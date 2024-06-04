США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по территории России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У нас будут такие обсуждения с украинцами, — сказал Кирби. — Совершенно точно они будут, но приведут ли они к дополнительным политическим изменениям, я в данный момент сказать не могу».

Представитель Белого дома подчеркнул, что Вашингтон «не повернется спиной к потребностям» Киева.

Российские власти заявляют, что поставки военной помощи Украине делают западные страны участниками конфликта, а разрешение Киеву использовать такое оружие для ударов по России повышает уровень эскалации.