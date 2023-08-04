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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

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Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 526-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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22:45

Администрация президента ЮАР Сирила Рамафосы опубликовала совместное заявление лидеров семи стран Африки, принимавших участие в переговорах с Владимиром Путиным по ситуации на Украине, и российского президента. Они призвали ООН принять меры, чтобы разблокировать 200 тыс. т российских удобрений, заблокированных в морских портах Евросоюза, для «немедленной и бесплатной доставки в африканские страны».

Кроме того, Путин и лидеры африканских стран отметили прогресс по мирным инициативам на Украине, предложенным ими ранее. «Лидеры признали прогресс, достигнутый с тех пор по предложениям, которые они обсуждали на первой встрече 17 июня 2023 года по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах вооруженных действий и обменов пленными между Россией и Украиной, и согласились, что гуманитарные усилия будет продолжать приносить дальнейшие результаты», — говорится в документе. 

22:14

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США при возвращении России к зерновой сделке готовы гарантировать для нее безопасность экспорта продовольствия, передает Reuters.

По словам главы Госдепа, США готовы дать гарантии всем участникам сделки, в том числе России, если соответствующее решение будет принято Москвой, что те смогут безопасно экспортировать продовольствие. 

07:07

Минобороны сообщило об отражении атак дронов в Крыму и Новороссийске.

Крым атаковали беспилотники самолетного типа, 10 из них сбили силы ПВО, еще три выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений нет.

В Новороссийске два морских безэкипажных катера попытались атаковать военно-морскую базу. Их уничтожили российские корабли.

Вчера 20:32

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые осмотрели крыши энергоблоков Запорожской АЭС и убедились, что там нет взрывчатки, сообщил «Интерфаксу» советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Сегодня мы вывели их на крыши третьего и четвертого энергоблоков, по поводу которых [президент Украины] Владимир Зеленский делал громкие заявления. Естественно, никаких следов взрывчатки там нет», — заявил он.

Вчера 19:45

Россия прилагала все усилия для того, чтобы не допустить войны после смены власти на Украине 2014 году, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия [тогда] делала все, чтобы не допустить войны, Россия делала все, чтобы выйти на мирное урегулирование этой проблемы и политико-дипломатическими методами отстоять права Донбасса и жителей Донбасса», — сказал он.

По словам Пескова, «был очень сложный момент», когда в 2014 году «на Украине случился государственный переворот и там начали поднимать голову националисты, и когда Донбасс не захотел с ними жить, когда понял, что власть националистов устанавливается».

Вчера 19:43

Украинские сельскохозяйственные компании сокращают посев озимых культур после решения России выйти из зерновой сделки, пишет Bloomberg.

Посевы пшеницы уже сокращают агрохолдинги HarvEast и Индустриальная молочная компания (ИМК), причем последняя — на треть, полностью отказавшись от посадки озимого рапса. Сократила его посевы и сельхозкомпания «Астарта», сообщает агентство.

Вчера 18:13

Минфин США внес изменения в санкционный лист SDN. Из-под санкций выведен тренер скаковых лошадей Сатиш Симар из ОАЭ, которого Вашингтон связывал с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Убрали из списка и яхту Addiction, которая ходит под Мальтийским флагом и которую США связывали с российским предпринимателем Сергеем Адоньевым.

Также в санкционный список внесли изменения, связанные со структурами РАН — Институтом общей физики РАН, Казанским научным центром РАН, Институтом физики твердого тела РАН. В изначальной версии сообщения говорилось о введении санкций против вышеперечисленных структур РАН, однако Минфин США лишь внес изменения в санкционный лист, связанные с юридической информацией о фигурантах.

Вчера 18:04

Власти ЛНР сообщили, что в результате артобстрела города Кременная один человек погиб. Мужчина получил смертельное ранение, находясь во дворе собственного дома.

Вчера 17:32

Министерство обороны Румынии не обнаружило никаких подтверждений слов главы коммуны Чаталкной о том, что атаковавший Измаил российский беспилотник упал в окрестностях города Тулча. В ведомстве сообщили, что на место происшествия была направлена оперативная группа, однако обломков она не нашла, сообщает Digi24. В Бухаресте также отметили, что обстрелы украинских городов Измаила и Рени не несли прямой угрозы безопасности Румынии.

Вчера 17:01

Польский генштаб объявил о переброске в приграничные с Белоруссией районы боевых вертолетов. Ранее в Варшаве обвиняли вертолеты ВВС Белоруссии в нарушении государственной границы.

Вчера 16:29

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что со стороны Украины была обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. «Всего зафиксировано четыре прилёта. В результате повреждены линия электропередачи и газовая труба. Аварийные бригады приступят к работе, как только это будет безопасно. Кроме того, повреждены окна, фасады и заборы двух домовладений, в их восстановлении окажем помощь собственникам», - написал он в Telegram.

Вчера 16:19

Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января по 3 августа контракт с Министерством обороны заключили более 231 тыс. человек.

Вчера 15:03

Евросоюз расширил санкции против Белоруссии для борьбы с обходом ограничений, действующих в отношении России.

Речь идет о запрете экспорта в Белоруссию ряда чувствительных товаров, которые Минск использует для своей армии, пояснили в Еврокомиссии. Среди них — огнестрельное оружие, боеприпасы, а также товары, используемые в авиации и космической отрасли.

Вчера 14:46

Россия ранее вновь расширила список недружественных стран. Какие страны попали в списки недружественных — в инфографике РБК.

Вчера 14:35

Общие потери ВСУ за сутки по данным Минобороны составили более 900 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе четыре танка, три САУ Krab, две САУ «Акация», противотанковая пушка «Рапира», две артиллерийские системы М777, пусковая установка ЗРК «Бук».

Вчера 14:34

Минобороны сообщило о ситуации на различных направдениях:

  • на Донецком направлении российские войска отразили восемь атак, затем контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю в районах населённых пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка;
  • на Южно-Донецком направлении отражена атака в районе Урожайного;
  • на Запорожском направлении нанесены удары по позициям украинских подразделений в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Пятихатки;
  • на Краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Нововодяное и Червоная Диброва.
Вчера 14:22

Минобороны сообщило о том, что на Купянском направлении российские военные заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое (Харьковская область) и Куземовка (ЛНР). Помимо этого отражена атака ВСУ в районе Новоселовского (ЛНР).

Вчера 13:53

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. «Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна и посечены фасад и забор в одном частном домовладении, также повреждены один автомобиль и линия электропередачи», - написал он в Telegram.

Вчера 13:31

Генпрокуратура Украины сообщила, что пятеро сотрудников ГСЧС являются подозреваемыми в деле о гибели в результате крушения вертолета в Броварах (Киевская область) главы МВД Дениса Монастырского. Речь идет о нарушении правил безопасности полетов и халатности.

Вчера 13:27

Разместивший антивоенные лозунги на фасаде своего магазина в Ломоносовском районе Ленинградской области Дмитрий Скурихин приговорен к полутора годам лишения свободы по делу о повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). За первое нарушение (антивоенный ролик) он получил штраф в размере 45 тыс. руб.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация