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Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:16
В какие страны россияне чаще всего ездили в начале 2023 года. Инфографика Бизнес, 07:00
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Пожар на Ильском нефтезаводе в Краснодарском крае потушили Общество, 05:51
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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 435-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:57

В украинском Днепре есть разрушения на одном из промышленных предприятий, сообщал глава Днепропетровской области Сергей Лысак. По его словам, на предприятии возник пожар, который уже потушили.

07:43

В Киеве и Киевской области прозвучали взрывы, сработала система ПВО, сообщали городская и областная администрации. Также взрывы были слышны в Одессе.

В этих регионах, а также в Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях ночью была объявлена воздушная тревога.

07:30

ВСУ обстреляли село Полевые Новоселки в Суземском районе Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадал один человек.

«Повреждены несколько домовладений, нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные службы», — отметил губернатор.

07:23

Спустя 20 часов после возгорания пожарные полностью потушили огонь на нефтебазе в поселке Волна в Темрюкском районе, сообщил  оперштаб  Краснодарского края.

О возгорании резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна, расположенном недалеко от порта Тамань, сообщил в 4:29 губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

07:22

Президент США Джо Байден не планирует проводить переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным после попытки украинских беспилотников атаковать Кремль, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

07:20

В Краснодарском крае на железнодорожном перегоне Агроном — Динская попытались поджечь релейный шкаф. Об этом РБК сообщил источник в региональном управлении МВД и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

На дверце шкафа и на находящемся внутри оборудовании были следы нанесения жидкости без запаха. Следов горения в шкафу не нашли, оборудование повреждено не было. На движение поездов инцидент не повлиял, сообщили источники РБК.

07:19

Украинское контрнаступление приведет к печальным последствиям: кровопролитию и эскалации, заявил замглавы российского МИДа Михаил Галузин.

07:18

Украинские военные не могут противостоять российским планирующим бомбам большой дальности и нуждаются в истребителях американского производства, заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, речь идет об авиационных боеприпасах, оснащенных крыльями и навигационными системами для обеспечения большей дальности и точности.

«Эти бомбы могут пролететь около 70 км и поразить объекты критической инфраструктуры <...>. Мы не можем противостоять такому типу боеприпасов», — сказал Игнат.

07:17

На всей территории Ленинградской области ввели запрет на использование беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.

07:14

В ночь на 4 мая на Ильском нефтеперерабатывающем заводе загорелся резервуар, площадь пожара составила 400 кв. м. Около 5:30 утра губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о ликвидации возгорания. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что причиной пожара была атака беспилотника.

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07:13

Ночью 4 мая беспилотник атаковал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, сообщил ростовский губернатор Василий Голубев.

«В строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия», — написал он.

Вчера 20:53

ВСУ ведут попытку наступления на Ореховском направлении, сообщил член обладминистрации Запорожья Владимир Рогов. По его словам, бронегруппа украинской армии начала атаку после массированной артподготовки.

«В данный момент бой в самом разгаре. У врага есть потери в живой силе и технике — подбиты как минимум две единицы техники — танк и бронетранспортер», — заявил Рогов.

Он добавил, что пока рано говорить о том, является ли эта атака «долго ожидаемым полномасштабным наступлением», попыткой прорыва или разведкой боем.

Вчера 20:25

В Запорожской области ограничат празднование 9 Мая, парад и шествие «Бессмертного полка» проводиться не будут, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«В связи с мерами безопасности от возможных провокаций противника, проведение праздничных мероприятий на территории Запорожской области будет ограничено», — объяснил он.

Вчера 19:55

Норвегия намерена закрепить за собой статус крупнейшего поставщика углеводородов для Евросоюза после того, как европейские страны отказались от российского сырья. С этой целью власти страны и крупнейшие энергетические компании активизируют разведку и добычу нефти и газа в Арктике.

В Баренцевом море, предположительно, сосредоточено более 60% неразведанных углеводородных ресурсов королевства. Раньше работу там тормозил тяжелый климат и нехватка инфраструктуры, но теперь Норвегия вынуждена обратить более пристальное внимание на этот регион.

Вчера 19:37

Вчера 19:15

Дмитрий Медведев заявил о необходимости «физического устранения» Владимира Зеленского.

«После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции», — написал Медведев в телеграм-канале.

Вчера 18:54

Над Крымом сработали системы ПВО, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«На юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — отметил он.

Вчера 18:45

Владимир Зеленский, комментируя нападение беспилотников на Кремль, заявил, что Киев «не атакует Путина или Москву».

Вчера 18:40

МИД России сообщил о нападении на российское консульство в городе Мариехамне, расположенном на принадлежащих Финляндии Аландских островах.

«Группой лиц на территорию российского загранучреждения были брошены взрывное шумовое устройство, а также иные предметы. Зданию Консульства нанесен материальный ущерб. Действия злоумышленников представляли прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников российской миссии», — завляют в МИДе.

Вчера 18:30

Власти Московской области перестали выдавать разрешения на полеты беспилотных летательных аппаратов над территорией региона еще в апреле. В пресс-службе главы региона сообщили, что исключение делается лишь для работ, которые проводят оперативные службы и органы государственной власти.

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