Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 435-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В украинском Днепре есть разрушения на одном из промышленных предприятий, сообщал глава Днепропетровской области Сергей Лысак. По его словам, на предприятии возник пожар, который уже потушили.
В Киеве и Киевской области прозвучали взрывы, сработала система ПВО, сообщали городская и областная администрации. Также взрывы были слышны в Одессе.
В этих регионах, а также в Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях ночью была объявлена воздушная тревога.
ВСУ обстреляли село Полевые Новоселки в Суземском районе Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадал один человек.
«Повреждены несколько домовладений, нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные службы», — отметил губернатор.
Спустя 20 часов после возгорания пожарные полностью потушили огонь на нефтебазе в поселке Волна в Темрюкском районе, сообщил оперштаб Краснодарского края.
О возгорании резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна, расположенном недалеко от порта Тамань, сообщил в 4:29 губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Президент США Джо Байден не планирует проводить переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным после попытки украинских беспилотников атаковать Кремль, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.
В Краснодарском крае на железнодорожном перегоне Агроном — Динская попытались поджечь релейный шкаф. Об этом РБК сообщил источник в региональном управлении МВД и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.
На дверце шкафа и на находящемся внутри оборудовании были следы нанесения жидкости без запаха. Следов горения в шкафу не нашли, оборудование повреждено не было. На движение поездов инцидент не повлиял, сообщили источники РБК.
Украинское контрнаступление приведет к печальным последствиям: кровопролитию и эскалации, заявил замглавы российского МИДа Михаил Галузин.
Украинские военные не могут противостоять российским планирующим бомбам большой дальности и нуждаются в истребителях американского производства, заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, речь идет об авиационных боеприпасах, оснащенных крыльями и навигационными системами для обеспечения большей дальности и точности.
«Эти бомбы могут пролететь около 70 км и поразить объекты критической инфраструктуры <...>. Мы не можем противостоять такому типу боеприпасов», — сказал Игнат.
На всей территории Ленинградской области ввели запрет на использование беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.
В ночь на 4 мая на Ильском нефтеперерабатывающем заводе загорелся резервуар, площадь пожара составила 400 кв. м. Около 5:30 утра губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о ликвидации возгорания. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что причиной пожара была атака беспилотника.
Ночью 4 мая беспилотник атаковал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, сообщил ростовский губернатор Василий Голубев.
«В строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия», — написал он.
ВСУ ведут попытку наступления на Ореховском направлении, сообщил член обладминистрации Запорожья Владимир Рогов. По его словам, бронегруппа украинской армии начала атаку после массированной артподготовки.
«В данный момент бой в самом разгаре. У врага есть потери в живой силе и технике — подбиты как минимум две единицы техники — танк и бронетранспортер», — заявил Рогов.
Он добавил, что пока рано говорить о том, является ли эта атака «долго ожидаемым полномасштабным наступлением», попыткой прорыва или разведкой боем.
В Запорожской области ограничат празднование 9 Мая, парад и шествие «Бессмертного полка» проводиться не будут, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«В связи с мерами безопасности от возможных провокаций противника, проведение праздничных мероприятий на территории Запорожской области будет ограничено», — объяснил он.
Норвегия намерена закрепить за собой статус крупнейшего поставщика углеводородов для Евросоюза после того, как европейские страны отказались от российского сырья. С этой целью власти страны и крупнейшие энергетические компании активизируют разведку и добычу нефти и газа в Арктике.
В Баренцевом море, предположительно, сосредоточено более 60% неразведанных углеводородных ресурсов королевства. Раньше работу там тормозил тяжелый климат и нехватка инфраструктуры, но теперь Норвегия вынуждена обратить более пристальное внимание на этот регион.
Дмитрий Медведев заявил о необходимости «физического устранения» Владимира Зеленского.
«После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции», — написал Медведев в телеграм-канале.
Над Крымом сработали системы ПВО, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«На юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — отметил он.
Владимир Зеленский, комментируя нападение беспилотников на Кремль, заявил, что Киев «не атакует Путина или Москву».
МИД России сообщил о нападении на российское консульство в городе Мариехамне, расположенном на принадлежащих Финляндии Аландских островах.
«Группой лиц на территорию российского загранучреждения были брошены взрывное шумовое устройство, а также иные предметы. Зданию Консульства нанесен материальный ущерб. Действия злоумышленников представляли прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников российской миссии», — завляют в МИДе.
Власти Московской области перестали выдавать разрешения на полеты беспилотных летательных аппаратов над территорией региона еще в апреле. В пресс-службе главы региона сообщили, что исключение делается лишь для работ, которые проводят оперативные службы и органы государственной власти.