Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 223-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Минобороны показало видео огневого удара подразделений ВДВ по силам Киева в зоне проведения спецоперации. По данным ведомства, в результате уничтожено пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.
«Наша цель с самого начала была одна: сделать войну невыносимой для России, сильно ударить по ее экономике, не дать ей финансировать свое наступление, — сказала Борн. Она подчеркнула, что введение санкций против России будет продолжаться.
На портале «Госуслуги» появилась форма, через которую можно обжаловать повестку на мобилизацию.
Одновременно с этим на «Госуслугах» появилась возможность записаться в добровольцы для участия в военных действиях на Украине. «Не получившие повестку граждане могут в добровольном порядке быть призваны по мобилизации или поступить на службу в добровольческий отряд», — сказано в новом разделе.
Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, об освобождении которого недавно заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), признался, что передавал информацию со станции представителям украинских спецслужб. Видео с признанием показали в эфире «Россия-24».
Мурашов рассказал, что общался с сотрудником СБУ через мессенджеры. В сюжете «Россия-24» показаны кадры выдворения Мурашова на подконтрольную Киеву территорию «за дискредитацию органов власти России».
Победительницу конкурса красоты «Миссис Крым-2022» Ольгу Валееву оштрафовали за исполнение песни «Червона калина», сообщили РБК в пресс-службе МВД по Крыму. Подругу женщины, вместе с которой она пела песню, арестовали на десять суток.
Видео, на котором Валеева с подругой поет песню в неформальной обстановке, опубликовали несколько телеграм-каналов, в том числе SHOT и «На видео видно». 2 октября МВД республики начало проверку для «установления всех обстоятельств произошедшего». Сама Валева в инстаграме (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написала, что исполняла песню без злого умысла и не хотела что-либо пропагандировать.
Верховный суд США отклонил апелляцию российского миллиардера Олега Дерипаски, который добивался снятия с него американских санкций. Предприниматель попал под санкции Соединенных Штатов в апреле 2018 года при президенте Дональде Трампе. Ограничения были введены на основании указов, подписанных в 2014 году 44-м президентом Бараком Обамой после присоединения Крыма к России.
Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск описал в Twitter наиболее вероятный исход конфликта на Украине. По мнению Маска, он закончится тем, что Крым останется частью России, а в занятых российскими войсками регионах повторно пройдут референдумы под наблюдением ООН.
Мирное соглашение, по словам Маска, может включать, в числе прочего, обязательство Украины оставаться нейтральной страной, а также договоренности сторон по беспрепятственному водоснабжению Крыма.
Из-за присоединения к России новых территорий российских послов вызвали в МИДы еще четырех стран:
- Испании;
- Словакии;
- Словении;
- Эстонии.
Кроме того, руководство ЕС из-за присоединения новых регионов пригласило в Брюссель «высокопоставленного российского дипломата» (имя не указывается). У России сейчас нет постпреда при Евросоюзе: Владимир Чижов, занимавший этот пост 17 лет, в конце сентября был освобожден от должности.
Правительство России ввело санкции против немецкого газового хранилища «Катарина», в санкционный лист внесен его основной владелец.
Проект ПХГ «Катарина» до начала военных действий на Украине на паритетных началах реализовывали «Газпром» и немецкая газовая компания VNG.
Cостояние богатейших российских бизнесменов с начала года сократилось примерно на $94 млрд, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.
В тройке тех, кто понес наибольшие убытки, оказались:
- основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг. Его состояние уменьшилось на 60,8%, или на $11,2 млрд — до $7,24 млрд;
- председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, состояние которого к началу октября сократилось на 34%, или на $9,78 млрд, — до $19,1 млрд.
- предприниматель Геннадий Тимченко, который является крупным акционером газовой компании НОВАТЭК и производителя химической продукции «Сибур». Его состояние сократилось на $9,66 млрд (-43,1%) и составило $12,8 млрд.
Месяц назад потери богатейших россиян агентство оценивало примерно в $54 млрд.
Всего в список миллиардеров Bloomberg, по состоянию на 3 октября, входило 27 россиян.
К базовым комплектам снаряжения, которые в Тульской области мобилизованные получили от Минобороны, власти региона закупают дополнительно спальные мешки, дождевики, рюкзаки, термобелье и аптечки для оказания первой помощи, сообщили в пресс-службе правительства Тульской области.
Кроме того, в Тульской области некоторые предприятия переведены под производство снаряжения для военных, сообщили в пресс-службе. Наращивается производство балаклав, тельняшек и баулов.
«Первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев дополнил, что тульские предприятия продолжают наращивать объемы производства продукции для армии (балаклавы, тельняшки, спальные мешки, баулы и др.). Более 20 предприятий области перестроили свое производство под выполнение задач по укомплектованию военнослужащих. Правительство региона оказывает им все необходимое содействие», — говорится в сообщении.