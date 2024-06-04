Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 831-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Российские военнослужащие Черноморского флота нанесли удар по наземным целям вооруженных сил Украины (ВСУ) на ее территории, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. «Личный состав дивизиона после получения данных с координатами целей выдвинулся в позиционный район, развернул пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бастион» и выполнил пуски крылатых ракет», — уточнили в оборонном ведомстве.
Италия поставит Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/T. Об этом сообщил в эфире радиостанции Rai министр иностранных дел страны Антонио Таяни. «Известно, что мы пришлем SAMP/T, который является средством противовоздушной обороны, то есть защиту, о которой нас попросила сама Украина, это не секрет», — сказал Таяни (цитата по Reuters).
В Луганске прогремело несколько взрывов, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента. О взрывах также пишет ЛуганскИнформЦентр.
Над Белгородской областью около 21:10 мск перехвателии 6 реактивных снарядов РСЗО «Ольха», сообщило Минобороны.
В Белгородской области мужчина пострадал в результате атаки дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, беспилотики атаковали КАМАЗ и легковой автомобиль в районе поселка Первомайский. Пострадал водитель легковушки.
«Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левого плеча самостоятельно обратился в районную больницу. После оказанной медицинской помощи пострадавший отпущен домой на амбулаторное лечение. Оба транспортных средства повреждены», — написал Гладков в своем телеграм-канале.
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и окрестностях в третий раз за последние два часа.
США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по территории России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«У нас будут такие обсуждения с украинцами, — сказал Кирби. — Совершенно точно они будут, но приведут ли они к дополнительным политическим изменениям, я в данный момент сказать не могу».
Представитель Белого дома подчеркнул, что Вашингтон «не повернется спиной к потребностям» Киева.
Российские власти заявляют, что поставки военной помощи Украине делают западные страны участниками конфликта, а разрешение Киеву использовать такое оружие для ударов по России повышает уровень эскалации.
Также ракетная угроза объявлена в соседней Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
В 19:56 мск ракетная опасность была вновь объявлена в Белгороде и Белгородском районе.
В Белгороде и Белгородском районе вновь объявлена ракетная опасность.
«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал губернатор Гладков в телеграм-канале.
Upd. Через 25 минут тревога была отменена.
За последние сутки ракетную опасность в Белгороде и его окрестностях объявляли уже в пятый раз.
Минобороны сообщило об уничтожении еще одного беспилотника над Белгородской областью.
Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Муром Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся двигавшийся по дороге легковой автомобиль. В результате взрыва водитель автомобиля скончался на месте.
Белый дом сообщил, что США на конференции в Швейцарии представят вице-президент Камала Харрис и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Грузское Борисовского района атаке со стороны ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе подверглось сельскохозяйственное предприятие. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате атаки сгорел грузовой автомобиль, повреждены котельная предприятия и газопровод.
Министр обороны Андрей Белоусов появился в форме на совещании Совета безопасности России, который сегодня провел президент Владимир Путин. Белоусова можно увидеть на экране видеосвязи (второй слева снизу).
Индия будет представлена на конференции по Украине в Швейцарии, однако в Европу не поедут ни премьер-министр, ни глава МИД, сообщает Hindustan Times. Возможно, Дели направит в Швейцарию секретарь МИД или заместитель советника по национальной безопасности. Источники газеты рассказали, что в Дели не хотят серьезного участия в мероприятии, на которое не пригласили Россию. При этом в Индии продолжают заявлять о готовности участвовать во всех встречах, которые могут как-то помочь установлению мира.
Минобороны сообщило, что шесть населенных пунктов Белгородского района подверглись атакам со стороны ВСУ. В поселке Майский незначительно повреждена кровля частного жилого дома и посечен автомобиль. В селе Никольское пробита кровля офиса семейного врача, в селе Ольховатка на парковке сельскохозяйственного предприятия осколками посечен автомобиль сотрудника. В селе Бессоновка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. В селе Ясные Зори в результате обстрела и атаки двух дронов-камикадзе в пяти частных жилых домовладениях выбиты окна, повреждены кровли и заборы, осколками повреждены два автомобиля. Обстрелу также подверглась территория птицефабрики в районе хутора Церковный, в результате произошло возгорание склада.
ФСБ обнародовала запись допроса одного из пятерых членов агентурной сети, которые, как сообщила спецслужба ранее, были задержаны в Севастополе за работу на Украину.
МВД Чехии запустило пилотный проект по добровольному возвращению украинских беженцев обратно на родину. На это власти выделили около $250 тыс. Беженцам, которые согласятся вернуться на Украину, оплатят билет на автобус. Воспользоваться им можно будет только один раз.