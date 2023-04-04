Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 405-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Источники Washington Post рассказали о том, что под сомнение поставлена официальная версия подрыва «Северного потока», в соответствии с которой исполнители теракта находились на польской яхте Andromeda, арендованной украинцами. По их мнению, это судно использовалось как прикрытие, а более вероятной является версия закладки взрывчатки при помощи батискафов или небольших подводных лодок.
Владимир Рогов заявил агентству ТАСС, что на Запорожском направлении уничтожена база иностранных наемников. «На данный момент идет подсчет потерь противника, но точно речь идет о многих десятках иностранных боевиков», - заявил он.
Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации обеспокоены взрывом в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб блогер Владлен Татарский (Максим Фомин). Там ждут большей информации о случившемся.
Служба безопасности Украины сообщила, что подозревает в государственной измене Юрия Подоляку. Блогер является уроженец Сум, но последние годы проживает в России.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе попал под обстрел поселок Первомайский. «Взрывной волной выбиты окна и посечены фасады и заборы в 4 частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи», - написал он в Telegram.
Следственный комитет опубликовал новые кадры с подозреваемой по делу о взрыве в Петербурге Дарьей Треповой. «У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины», — сообщили в ведомстве.
Фигурантам уголовного дела по факту теракта на аэродроме Мачулищи против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 может грозить смертная казнь, сообщили в КГБ Белоруссии, передает телеканал ОНТ.
ОНТ отмечает, что фигурантами дела сейчас являются около 30 человек. По версии КГБ, атака была произведена «организованной группой под управлением иностранных спецслужб». «Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Беларуси (акт терроризма, совершенный организованной группой). Максимальная санкция предусматривает наказание вплоть до смертной казни», — цитирует телеканал ответ спецслужбы.
Российские вузы, включая те, которые расположены в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, введут вступительные экзамены для абитуриентов из новых регионов, следует из приказа Минобрнауки, опубликованного на портале правовой информации.
В документе говорится, что при приеме на программы бакалавриата и специалитета образовательная организация «самостоятельно проводит вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ».
При этом в приказе сказано, что вступительные экзамены по русскому языку, литературе, истории, обществознанию будут проводиться в форме собеседования.
СК переквалифицировал дело об убийстве блогера Владлена Татарского на статью о теракте.
«У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины», — сообщили в ведомстве.