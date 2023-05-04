ВСУ ведут попытку наступления на Ореховском направлении, сообщил член обладминистрации Запорожья Владимир Рогов. По его словам, бронегруппа украинской армии начала атаку после массированной артподготовки.

«В данный момент бой в самом разгаре. У врага есть потери в живой силе и технике — подбиты как минимум две единицы техники — танк и бронетранспортер», — заявил Рогов.

Он добавил, что пока рано говорить о том, является ли эта атака «долго ожидаемым полномасштабным наступлением», попыткой прорыва или разведкой боем.