности сторон по беспрепятственному водоснабжению Крыма.

Вчера 21:13
В Киеве недовольны темпами оказания помощи странами Евросоюза и призывают ускорить перечисление средств из уже согласованного в ЕС пакета долгосрочного финансирования в €5 млрд. «Мы должны получить эти деньги на руки. Задержка в одну неделю или несколько недель просто недопустима», — сказал экономический советник президента Украины Олег Устенко в интервью изданию Politico.
Вчера 20:48

Из-за присоединения к России новых территорий российских послов вызвали в МИДы еще четырех стран:

  • Испании;
  • Словакии;
  • Словении;
  • Эстонии.

Кроме того, руководство ЕС из-за присоединения новых регионов пригласило в Брюссель «высокопоставленного российского дипломата» (имя не указывается). У России сейчас нет постпреда при Евросоюзе: Владимир Чижов, занимавший этот пост 17 лет, в конце сентября был освобожден от должности.

Вчера 20:12

Правительство России ввело санкции против немецкого газового хранилища «Катарина», в санкционный лист внесен его основной владелец.

Проект ПХГ «Катарина» до начала военных действий на Украине на паритетных началах реализовывали «Газпром» и немецкая газовая компания VNG.

Вчера 19:59
Правительство России в связи с мобилизацией разрешило регионам закупать для военных товары двойного назначения, в том числе беспилотники.
Вчера 19:34

Cостояние богатейших российских бизнесменов с начала года сократилось примерно на $94 млрд, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

В тройке тех, кто понес наибольшие убытки, оказались:

  • основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг. Его состояние уменьшилось на 60,8%, или на $11,2 млрд — до $7,24 млрд;
  • председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, состояние которого к началу октября сократилось на 34%, или на $9,78 млрд, — до $19,1 млрд.
  • предприниматель Геннадий Тимченко, который является крупным акционером газовой компании НОВАТЭК и производителя химической продукции «Сибур». Его состояние сократилось на $9,66 млрд (-43,1%) и составило $12,8 млрд.

Месяц назад потери богатейших россиян агентство оценивало примерно в $54 млрд.

Всего в список миллиардеров Bloomberg, по состоянию на 3 октября, входило 27 россиян.

Вчера 19:15

К базовым комплектам снаряжения, которые в Тульской области мобилизованные получили от Минобороны, власти региона закупают дополнительно спальные мешки, дождевики, рюкзаки, термобелье и аптечки для оказания первой помощи, сообщили в пресс-службе правительства Тульской области.

Кроме того, в Тульской области некоторые предприятия переведены под производство снаряжения для военных, сообщили в пресс-службе. Наращивается производство балаклав, тельняшек и баулов.

«Первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев дополнил, что тульские предприятия продолжают наращивать объемы производства продукции для армии (балаклавы, тельняшки, спальные мешки, баулы и др.). Более 20 предприятий области перестроили свое производство под выполнение задач по укомплектованию военнослужащих. Правительство региона оказывает им все необходимое содействие», — говорится в сообщении.

Вчера 18:56
Все документы, выданные на Украине, по-прежнему имеют юридическую силу в Запорожской области, сообщил глава ВГА Запорожья Евгений Балицкий. Он напомнил, что в регионе после присоединения к России будет установлен переходный период до 1 января 2026 года.
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