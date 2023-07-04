Владимир Зеленский сообщил об ударе по зданию СБУ в Сумах. Ранее сегодня там объявляли воздушную тревогу, а украинские СМИ сообщили о взрывах.

По его утверждению, повреждены были также жилые дома, есть погибшие и пострадавшие.

Кремль ранее заявлял, что российские военные не наносят удары по гражданским целям.