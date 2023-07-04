Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 496-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Покинувшим свои дома жителям приграничного Шебекино, чьи дома не пострадали, будут предлагать в течение двух недель вернуться домой, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
До 1 августа власти намерены восстановить поврежденные окна и крыши в городе. До этого времени квартплата начисляться не будет. Гладков также отметил, что очное обучение детей в школах не удастся восстановить с 1 сентября.
Украина не получит истребители F-16 до окончания контрнаступления, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
Вопрос о предоставлении Киеву истребителей «не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления», отметил он.
Средства от продажи «Челси», которые должны быть направлены «всем пострадавшим» от конфликта на Украине, невозможно перевести в Россию или Белоруссию из-за санкций, заявил глава фонда, который будет заниматься распределением этих денег Майк Пенроуз.
Российские силы перешли к активной обороне на линии соприкосновения в Запорожской области, заявил активист Владимир Рогов.
«Наши войска перешли в активную оборону. То есть не только качественно обороняются, но и контратакуют, с минимальными рисками для личного состава», — сообщил он.
Певец Григорий Лепс сообщил, что выплатил 1 млн руб. бойцу за подбитый в зоне спецоперации немецкий танк Leopard. Лепс опубликовал видео человека, который называет себя военнослужащим спецподразделения российского Минобороны. Он заявил, что получил от Лепса 1 млн руб.
ТАСС сообщил, что беспилотник самолетного типа упал в районе Кубинки Московской области.
В Новой Москве в районе поселка Валуево сбили два беспилотника. Еще один дрон сбили в Калужской области, все БПЛА направлялись к Москве, но были «подавлены» средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В подконтрольной Украине части Херсонской области задержали 12 мужчин, которые под видом добровольческого формирования совершали разбойные нападения, сообщило украинское МВД.
По данным ведомства, участники преступной группы совершали разбойные нападения на дома граждан: проникали в дома, угрожали и завладевали имуществом. Все подозреваемые были задержаны. Шестерых суд постановил оставить под стражей в следственном изоляторе, остальные шестеро находятся под круглосуточным домашним арестом.
Владимир Зеленский сообщил об ударе по зданию СБУ в Сумах. Ранее сегодня там объявляли воздушную тревогу, а украинские СМИ сообщили о взрывах.
По его утверждению, повреждены были также жилые дома, есть погибшие и пострадавшие.
Кремль ранее заявлял, что российские военные не наносят удары по гражданским целям.
Минобрнауки предложило схему, которая позволит студентам - участникам военной операции на Украине переводиться с платного обучения в вузах на бюджетное. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
Для этого необходимо утвердить порядок перераспределения вакантных мест в университете, соответствующий проект постановления правительства был разработан министерством. Как заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, в разработке инициативы ведомство опиралось на решения президента России, «среди которых льготы для всех участников специальной военной операции при поступлении в университеты, учет их военной службы как индивидуального достижения и возможность перехода с контрактной формы обучения на бюджет».
Согласно плану Минобрнауки, для перевода с платного обучения в вузе на бюджет студенту нужно будет написать заявление и представить документ, подтверждающий его статус участника военной операции. После этого специальная комиссия при вузе должна будет дать решение по перераспределению вакантных мест.
Финляндия начала модернизировать железную дорогу, связывающую ее со Швецией, для ускоренной переброски войск НАТО в случае конфликта с Москвой, пишет Reuters.
Как отмечает агентство, до февраля 2022 года модернизация единственной железной дороги, соединяющей Финляндию и Швецию, оценивалась в $41 млн и не имела экономической целесообразности, однако с начала конфликта на Украине «все изменилось».
Процесс украинского мирного урегулирования в Стамбуле и зерновая сделка столкнулись с противодействием со стороны «военного лобби», заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
Власти Ростова-на-Дону оценили предварительный ущерб, который ЧВК «Вагнер» и ее техника нанесли улично-дорожной сети города, в 92,5 млн руб., сообщил сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко. Окончательная сумма будет известна по окончании ремонтных работ.
Логвиненко перечислил следующие повреждения:
- дефекты стрелочных переводов трамвайных путей;
- 5 единиц специализированной коммунальной техники. На ее восстановление предварительно необходимо 63,7 млн руб.;
- дефекты дорожного полотна площадью 12 тыс. кв.м;
- дефекты тротуарного покрытия — 210 кв.м.
В Курской области под обстрел попал Глушковский район, разрушения зафиксировали в животноводческом комплексе «Победа» в Елизаветовке, сообщил губернатор Роман Старовойт. На предприятии получил ранение механизатор, врачи оказали ему помощь на месте. Также погибли животные.
Кроме того, из-за «прилетов» было нарушено энергоснабжение в населенных пунктах Веселовского сельсовета.
Сумма замороженных после начала спецоперации странами ЕС российских активов на данный момент составляет €207 млрд, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
«Еврокомиссия обсуждает возможность использования для финансирования восстановления Украины доходов от российских активов в размере €207 млрд евро, которые удалось заморозить в Европе, включая активы ЦБ России», — сказал он.
По его словам, ЕК рассчитывает таким образом получать до €3 млрд ежегодно.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что Варшава и Берлин не могут открыть совместный центр по обслуживанию и ремонту танков Leopard, которые задействованы на Украине, из-за нехватки запасных частей. Ранее об этом сообщал Spiegel.
По словам политика, Польша заинтересована в открытии немецко-польского центра по ремонту поставленных Украине танков, однако он так и не был открыт в срок.
«Есть вопросы со стороны Польской оборонно-промышленной группы, но прежде всего с немецкой стороны. У нас должны быть надлежащим образом подготовленные процедуры с немецкой стороны», — подчеркнул Моравецкий.
Управление информации администрации Санкт-Петербурга сообщило о том, что на Серафимовском кладбище города простились с несколькими военными, которые погибли в зоне проведения специальной военной операции. Речь идет о добровольцах из батальона «Нева»: Михаилом Соколовым, Романом Галинским, Юрием Манушкиным и Сергеем Исайко. На церемонии прощания присутствовали губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский.
Дипломатические представительства Латвии с 4 июля возобновят прием заявлений на визы от некоторых категорий россиян. За ними смогут обратиться россияне — члены семей граждан Латвии и других стран ЕС и Швейцарии; также возобновится прием заявлений на гуманитарные визы (посещение похорон, тяжело больных близких, когда существуют угрозы здоровью или жизни обращающегося). Такие заявления не принимали с 26 июня.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью польскому изданию RP заявил, что в ближайшие две недели Германия и Дания намерены доставить на Украину десятки танков Leopard 1 A5.