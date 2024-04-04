Венгрия не будет участвовать в координации военных поставок на Украину в рамках НАТО, заявил глава МИД страны Петер Сийярто на встрече с коллегами из альянса в Брюсселе.

«Сегодня мы ясно дали понять, что Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Венгрия не участвует в планировании этой координирующей роли НАТО. Мы не будем участвовать в выполнении вытекающих из этого задач и операций в этой области», — сказал он.

Будапешт не поставляет оружие Киеву, не направляет на Украину солдат и намерен и дальше отстаивать эту позицию, отметил министр.