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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 831-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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11:13

Российские военнослужащие Черноморского флота нанесли удар по наземным целям вооруженных сил Украины (ВСУ) на ее территории, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. «Личный состав дивизиона после получения данных с координатами целей выдвинулся в позиционный район, развернул пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бастион» и выполнил пуски крылатых ракет», — уточнили в оборонном ведомстве.

11:10

Италия поставит Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/T. Об этом сообщил в эфире радиостанции Rai министр иностранных дел страны Антонио Таяни. «Известно, что мы пришлем SAMP/T, который является средством противовоздушной обороны, то есть защиту, о которой нас попросила сама Украина, это не секрет», — сказал Таяни (цитата по Reuters).

Вчера 23:32

В Луганске прогремело несколько взрывов, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента. О взрывах также пишет ЛуганскИнформЦентр.

Вчера 22:12

Над Белгородской областью около 21:10 мск перехвателии 6 реактивных снарядов РСЗО «Ольха», сообщило Минобороны.

Вчера 21:15

В Белгородской области мужчина пострадал в результате атаки дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, беспилотики атаковали КАМАЗ и легковой автомобиль в районе поселка Первомайский. Пострадал водитель легковушки.

«Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левого плеча самостоятельно обратился в районную больницу. После оказанной медицинской помощи пострадавший отпущен домой на амбулаторное лечение. Оба транспортных средства повреждены», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Вчера 21:03

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и окрестностях в третий раз за последние два часа.

Вчера 20:44

США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по территории России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У нас будут такие обсуждения с украинцами, — сказал Кирби. — Совершенно точно они будут, но приведут ли они к дополнительным политическим изменениям, я в данный момент сказать не могу».

Представитель Белого дома подчеркнул, что Вашингтон «не повернется спиной к потребностям» Киева.

Российские власти заявляют, что поставки военной помощи Украине делают западные страны участниками конфликта, а разрешение Киеву использовать такое оружие для ударов по России повышает уровень эскалации.

Вчера 20:06

Также ракетная угроза объявлена в соседней Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Вчера 19:58

В 19:56 мск ракетная опасность была вновь объявлена в Белгороде и Белгородском районе.

Вчера 19:33

Вчера 19:03

В Белгороде и Белгородском районе вновь объявлена ракетная опасность.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал губернатор Гладков в телеграм-канале.

Upd. Через 25 минут тревога была отменена.

За последние сутки ракетную опасность в Белгороде и его окрестностях объявляли уже в пятый раз.

Вчера 18:39

Минобороны сообщило об уничтожении еще одного беспилотника над Белгородской областью.

Вчера 18:23

Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Муром Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся двигавшийся по дороге легковой автомобиль. В результате взрыва водитель автомобиля скончался на месте.

Вчера 18:08

Белый дом сообщил, что США на конференции в Швейцарии представят вице-президент Камала Харрис и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Вчера 17:43

Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Грузское Борисовского района атаке со стороны ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе подверглось сельскохозяйственное предприятие. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате атаки сгорел грузовой автомобиль, повреждены котельная предприятия и газопровод.

Вчера 17:33

Министр обороны Андрей Белоусов появился в форме на совещании Совета безопасности России, который сегодня провел президент Владимир Путин. Белоусова можно увидеть на экране видеосвязи (второй слева снизу).

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Вчера 17:10

Индия будет представлена на конференции по Украине в Швейцарии, однако в Европу не поедут ни премьер-министр, ни глава МИД, сообщает Hindustan Times. Возможно, Дели направит в Швейцарию секретарь МИД или заместитель советника по национальной безопасности. Источники газеты рассказали, что в Дели не хотят серьезного участия в мероприятии, на которое не пригласили Россию. При этом в Индии продолжают заявлять о готовности участвовать во всех встречах, которые могут как-то помочь установлению мира.

Вчера 16:28

Минобороны сообщило, что шесть населенных пунктов Белгородского района подверглись атакам со стороны ВСУ. В поселке Майский незначительно повреждена кровля частного жилого дома и посечен автомобиль. В селе Никольское пробита кровля офиса семейного врача, в селе Ольховатка на парковке сельскохозяйственного предприятия осколками посечен автомобиль сотрудника. В селе Бессоновка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. В селе Ясные Зори в результате обстрела и атаки двух дронов-камикадзе в пяти частных жилых домовладениях выбиты окна, повреждены кровли и заборы, осколками повреждены два автомобиля. Обстрелу также подверглась территория птицефабрики в районе хутора Церковный, в результате произошло возгорание склада.

Вчера 15:03

ФСБ обнародовала запись допроса одного из пятерых членов агентурной сети, которые, как сообщила спецслужба ранее, были задержаны в Севастополе за работу на Украину.

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Вчера 14:24

МВД Чехии запустило пилотный проект по добровольному возвращению украинских беженцев обратно на родину. На это власти выделили около $250 тыс. Беженцам, которые согласятся вернуться на Украину, оплатят билет на автобус. Воспользоваться им можно будет только один раз.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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