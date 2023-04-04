Источники Washington Post рассказали о том, что под сомнение поставлена официальная версия подрыва «Северного потока», в соответствии с которой исполнители теракта находились на польской яхте Andromeda, арендованной украинцами. По их мнению, это судно использовалось как прикрытие, а более вероятной является версия закладки взрывчатки при помощи батискафов или небольших подводных лодок.