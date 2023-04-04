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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 405-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
06:19
На восстановление Украины потребуется больше средств, чем вместе могут собрать США и Евросоюз, заявил вице-канцлер Германии и министр страны по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью ZDF. Накануне Хабек вместе с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса посетил Киев.
05:22
Военные группировки «Юг» уничтожили на донецком направлении украинских диверсантов, которые пытались прорваться к позициям российских войск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
04:23
Россия не экспортировала ни одного зернышка в рамках зерновой сделки. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. Кроме того, Россия смогла переправить только десятую часть своих заблокированных в европейских портах удобрений, заявил дипломат. Он подчеркнул, что они были бесплатно переданы развивающимся странам, а не проданы.
03:40
В Артемовске (украинское название — Бахмут) продолжаются «ожесточенные бои», заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.
03:26
Украина располагает тремя бригадами истребителей МиГ-29, заявил в эфире телеканала «Киев» спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. В одну бригаду входит три эскадрильи, в которые, в свою очередь, входит 12 самолетов, передает ТСН. Таким образом, в трех бригадах может быть 108 самолетов. Однако украинский «5 канал» уточняет, что Украина располагает примерно 72 самолетами МиГ-29.
02:20
Серия взрывов прогремела в Одессе, передают УНИАН и «Суспiльне» в телеграм-каналах. На всей территории Одесской области объявили воздушную тревогу. Местная администрация в телеграм-канале сообщила о работе системы ПВО.
01:16
Евросоюз по своей вине «потерял Россию», теперь Москва рассматривает его в качестве недружественного объединения, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Министр пояснил, что это связано с накачкой Киева оружием и заявлениями ЕС о необходимости нанести России стратегическое поражение.
00:03
Украинский беспилотник атаковал Севский район Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз. В результате повреждения получило здание районного военкомата. Пострадавших нет.Позднее Богомаз сообщил о еще одной атаке на Севский район. Около здания межмуниципального управления МВД упало взрывное устройство, которое сбросили с дрона, никто не пострадал.
Вчера 21:32

Источники Washington Post рассказали о том, что под сомнение поставлена официальная версия подрыва «Северного потока», в соответствии с которой исполнители теракта находились на польской яхте Andromeda, арендованной украинцами. По их мнению, это судно использовалось как прикрытие, а более вероятной является версия закладки взрывчатки при помощи батискафов или небольших подводных лодок.

Вчера 21:14

Владимир Рогов заявил агентству ТАСС, что на Запорожском направлении уничтожена база иностранных наемников. «На данный момент идет подсчет потерь противника, но точно речь идет о многих десятках иностранных боевиков», - заявил он.

Вчера 20:25
Владимир Путин наградил Максима Фомина (Владлена Татарского) орденом Мужества.
Вчера 19:55

Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации обеспокоены взрывом в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб блогер Владлен Татарский (Максим Фомин). Там ждут большей информации о случившемся.

Вчера 19:40
Министерство молодежи и спорта Украины совместно с СБУ готовит санкции против украинских спортсменов, которые участвуют в одних турнирах с россиянами. Их угрожают лишить государственного финансирования. Федерация тенниса Украины уже попросила отказаться от бойкота.
Вчера 19:05
Белый дом заявил, что не владеет информацией о том, кто несет ответственность за убийство Владлена Татарского.
Вчера 18:50

Служба безопасности Украины сообщила, что подозревает в государственной измене Юрия Подоляку. Блогер является уроженец Сум, но последние годы проживает в России.

Вчера 18:38

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе попал под обстрел поселок Первомайский. «Взрывной волной выбиты окна и посечены фасады и заборы в 4 частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи», - написал он в Telegram.

Вчера 18:17

Следственный комитет опубликовал новые кадры с подозреваемой по делу о взрыве в Петербурге Дарьей Треповой. «У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины», — сообщили в ведомстве.

Video

Вчера 18:10

Фигурантам уголовного дела по факту теракта на аэродроме Мачулищи против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 может грозить смертная казнь, сообщили в КГБ Белоруссии, передает телеканал ОНТ.

ОНТ отмечает, что фигурантами дела сейчас являются около 30 человек. По версии КГБ, атака была произведена «организованной группой под управлением иностранных спецслужб». «Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Беларуси (акт терроризма, совершенный организованной группой). Максимальная санкция предусматривает наказание вплоть до смертной казни», — цитирует телеканал ответ спецслужбы.

Вчера 17:51

Российские вузы, включая те, которые расположены в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, введут вступительные экзамены для абитуриентов из новых регионов, следует из приказа Минобрнауки, опубликованного на портале правовой информации.

В документе говорится, что при приеме на программы бакалавриата и специалитета образовательная организация «самостоятельно проводит вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ».

При этом в приказе сказано, что вступительные экзамены по русскому языку, литературе, истории, обществознанию будут проводиться в форме собеседования.

Вчера 17:28

СК переквалифицировал дело об убийстве блогера Владлена Татарского на статью о теракте.

«У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины», — сообщили в ведомстве.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
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