Россия прилагала все усилия для того, чтобы не допустить войны после смены власти на Украине 2014 году, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия [тогда] делала все, чтобы не допустить войны, Россия делала все, чтобы выйти на мирное урегулирование этой проблемы и политико-дипломатическими методами отстоять права Донбасса и жителей Донбасса», — сказал он.

По словам Пескова, «был очень сложный момент», когда в 2014 году «на Украине случился государственный переворот и там начали поднимать голову националисты, и когда Донбасс не захотел с ними жить, когда понял, что власть националистов устанавливается».