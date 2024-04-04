Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 771-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В Воронеже 9 мая не будут проводить салют, а акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.
При этом военный парад в городе состоится, добавил он.
Послевоенный период в мире сменился предвоенным, написал глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс в колонке, которая посвящена 75-летию с момента основания НАТО. Годовщина наступила 4 апреля.
Взрывы прогремели в городе Запорожье (находится под контролем Киева). Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
Главное за ночь и утро:
- Над Тульской областью ночью сбили два беспилотника, сообщили власти региона и Минобороны. По данным военного ведомства, еще три дрона уничтожены над Белгородской областью.
- В Грайвороне Белгородской области осталось до 1,5 тыс. жителей, отказавшихся выезжать в другие места несмотря на уговоры властей. По данным Белгородстата на 1 января 2023 года, в приграничном городском округе проживали 26,6 тыс. человек. Массированные обстрелы Грайворона возобновились в ночь на 12 марта и не прекращаются до сих пор.
- Сергей Шойгу в разговоре с французским коллегой Себастьяном Лекорню предупредил о «проблемах для Франции» в случае отправки войск на Украину, сообщило российское Минобороны. «Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на «Стамбульской мирной инициативе». Проведение встречи в Женеве без участия России — бессмысленно», — отметили в Минобороны.
- Союзники Киева все больше обеспокоены тем, что летнее наступление России может подорвать оборону Украины, сообщил Bloomberg. Ситуация значительно ухудшилась по сравнению с концом января, когда Киев предупреждал союзников о нехватке вооружений. По данным издания, Украина и ее союзники проигрывают «гонку боеприпасов». По словам официальных лиц из стран НАТО, знакомых с последними событиями на линии фронта, поток западной военной помощи на Украину резко сократился.
- ФСБ сообщила о задержании в Краснодарском крае израильского гражданина, бывшего военного Армии обороны Израиля за намерение вступить в ВСУ.
Минобороны Украины сообщило о создании Центрального управления защиты прав военнослужащих. Оно будет в частности заниматься правами на отпуск, злоупотреблениями командиров, социальными гарантиями, а также нарушением гендерного равенства.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что с сегодняшнего дня МЧС будет делить сигнал предупреждения о ракетной опасности и опасности от БПЛА. «Сигнал будет передаваться в зависимости от того предупреждения, которое мы получаем от министерства обороны», - рассказал он.
В результате обстрела Куйбышевского района Донецка пострадали трое мирных жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на районную администрацию. Ранения и переломы получили две женщины, еще одна получила контузию.
Дмитрий Песков в интервью изданию Life назвал неправдой заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовящейся мобилизации в России.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о решении увеличить единовременную региональную выплату, военнослужащим и добровольцам, заключившим контракт с Минобороны России с 1 апреля 2024 года. Теперь она составляет один миллион рублей.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что поселок Красное Шебекинского городского округа три раза за сегодняшний день подвергся атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет, поврежден один легковой автомобиль.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что поговорил по телефону с российским коллегой Сергеем Шойгу. В военном ведомстве Франции рассказали, что речь шла о совместной борьбе с терроризмом.
Предложение ввести пошлину в 200% на вино, произведенное в странах НАТО, требует взвешенного рассмотрения с привлечением экспертов, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Комментарий о целесообразности увеличения пошлины на импортное вино до 200% Абрамченко дала в ответ на соответствующий вопрос журналистов об инициативе Ассоциации виноградарей и виноделов России.
Венгрия не будет участвовать в координации военных поставок на Украину в рамках НАТО, заявил глава МИД страны Петер Сийярто на встрече с коллегами из альянса в Брюсселе.
«Сегодня мы ясно дали понять, что Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Венгрия не участвует в планировании этой координирующей роли НАТО. Мы не будем участвовать в выполнении вытекающих из этого задач и операций в этой области», — сказал он.
Будапешт не поставляет оружие Киеву, не направляет на Украину солдат и намерен и дальше отстаивать эту позицию, отметил министр.
В Екатеринбурге мигрантам, которые приходят в управление ГИБДД для замены прав, начали раздавать повестки в военкомат для постановки на воинский учет, пишут издания Ura.ru и E1.
Последнее уточняет, что 2 апреля у здания управления собралась очередь из мигрантов, желающих заменить права в связи со вступлением в силу нового закона. Он обязывает тех, кто получил гражданство, сменить права на российские в течение года.
Суд оштрафовал на 30 тыс. руб. доцента Петербургского государственного университета путей сообщения Дмитрия Буракова по административному делу о дискредитации армии, сообщили РБК в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Полиция задержала мужчину накануне в аудитории вуза, где он работает.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 900 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе две гаубицы М777, две САУ «Гвоздика», САУ AS-90 Braveheart.
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на купянском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районе населенного пункта Терны;
- на донецком направлении заняты более выгодные позиции, нанесены удары по позициям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка, Красногоровка, отражены контратаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Красное, Богдановка, Константиновка;
- на авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю, отражены контратаки в районах населенных пунктов Первомайское, Кирово, Водяное, Бердычи, Тоненькое;
- на южнодонецком направлении улучшено тактическое положение, нанесен удар по позициям бригады ВСУ в районе Водяного, в районе Урожайного отражена контратака;
- на херсонском направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Нестерянка и Республиканец.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что жительница поселка Тёткино Глушковского района, пострадавшая при обстреле, скончалась в больнице.
Минобороны сообщило, что за последние сутки были обстреляны Белгородский, Борисовский, Корочанский, Краснояружский районы, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский городские округа. В селе Цаповка мужчина с контузией, гематомой и ссадиной был направлен в больницу. В других населенных пунктах пострадавших не было.
Президент Финляндии Александр Стубб и Владимир Зеленский подписали в Киеве соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке Украины. Срок действия документа — десять лет.